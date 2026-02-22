Forțele ruse au lovit din nou Ucraina cu aproape 300 de drone și 30 de rachete. Capitala Kiev - principala țintă. Printre victimele atacului se numără o femeie și un copil - VIDEO

ProTV.md, 22 februarie 2026 20:00

Forțele ruse au lovit din nou Ucraina cu aproape 300 de drone și 30 de rachete. Capitala Kiev - principala țintă. Printre victimele atacului se numără o femeie și un copil - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
20:20
Circa 150 de țestoase gigantice s-au întors pe o insulă din arhipelagul Galapagos, de unde au dispărut în urmă cu peste un secol: au fost eliberate în habitatul lor natural - VIDEO ProTV.md
Circa 150 de țestoase gigantice s-au întors pe o insulă din arhipelagul Galapagos, de unde au dispărut în urmă cu peste un secol: au fost eliberate în habitatul lor natural - VIDEO
20:20
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală ProTV.md
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală
Acum 30 minute
20:00
Forțele ruse au lovit din nou Ucraina cu aproape 300 de drone și 30 de rachete. Capitala Kiev - principala țintă. Printre victimele atacului se numără o femeie și un copil - VIDEO ProTV.md
Forțele ruse au lovit din nou Ucraina cu aproape 300 de drone și 30 de rachete. Capitala Kiev - principala țintă. Printre victimele atacului se numără o femeie și un copil - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 22.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 22.02.2026
Acum o oră
19:50
Discriminarea în școli rămâne o problemă majoră. Care sunt principalele cauze și cum afectează copiii. Dan Perciun: „Ministerul face instruiri cu cadrele didactice” - VIDEO ProTV.md
Discriminarea în școli rămâne o problemă majoră. Care sunt principalele cauze și cum afectează copiii. Dan Perciun: „Ministerul face instruiri cu cadrele didactice” - VIDEO
19:30
O furtună puternică a lovit Austria: Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe. Un tată și fiul său - printre victime - VIDEO ProTV.md
O furtună puternică a lovit Austria: Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe. Un tată și fiul său - printre victime - VIDEO
Acum 2 ore
19:20
Ungaria anunță că va bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul transmis de Peter Szijjarto ProTV.md
Ungaria anunță că va bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul transmis de Peter Szijjarto
19:20
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate ProTV.md
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate
19:10
Am putea renunța la ora de vară? Ce prevede proiectul care urmează fi examinat de Guvern / DOC ProTV.md
Am putea renunța la ora de vară? Ce prevede proiectul care urmează fi examinat de Guvern / DOC
19:10
Peste 250 de elevi s-au adunat la Chișinău la primul campionat de robotică. Participanții cu cele mai bune rezultate vor merge la competiții mondiale și europene - VIDEO ProTV.md
Peste 250 de elevi s-au adunat la Chișinău la primul campionat de robotică. Participanții cu cele mai bune rezultate vor merge la competiții mondiale și europene - VIDEO
18:50
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Lvov din vestul Ucrainei. O poliţistă a murit, iar 25 de persoane - rănite. O femeie, reținută - VIDEO ProTV.md
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Lvov din vestul Ucrainei. O poliţistă a murit, iar 25 de persoane - rănite. O femeie, reținută - VIDEO
18:40
Începe Postul Paștelui, cel mai lung și aspru dintre toate. Credincioșii au mers la biserică în Duminica Iertării, pentru a se ruga și a cere iertarea păcatelor - VIDEO ProTV.md
Începe Postul Paștelui, cel mai lung și aspru dintre toate. Credincioșii au mers la biserică în Duminica Iertării, pentru a se ruga și a cere iertarea păcatelor - VIDEO
Acum 4 ore
18:00
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în viitorul apropiat? Witkoff: „Este un război protesc. Nu par să vrea cu adevărat să lupte între ei” - VIDEO ProTV.md
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în viitorul apropiat? Witkoff: „Este un război protesc. Nu par să vrea cu adevărat să lupte între ei” - VIDEO
17:40
Fostul deputat PD Constantin Țuțu a contestat sentința de condamnare la Curtea de Apel Centru: „A fost decisă cu mult timp înainte” ProTV.md
Fostul deputat PD Constantin Țuțu a contestat sentința de condamnare la Curtea de Apel Centru: „A fost decisă cu mult timp înainte”
17:00
