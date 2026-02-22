Schimbare de ultim moment la gala Wise Boxing Night. Corneliu Lîsîi s-a retras din cauza problemelor medicale, așa că în lupta a intrat Artiom Popovici - VIDEO

ProTV.md, 22 februarie 2026 21:40

Schimbare de ultim moment la gala Wise Boxing Night. Corneliu Lîsîi s-a retras din cauza problemelor medicale, așa că în lupta a intrat Artiom Popovici - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
22:00
Terapii individuale și de grup destinate copiilor cu autism - propuse de o primă grădiniță privată din țară. Ce activități prevede programul - VIDEO ProTV.md
Terapii individuale și de grup destinate copiilor cu autism - propuse de o primă grădiniță privată din țară. Ce activități prevede programul - VIDEO
22:00
Papa Leon face apel la încetarea imediată a războiului din Ucraina: „Pacea nu poate fi amânată” ProTV.md
Papa Leon face apel la încetarea imediată a războiului din Ucraina: „Pacea nu poate fi amânată”
Acum 30 minute
21:40
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală - VIDEO ProTV.md
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală - VIDEO
21:40
Germania a dominat autoritar în concursurile de bob. S-au acordat patru medalii de aur, iar nemții au câștigat trei dintre ele - VIDEO ProTV.md
Germania a dominat autoritar în concursurile de bob. S-au acordat patru medalii de aur, iar nemții au câștigat trei dintre ele - VIDEO
21:40
Carlos Alcaraz și-a adăugat în vitrina personală trofeul de la Doha. Liderul clasamentului mondial rămâne neînvins în 2026 - VIDEO ProTV.md
Carlos Alcaraz și-a adăugat în vitrina personală trofeul de la Doha. Liderul clasamentului mondial rămâne neînvins în 2026 - VIDEO
21:40
Surpriză în campionatul de fotbal al Spaniei. Lidera tabelei înainte de etapa a 25-a, Real Madrid a pierdut pe terenul formației Osasuna - VIDEO ProTV.md
Surpriză în campionatul de fotbal al Spaniei. Lidera tabelei înainte de etapa a 25-a, Real Madrid a pierdut pe terenul formației Osasuna - VIDEO
21:40
Schimbare de ultim moment la gala Wise Boxing Night. Corneliu Lîsîi s-a retras din cauza problemelor medicale, așa că în lupta a intrat Artiom Popovici - VIDEO ProTV.md
Schimbare de ultim moment la gala Wise Boxing Night. Corneliu Lîsîi s-a retras din cauza problemelor medicale, așa că în lupta a intrat Artiom Popovici - VIDEO
Acum o oră
21:30
Mobilizare militară masivă a SUA lângă Iran. Fost consilier al Casei Albe: Nici măcar Trump nu știe ce decizie va lua ProTV.md
Mobilizare militară masivă a SUA lângă Iran. Fost consilier al Casei Albe: Nici măcar Trump nu știe ce decizie va lua
21:20
Arme de 500 de milioane de euro pentru Iran, printr-un acord secret cu Rusia. Înțelegerea semnată la Moscova ProTV.md
Arme de 500 de milioane de euro pentru Iran, printr-un acord secret cu Rusia. Înțelegerea semnată la Moscova
21:10
Carlos Alcaraz și-a adăugat în vitrina personală trofeul de la Doha. Liderul clasamentului mondial rămâne neînvins în 2026 - VIDO ProTV.md
Carlos Alcaraz și-a adăugat în vitrina personală trofeul de la Doha. Liderul clasamentului mondial rămâne neînvins în 2026 - VIDO
21:10
Succes important pentru luptătorul MMA Serghei Spivac. Moldoveanul a înregistrat a noua victorie în UFC - VIDEO ProTV.md
Succes important pentru luptătorul MMA Serghei Spivac. Moldoveanul a înregistrat a noua victorie în UFC - VIDEO
21:10
Surpriză în campionatul de fotbal al Spaniei. Lidera tabelei înainte de etapa a 25-a, Real Madrid a pierdut pe terenul formației Osasuna ProTV.md
Surpriză în campionatul de fotbal al Spaniei. Lidera tabelei înainte de etapa a 25-a, Real Madrid a pierdut pe terenul formației Osasuna
Acum 2 ore
21:00
Echipa Țărilor de Jos a reușit cel mai bun rezultat din istorie. Olandezii au încheiat pe locul 3 al top-ului, cu 20 de medalii - VIDEO ProTV.md
Echipa Țărilor de Jos a reușit cel mai bun rezultat din istorie. Olandezii au încheiat pe locul 3 al top-ului, cu 20 de medalii - VIDEO
21:00
Germania a dominat autoritar în concursurile de bob. S-au acordat patru medalii de aur, iar nemții au câștigat trei dintre ele ProTV.md
Germania a dominat autoritar în concursurile de bob. S-au acordat patru medalii de aur, iar nemții au câștigat trei dintre ele
20:50
Suedia a repetat rezultatul de 18 medalii, dintre care 8 de aur, pe care l-a avut și la Jocurile Olimpice de acum patru ani, în Beijing - VIDEO ProTV.md
Suedia a repetat rezultatul de 18 medalii, dintre care 8 de aur, pe care l-a avut și la Jocurile Olimpice de acum patru ani, în Beijing - VIDEO
