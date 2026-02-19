BREAKING NEWS! Acțiuni de urmărire penală pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina
HotNews, 19 februarie 2026 07:50
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS “Fulger”, astăzi, începând cu ora 06:00, petrec acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina, pe faptul […] The post BREAKING NEWS! Acțiuni de urmărire penală pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina first appeared on HotNews.md.
Horoscop 19 februarie – PEȘTI – e posibil să luați bani de unde vă așteptați cel mai puțin # HotNews
Horoscop 19 februarie – o zi cu revelații. O să ne revizuim niște certitudini, că pe unii oameni i-am judecat greșit, că n-am avut acces la adevărul adevărat. PEȘTI E posibil să luați bani de unde vă așteptați cel mai puțin și o să aveți de cheltuială, că v-ați limitat la plata ratelor, a facturilor, […] The post Horoscop 19 februarie – PEȘTI – e posibil să luați bani de unde vă așteptați cel mai puțin first appeared on HotNews.md.
Poliţia spaniolă a anunţat miercuri arestarea unui tânăr hacker care se caza în hoteluri de lux plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro, transmite AFP, preluată de Agerpres. Infractorul cibernetic selecta opţiunea de plată prin intermediul unei renumite platforme internaţionale de plăţi online, apoi „modifica procesul de validare a tranzacţiei, reuşind […] The post Cazare în hoteluri de lux cu numai un cent pe noapte … first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Ion Ceban: „S-a văzut adevărata solidaritate”. Peste 1.500 de muncitori, mobilizați la deszăpezire # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că ninsorile abundente au scos la iveală „adevărata solidaritate”, peste 1.500 de muncitori fiind mobilizați pe parcursul zilei pentru intervenții de deszăpezire în capitală. Primăria municipiului Chișinău anunță că intervențiile de deszăpezire au fost desfășurate pe parcursul întregii zile, cu implicarea a peste 1.500 de muncitori […] The post VIDEO | Ion Ceban: „S-a văzut adevărata solidaritate”. Peste 1.500 de muncitori, mobilizați la deszăpezire first appeared on HotNews.md.
BREAKING NEWS: Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate # HotNews
Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțională […] The post BREAKING NEWS: Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Denis Șova despre reforma în educație: problema optimizării școlilor este secundară, prioritară este soluționarea deficitului de cadre didactice # HotNews
Declinul demografic influențează în mod obiectiv reducerea numărului de elevi, însă accentul pus exclusiv pe închiderea și reorganizarea școlilor reprezintă o abordare greșită, afirmă consilierul municipal din Chișinău, reprezentantul Partidul Nostru, Denis Șova. Șova a menționat în emisiunea „Glavnoe” de la TVC21 că, în anii de independență, populația țării s-a redus considerabil, fapt care se […] The post VIDEO | Denis Șova despre reforma în educație: problema optimizării școlilor este secundară, prioritară este soluționarea deficitului de cadre didactice first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Win Capital și Inamstro pot demara un proiect imobiliar, după ce impasul administrativ a fost depășit # HotNews
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină mai puțin în centru capitalei. În acest context, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, […] The post VIDEO | Win Capital și Inamstro pot demara un proiect imobiliar, după ce impasul administrativ a fost depășit first appeared on HotNews.md.
Utilaje pe străzile capitalei: intervenții continue pentru deszăpezire și combaterea poleiului # HotNews
Serviciile municipale intervin în continuare pe străzile din capitală pentru a asigura circulația în condiții de iarnă, anunță Primăria Municipiului Chișinău, care îndeamnă locuitorii și agenții economici să se implice în deszăpezire și să manifeste prudență în trafic. Serviciile municipale continuă intervențiile mecanizate pe drumurile din capitală pentru a menține circulația transportului în condiții de […] The post Utilaje pe străzile capitalei: intervenții continue pentru deszăpezire și combaterea poleiului first appeared on HotNews.md.
