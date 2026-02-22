Misiunea astronauţilor NASA în jurul Lunii, amînată
Noi.md, 22 februarie 2026 17:00
NASA a anunţat că data de 6 martie, stabilită pentru lansarea mult aşteptatei sale misiuni în jurul Lunii, „nu mai este luată în considerare”, după ce a identificat mai multe probleme de ultim moment în timpul verificărilor de rutină, care ar fi împiedicat decolarea.Vineri, agenţia spaţială a declarat că misiunea Artemis II, care ar urma să trimită astronauţi în jurul Lunii pentru prima dată î
• • •
Institutul de Educație Fizică și Sport din capitală a găzduit turneul internațional de Kyokushinkai Karate „Chișinău Open 2026”, notează Noi.md.Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, a urmărit cu emoție și admirație forța, disciplina și determinarea celor 240 de sportivi prezenți pe tatami, atît din țară, cît și de peste hotare.{{861426}}Înainte de a da startul luptelor, edilul
În țara noastră, se simte o lipsă de oferte noi pe piața imobiliară. Din această cauză, cei existenți pe piață majorează prețurile. Astfel explică scumpirea apartamentelor expertul în domeniul pieței imobiliare, Eugen Țurcan.Cererea este foarte mare, însă oferte la prețuri accesibile nu prea există, afirmă expertul.„Cei care vor să cumpere, bineînțeles, vor să cumpere mai ieftin. Cei care
Cea de-a cincea persoană, reținută vineri, 20 februarie, pentru implicare în pregătirea asasinării unor politicieni, jurnaliști și militari din Ucraina, va sta în arest preventiv timp de 30 de zile.Decizia a fost pronunțată pe 21 februarie, de Judecătoria Chișinău, la cererea procurorilor. Potrivit acuzatorilor de stat, este vorba despre un tînăr de 30 de ani din Bălți, dar cu domiciliul în mu
Oamenii unei localități din nordul țării: "Fără magazin în sat ne este foarte greu" # Noi.md
Situație complicată pentru locuitorii satului Mînzătești din raionul Ungheni, care au rămas fără singurul magazin alimentar din localitate.Agentul economic a hotărît să pună lacătul pe ușă, motivînd că veniturile sînt prea mici pentru a menține afacerea, întrucît satul este mic și vînzările nu acoperă cheltuielile. Majoritatea sătenilor sînt persoane în etate, iar deplasarea într-o altă locali
Serbia şi Suedia şi-au îndemnat sîmbătă cetăţenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilităţii unor atacuri aeriene americane asupra Republicii islamice.Serbia a recomandat în noaptea de vineri spre sîmbătă cetăţenilor săi să părăsească „cît mai repede” Iranul din cauza „riscului deteriorării situaţiei de securitate” în această ţară, în faţa eventualităţii unor atacuri americane asupra Republ
Poliția a intervenit noaptea trecută, în baza unor informații operative, în mai multe localuri de agrement din capitală, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice.Acțiunile au fost desfășurate de către polițiștii capitalei, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, notează Noi.md.{{865985}}În urma intervenți
Premierul Indiei, Narendra Modi, și președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, au semnat sîmbătă un acord de investiții și cooperare tehnică pentru explorarea mineralelor critice, un pact menit să asigure aprovizionarea cu materii prime esențiale, precum pămînturile rare, litiul și niobiul.„Creșterea investițiilor în cooperarea privind energiile regenerabile și mineralele critice se af
În serele din întreaga țară, a început cultivarea răsadului, un pas esențial pentru viitoarele culturi.Familia Burlea din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, cultivă legume în sere și pe cîmp deschis. În această perioadă, toți membrii familiei se implică în pregătirea răsadului.{{863617}}Ziua, în solarii trebuie menținută temperatura de 22 de grade Celsius, iar pe timp de noapte nu tr
Un număr de 250 de elevi pasionați de tehnologii și-au pus la încercare ingeniozitatea în cadrul campionatului „FIRST Tech Challenge”.Participanții au construit și au programat roboți capabili să sorteze și să propulseze mingi. Organizați în echipe, adolescenții nu doar că au proiectat roboții, dar au și gestionat bugete, au căutat sponsori și și-au împărțit responsabilitățile, exact ca într-u
De Ziua Internațională a Ghidului de Turism, mai mulți ghizi din întreaga țară au vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie din Cimișlia, un reper important al culturii orașului.Fondatorul muzeului este singurul meșter din țară care sculptează în oase de bovine. De aproape 30 de ani, Alexandru Bulat își dedică viața conservării patrimoniului.{{865815}}Din grija față de istorie, directorul mu
