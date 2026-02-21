Norme pentru determinarea originii mărfurilor în comerțul dintre Moldova și Turcia actualizate
Logos-Press, 21 februarie 2026 08:15
Regulile de origine a mărfurilor aplicate în cadrul comerțului preferențial dintre Moldova și Turcia au fost actualizate pentru a le alinia la sistemul mediteranean paneuropean modernizat și pentru a facilita comerțul internațional, informează Logos Press.
• • •
Acum 10 minute
08:30
Volumul schimburilor comerciale dintre Moldova și Statul Israel va crește semnificativ în 2025, ajungând la 53,84 milioane de dolari, față de 27,22 milioane de dolari în 2024, informează Logos Press.
Acum 30 minute
08:15
Acum 12 ore
20:45
Clubul spaniol Barcelona are cele mai impresionante datorii dintre cluburile de fotbal din lume, iar două cluburi englezești se află, de asemenea, în top trei.
20:15
Fondul Monetar Internațional a făcut apel la autoritățile chineze să accelereze tranziția de la un model de dezvoltare orientat spre export la o economie bazată pe consumul intern și pe o creștere durabilă pe piețele interne, a informat Logos Press.
20:00
F6 a raportat o nouă tehnică pentru atacarea dispozitivelor conectate la rețeaua de acasă. Potrivit experților, aspiratoarele inteligente sunt adesea punctul de intrare – compromiterea lor rămâne invizibilă pentru proprietar și nu are niciun efect asupra funcționării dispozitivului. De regulă, totul începe cu spargerea unui router Wi-Fi, fie prin extragerea parolelor, fie prin exploatarea vulnerabilităților, relatează Logos Press.
Acum 24 ore
18:15
În februarie, prețurile futures ale grâului de vară și de toamnă sunt mai mari decât cotațiile actuale de pe bursele europene și americane, ceea ce este atipic în ceea ce privește dinamica sezonieră a pieței cerealelor, informează Logos Press.
18:00
Ford provoacă Tesla: este pick-up-ul de 30.000 de dolari pregătit să doboare Cybertruck-ul? # Logos-Press
Ford Motor Company pregătește un pick-up electric de 30.000 de dolari – și intenționează să provoace nu pe oricine, ci chiar Tesla cu futuristul său Tesla Cybertruck. Pariul este pe aerodinamică, simplitatea designului și reducerea costurilor, potrivit Logos Press.
18:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace că nu există nimic mai important decât pacea și a descris modul în care Armenia și Azerbaidjan au obținut pacea, a raportat Logos Press.
17:45
După aproape două luni de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal, care prevede o rată unică de impozitare de 15 % pentru antreprenorii independenți, continuă să apară blocaje legate de Legea privind liber-profesioniștii. Unele dintre acestea pot fi atribuite problemelor de plată și decontare prin intermediul băncilor și al platformelor intermediare.
17:30
În perioada 2-29 martie, Agenția pentru Investiții și Plăți în Agricultură va accepta cererile fermierilor pentru cea de-a cincea etapă a „concursului de granturi” AGGRI ((Agriculture Governance, Growth and Resilience Investment), informează Logos Press.
17:00
Prețul petrolului a atins un maxim de mai multe luni, ca urmare a pregătirilor active ale SUA pentru o acțiune militară împotriva Iranului, în ciuda discuțiilor în curs dintre cele două țări, a raportat Logos Press.
16:45
Ministerul Educației și Cercetării a finalizat procedura de achiziție publică pentru serviciile de prevenire și răspuns la incidentele de bullying în școli și licee, a informat Logos Press.
16:30
Situația cu recoltarea produselor agricole din recolta anului trecut rămase încă pe câmp se înrăutățește. Având în vedere prognoza meteo pentru ultima decadă a lunii februarie, campania de recoltare din 2025 are șanse să se încheie în primăvara anului 2026, informează Logos Press.
16:00
Anul judiciar 2026 al Curții Constituționale a fost deschis oficial în cadrul unei ceremonii solemne, în care au fost prezentate bilanțul activității instituției și prioritățile pentru perioada următoare. Mesajul central al evenimentului a fost formulat de președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Veronica Roșca, care a declarat că „Anul judiciar 2026 începe sub semnul consolidării statului de drept”, transmite Logos Press.
15:45
Guvernul are timp până în iunie 2026 să aprobe o creștere de 10% a taxei pe valoarea adăugată pentru întreprinderile HoReCa (catering și hoteluri), de la 8% în prezent la 18%, potrivit Logos Press.
15:45
Una dintre cele mai mari platforme online din lume, eBay, a anunțat achiziționarea platformei de revânzare de îmbrăcăminte Depop, în valoare de 1,2 miliarde de dolari, ca parte a unei strategii de atragere a unui public mai tânăr și de consolidare a poziției sale pe piața secundară a modei, informează Logos Press.