Ministrul Energiei: Cărbunele din Donbas nu mai este disponibil pentru MGRES, alternativele sunt prea costisitoare # HotNews
Ministrul Energiei susține că activitatea centralei MGRES este afectată de lipsa cărbunelui din Donbas, iar importul din alte regiuni ale lumii ar implica costuri „exorbitante”. Oficialul afirmă că o eventuală retehnologizare nu este oportună în prezent, inclusiv din cauza lipsei controlului autorităților constituționale asupra centralei. Ministrul Energiei a declarat că aprovizionarea cu cărbune a centralei […] The post Ministrul Energiei: Cărbunele din Donbas nu mai este disponibil pentru MGRES, alternativele sunt prea costisitoare first appeared on HotNews.md.
Igor Dodon – gest de solidaritate – și-a sărbătorit ziua de naștere alături de o familie numeroasă din Călărași # HotNews
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a început ziua de naștere printr-o vizită în satul Bularda, raionul Călărași, unde s-a întâlnit cu familia Dubovca, care crește cinci copii cu vârste între un an și 10 ani. Potrivit fostului șef al statului, familia a trecut recent printr-o perioadă dificilă, după ce capul familiei a fost […] The post Igor Dodon – gest de solidaritate – și-a sărbătorit ziua de naștere alături de o familie numeroasă din Călărași first appeared on HotNews.md.
Circulație în condiții de iarnă la Chișinău: Serviciile municipale intervin continuu pe străzi # HotNews
Primăria municipiului Chișinău informează că, la această oră, circulația pe străzile Capitalei se desfășoară în condiții de iarnă, în contextul avertizărilor meteorologice de cod galben și portocaliu de ninsori abundente, viscol și vânt puternic. Potrivit autorităților municipale, serviciile specializate sunt mobilizate în toate sectoarele orașului și acționează pentru presărarea materialului antiderapant, în vederea prevenirii formării […] The post Circulație în condiții de iarnă la Chișinău: Serviciile municipale intervin continuu pe străzi first appeared on HotNews.md.
Horoscop 18 februarie – o zi cu reușite. Schimbăm vibrația, intrăm în zodia Peștilor și o să ne asigurăm că suntem pe drumul cel bun și ne putem atinge obiectivele, că avem tot ce ne trebuie. PEȘTI O să cheltuiți niște bani ca să puneți lucrurile la punct, să lichidați rate, facturi, taxe, impozite și […] The post Horoscop 18 februarie – RAC – promisiunea de colaborare bănoasă pare să se împlinească first appeared on HotNews.md.
VIDEO | ULTIMA ORĂ: Ion Ceban: Școlile trec mâine la învățământ online, pe fondul avertizării meteo de ninsori puternice # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că elevii din Capitală vor desfășura, mâine, lecțiile în regim online, în contextul prognozei meteorologilor care indică ninsori abundente sub cod portocaliu. Edilul a transmis un mesaj adresat părinților, profesorilor și elevilor, precizând că măsura este una preventivă, menită să reducă riscurile generate de condițiile meteo […] The post VIDEO | ULTIMA ORĂ: Ion Ceban: Școlile trec mâine la învățământ online, pe fondul avertizării meteo de ninsori puternice first appeared on HotNews.md.
ULTIMA ORǍ: Partidul Nostru a solicitat Procuraturii informații despre existența cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie electrică # HotNews
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a transmis un demers oficial către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, cerând informații despre existența și stadiul cauzelor penale privind achiziția gazelor naturale, păcurii și alte contracte energetice pentru perioada 2021–2025. Vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, a declarat la briefingul de presă că oamenii vor răspunsuri clare și responsabilitate pentru scumpirile facturilor […] The post ULTIMA ORǍ: Partidul Nostru a solicitat Procuraturii informații despre existența cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie electrică first appeared on HotNews.md.
Renato Usatîi: Există soluții pentru siguranța în rețelele sociale! Interzicerea pentru copiii sub 16 ani este lipsită de sens – va provoca efect exact invers. # HotNews
Ideea de a restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani este una aberantă, spune președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. Minorii vor găsi soluții pentru a ocoli interdicțiile, a mai adăugat politicianul, precizând că fracțiunea pe care o conduce nu va susține inițiativa. „Pentru mine este mai important să le permitem tineri să […] The post Renato Usatîi: Există soluții pentru siguranța în rețelele sociale! Interzicerea pentru copiii sub 16 ani este lipsită de sens – va provoca efect exact invers. first appeared on HotNews.md.
