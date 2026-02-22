Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit
ProTV.md, 22 februarie 2026 13:40
Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
14:00
Viktor Orban își etalează iar obsesiile în prima zi de campanie electorală: îi amenință pe unguri că vor intra în război dacă nu e reales # ProTV.md
Viktor Orban își etalează iar obsesiile în prima zi de campanie electorală: îi amenință pe unguri că vor intra în război dacă nu e reales
Acum 30 minute
13:50
Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0 - VIDEO # ProTV.md
Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0 - VIDEO
13:40
Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit # ProTV.md
Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit
Acum o oră
13:30
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică # ProTV.md
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică
13:10
Ce se va întâmpla la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice. Spectacolul începe la 21:00 - FOTO # ProTV.md
Ce se va întâmpla la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice. Spectacolul începe la 21:00 - FOTO
13:10
"Fiasco la Real Madrid" după eşecul cu Osasuna. Marca vorbeşte de "lovitura finală" pentru Arbeloa # ProTV.md
"Fiasco la Real Madrid" după eşecul cu Osasuna. Marca vorbeşte de "lovitura finală" pentru Arbeloa
Acum 2 ore
13:00
Mascații au descins cu percheziții într-o locuință din capitală și au ridicat mai multe pachete cu substanțe similare cocainei și mefedronei. Cinci persoane reținute - VIDEO # ProTV.md
Mascații au descins cu percheziții într-o locuință din capitală și au ridicat mai multe pachete cu substanțe similare cocainei și mefedronei. Cinci persoane reținute - VIDEO
12:10
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor. Democrații acuză un „sabotaj intenționat” # ProTV.md
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor. Democrații acuză un „sabotaj intenționat”
Acum 4 ore
12:00
Incendiu în stânga Nistrului: Acoperișul unei case a luat foc în timp ce proprietarii se aflau acasă. Salvatorii au luptat două ore pentru a stinge flăcările - VIDEO # ProTV.md
Incendiu în stânga Nistrului: Acoperișul unei case a luat foc în timp ce proprietarii se aflau acasă. Salvatorii au luptat două ore pentru a stinge flăcările - VIDEO
11:30
Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei
11:00
Flux intens de traversări la frontieră. Peste 30 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Polițiștii de frontieră vin cu recomandări - FOTO # ProTV.md
Flux intens de traversări la frontieră. Peste 30 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Polițiștii de frontieră vin cu recomandări - FOTO
Acum 6 ore
09:50
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev - VIDEO # ProTV.md
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev - VIDEO
09:10
După ce Ungaria și Slovacia au amenințat că „sting lumina”, Ucraina a ripostat. „Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului” # ProTV.md
După ce Ungaria și Slovacia au amenințat că „sting lumina”, Ucraina a ripostat. „Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului”
09:10
Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan. Talibanii, acuzați de atentate sinucigașe cu bombe # ProTV.md
Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan. Talibanii, acuzați de atentate sinucigașe cu bombe
09:00
Primele proteste în Iran, după confruntările din ianuarie: Studenții împotriva regimului, pe fondul amenințării militare a SUA # ProTV.md
Primele proteste în Iran, după confruntările din ianuarie: Studenții împotriva regimului, pe fondul amenințării militare a SUA
08:50
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în mai multe regiuni din țară - GALERIE FOTO # ProTV.md
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în mai multe regiuni din țară - GALERIE FOTO
08:40
Cele două opţiunile cruciale care i-au mai rămas lui Trump în privinţa Iranului. „Ce va alege preşedintele nu ştie nimeni” # ProTV.md
Cele două opţiunile cruciale care i-au mai rămas lui Trump în privinţa Iranului. „Ce va alege preşedintele nu ştie nimeni”
08:30
Un atac rusesc a lovit o fabrică Mondelez International, una dintre primele investiții majore ale SUA în economia Ucrainei - VIDEO # ProTV.md
Un atac rusesc a lovit o fabrică Mondelez International, una dintre primele investiții majore ale SUA în economia Ucrainei - VIDEO
08:30
Alertă de raid aerian în întreagă Ucraină, după ce bombardierele ruse au decolat în zori. Kievul, din nou atacat # ProTV.md
