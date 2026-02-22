Terapii individuale și de grup destinate copiilor cu autism - propuse de o primă grădiniță privată din țară. Ce activități prevede programul - VIDEO
ProTV.md, 22 februarie 2026 22:00
Terapii individuale și de grup destinate copiilor cu autism - propuse de o primă grădiniță privată din țară. Ce activități prevede programul - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 2 ore
22:20
Avion cu cursa București - Egipt întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava avea 186 de oameni la bord. Care a fost motivul # ProTV.md
Avion cu cursa București - Egipt întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava avea 186 de oameni la bord. Care a fost motivul
22:00
Terapii individuale și de grup destinate copiilor cu autism - propuse de o primă grădiniță privată din țară. Ce activități prevede programul - VIDEO # ProTV.md
Terapii individuale și de grup destinate copiilor cu autism - propuse de o primă grădiniță privată din țară. Ce activități prevede programul - VIDEO
22:00
Papa Leon face apel la încetarea imediată a războiului din Ucraina: „Pacea nu poate fi amânată” # ProTV.md
Papa Leon face apel la încetarea imediată a războiului din Ucraina: „Pacea nu poate fi amânată”
21:40
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală - VIDEO # ProTV.md
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală - VIDEO
21:40
Germania a dominat autoritar în concursurile de bob. S-au acordat patru medalii de aur, iar nemții au câștigat trei dintre ele - VIDEO # ProTV.md
Germania a dominat autoritar în concursurile de bob. S-au acordat patru medalii de aur, iar nemții au câștigat trei dintre ele - VIDEO
21:40
Carlos Alcaraz și-a adăugat în vitrina personală trofeul de la Doha. Liderul clasamentului mondial rămâne neînvins în 2026 - VIDEO # ProTV.md
Carlos Alcaraz și-a adăugat în vitrina personală trofeul de la Doha. Liderul clasamentului mondial rămâne neînvins în 2026 - VIDEO
21:40
Surpriză în campionatul de fotbal al Spaniei. Lidera tabelei înainte de etapa a 25-a, Real Madrid a pierdut pe terenul formației Osasuna - VIDEO # ProTV.md
Surpriză în campionatul de fotbal al Spaniei. Lidera tabelei înainte de etapa a 25-a, Real Madrid a pierdut pe terenul formației Osasuna - VIDEO
21:40
Schimbare de ultim moment la gala Wise Boxing Night. Corneliu Lîsîi s-a retras din cauza problemelor medicale, așa că în lupta a intrat Artiom Popovici - VIDEO # ProTV.md
Schimbare de ultim moment la gala Wise Boxing Night. Corneliu Lîsîi s-a retras din cauza problemelor medicale, așa că în lupta a intrat Artiom Popovici - VIDEO
21:30
Mobilizare militară masivă a SUA lângă Iran. Fost consilier al Casei Albe: Nici măcar Trump nu știe ce decizie va lua # ProTV.md
Mobilizare militară masivă a SUA lângă Iran. Fost consilier al Casei Albe: Nici măcar Trump nu știe ce decizie va lua
Acum 4 ore
21:20
Arme de 500 de milioane de euro pentru Iran, printr-un acord secret cu Rusia. Înțelegerea semnată la Moscova # ProTV.md
Arme de 500 de milioane de euro pentru Iran, printr-un acord secret cu Rusia. Înțelegerea semnată la Moscova
21:10
Carlos Alcaraz și-a adăugat în vitrina personală trofeul de la Doha. Liderul clasamentului mondial rămâne neînvins în 2026 - VIDO # ProTV.md
Carlos Alcaraz și-a adăugat în vitrina personală trofeul de la Doha. Liderul clasamentului mondial rămâne neînvins în 2026 - VIDO
21:10
Succes important pentru luptătorul MMA Serghei Spivac. Moldoveanul a înregistrat a noua victorie în UFC - VIDEO # ProTV.md
Succes important pentru luptătorul MMA Serghei Spivac. Moldoveanul a înregistrat a noua victorie în UFC - VIDEO
21:10
Surpriză în campionatul de fotbal al Spaniei. Lidera tabelei înainte de etapa a 25-a, Real Madrid a pierdut pe terenul formației Osasuna # ProTV.md
Surpriză în campionatul de fotbal al Spaniei. Lidera tabelei înainte de etapa a 25-a, Real Madrid a pierdut pe terenul formației Osasuna
21:00
Echipa Țărilor de Jos a reușit cel mai bun rezultat din istorie. Olandezii au încheiat pe locul 3 al top-ului, cu 20 de medalii - VIDEO # ProTV.md
Echipa Țărilor de Jos a reușit cel mai bun rezultat din istorie. Olandezii au încheiat pe locul 3 al top-ului, cu 20 de medalii - VIDEO
21:00
Germania a dominat autoritar în concursurile de bob. S-au acordat patru medalii de aur, iar nemții au câștigat trei dintre ele # ProTV.md
Germania a dominat autoritar în concursurile de bob. S-au acordat patru medalii de aur, iar nemții au câștigat trei dintre ele