Un sat din Spania cu vedere la mare este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere # HotNews
Un sat părăsit din Spania, Candelago, este vândut la 150.000 de euro. Așezat pe Costa da Morte, oferă priveliște spectaculoase și potențial de redezvoltare. Regiunea este cunoscută pentru peisaje sălbatice și apropieri de景点 și muzeu. Satul este compus din zece case tradiționale și a fost abandonat în urma declinului populației din anii ’70. În Spania, […] The post Un sat din Spania cu vedere la mare este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere first appeared on HotNews.md.
ULTIMA ORĂ | În ușa portbagajului și sub tapițeria plafonului au fost depistate 164 de pachete de țigări # HotNews
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Sculeni, în conlucrare cu funcționarii vamali, au dejucat o tentativă de transport ilegal de produse din tutun peste frontiera moldo-română. Pentru autorizarea ieșirii din Republica Moldova, la pista de control s-a prezentat un autoturism de model Mitsubishi Lancer, cu destinația Uniunea Europeană, condus de către […] The post ULTIMA ORĂ | În ușa portbagajului și sub tapițeria plafonului au fost depistate 164 de pachete de țigări first appeared on HotNews.md.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, avertizează asupra unei posibile noi scumpiri a energiei electrice, susținând că majorarea tarifelor, în lipsa compensațiilor acordate populației, ar putea afecta semnificativ bugetele familiilor. Edilul Capitalei afirmă că o eventuală creștere a prețului la energia electrică riscă să pună o presiune suplimentară asupra cetățenilor, în special în contextul […] The post VIDEO | Ion Ceban: Majorarea tarifelor la electricitate ar putea afecta din nou populația first appeared on HotNews.md.
Horoscop 17 februarie – Lună nouă și noutăți. Or să ne ia prin surprindere veștile și poate avem și noi să le dăm vești unor oameni care așteaptă răspuns de la noi. VĂRSĂTOR O veste bună, o confirmare că vă puteți continua un drum profesional, că puteți cumpăra o locuință, dacă tot vi s-o fi […] The post Horoscop 17 februarie – Veștile ne iau prin surpindere first appeared on HotNews.md.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că reevaluările cadastrale efectuate la nivel național pot genera majorări semnificative ale impozitelor pe locuințe. Edilul afirmă că autoritățile municipale analizează soluții legale pentru a preveni creșterea poverii fiscale asupra familiilor cu venituri medii și mici. Potrivit lui Ion Ceban, în ultimele zile, tot mai mulți locuitori […] The post Ion Ceban: Reevaluările cadastrale riscă să majoreze excesiv impozitele pe locuințe first appeared on HotNews.md.
Victoria Furtună acuză un „hold diplomatic” asupra Maia Sandu din partea administrației Trump # HotNews
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, fost procuror anticorupție, a lansat critici la adresa președintei Maia Sandu și a unor lideri europeni, în contextul discursului susținut de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München. În declarația sa, Furtună a afirmat că lideri europeni și reprezentanți ai conducerii Republicii […] The post Victoria Furtună acuză un „hold diplomatic” asupra Maia Sandu din partea administrației Trump first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS # HotNews
Autoritățile au lansat consultări privind reforma administrativ-teritorială, dar urmăresc interese politice ale PAS: vor să lase aproximativ 12 raioane, „lipite” după propriile criterii. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, la postul de televiziune „Cinema 1”. El a mai precizat că pe aceleași principii este promovată și comasarea localităților. ”Vă dau un […] The post VIDEO | Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Liderul MAN, Ion Ceban: „ PAS pregătește închiderea a circa 600 de primării” Președintele Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban a declarat că reforma administrației publice locale promovată de actuala guvernare reprezintă un nou truc electoral, care nu are la bază niciun document oficial și nu este susținută de analize sau consultări cu autoritățile locale. Potrivit acestuia, în ultimii ani aproximativ 30 de localități și-au exprimat dorința de a deveni parte a mun. Chișinău, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza cadrului legislativ actual. În opinia sa, această situație contrazice declarațiile guvernării despre amalgamarea voluntară, care, în practică, nu ar fi fost posibilă. Liderul MAN, Ion Ceban susține că, din informațiile deținute, se pregătește închiderea a circa 600 de primării și reorganizarea administrativă în aproximativ 10 raioane. El califică inițiativa drept o reformă strict politică și avertizează asupra riscurilor pe care le-ar genera o eventuală amalgamare obligatorie. „Dacă se va merge pe amalgamare obligatorie, riscăm dispariția a sute de primării, după bunul lor plac și care va conveni lor. Este o reformă strict politică, fără legătură cu bunăstarea oamenilor sau cu eficiența financiară”, a declarat Ion Ceban. În acest context, liderul MAN a anunțat că MAN va informa autoritățile și partenerii internaționali despre situația creată și va solicita o analiză atentă a modului în care este promovată reforma administrației publice locale. # HotNews
VIDEO | Irina Vlah: Deciziile privind lichidarea școlilor ar trebui luate de cetățeni prin referendumuri locale # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, consideră că, cetățenii trebuie să decidă dacă școlile pot fi lichidate în anumite localități, urmare a anunțului autorităților că în următoarele luni prin procesul de lichidare vor fi trecute zeci de instituții. „Cei de la Ministerul Educaţiei încearcă să ne convingă că impactul asupra comunităţilor va fi minim, […] The post VIDEO | Irina Vlah: Deciziile privind lichidarea școlilor ar trebui luate de cetățeni prin referendumuri locale first appeared on HotNews.md.