15:30
Republica Moldova a pierdut 28.656 de locuitori într-un an. Populația cu reședință permanentă a scăzut de la 2.415.549 la 1 ianuarie 2024 la 2.386.893 la 1 ianuarie 2025, sau cu 1,2%, informează Logos Press.
14:45
Activele criptografice ale populației nu sunt protejate, deoarece circulația lor nu este reglementată în Moldova, iar toate ofertele de investiții profitabile, care ar veni de la Banca Națională sau de la o altă instituție de stat, sunt false, relatează Logos Press.
14:15
Deznodământul Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 este tot mai aproape: Rezultatele celei de-a 13-a zile # Logos-Press
Câștigătorii a șase seturi de premii au devenit cunoscuți în cea de-a 13-a zi de concurs a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia, informează Logos Press.
14:15
Ziua Națională a Vinului va fi sărbătorită pentru prima dată în Georgia. Se planifică cheltuirea a cel puțin 2 milioane de lari (aproximativ 630 000 de dolari) pentru organizarea sărbătorii, a raportat Logos Press.
14:00
Pe piețele valutare globale, dolarul american a crescut cu peste 1 % în această săptămână. Acest lucru a fost alimentat de datele economice pozitive, de o poziție mai dură din partea Rezervei Federale și de tensiunile dintre SUA și Iran, care au ținut piețele pe muchie, informează Logos Press.
13:30
Dificultatea de a extrage bitcoin a crescut cu 15%. Aceasta este cea mai mare creștere din 2021, a raportat Logos Press.
13:30
Bomba arhitecturală a secolului: o cabană de munte recunoscută drept noua creație a lui Gaudi # Logos-Press
O intrigă arhitecturală veche de mai bine de un secol a fost rezolvată în Catalonia: cabana de munte cunoscută sub numele de Halet del Catallaras a fost recunoscută oficial ca fiind opera lui Antoni Gaudi, informează Logos Press.
13:15
Președintele american Donald Trump a ordonat Departamentului Apărării să facă publice documente guvernamentale privind viața extraterestră și OZN-urile, potrivit Logos Press.
13:00
Aproape două tone și jumătate de biscuiți care conțineau ulei de palmier contaminat nu au ajuns pe rafturile magazinelor ca urmare a intervenției inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară ANSA, informează Logos Press.
12:45
În Moldova, judecarea multor cazuri de abuz sexual asupra copiilor durează foarte mult din cauza „tehnicilor sofisticate” ale suspecților și ale avocaților acestora, a relatat Logos Press.
12:30
Un grup de experți al Comisiei Europene, cu participarea reprezentanților Ucrainei, Ungariei, Slovaciei și Croației, va discuta consecințele întreruperii aprovizionării cu petrol prin oleoductul Druzhba și rutele alternative de transport al combustibilului (inclusiv utilizarea oleoductului croat Adriatic), a raportat Logos Press.
12:00
La inițiativa Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), circa 80 de primari și angajați ai primăriilor din toate raioanele țării s-au unit în Rețeaua Ambasadorilor Locali pentru a consolida rolul autorităților locale în procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, informează Logos Press.
11:45
Guvernul chinez consideră că riscurile actuale legate de impunerea de către Statele Unite a unor tarife vamale împotriva mai multor țări reprezintă o șansă de a remodela lanțurile internaționale de aprovizionare în favoarea sa, reducând dependența de piața americană și consolidându-și poziția în Uniunea Europeană, în statele din Golf și în America de Nord, a informat Logos Press.
11:15
Moldova nu cumpără gaz rusesc, iar volumele care ajung prin gazoductul Turkish Stream din Rusia în sud-estul Europei sunt trimise exclusiv în Serbia, Ungaria și Slovacia, potrivit Logos Press.
10:30
Un grup de startup-uri moldovenești, după șapte luni de pregătire, a reușit deja să atragă investiții și granturi în valoare totală de 2,4 milioane de dolari. Celelalte se află la etapa de pregătire deplină pentru finanțare, informează Logos Press.
10:15
În trei sute de localități din Republica Moldova, procedurile de delimitare și înregistrare a terenurilor și bunurilor imobile proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale au fost prelungite până în anul 2028, informează Logos Press.
09:45
În 2025, volumul lucrărilor de construcții efectuate în Moldova a crescut cu 32,2% (în prețuri comparabile) față de 2024, informează Logos Press.
09:15
Potrivit Logos Press, piața inteligenței artificiale se confruntă cu o creștere fără precedent a investițiilor și a evaluărilor companiilor, dar odată cu aceasta cresc și îngrijorările experților cu privire la o posibilă bulă financiară care ar putea duce la o corecție bruscă a piețelor.