20:40
Una dintre vedetele la JO - Eileen Gu. Sportiva născută în SUA, care a ales să reprezinte China, este cea mai titrată sportivă din istorie la schi freestyle - VIDEO ProTV.md
Una dintre vedetele la JO - Eileen Gu. Sportiva născută în SUA, care a ales să reprezinte China, este cea mai titrată sportivă din istorie la schi freestyle - VIDEO
20:30
Franța a dominat probele de biatlon la această ediție a Olimpiadei. Oceane Michelon a reușit să ia ultima medalie de aur în proba cu start în bloc - VIDEO ProTV.md
Franța a dominat probele de biatlon la această ediție a Olimpiadei. Oceane Michelon a reușit să ia ultima medalie de aur în proba cu start în bloc - VIDEO
20:20
Circa 150 de țestoase gigantice s-au întors pe o insulă din arhipelagul Galapagos, de unde au dispărut în urmă cu peste un secol: au fost eliberate în habitatul lor natural - VIDEO ProTV.md
Circa 150 de țestoase gigantice s-au întors pe o insulă din arhipelagul Galapagos, de unde au dispărut în urmă cu peste un secol: au fost eliberate în habitatul lor natural - VIDEO
20:20
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală ProTV.md
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală
Acum 4 ore
20:00
Forțele ruse au lovit din nou Ucraina cu aproape 300 de drone și 30 de rachete. Capitala Kiev - principala țintă. Printre victimele atacului se numără o femeie și un copil - VIDEO ProTV.md
Forțele ruse au lovit din nou Ucraina cu aproape 300 de drone și 30 de rachete. Capitala Kiev - principala țintă. Printre victimele atacului se numără o femeie și un copil - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 22.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 22.02.2026
19:50
Discriminarea în școli rămâne o problemă majoră. Care sunt principalele cauze și cum afectează copiii. Dan Perciun: „Ministerul face instruiri cu cadrele didactice” - VIDEO ProTV.md
Discriminarea în școli rămâne o problemă majoră. Care sunt principalele cauze și cum afectează copiii. Dan Perciun: „Ministerul face instruiri cu cadrele didactice” - VIDEO
19:30
O furtună puternică a lovit Austria: Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe. Un tată și fiul său - printre victime - VIDEO ProTV.md
O furtună puternică a lovit Austria: Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe. Un tată și fiul său - printre victime - VIDEO
19:20
Ungaria anunță că va bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul transmis de Peter Szijjarto ProTV.md
Ungaria anunță că va bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul transmis de Peter Szijjarto
19:20
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate ProTV.md
Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate
19:10
Am putea renunța la ora de vară? Ce prevede proiectul care urmează fi examinat de Guvern / DOC ProTV.md
Am putea renunța la ora de vară? Ce prevede proiectul care urmează fi examinat de Guvern / DOC
19:10
Peste 250 de elevi s-au adunat la Chișinău la primul campionat de robotică. Participanții cu cele mai bune rezultate vor merge la competiții mondiale și europene - VIDEO ProTV.md
Peste 250 de elevi s-au adunat la Chișinău la primul campionat de robotică. Participanții cu cele mai bune rezultate vor merge la competiții mondiale și europene - VIDEO
18:50
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Lvov din vestul Ucrainei. O poliţistă a murit, iar 25 de persoane - rănite. O femeie, reținută - VIDEO ProTV.md
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Lvov din vestul Ucrainei. O poliţistă a murit, iar 25 de persoane - rănite. O femeie, reținută - VIDEO
18:40
Începe Postul Paștelui, cel mai lung și aspru dintre toate. Credincioșii au mers la biserică în Duminica Iertării, pentru a se ruga și a cere iertarea păcatelor - VIDEO ProTV.md
Începe Postul Paștelui, cel mai lung și aspru dintre toate. Credincioșii au mers la biserică în Duminica Iertării, pentru a se ruga și a cere iertarea păcatelor - VIDEO
Acum 6 ore
18:00
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în viitorul apropiat? Witkoff: „Este un război protesc. Nu par să vrea cu adevărat să lupte între ei” - VIDEO ProTV.md
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în viitorul apropiat? Witkoff: „Este un război protesc. Nu par să vrea cu adevărat să lupte între ei” - VIDEO
17:40
Fostul deputat PD Constantin Țuțu a contestat sentința de condamnare la Curtea de Apel Centru: „A fost decisă cu mult timp înainte” ProTV.md