Horoscop 16 februarie – o zodie va primi un proiect care îi va aduce stabilitate financiară # HotNews
Horoscop 16 februarie – o zi a provocărilor. O să ne confruntăm cu situații mai puțin obișnuite și o să avem puterea să le facem față, că avem antrenament și am căpătat experiență. VĂRSĂTOR Sunt multe lucruri de făcut și o să vă dați osteneala să le duceți pe toate la bun sfârșit și o […] The post Horoscop 16 februarie – o zodie va primi un proiect care îi va aduce stabilitate financiară first appeared on HotNews.md.
ULTIMA ORĂ: Ion Ceban avertizează asupra riscului de polei, după ploile abundente din Capitală # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a emis o atenționare publică pentru locuitorii Capitalei, în contextul ploilor abundente din cursul zilei și al prognozelor meteorologice care indică o scădere bruscă a temperaturilor în următoarele ore, fenomen ce ar putea favoriza formarea poleiului. Edilul a precizat că serviciile municipale au fost mobilizate în ultimele zile […] The post ULTIMA ORĂ: Ion Ceban avertizează asupra riscului de polei, după ploile abundente din Capitală first appeared on HotNews.md.
În localitățile conduse de primari ai Partidului Nostru au avut loc acțiuni de comemorare dedicate veteranilor și celor căzuți în războiul din Afganistan, marcând 37 de ani de la încheierea misiunilor militare. Mesajele transmise au subliniat respectul, recunoștința și responsabilitatea morală față de memoria acestei pagini de istorie. La Bălți, primarul Alexandr Petkov a evidențiat […] The post Primarii Partidului Nostru au adus un omagiu veteranilor războiului din Afganistan first appeared on HotNews.md.
VIDEO Ion Ceban, mesaj la 37 de ani de la retragerea din Afganistan: „Nimic nu este mai prețios decât pacea” # HotNews
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj de comemorare la împlinirea a 37 de ani de la retragerea contingentului de militari moldoveni din Afganistan, aducând un omagiu celor 301 ostași care și-au pierdut viața și reafirmând sprijinul municipalității pentru veterani. Municipiul Chișinău marchează 37 de ani de la retragerea contingentului de militari […] The post VIDEO Ion Ceban, mesaj la 37 de ani de la retragerea din Afganistan: „Nimic nu este mai prețios decât pacea” first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Ion Ceban prezintă retrospectiva săptămânii: Proiecte culturale, infrastructură și politici sociale în prim-plan # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat o nouă ediție a retrospectivei săptămânale, trecând în revistă principalele acțiuni și proiecte desfășurate în Capitală, de la inițiative culturale și educaționale până la subiecte ce țin de infrastructură și politici publice locale. Edilul Capitalei a evidențiat, în debutul prezentării, acțiunile dedicate comemorării poetului Grigore Vieru, […] The post VIDEO | Ion Ceban prezintă retrospectiva săptămânii: Proiecte culturale, infrastructură și politici sociale în prim-plan first appeared on HotNews.md.
