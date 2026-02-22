Donald Trump a găzduit guvernatorii la Casa Albă: discurs despre economie și un recital spectaculos a violonistei moldoveană Rusanda Panfili

07:10

Horoscop 21 februarie – o zi de acțiune. O să facem mai tot ce am tot amânat ca să obținem beneficiile pentru care ne-am zbătut pe parcursul timpului, ca să ne bucurăm de ele. PEȘTI E animație, poate plecați pe undeva să vă sărbătoriți, că aveți o destinație pe care o vizitați de ceva vreme […] The post Horoscop 21 februarie – VĂRSĂTOR – solicitări vin din toate direcțiile să vă duceți la întruniri first appeared on HotNews.md.