Tânăr ucis după ce a încercat să intre la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida - VIDEO ProTV.md
Tânăr ucis după ce a încercat să intre la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida - VIDEO
16:40
„De ce nu au capitulat?”. Trump este nedumerit de refuzul Iranului de a ceda, spune trimisul său special - VIDEO ProTV.md
„De ce nu au capitulat?”. Trump este nedumerit de refuzul Iranului de a ceda, spune trimisul său special - VIDEO
Acum 6 ore
15:50
Explozia de la Liov stârnește temeri privind rețelele de sabotaj, în contextul în care Kievul se confruntă cu noi atacuri ProTV.md
Explozia de la Liov stârnește temeri privind rețelele de sabotaj, în contextul în care Kievul se confruntă cu noi atacuri
15:30
Ilia Malinin a făcut show la "Gala Laureaţilor" de la JO! S-a "împăcat" cu Dumnezeu după ratările de la programul liber - FOTO/VIDEO ProTV.md
Ilia Malinin a făcut show la "Gala Laureaţilor" de la JO! S-a "împăcat" cu Dumnezeu după ratările de la programul liber - FOTO/VIDEO
15:10
Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă ProTV.md
Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă
15:00
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. O poliţistă de 23 de ani a decedat - VIDEO ProTV.md
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. O poliţistă de 23 de ani a decedat - VIDEO
14:30
Fina de 21 de ani a lui Vladimir Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de euro. Ce studii are fiica lui Medvedciuk ProTV.md
Fina de 21 de ani a lui Vladimir Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de euro. Ce studii are fiica lui Medvedciuk
Acum 8 ore
14:00
Viktor Orban își etalează iar obsesiile în prima zi de campanie electorală: îi amenință pe unguri că vor intra în război dacă nu e reales ProTV.md
Viktor Orban își etalează iar obsesiile în prima zi de campanie electorală: îi amenință pe unguri că vor intra în război dacă nu e reales
13:50
Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0 - VIDEO ProTV.md
Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0 - VIDEO
13:40
Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit ProTV.md
Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit
13:30
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică ProTV.md
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică
13:10
Ce se va întâmpla la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice. Spectacolul începe la 21:00 - FOTO ProTV.md
Ce se va întâmpla la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice. Spectacolul începe la 21:00 - FOTO
13:10
"Fiasco la Real Madrid" după eşecul cu Osasuna. Marca vorbeşte de "lovitura finală" pentru Arbeloa ProTV.md
"Fiasco la Real Madrid" după eşecul cu Osasuna. Marca vorbeşte de "lovitura finală" pentru Arbeloa
13:00
Mascații au descins cu percheziții într-o locuință din capitală și au ridicat mai multe pachete cu substanțe similare cocainei și mefedronei. Cinci persoane reținute - VIDEO ProTV.md
Mascații au descins cu percheziții într-o locuință din capitală și au ridicat mai multe pachete cu substanțe similare cocainei și mefedronei. Cinci persoane reținute - VIDEO
Acum 12 ore
12:10
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor. Democrații acuză un „sabotaj intenționat” ProTV.md
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor. Democrații acuză un „sabotaj intenționat”
12:00
Incendiu în stânga Nistrului: Acoperișul unei case a luat foc în timp ce proprietarii se aflau acasă. Salvatorii au luptat două ore pentru a stinge flăcările - VIDEO ProTV.md
Incendiu în stânga Nistrului: Acoperișul unei case a luat foc în timp ce proprietarii se aflau acasă. Salvatorii au luptat două ore pentru a stinge flăcările - VIDEO
11:30
Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei ProTV.md
Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei
11:00
Flux intens de traversări la frontieră. Peste 30 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Polițiștii de frontieră vin cu recomandări - FOTO ProTV.md
Flux intens de traversări la frontieră. Peste 30 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Polițiștii de frontieră vin cu recomandări - FOTO
09:50
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev - VIDEO ProTV.md
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev - VIDEO
09:10
După ce Ungaria și Slovacia au amenințat că „sting lumina”, Ucraina a ripostat. „Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului” ProTV.md
După ce Ungaria și Slovacia au amenințat că „sting lumina”, Ucraina a ripostat. „Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului”