Horoscop 15 februarie – CAPRICORN – o confirmare că o să vă primiți banii pe care-i așteptați # HotNews
Horoscop 15 februarie – o zi cu răscoliri interioare. Ies la suprafață niște adevăruri și o să ne schimbăm și noi atitudinea față de niște oameni pe care i-om fi judecat greșit, poate. VĂRSĂTOR E o aniversare, îi chemați pe prieteni sau poate îi scoateți în oraș, că aveți chef și de lume nouă. Poate […] The post Horoscop 15 februarie – CAPRICORN – o confirmare că o să vă primiți banii pe care-i așteptați first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Ilie Ceban: Noi construim cu autorizări, proiecte și acte în regulă, iar „Curtea Europeană” e un haos total în acte și pe șantiere # HotNews
Ilie Ceban, viceprimarul municipiului Chișinău, a declarat că proiectele „Curți Europene”, lansate prin Agenția de Dezvoltare Chișinău, nu ar dispune de actele necesare pentru executarea lucrărilor și nu ar fi autorizate de toate entitățile implicate, fapt ce ar indica, potrivit lui, o gestionare iresponsabilă a investițiilor publice. Viceprimarul a prezentat drept exemplu un dosar administrativ […] The post VIDEO | Ilie Ceban: Noi construim cu autorizări, proiecte și acte în regulă, iar „Curtea Europeană” e un haos total în acte și pe șantiere first appeared on HotNews.md.
Memoria poetului Grigore Vieru a fost comemorată la Chișinău, unde municipalitatea a depus flori la bustul său, marcând împlinirea a 91 de ani de la naștere și anunțând noi inițiative dedicate operei și personalității sale. Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la ceremonia de depunere de flori la bustul poetului Grigore Vieru, […] The post VIDEO | Ion Ceban: Grigore Vieru rămâne poetul care ne-a învățat primele emoții first appeared on HotNews.md.
Horoscop 14 februarie – reconfirmări azi. O să ne bucurăm de răspunsurile primite, că apar oameni, situații care să ne indice drumul pe care să mergem; aflăm scurtăturile și toate vor fi în folosul nostru. VĂRSĂTOR O să revedeți o persoană dragă și poate puneți la cale o întâlnire cu grupul, ca să sărbătoriți Ziua […] The post Horoscop 14 februarie – FECIOARĂ – o să vă puteți reface și voi viața de cuplu first appeared on HotNews.md.
Igor Dodon: Este dureros să realizăm că am ajuns în punctul în care, în Moldova, oamenii sunt practic pedepsiți pentru credință # HotNews
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a mers astăzi alături de locuitorii din Dereneu. “Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor. Printre ei se află și primarul localității. În privința celor eliberați au fost impuse anumite […] The post Igor Dodon: Este dureros să realizăm că am ajuns în punctul în care, în Moldova, oamenii sunt practic pedepsiți pentru credință first appeared on HotNews.md.
Denis Șova: Proiecte precum „Curtea Europeană” necesită un dialog eficient între autoritățile centrale și cele locale, altfel riscă să eșueze # HotNews
Consilierul municipal din partea Partidului Nostru, Denis Șova, a declarat că orice investiție destinată dezvoltării localităților trebuie dusă până la capăt și realizată în strânsă colaborare cu administrația publică locală. În caz contrar, chiar și cele mai promițătoare inițiative riscă să rămână nefinalizate. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21. Potrivit […] The post Denis Șova: Proiecte precum „Curtea Europeană” necesită un dialog eficient între autoritățile centrale și cele locale, altfel riscă să eșueze first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Rețineri după scandalul de la Dereneu: Ion Ceban vorbește despre un conflict „creat intenționat” # HotNews
Liderul Partidul Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, afirmă că dosarul conflictului de la Dereneu a dus la reținerea a patru persoane și vorbește despre riscul extinderii unor astfel de situații la sute de biserici și zeci de mănăstiri din țară. Patru persoane au fost reținute în urma conflictului izbucnit în localitatea Dereneu, anunță primarul general […] The post VIDEO | Rețineri după scandalul de la Dereneu: Ion Ceban vorbește despre un conflict „creat intenționat” first appeared on HotNews.md.