Ieri
08:30
Spaniolul Oriol Cardona Col a câștigat finala de sprint la schi alpinism, o disciplină care a fost inclusă pentru prima dată în programul Jocurilor Olimpice de Iarnă, informează Logos Press.
08:00
Într-o singură zi, vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul unei inspecții specializate a bagajelor pasagerilor care intrau în țară, au descoperit și confiscat o serie întreagă de bunuri, a raportat Logos Press.
19 februarie 2026
18:45
Clubul de fotbal Betis (Spania) a anunțat oficial lansarea unei uniforme sportive în ediție limitată, creată din fibre organice din coji de portocale, potrivit Logos Press.
18:30
Piața europeană a gazelor naturale a depășit o piatră de hotar: la 18 februarie, rezervele de gaze realizate în vara anului 2025 au fost complet retrase din depozitele subterane de gaze (UGS), potrivit Logos Press.
18:15
Honeywell din SUA intră în proiectul rafinăriei georgiene Kulevi pe fondul discuțiilor privind sancțiunile UE # Logos-Press
Conglomeratul industrial american Honeywell International va proiecta și va autoriza instalații de rafinare a petrolului în satul georgian Kulevi din Marea Neagră. Un acord corespunzător a fost semnat cu Black Sea Petroleum (BSP), care implementează proiectul primei rafinării de petrol din Georgia, a informat Logos Press.
18:00
Sportivii care au reprezentat Moldova la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia vor primi o indemnizație lunară, informează Logos Press.
17:45
Ungaria și Slovacia au anunțat miercuri că vor suspenda exporturile de motorină către Ucraina, pe fondul tensiunilor tot mai mari privind aprovizionarea cu petrol, informează Logos Press.
17:45
La Chișinău, oamenii legii au reținut doi administratori ai unui call center implicat în fraude prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare. În total, prejudiciul cauzat clienților, majoritatea cetățeni români, se ridică la peste 9 milioane de lei moldovenești, informează Logos Press.
17:30
Zilele trecute, Agenția pentru Siguranța Alimentelor ANSA a comentat decizia de lungă durată a guvernului moldovean (nr. 158/2019) privind conținutul și denumirile produselor lactate. Cel puțin unii operatori de pe piața produselor lactate din Moldova au considerat acest comentariu drept un semnal din partea agenției de inspecție că aceasta are toleranță zero față de eforturile producătorilor și comercianților de a face bani din încercările de a induce în eroare consumatorii.
17:15
În contextul summitului internațional AI Impact Summit 2026 din New Delhi, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a făcut apel la un nou format radical pentru reglementarea globală a inteligenței artificiale – după modelul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), informează Logos Press.
17:00
În luna ianuarie a acestui an, au fost furnizate consumatorilor moldoveni 194,4 milioane de metri cubi de gaze – cu aproximativ 50 de milioane de metri cubi mai mult decât în decembrie 2025 și cu aceeași cantitate mai mult decât în luna ianuarie a anului trecut, a raportat Logos Press.
16:45
În urmă cu un an, China a oprit importurile directe de gaze naturale lichefiate din Statele Unite, pe fondul escaladării războiului comercial dintre cei doi lideri economici mondiali. Cu toate acestea, companiile chineze au continuat să cumpere GNL în cadrul unor acorduri pe termen lung cu producătorii americani, informează Logos Press.
16:45
Meta s-a aflat în centrul unei dispute legale cu privire la sănătatea mintală a adolescenților # Logos-Press
CEO-ul Meta și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a apărut în instanță săptămâna aceasta în cazul unui rezident de 20 de ani din California, cunoscut sub inițialele KGM, potrivit Logos Press.
16:30
Gigantul elvețian Holcim Ltd. a anunțat semnarea unui acord obligatoriu pentru achiziționarea grupului german Xella pentru 1,85 miliarde de euro (aproximativ 2,16 miliarde de dolari) în octombrie anul trecut. Tranzacția reprezintă cea mai mare achiziție a Holcim din ultimii patru ani, potrivit Logos Press.
15:45
Pragul de înregistrare a plătitorilor de TVA până la 1,7 milioane de lei, aprobat definitiv # Logos-Press
Parlamentul a votat în lectură finală în favoarea unui proiect de lege, potrivit căruia pragul de înregistrare ca plătitor de TVA a fost majorat de la 1,2 milioane de lei la 1,7 milioane de lei pe an”, informează Logos Press.
15:30
Autoritățile poloneze se așteaptă la o creștere a criminalității după războiul din Ucraina # Logos-Press
Autoritățile poloneze de aplicare a legii ar trebui să fie pregătite pentru o înrăutățire a situației criminalității în contextul unui posibil aflux de soldați AFU în Polonia și în UE în ansamblu după încheierea conflictului din Ucraina, a raportat Logos Press.