Franța cere un răspuns coordonat al Uniunii Europene după ce președintele american Donald Trump a anunțat introducerea unei noi taxe vamale de 15% ca urmare a decizie luate de Curtea Supremă a Statelor Unite care a declarat ilegale tarifele impuse de el în aprilie 2025.Ministrul francez al Comerțului, Nicolas Forissier, a declarat sîmbătă că Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziție comună
Persoanele asigurate au dreptul la libera alegere a prestatorului de servicii medicale de înaltă performanță.Pentru a face online programare la serviciul medical prescris, efectuați următorii pași:-Accesați https://sirsm.cnam.gov.md/sirsm/online.-Introduceți IDNP-ul, apoi codul unic de pe biletul de trimitere și apăsați butonul „Caută”.{{863490}}-Apăsați butonul din dreptul servici
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au amînat un summit franco-italian care era programat pentru începutul lunii aprilie.Meloni i-a cerut lui Macron ca summitul bilateral să fie amînat pînă după reuniunea G7 de la Evian-les-Bains, programată între 15 și 17 iunie. Cererea a fost făcută pe 12 februarie, cînd cei doi lideri s-au întîlnit la o reuniune info
Zeci de meșteri populari și artizani reuniți la Tîrgul de primăvară au transformat centrul Chișinăului într-un spațiu plin de culoare, tradiție și voie bună.Comercianții propun o varietate de mărțișoare, de la modele tradiționale alb-roșii, la creații moderne. Pe lîngă ele sînt și articole meșteșugărești, suvenire tematice și cadouri pentru cei dragi.{{866331}}Mărțișoare pot fi găsite la u
Natalia Cangea, din Criuleni, este una dintre cele mai cunoscute meșterițe din țară, care practică împletitul în fibre vegetale.Natalia Cangea, de mai bine de trei decenii, creează lucrări deosebite, în diverse tehnici.{{841380}}„Pănușa este materialul cel mai simplu cu care se poate de lucrat, fiindcă ea nu este pretențioasă și nu are nevoie de mult timp pentru a o pregăti. O înmoi puțin
Autorităţile bulgare au instituit restricţii de trafic pentru camioane pe două drumuri naţionale din ţară.Autorităţile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naţionale Ruse – Byala şi Ruse – Razgrad.{{866200}}Camioanele sînt oprite la ieşirea din Ruse şi nu pot continua deplasarea pe aceste ru
Gropi adînci și asfalt sfărîmat e realitatea care domină acum multe șosele din țară.Drumurile au cedat sub loviturile repetate ale înghețului și dezghețului. Fiecare deplasare a devenit o probă răbdare, dar și costuri pentru a merge la service-urile auto.{{865881}}Probleme sînt și pe toate străzile Chişinăului. Autorităţile recunosc că situaţia este mai gravă în sectoarele Botanica,Ciocana
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat sîmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, pe care a impus-o după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică.Supărat din cauza deciziei Curţii Supreme, Trump a ordonat vineri aplicarea imediată a unei t
Copiii de astăzi cresc într-un mediu complet digitalizat.Internetul oferă locuitorilor Moldovei acces la enciclopedii globale, călătorii online și muzee virtuale, ștergînd granițele geografice. Cu toate acestea, pe lîngă avantajele evidente, folosirea timpurie și necontrolată a dispozitivelor digitale prezintă riscuri serioase pentru dezvoltarea creierului, sănătatea psiho-emoțională a copilul
Țara noastră are ambasadori acreditați în peste 40 de țări, inclusiv prin cumul. Aceștia sînt adevărați promotori ai intereselor și culturii moldovenești peste hotare, sînt puntea de legătură între Moldova și oportunitățile, pe care le deschid alte popoare, alte mentalități, alte viziuni, notează Noi.md.Profesia de diplomat poate fi exercitată într-o Misiune Diplomatică, într-o Misiune Consula
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că rețeaua de drumuri naționale este în prezent practicabilă, notează Noi.md.Pe majoritatea traseelor, partea carosabilă este uscată, iar în zonele de nord, centru și sud pe alocuri cu omăt. Pe parcursul nopții s-au înregistrat ninsori slabe în unele regiuni din centru și sud.{{866091}}Pe anumite sectoare de drum, din cauza vîntului, s-
Duminica Iertării, în era mesagerilor, s-a transformat într-o adevărată „apocalipsă digital”, dar trimiterea de mesaje în masă de genul „Îmi pare rău pentru tot” nu este o modalitate de a curăța sufletul, ci un spam și este important să ne cerem iertare unii altora cu sinceritate, nu „de formă”, dar din inimă.Despre acest lucru se vorbește în noul material Noi.md „Soarele pe farfurie. Filozofi
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: World of Classical Music - 22 Februarie 2026, 18:00, Palatul Național "Nicolae Sulac" Love to the Moon and Back la Shopping MallDova - 22 Februarie 2026, 18:00 - 20:00, Shopping Malldova Ly