Lidera Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a publicat un mesaj critic în contextul mai multor decese înregistrate în Armata Națională a Republicii Moldova. Aceasta a făcut referire la cazul unui militar de 24 de ani din Florești, care s-ar fi împușcat cu arma din dotare în ianuarie 2026 și a decedat ulterior la spital, transmite Știri.md. De asemenea, Furtună a menționat și alte cazuri produse anterior în rândul militarilor în termen. În mesajul său, lidera formațiunii a declarat: „Nu e primul caz, nu e al doilea… Sunt deja mai multe decese și traume grave în Armata Națională, toate pe timp de pace”. Totodată, aceasta a criticat autoritățile, afirmând că „tinerii mor din neglijență, nu din glonț inamic”, și a întrebat public „când o să vedem anchete reale, demisii, reforme adevărate?”. Amintim că, pe 12 februarie 2026, un militar în termen al Armatei Naționale a fost găsit decedat la post, după ce s-ar fi rănit mortal cu arma din dotare. Anterior, pe 20 ianuarie 2026, un alt militar din garnizoana Florești s-a rănit prin împușcare în timpul serviciului și a fost transportat la spital, unde a decedat câteva zile mai târziu. În ambele cazuri au fost inițiate anchete pentru a stabili toate circumstanțele # HotNews
Ion Ceban: Peste 490 de unități de transport ies zilnic pe rutele municipale din Chișinău și avem 13 rute noi deschise în municipiul Chișinău # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău și președintele Partidului MAN, Ion Ceban, anunță extinderea și modernizarea rețelei de transport public municipal, prin suplimentarea unităților pe traseu, deschiderea de rute noi și extinderea conexiunilor cu suburbiile Capitalei. Edilul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că, zilnic, pe itinerarele municipale circulă 35 de rute de autobuz, dintre care 28 […] The post Ion Ceban: Peste 490 de unități de transport ies zilnic pe rutele municipale din Chișinău și avem 13 rute noi deschise în municipiul Chișinău first appeared on HotNews.md.
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, solicită urgentarea recunoașterii diplomelor obținute peste hotare # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a adresat un apel public către Ministerul Educației și Cercetării, cerând intervenția urgentă în procesul de recunoaștere a diplomelor cetățenilor Republica Moldova care au studiat în afara țării. Parlamentarul a invocat cazul unei persoane care a urmat studii în Italia și a revenit în Republica Moldova pentru a se angaja, […] The post Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, solicită urgentarea recunoașterii diplomelor obținute peste hotare first appeared on HotNews.md.
Irina Vlah: „Regimului PAS îi este convenabilă doar o opoziție „comodă”. De aceea, Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost scos din alegeri și de aproape 5 luni este ținut sub restricții # HotNews
„Regimului PAS îi este convenabilă doar o opoziție „comodă”. De aceea, Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost scos din alegeri și de aproape 5 luni este ținut sub restricții” – a declarat Irina Vlah, liderul partidului, care a anunțat că s-a adresat corpului diplomatic „pentru ca întreaga lume să vadă cum funcționează, în realitate, „justiția” […] The post Irina Vlah: „Regimului PAS îi este convenabilă doar o opoziție „comodă”. De aceea, Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost scos din alegeri și de aproape 5 luni este ținut sub restricții first appeared on HotNews.md.
Scandal la Alternativa Clinic: Profesorul Veaceslav Moșin și-ar fi exclus un partener din afacere, căruia îi donase o cotă-parte, iar acum se judecă # HotNews
Un dosar aflat pe rolul instanțelor scoate la iveală un conflict intern grav în cadrul SRL „Fertil Med”, companie care deține Alternativa Clinic, în care unul dintre asociați, Chira Constantin, acuză că a fost exclus din firmă printr-o schemă juridică bazată pe revocarea unilaterală a unei donații, notificări formale și blocarea accesului la drepturile sale […] The post Scandal la Alternativa Clinic: Profesorul Veaceslav Moșin și-ar fi exclus un partener din afacere, căruia îi donase o cotă-parte, iar acum se judecă first appeared on HotNews.md.
Emmanuel Macron și Friedrich Merz s-au afișat ținându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, într-un gest menit să atenueze divergențele economice dintre Paris și Berlin. Președintele și cancelarul s-au prezentat împreună în fața camerelor de luat imagini, la începutul reuniunii șefilor de stat și de guverne, pe frig și în ceața peisajului rural […] The post FOTO | Emmanuel Macron și Friedrich Merz s-au ținut de mână la summitul informal UE first appeared on HotNews.md.