09:10
Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan. Talibanii, acuzați de atentate sinucigașe cu bombe ProTV.md
Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan. Talibanii, acuzați de atentate sinucigașe cu bombe
09:00
Primele proteste în Iran, după confruntările din ianuarie: Studenții împotriva regimului, pe fondul amenințării militare a SUA ProTV.md
Primele proteste în Iran, după confruntările din ianuarie: Studenții împotriva regimului, pe fondul amenințării militare a SUA
08:50
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în mai multe regiuni din țară - GALERIE FOTO ProTV.md
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în mai multe regiuni din țară - GALERIE FOTO
08:40
Cele două opţiunile cruciale care i-au mai rămas lui Trump în privinţa Iranului. „Ce va alege preşedintele nu ştie nimeni” ProTV.md
Cele două opţiunile cruciale care i-au mai rămas lui Trump în privinţa Iranului. „Ce va alege preşedintele nu ştie nimeni”
08:30
Un atac rusesc a lovit o fabrică Mondelez International, una dintre primele investiții majore ale SUA în economia Ucrainei - VIDEO ProTV.md
Un atac rusesc a lovit o fabrică Mondelez International, una dintre primele investiții majore ale SUA în economia Ucrainei - VIDEO
08:30
Alertă de raid aerian în întreagă Ucraină, după ce bombardierele ruse au decolat în zori. Kievul, din nou atacat ProTV.md
Alertă de raid aerian în întreagă Ucraină, după ce bombardierele ruse au decolat în zori. Kievul, din nou atacat
08:20
Atenție, călători! Schimbări în circulația transportului public duminică, în capitală, din cauza unor filmări. RTEC vine cu detalii ProTV.md
Atenție, călători! Schimbări în circulația transportului public duminică, în capitală, din cauza unor filmări. RTEC vine cu detalii
08:00
Ninsori în centrul și sudul țării. Se așteaptă minime de -10 grade la nord. Cum va fi vremea în următoarele zile ProTV.md
Ninsori în centrul și sudul țării. Se așteaptă minime de -10 grade la nord. Cum va fi vremea în următoarele zile
Acum 24 ore
22:50
Serviciile speciale ruse au plănuit asasinarea lui Volodimir Zelenski la începutul războiului. Cum a supraviețuit președintele complotului de la Moscova ProTV.md
Serviciile speciale ruse au plănuit asasinarea lui Volodimir Zelenski la începutul războiului. Cum a supraviețuit președintele complotului de la Moscova
22:30
Accident grav în stânga Nistrului. Un șofer a rămas blocat în mașină, după ce s-a lovit frontal de un alt automobil. Momentul când este descarcerat de salvatori - VIDEO ProTV.md
Accident grav în stânga Nistrului. Un șofer a rămas blocat în mașină, după ce s-a lovit frontal de un alt automobil. Momentul când este descarcerat de salvatori - VIDEO
22:30
Atenție, șoferi! Circulația transportului de mare tonaj - sistată temporar la Cahul din cauza ninsorii. Poliția vine cu detalii ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulația transportului de mare tonaj - sistată temporar la Cahul din cauza ninsorii. Poliția vine cu detalii
22:00
Europa se pregătește pentru șocul comercial provocat de noile taxe americane. Macron cere reguli reciproce ProTV.md
Europa se pregătește pentru șocul comercial provocat de noile taxe americane. Macron cere reguli reciproce
22:00
Iranul spune că „materialele nucleare nu vor părăsi țara”, dar are o altă propunere pentru Statele Unite ProTV.md
Iranul spune că „materialele nucleare nu vor părăsi țara”, dar are o altă propunere pentru Statele Unite
21:50
Rezultat istoric pentru echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova. Fetele noastre au devenit campioane europene în sală - VIDEO ProTV.md
Rezultat istoric pentru echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova. Fetele noastre au devenit campioane europene în sală - VIDEO
21:50
Cea mai fericită familie de la JO este a unor chinezi, soț și soție, care au cucerit aurul la schi freestyle, în proba de sărituri acrobatice - VIDEO ProTV.md
Cea mai fericită familie de la JO este a unor chinezi, soț și soție, care au cucerit aurul la schi freestyle, în proba de sărituri acrobatice - VIDEO
21:40
Lotul Țărilor de Jos domină la probele de patinaj viteză la actuala Olimpiadă. Pe lângă un aur în proba feminină, olandezii au câștigat ștafeta masculină la short track - VIDEO ProTV.md
Lotul Țărilor de Jos domină la probele de patinaj viteză la actuala Olimpiadă. Pe lângă un aur în proba feminină, olandezii au câștigat ștafeta masculină la short track - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.