20:50
Suedia a repetat rezultatul de 18 medalii, dintre care 8 de aur, pe care l-a avut și la Jocurile Olimpice de acum patru ani, în Beijing - VIDEO # ProTV.md
Suedia a repetat rezultatul de 18 medalii, dintre care 8 de aur, pe care l-a avut și la Jocurile Olimpice de acum patru ani, în Beijing - VIDEO
20:40
Una dintre vedetele la JO - Eileen Gu. Sportiva născută în SUA, care a ales să reprezinte China, este cea mai titrată sportivă din istorie la schi freestyle - VIDEO # ProTV.md
Una dintre vedetele la JO - Eileen Gu. Sportiva născută în SUA, care a ales să reprezinte China, este cea mai titrată sportivă din istorie la schi freestyle - VIDEO
20:30
Franța a dominat probele de biatlon la această ediție a Olimpiadei. Oceane Michelon a reușit să ia ultima medalie de aur în proba cu start în bloc - VIDEO # ProTV.md
Franța a dominat probele de biatlon la această ediție a Olimpiadei. Oceane Michelon a reușit să ia ultima medalie de aur în proba cu start în bloc - VIDEO
20:20
Circa 150 de țestoase gigantice s-au întors pe o insulă din arhipelagul Galapagos, de unde au dispărut în urmă cu peste un secol: au fost eliberate în habitatul lor natural - VIDEO # ProTV.md
Circa 150 de țestoase gigantice s-au întors pe o insulă din arhipelagul Galapagos, de unde au dispărut în urmă cu peste un secol: au fost eliberate în habitatul lor natural - VIDEO
20:20
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală # ProTV.md
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală
20:00
Forțele ruse au lovit din nou Ucraina cu aproape 300 de drone și 30 de rachete. Capitala Kiev - principala țintă. Printre victimele atacului se numără o femeie și un copil - VIDEO # ProTV.md
Forțele ruse au lovit din nou Ucraina cu aproape 300 de drone și 30 de rachete. Capitala Kiev - principala țintă. Printre victimele atacului se numără o femeie și un copil - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 22.02.2026
19:50
Discriminarea în școli rămâne o problemă majoră. Care sunt principalele cauze și cum afectează copiii. Dan Perciun: „Ministerul face instruiri cu cadrele didactice” - VIDEO # ProTV.md
Discriminarea în școli rămâne o problemă majoră. Care sunt principalele cauze și cum afectează copiii. Dan Perciun: „Ministerul face instruiri cu cadrele didactice” - VIDEO
19:30
O furtună puternică a lovit Austria: Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe. Un tată și fiul său - printre victime - VIDEO # ProTV.md
O furtună puternică a lovit Austria: Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe. Un tată și fiul său - printre victime - VIDEO
Acum 6 ore
19:20
Ungaria anunță că va bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul transmis de Peter Szijjarto # ProTV.md
Ungaria anunță că va bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul transmis de Peter Szijjarto
19:20
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate # ProTV.md
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate
19:10
Am putea renunța la ora de vară? Ce prevede proiectul care urmează fi examinat de Guvern / DOC # ProTV.md
Am putea renunța la ora de vară? Ce prevede proiectul care urmează fi examinat de Guvern / DOC
19:10
Peste 250 de elevi s-au adunat la Chișinău la primul campionat de robotică. Participanții cu cele mai bune rezultate vor merge la competiții mondiale și europene - VIDEO # ProTV.md
Peste 250 de elevi s-au adunat la Chișinău la primul campionat de robotică. Participanții cu cele mai bune rezultate vor merge la competiții mondiale și europene - VIDEO
18:50
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Lvov din vestul Ucrainei. O poliţistă a murit, iar 25 de persoane - rănite. O femeie, reținută - VIDEO # ProTV.md
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Lvov din vestul Ucrainei. O poliţistă a murit, iar 25 de persoane - rănite. O femeie, reținută - VIDEO
18:40
Începe Postul Paștelui, cel mai lung și aspru dintre toate. Credincioșii au mers la biserică în Duminica Iertării, pentru a se ruga și a cere iertarea păcatelor - VIDEO # ProTV.md
Începe Postul Paștelui, cel mai lung și aspru dintre toate. Credincioșii au mers la biserică în Duminica Iertării, pentru a se ruga și a cere iertarea păcatelor - VIDEO
18:00
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în viitorul apropiat? Witkoff: „Este un război protesc. Nu par să vrea cu adevărat să lupte între ei” - VIDEO # ProTV.md
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în viitorul apropiat? Witkoff: „Este un război protesc. Nu par să vrea cu adevărat să lupte între ei” - VIDEO