Renato Usatîi: Când vorbim de educație, cultură, tineret și sport, majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să fie unite! # HotNews
Majoritatea parlamentară și opoziția ar trebui să fie unite în acțiuni atunci când este vorba despre cultură, educație, tineret și sport, a declarat președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului. „Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli, nu se fac […] The post Renato Usatîi: Când vorbim de educație, cultură, tineret și sport, majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să fie unite! first appeared on HotNews.md.
Lidera partidului politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a criticat rezultatele Republicii Moldova în Indicele Percepției Corupției (IPC) 2025, publicat de Transparency International, susținând că scorul obținut reflectă un regres al reformelor anticorupție și al parcursului instituțional al țării. Victoria Furtună a comentat public datele incluse în Indicele Percepției Corupției 2025, unde Republica Moldova a acumulat […] The post Victoria Furtună: Rezultatul Moldovei în Indicele Corupției indică „un regres clar” first appeared on HotNews.md.
Horoscop 13 februarie – o zi cu vești bune. O să găsim acel echilibru interior ca să ne calmăm, să mergem mai departe cu încredere în noi, să facem față tuturor încercărilor cu care o să ne confruntăm. VĂRSĂTOR Se conturează o reușită la serviciu, poate o să fiți propuși pentru o șefie de departament […] The post Horoscop 13 februarie – VĂRSĂTOR – se conturează o reușită la serviciu first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Proiecte promovate „pe ascuns” și facturi mari la energie — semnale de alarmă trase de MAN # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a semnalat în Parlamentul Republicii Moldova presupuse probleme de transparență în procesul legislativ și a criticat modul de promovare a unor proiecte de lege, dar și impactul creșterilor tarifare la energie asupra populației. Reprezentanții Partidului Mișcarea Alternativa Națională au exprimat, în cadrul Parlamentului, îngrijorări legate de transparența procesului legislativ și […] The post VIDEO | Proiecte promovate „pe ascuns” și facturi mari la energie — semnale de alarmă trase de MAN first appeared on HotNews.md.
Alexandr Berlinschii anunță că amendamentul scandalos la Legea avocaturii, eliminat: ”Un pas important pentru corectarea unor abuzuri” # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, anunță că amendamentul controversat la Legea cu privire la avocatură a fost exclus din proiectul de lege aflat astăzi pe ordinea de zi a Parlamentului. Decizia a fost luată după ce parlamentarul a pus ferm în discuții acest document. ”În calitate de membru al Comisiei juridice pentru numiri și imunități, […] The post Alexandr Berlinschii anunță că amendamentul scandalos la Legea avocaturii, eliminat: ”Un pas important pentru corectarea unor abuzuri” first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Ion Ceban, la Conferința Antidrog: „Problema drogurilor ajunge tot mai aproape de școli” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău și președintele Partidului MAN, Ion Ceban, a participat la Conferința Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri”, unde a atras atenția asupra creșterii riscurilor legate de consumul de substanțe interzise în rândul tinerilor și a subliniat importanța prevenției timpurii. Ion Ceban a declarat, în cadrul Conferinței Antidrog […] The post VIDEO | Ion Ceban, la Conferința Antidrog: „Problema drogurilor ajunge tot mai aproape de școli” first appeared on HotNews.md.
Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” – funcționează, dar fără sunet # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă”, a declarat Renato Usatîi. El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport în […] The post Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” – funcționează, dar fără sunet first appeared on HotNews.md.
5% din accizele la alcool și tutun – direcționate către sport și tineret: inițiativa Partidului Nostru, prezentată în Comisia pentru administrația publică # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în cadrul Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională proiectul de lege privind susținerea sistemică a domeniilor tineretului și sportului din contul unei părți a veniturilor provenite din accizele la produsele alcoolice și din tutun. Inițiativa legislativă prevede alocarea anuală a 5% din veniturile obținute din accizele la […] The post 5% din accizele la alcool și tutun – direcționate către sport și tineret: inițiativa Partidului Nostru, prezentată în Comisia pentru administrația publică first appeared on HotNews.md.