Astăzi, în Moldova, pe întreg teritoriul țării cerul va fi variabil. Se așteaptă ninsori slabe.Pe drumuri se va semnala ghețuș. Izolat se va forma ceață și polei slab. Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat, izolat cu intensificări.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3... +5°C.În centru se așteaptă +2...+4°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -3... -1
În contextul accidentului grav de la Strășeni, produs pe 2 februarie curent, în urma căruia a decedat un minor de 14 ani, Ilie Bricicaru, directorul Observatorului de Siguranță Rutieră din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (OSR-UTM), conferențiar universitar, se întreabă, dacă mai este o prioritate totuși viața oamenilor în stradă sau Viziunea Programului național pentru siguranță rutieră es
Slăbim autonomia, slăbim statul” – Marahovschi critică dur reforma administrației publice locale # Noi.md
Victor Marahovschi, jurist și Secretar General al Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”, a prezentat o poziție amplă și detaliată privind reforma administrației publice locale, elaborată de actuala guvernare a Republicii Moldova, și procesul de amalgamare a primăriilor, avertizînd asupra riscurilor structurale pentru administrația locală, echilibrul constituțional al statului și viitorul satelor d
Autorităţile mexicane sînt în stare de alertă pentru a-i împiedica pe columbienii care lucrează cu cartelurile de trafic de droguri să profite de viitoarea Cupă Mondială de fotbal pentru a intra în ţară.„Am trimis deja înapoi în ţara lor unii cetăţeni columbieni care nu au putut justifica motivele prezenţei lor în Jalisco”, a declarat Roberto Alarcon, coordonator general strategic al securităţ
Pentru tratarea infertilității, este important de aflat cauza exactă și de eliminat, dar una dintre principalele cauze ale infertilității sînt procesele inflamatorii.Despre acest lucru a vorbit medicul ginecolog-oncolog, Ghenadie Djuromschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, de pe canalul N4, relatează Noi.md.El a menționat că în Moldova există un Centru modern d
Platforma X, deținută de Elon Musk, a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro aplicată de Comisia Europeană, prima sancțiune impusă în baza Legii Serviciilor Digitale (DSA).Compania acuză Comisia de erori procedurale grave și încălcarea dreptului la apărare.{{863458}}„Această decizie a UE a rezultat în urma unei anchete incomplete și superficiale, a unor erori procedurale grav
"În 2022, prin decret al Președintei Maia Sandu a fost grațiat un condamnat pentru trafic de droguri. Acum aflăm că aceeași persoană este reținută de autoritățile ucrainene în contextul unor acuzații extrem de grave. Iar decretul de grațiere este „revocat”. Înainte de a discuta revocarea, trebuie să discutăm însăși decizia de grațiere". Despre aceasta scrie în rețelele sociale Olesea Stamate, juri
Descoperire uluitoare în Anglia. Un profesor de istorie a găsit un impresionant tezaur de monede de aur din Epoca Fierului pe un cîmp, cu ajutorul detectorului său de metale.Monedele de aur găsite de profesorul Tom Licence, care predă istoria la Universitatea East Anglia, reprezintă cel mai mare tezaur cunoscut de monede de aur din Epoca Fierului.{{866125}}Cele 18 monede de aur vor fi scoa
Un juriu federal a pus sub acuzare trei ingineri din Silicon Valley pentru furt de secrete comerciale de la Google și alte companii de tehnologie, dar și pentru transferul de date sensibile către Iran.Dacă vor fi găsiți vinovați, fiecare inculpat riscă pînă la 10 ani de închisoare pentru fiecare acuzație de secret comercial și pînă la 20 de ani pentru obstrucționarea justiției, alături de amen
Un pensionar australian care visa la o bătrînețe liniștită pe apă a ajuns să-și vîndă ambarcațiunea la un preț simbolic, după o schimbare bruscă de reglementare.La finalul anului 2024, David Blundell, în vîrstă de 76 de ani, și-a cumpărat o barcă locuibilă pentru 160.000 de dolari australieni (aproximativ 95.000 de euro). Intenționa să își petreacă anii de pensie pe rîu, bucurîndu-se de linișt
Pe Arena de tenis S.M. Krishna din Bengaluru, jucătoarele şi spectatorii au fost nevoiţi să se adăpostească după ce un roi de albine a invadat arena în timpul turneului ITF Bengaluru Open.Jocul a fost oprit temporar după ce un oficial a observat albinele şi a alertat jucătoarele şi arbitrul în timpul meciului din optimile de finală, dintre favorita australiană Talia Gibson şi Sahaja Yamalapall
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru scurta instaurare a legii marţiale la sfîrşitul anului 2024, a cerut venit cu scuze vineri pentru frustrarea cauzată de acest episod, repetînd în acelaşi timp că a acţionat în interes naţional."Chiar dacă această decizie a fost luată în ceea ce am considerat a fi interesul naţional, vin sincer cu scuze pop