17:40
Fostul deputat PD Constantin Țuțu a contestat sentința de condamnare la Curtea de Apel Centru: „A fost decisă cu mult timp înainte” # ProTV.md
Fostul deputat PD Constantin Țuțu a contestat sentința de condamnare la Curtea de Apel Centru: „A fost decisă cu mult timp înainte”
Acum 8 ore
17:00
Tânăr ucis după ce a încercat să intre la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida - VIDEO # ProTV.md
Tânăr ucis după ce a încercat să intre la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida - VIDEO
16:40
„De ce nu au capitulat?”. Trump este nedumerit de refuzul Iranului de a ceda, spune trimisul său special - VIDEO # ProTV.md
„De ce nu au capitulat?”. Trump este nedumerit de refuzul Iranului de a ceda, spune trimisul său special - VIDEO
15:50
Explozia de la Liov stârnește temeri privind rețelele de sabotaj, în contextul în care Kievul se confruntă cu noi atacuri # ProTV.md
Explozia de la Liov stârnește temeri privind rețelele de sabotaj, în contextul în care Kievul se confruntă cu noi atacuri
15:30
Ilia Malinin a făcut show la "Gala Laureaţilor" de la JO! S-a "împăcat" cu Dumnezeu după ratările de la programul liber - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Ilia Malinin a făcut show la "Gala Laureaţilor" de la JO! S-a "împăcat" cu Dumnezeu după ratările de la programul liber - FOTO/VIDEO
Acum 12 ore
15:10
Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă # ProTV.md
Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă
15:00
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. O poliţistă de 23 de ani a decedat - VIDEO # ProTV.md
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. O poliţistă de 23 de ani a decedat - VIDEO
14:30
Fina de 21 de ani a lui Vladimir Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de euro. Ce studii are fiica lui Medvedciuk # ProTV.md
Fina de 21 de ani a lui Vladimir Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de euro. Ce studii are fiica lui Medvedciuk
14:00
Viktor Orban își etalează iar obsesiile în prima zi de campanie electorală: îi amenință pe unguri că vor intra în război dacă nu e reales # ProTV.md
Viktor Orban își etalează iar obsesiile în prima zi de campanie electorală: îi amenință pe unguri că vor intra în război dacă nu e reales
13:50
Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0 - VIDEO # ProTV.md
Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0 - VIDEO
13:40
Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit # ProTV.md
Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit
13:30
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică # ProTV.md
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică
13:10
Ce se va întâmpla la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice. Spectacolul începe la 21:00 - FOTO # ProTV.md
Ce se va întâmpla la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice. Spectacolul începe la 21:00 - FOTO
13:10
"Fiasco la Real Madrid" după eşecul cu Osasuna. Marca vorbeşte de "lovitura finală" pentru Arbeloa # ProTV.md
"Fiasco la Real Madrid" după eşecul cu Osasuna. Marca vorbeşte de "lovitura finală" pentru Arbeloa
13:00
Mascații au descins cu percheziții într-o locuință din capitală și au ridicat mai multe pachete cu substanțe similare cocainei și mefedronei. Cinci persoane reținute - VIDEO # ProTV.md
Mascații au descins cu percheziții într-o locuință din capitală și au ridicat mai multe pachete cu substanțe similare cocainei și mefedronei. Cinci persoane reținute - VIDEO
12:10
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor. Democrații acuză un „sabotaj intenționat” # ProTV.md
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor. Democrații acuză un „sabotaj intenționat”
12:00
Incendiu în stânga Nistrului: Acoperișul unei case a luat foc în timp ce proprietarii se aflau acasă. Salvatorii au luptat două ore pentru a stinge flăcările - VIDEO # ProTV.md
Incendiu în stânga Nistrului: Acoperișul unei case a luat foc în timp ce proprietarii se aflau acasă. Salvatorii au luptat două ore pentru a stinge flăcările - VIDEO
11:30
Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei
11:00
Flux intens de traversări la frontieră. Peste 30 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Polițiștii de frontieră vin cu recomandări - FOTO # ProTV.md
Flux intens de traversări la frontieră. Peste 30 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Polițiștii de frontieră vin cu recomandări - FOTO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.