Alertă de raid aerian în întreagă Ucraină, după ce bombardierele ruse au decolat în zori. Kievul, din nou atacat
08:20
Atenție, călători! Schimbări în circulația transportului public duminică, în capitală, din cauza unor filmări. RTEC vine cu detalii # ProTV.md
Atenție, călători! Schimbări în circulația transportului public duminică, în capitală, din cauza unor filmări. RTEC vine cu detalii
Acum 8 ore
08:00
Ninsori în centrul și sudul țării. Se așteaptă minime de -10 grade la nord. Cum va fi vremea în următoarele zile # ProTV.md
Ninsori în centrul și sudul țării. Se așteaptă minime de -10 grade la nord. Cum va fi vremea în următoarele zile
Acum 24 ore
22:50
Serviciile speciale ruse au plănuit asasinarea lui Volodimir Zelenski la începutul războiului. Cum a supraviețuit președintele complotului de la Moscova # ProTV.md
Serviciile speciale ruse au plănuit asasinarea lui Volodimir Zelenski la începutul războiului. Cum a supraviețuit președintele complotului de la Moscova
22:30
Accident grav în stânga Nistrului. Un șofer a rămas blocat în mașină, după ce s-a lovit frontal de un alt automobil. Momentul când este descarcerat de salvatori - VIDEO # ProTV.md
Accident grav în stânga Nistrului. Un șofer a rămas blocat în mașină, după ce s-a lovit frontal de un alt automobil. Momentul când este descarcerat de salvatori - VIDEO
22:30
Atenție, șoferi! Circulația transportului de mare tonaj - sistată temporar la Cahul din cauza ninsorii. Poliția vine cu detalii # ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulația transportului de mare tonaj - sistată temporar la Cahul din cauza ninsorii. Poliția vine cu detalii
22:00
Europa se pregătește pentru șocul comercial provocat de noile taxe americane. Macron cere reguli reciproce # ProTV.md
Europa se pregătește pentru șocul comercial provocat de noile taxe americane. Macron cere reguli reciproce
22:00
Iranul spune că „materialele nucleare nu vor părăsi țara”, dar are o altă propunere pentru Statele Unite # ProTV.md
Iranul spune că „materialele nucleare nu vor părăsi țara”, dar are o altă propunere pentru Statele Unite
21:50
Rezultat istoric pentru echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova. Fetele noastre au devenit campioane europene în sală - VIDEO # ProTV.md
Rezultat istoric pentru echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova. Fetele noastre au devenit campioane europene în sală - VIDEO
21:50
Cea mai fericită familie de la JO este a unor chinezi, soț și soție, care au cucerit aurul la schi freestyle, în proba de sărituri acrobatice - VIDEO # ProTV.md
Cea mai fericită familie de la JO este a unor chinezi, soț și soție, care au cucerit aurul la schi freestyle, în proba de sărituri acrobatice - VIDEO
21:40
Lotul Țărilor de Jos domină la probele de patinaj viteză la actuala Olimpiadă. Pe lângă un aur în proba feminină, olandezii au câștigat ștafeta masculină la short track - VIDEO # ProTV.md
Lotul Țărilor de Jos domină la probele de patinaj viteză la actuala Olimpiadă. Pe lângă un aur în proba feminină, olandezii au câștigat ștafeta masculină la short track - VIDEO
21:30
Istoria de succes a unei femei din Ucraina, care de-a lungul anilor de război a reușit să deschidă patru locații în Moldova: „Vreau să nu trăiesc în zadar” - VIDEO # ProTV.md
Istoria de succes a unei femei din Ucraina, care de-a lungul anilor de război a reușit să deschidă patru locații în Moldova: „Vreau să nu trăiesc în zadar” - VIDEO
21:20
Elevii refugiați din Ucraina învață gratuit limba română în școlile din Moldova. Câți copii participă la cursuri și cum sunt organizate: „Aici profesorii sunt foarte buni” - VIDEO # ProTV.md
Elevii refugiați din Ucraina învață gratuit limba română în școlile din Moldova. Câți copii participă la cursuri și cum sunt organizate: „Aici profesorii sunt foarte buni” - VIDEO
20:50
Cu câteva zile înaintea împlinirii a patru ani de la invazia Rusiei, Zelenski spune că Ucraina nu pierde războiul. Ce alte declarații a făcut președintele ucrainean - VIDEO # ProTV.md
Cu câteva zile înaintea împlinirii a patru ani de la invazia Rusiei, Zelenski spune că Ucraina nu pierde războiul. Ce alte declarații a făcut președintele ucrainean - VIDEO
20:00
Al treilea atac american asupra unui vas suspect de trafic de droguri în Pacific: Trei persoane au fost ucise # ProTV.md
Al treilea atac american asupra unui vas suspect de trafic de droguri în Pacific: Trei persoane au fost ucise
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 21.02.2026
19:40