O tînără aproape şi-a falimentat familia, după ce a acumulat o factură de telefon mobil de 42.000 de lire sterline (aproximativ 48.000 euro) pentru vizionarea de videoclipuri TikTok în vacanță.Familia Alty se bucura de o excursie în Marrakech, Maroc, cînd O2 (operator britanic telecom) a trimis prima dintre cele două facturi enorme, lăsîndu-i să se întrebe dacă au fost victimele unui atac cibe
Suedia lansează o iniţiativă inedită prin care le oferă oamenilor obișnuiți șansa de a deveni "proprietari" temporari ai unei insule.Cei selectați vor primi titlul oficial de "proprietar al insulei" și vor putea folosi insula aleasă exact 12 luni.În această perioadă, cîștigătorii pot campa, înota și își pot invita prietenii, fără să plătească nimic. Există însă și restricții: numele insule
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că este luată în considerare crearea unei versiuni europene a alianței de informații "Five Eyes" a țărilor anglofone de pe continentul european.Vorbind la reuniunea miniștrilor apărării din Grupul celor Cinci (E5), care a avut loc la Cracovia, alături de omologii săi din Polonia, Franța, Marea Britanie și Italia, Pistorius a decl
O nouă expoziție de la Muzeul Victoria și Albert (V&A) din Londra ilustrează nașterea YouTube în urmă cu mai bine de 20 de ani.Instituția a achiziționat o pagină veche reconstruită a platformei și primul videoclip încărcat de co-fondatorul Jawed Karim, „Eu la grădina zoologică”.{{863430}}Videoclipul de 19 secunde a fost publicat pe 23 aprilie 2005 și de atunci a acumulat peste 382 de milio
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și-a anunțat intenția de a adopta o legislație care restricționează accesul adolescenților sub 16 ani la rețelele de socializare.Secretarul de presă al guvernatorului, Tara Gallegos, a explicat că Newsom susține restricții de vîrstă similare cu cele din Australia, care a interzis înregistrarea utilizatorilor pentru cei sub 16 ani din 2025.{{865759}}„
Primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, a prezentat în sala de ședințe a Primăriei Cimișlia Pașaportul Investițional al orașului.Acesta este un document strategic elaborat pentru promovarea potențialului economic local și atragerea investițiilor în comunitate.{{866130}}Evenimentul a reunit cetățeni, reprezentanți ai mediului de afaceri, parteneri de dezvoltare și alți actori interes
În ultimele 15 zile, mai mult de 1.300 de șoferi au fost observați de poliție în timpul discuțiilor la telefon.Unii șoferi au negat totul chiar și atunci cînd le-au fost prezentate probele video, iar alții și-au asumat greșeala.{{865551}}Scopul acestor măsuri este de a preveni accidente rutiere provocate de neatenția la volan, notează Noi.md cu referire la jurnaltv."De la începutul ace
Statele Unite au lansat un nou atac în Oceanul Pacific împotriva unui presupus vas implicat în traficul de droguri, soldat cu doi morți.Lovitura face parte dintr-o campanie anti-drog derulată de armata americană, la ordinul lui Donald Trump de peste șase luni de zile.{{866292}}Statele Unite au efectuat luni o nouă lovitură militară în Oceanul Pacific, la un presupus vas folosit pentru traf
În timp ce portul Giurgiulești a fost cedat României, stadionul – ambasadei SUA, armele tranzitează granițele, iar președintele este gata să organizeze un referendum privind unirea cu o altă țară, suveranitatea Moldovei are puternic de suferit. În timp ce conducerea execută ordinele Bruxelles-ului, cetățeanul de rînd nu are altă soluție decît să îndure iarna rece cu tarife extrem de mari ș
De dimineață, Administraţia Națională a Drumurilor (AND) a informat că pe drumurile publice naționale se circulă în condiții specifice sezonului rece, notează Noi.md.Pe parcursul nopții, drumarii au patrulat și au intervenit în teritoriu pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.{{866091}}Unitățile teritoriale rămîn mobilizate și sînt pregătite să intervină acolo unde situația
Săptămîna Albă reprezintă ultima etapă de pregătire înaintea Postului Paștelui, cel mai lung și mai aspru din an.Este o perioadă de tranziție în care carnea este exclusă din alimentație, însă consumul de lactate, ouă și pește rămîne permis. Dincolo de semnificația spirituală, această săptămînă comportă și beneficii pentru sănătate.{{864905}}Potrivit nutriționiștilor, organismul este pregăt
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar stopat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică, notează Noi.md.La PTF Tudora au fost activate sursele alternative de energie. Totuși, pe partea ucraineană, la punctul de trecere Starokazacie, persistă defecțiuni tehnice care nu permit reluarea circulației în condiții normale.{{866148}}Pînă
