FOTO | Blogger: În mai multe reţele de magazine și benzinării din țară în mod concertat se încalcă grav legislaţia cu privire la tutun
HotNews, 20 februarie 2026 10:20
Bloggerul Eugen Luchianiuc afirmă că, în mai multe reţele de magazine și benzinării din țară, în mod concertat se încalcă grav legislaţia cu privire la tutun. Într-un articol pe blogul său, acesta a prezentat mai multe fotografii care confirmă acest lucru. „Un prieten jurist/procuror, fumător înrăit, după ceva timp de fumat intens a făcut brusc o […]
• • •
Acum 15 minute
10:30
VIDEO | Irina Vlah: Despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult, dar, din păcate, nimeni nu vrea să spună adevărul # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", spune că „despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult, dar, din păcate, nimeni nu vrea să spună adevărul. Iar acesta este unul cât se poate de clar şi anume că integrarea europeană nu e un obiectiv naţional, aşa cum încearcă să ne convingă guvernarea, ci o […]
Acum 30 minute
10:20
FOTO | Blogger: În mai multe reţele de magazine și benzinării din țară în mod concertat se încalcă grav legislaţia cu privire la tutun # HotNews
Bloggerul Eugen Luchianiuc afirmă că, în mai multe reţele de magazine și benzinării din țară, în mod concertat se încalcă grav legislaţia cu privire la tutun. Într-un articol pe blogul său, acesta a prezentat mai multe fotografii care confirmă acest lucru. „Un prieten jurist/procuror, fumător înrăit, după ceva timp de fumat intens a făcut brusc o […]
Acum o oră
09:50
Renato Usatîi: Ascultând declarațiile ministrului Energiei și ale deputaților de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare # HotNews
„Ascultând declarațiile ministrului și ale unor deputați de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare și a «adus lumină» în țară — nu de la nașterea lui Isus Hristos!", a declarat, în glumă, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul dezbaterilor pe marginea moțiunii […]
Acum 2 ore
09:00
VIDEO | Ion Ceban anunță investiții majore: Peste 1 miliard de lei alocați pentru educație și servicii sociale în Chișinău # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat mai multe alocări bugetare pentru anul curent, susținând că o serie de programe educaționale și sociale implementate în capitală sunt unice la nivel național. Edilul capitalei a declarat că administrația municipală a prevăzut pentru anul în curs 82,3 milioane de lei pentru întreținerea grupelor cu program […]
Acum 4 ore
07:00
Horoscop 20 februarie – decizii astăzi. O să avem gândul bun să alegem ce e cel mai bine pentru noi și ai noștri, ca să ne știm la adăpost. PEȘTI O să dați zor să vă achitați de obligații ca să puteți pleca pentru o zi, două, pe undeva, ca să vă recreați, să vă […]
Acum 24 ore
20:40
BREAKING NEWS: Hasan Toper, eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu, anunță Renato Usatîi # HotNews
Hasan Toper, considerat organizatorul omorului din sectorul Rîșcani al capitalei și extrădat anul trecut din Marea Britanie în Republica Moldova, a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu prin decizia Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Informația a fost făcută publică de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Hasan Toper, reținut anterior și extrădat din […]
18:20
Constantin Cuiumju către ministrul Energiei: Ați venit în Parlament nepregătit. Consultați-vă cu adjuncta dvs., care primește în Consiliul de Observatori al Moldovagaz un onorariu de 150 de mii de lei pe lună! # HotNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit nepregătit în Parlament, potrivit deputatului Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, care i-a adresat mai multe întrebări însă toate au rămas fără răspunsuri clare. Deputatul a subliniat că, înainte de a veni în Parlament, ministrul ar fi trebuit să se consulte cu adjuncta sa, care este membră a Consiliului de Observatori […]
18:10
UE ar putea solicita retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina # HotNews
Uniunea Europeană ar putea solicita într-un acord de pace pentru Ucraina ca Rusia să-și retragă trupele din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria, conform unui document distribuit de Kaja Kallas. Textul cere, de asemenea, demilitarizarea zonelor ocupate, reparații financiare și acces pentru anchetatori internaționali. UE își exprimă frustrarea față de lipsa reprezentării oficiale în negocierile conduse […]
17:50
ULTIMA ORĂ: Ion Ceban acuză întârzierea transferurilor de la Ministerul Finanțelor: „Peste 50 de milioane de lei nu au ajuns la Chișinău” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză întârzierea transferurilor financiare din partea Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova către bugetul municipal, susținând că, de aproape 10 zile, instituția nu ar fi virat sumele prevăzute de legislație, care depășesc 50 de milioane de lei. Edilul Capitalei a declarat că, potrivit cadrului normativ în vigoare și procedurilor […]