„Cântecul nu are frontiere?”. Ce artiștii moldoveni au făcut chef pe scenele Moscovei în timp ce se află în război cu Ucraina. Analiza WatchDog - VIDEO # ProTV.md
„Cântecul nu are frontiere?”. Ce artiștii moldoveni au făcut chef pe scenele Moscovei în timp ce se află în război cu Ucraina. Analiza WatchDog - VIDEO
19:40
Mai multe tipuri de substanțe narcotice - depistate în localuri din capitală. 29 persoane - testate la consumul de droguri, iar altele 3 reținute - VIDEO # ProTV.md
Mai multe tipuri de substanțe narcotice - depistate în localuri din capitală. 29 persoane - testate la consumul de droguri, iar altele 3 reținute - VIDEO
19:30
Chișinăul a prins culoare. Au apărut târgurile de mărțișoare, iar meșterii și-au scos lucrările: „Am cumpărat unul ca să-l duc la Istanbul” - VIDEO # ProTV.md
Chișinăul a prins culoare. Au apărut târgurile de mărțișoare, iar meșterii și-au scos lucrările: „Am cumpărat unul ca să-l duc la Istanbul” - VIDEO
18:50
Trump s-a răzgândit: Noul tarif global de 10%, mărit după doar o zi
18:10
Johannes Klaebo și-a confirmat statutul de rege absolut al schiului fond. Norvegianul a dominat toate probele Olimpiadei de la Milano Cortina - VIDEO # ProTV.md
Johannes Klaebo și-a confirmat statutul de rege absolut al schiului fond. Norvegianul a dominat toate probele Olimpiadei de la Milano Cortina - VIDEO
18:00
Procurorii vin cu detalii despre bărbatul reținut vineri seara, în dosarul privind pregătirea unor asasinate în Ucraina: „Cooperează cu ancheta” # ProTV.md
Procurorii vin cu detalii despre bărbatul reținut vineri seara, în dosarul privind pregătirea unor asasinate în Ucraina: „Cooperează cu ancheta”
17:40
Lotul Țărilor de Jos domină la probele de patinaj viteză la actuala Olimpiadă. Pe lângă un aur în proba feminină, olandezii au câștigat ștafeta masculină la short track # ProTV.md
Lotul Țărilor de Jos domină la probele de patinaj viteză la actuala Olimpiadă. Pe lângă un aur în proba feminină, olandezii au câștigat ștafeta masculină la short track
17:30
Tensiunile dintre Iran și SUA cresc: Un acord nuclear cu Washington va fi finalizat în zilele următoare, anunță Teheranul - VIDEO # ProTV.md
Tensiunile dintre Iran și SUA cresc: Un acord nuclear cu Washington va fi finalizat în zilele următoare, anunță Teheranul - VIDEO
17:30
Revenirea jucătorilor din NHL la Jocurile Olimpice și-a spus cuvântul. Turneul masculin de hochei va avea o finală de vis: Canada versus Statele Unite - VIDEO # ProTV.md
Revenirea jucătorilor din NHL la Jocurile Olimpice și-a spus cuvântul. Turneul masculin de hochei va avea o finală de vis: Canada versus Statele Unite - VIDEO
17:20
Moment istoric la Barcelona: catedrala Sagrada Familia a atins înălțimea maximă odată cu montarea ultimei piese a crucii din turnul central. Câți metri are - VIDEO # ProTV.md
Moment istoric la Barcelona: catedrala Sagrada Familia a atins înălțimea maximă odată cu montarea ultimei piese a crucii din turnul central. Câți metri are - VIDEO
17:00
Spectacol cu zeci de lebede care plutesc pe râul Nistru. Localnicii vin aproape în fiecare zi pentru pentru a le admira și a le face fotografii - VIDEO # ProTV.md
Spectacol cu zeci de lebede care plutesc pe râul Nistru. Localnicii vin aproape în fiecare zi pentru pentru a le admira și a le face fotografii - VIDEO
16:40
Proteste violente la Tirana: Gaze lacrimogene și tunuri cu apă, contra cocktailuri Molotov. Miza manifestațiilor - VIDEO # ProTV.md
Proteste violente la Tirana: Gaze lacrimogene și tunuri cu apă, contra cocktailuri Molotov. Miza manifestațiilor - VIDEO
16:30
Cel mai mare aeroport din Bulgaria, închis traficului civil. Pistele, rezervate operațiunilor militare ale SUA # ProTV.md
Cel mai mare aeroport din Bulgaria, închis traficului civil. Pistele, rezervate operațiunilor militare ale SUA
16:20
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: Bărbatul, reținut vineri seara, plasat în arest. Imagini de la judecătorie - VIDEO # ProTV.md
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: Bărbatul, reținut vineri seara, plasat în arest. Imagini de la judecătorie - VIDEO
16:20
Suedia cere cetăţenilor săi să părăsească Iranul pe fondul riscului de escaladare a tensiunilor # ProTV.md
Suedia cere cetăţenilor săi să părăsească Iranul pe fondul riscului de escaladare a tensiunilor
15:50
Războiul aruncă Rusia într-o spirală a antidepresivelor. Vânzările de medicamente împotriva anxietății s-au triplat de la pandemie # ProTV.md
Războiul aruncă Rusia într-o spirală a antidepresivelor. Vânzările de medicamente împotriva anxietății s-au triplat de la pandemie
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.