Fostul deputat PD Constantin Țuțu a contestat sentința de condamnare la Curtea de Apel Centru: „A fost decisă cu mult timp înainte”
17:00
Tânăr ucis după ce a încercat să intre la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida - VIDEO ProTV.md
Tânăr ucis după ce a încercat să intre la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida - VIDEO
16:40
„De ce nu au capitulat?”. Trump este nedumerit de refuzul Iranului de a ceda, spune trimisul său special - VIDEO ProTV.md
„De ce nu au capitulat?”. Trump este nedumerit de refuzul Iranului de a ceda, spune trimisul său special - VIDEO
Acum 8 ore
15:50
Explozia de la Liov stârnește temeri privind rețelele de sabotaj, în contextul în care Kievul se confruntă cu noi atacuri ProTV.md
Explozia de la Liov stârnește temeri privind rețelele de sabotaj, în contextul în care Kievul se confruntă cu noi atacuri
15:30
Ilia Malinin a făcut show la "Gala Laureaţilor" de la JO! S-a "împăcat" cu Dumnezeu după ratările de la programul liber - FOTO/VIDEO ProTV.md
Ilia Malinin a făcut show la "Gala Laureaţilor" de la JO! S-a "împăcat" cu Dumnezeu după ratările de la programul liber - FOTO/VIDEO
15:10
Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă ProTV.md
Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă
15:00
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. O poliţistă de 23 de ani a decedat - VIDEO ProTV.md
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. O poliţistă de 23 de ani a decedat - VIDEO
14:30
Fina de 21 de ani a lui Vladimir Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de euro. Ce studii are fiica lui Medvedciuk ProTV.md
Fina de 21 de ani a lui Vladimir Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de euro. Ce studii are fiica lui Medvedciuk
Acum 12 ore
14:00
Viktor Orban își etalează iar obsesiile în prima zi de campanie electorală: îi amenință pe unguri că vor intra în război dacă nu e reales ProTV.md
Viktor Orban își etalează iar obsesiile în prima zi de campanie electorală: îi amenință pe unguri că vor intra în război dacă nu e reales
13:50
Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0 - VIDEO ProTV.md
Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0 - VIDEO
13:40
Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit ProTV.md
Cazul care a revoltat Italia. „Inima arsă de degerături”: Băiețelul de 2 ani care a primit o nouă inimă în decembrie, a murit
13:30
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică ProTV.md
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică
13:10
Ce se va întâmpla la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice. Spectacolul începe la 21:00 - FOTO ProTV.md
Ce se va întâmpla la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice. Spectacolul începe la 21:00 - FOTO
13:10
"Fiasco la Real Madrid" după eşecul cu Osasuna. Marca vorbeşte de "lovitura finală" pentru Arbeloa ProTV.md
"Fiasco la Real Madrid" după eşecul cu Osasuna. Marca vorbeşte de "lovitura finală" pentru Arbeloa
13:00
Mascații au descins cu percheziții într-o locuință din capitală și au ridicat mai multe pachete cu substanțe similare cocainei și mefedronei. Cinci persoane reținute - VIDEO ProTV.md
Mascații au descins cu percheziții într-o locuință din capitală și au ridicat mai multe pachete cu substanțe similare cocainei și mefedronei. Cinci persoane reținute - VIDEO
12:10
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor. Democrații acuză un „sabotaj intenționat” ProTV.md
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor. Democrații acuză un „sabotaj intenționat”
12:00
Incendiu în stânga Nistrului: Acoperișul unei case a luat foc în timp ce proprietarii se aflau acasă. Salvatorii au luptat două ore pentru a stinge flăcările - VIDEO ProTV.md
Incendiu în stânga Nistrului: Acoperișul unei case a luat foc în timp ce proprietarii se aflau acasă. Salvatorii au luptat două ore pentru a stinge flăcările - VIDEO
11:30
Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei ProTV.md
Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei
11:00
Flux intens de traversări la frontieră. Peste 30 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Polițiștii de frontieră vin cu recomandări - FOTO ProTV.md
Flux intens de traversări la frontieră. Peste 30 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Polițiștii de frontieră vin cu recomandări - FOTO
09:50
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev - VIDEO ProTV.md
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.