17:30
Președinta Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Domnica Manole, a participat la Conferința de analiză post-electorală dedicată scrutinului parlamentar din 2025, eveniment organizat de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, unde a subliniat importanța alegerilor libere și corecte pentru funcționarea democrației. Evenimentul, desfășurat la 19 februarie 2026, a avut genericul „Alegerile parlamentare din Republica Moldova, 28 […]
15:40
Cancelarul german Friedrich Merz vede puţine perspective pentru o încheiere rapidă, prin negocieri, a războiului în Ucraina, argumentând că acest conflict se va încheia doar atunci când una dintre părţi va fi epuizată militar sau economic, potrivit dpa, conform Agerpres. Când se termină războiul? "În opinia mea, acest război se va termina doar când una […]
15:10
BREAKING NEWS: Polonia le cere cetățenilor săi să părăsească imediat Iranul. Evacuarea ar putea ”să nu mai fie posibilă peste câteva ore” # HotNews
Premierul polonez Donald Tusk le cere joi polonezilor care se află în Iran să părăsească această ţară imediat, relatează Reuters. Şeful Guvernului de la Varşovia a subliniat că, din cauza riscului izbucnirii unui conflict armat, evacuarea ar putea să nu mai fie posibilă peste câteva ore. Armata americană este pregătită să atace Iranul în acest […]
14:40
Partidul Nostru va propune modificări în lege pentru anularea armatei obligatorii. Renato Usatîi: „Armata, doar în bază de contract!” # HotNews
Renato Usatîi a anunțat că fracțiunea Partidului Nostru va iniția în Parlament modificări legislative pentru ca serviciul militar să fie opțional și bazat pe contract, eliminând recrutarea obligatorie a tinerilor. Deputatul a spus că este sesizat de foarte mulți tineri din țară și din diasporă, care așteaptă aceste modificări. El a subliniat că tinerii care […]
13:10
Proiect strategic de mediu la Chișinău. Ion Ceban: Începe procedura de finisare a Stației de epurare # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea procedurii de achiziție pentru finalizarea Stației de epurare a apelor uzate, un proiect considerat strategic pentru infrastructura de canalizare și protecția mediului din Capitală. Edilul Capitalei a declarat că reluarea proiectului a fost posibilă după mai mulți ani de eforturi administrative și tehnice, în condițiile […]
12:40
VIDEO | Renato Usatîi propune „Ora Guvernului” în Parlament pentru ca întrebările și propunerile opoziției să nu mai aștepte săptămâni întregi # HotNews
Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a propus introducerea unei sesiuni regulate „Ora Guvernului" în Parlament, de două ori pe săptămână, unde miniștrii să răspundă clar și prompt întrebărilor deputaților, fără a fi nevoie de moțiuni simple și fără tergiversări. El a criticat modul în care fracțiunea majoritară blochează inițiativele opoziției, inclusiv modificările Legii cetățeniei. […]
Ieri
10:30
Guvernul României a aprobat construcția unui nou pod rutier peste râul Prut, între Albița și Leușeni, proiect estimat la 256,9 milioane de lei. Noua infrastructură, cu patru benzi de circulație, va înlocui actualul pod construit în 1954, considerat tehnic necorespunzător. Executivul de la București a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrărilor pentru edificarea unui nou […]
09:40
Departamentul de Stat al SUA dezvoltă un portal online care va permite persoanelor din Europa şi din alte părţi să vadă conţinutul interzis de guvernele lor, inclusiv presupuse discursuri de ură şi propagandă teroristă, o măsură pe care Washingtonul o consideră o modalitate de a contracara cenzura, au declarat trei surse familiarizate cu planul citate […]
08:30
ULTIMA ORĂ: Ion Ceban cere Guvernului bază legală pentru ajutor localităților grav afectate din întreaga țară # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că serviciile municipale au intervenit non-stop în ultimele 24 de ore pentru deszăpezirea străzilor, mobilizând sute de muncitori și peste 250 de utilaje, și solicită Guvernului o bază legală pentru a putea acorda sprijin localităților grav afectate din țară. Primăria municipiului Chișinău informează că, în ultimele 24 […]
07:50
BREAKING NEWS! Acțiuni de urmărire penală pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina # HotNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS "Fulger", astăzi, începând cu ora 06:00, petrec acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina, pe faptul […]
07:10
Horoscop 19 februarie – PEȘTI – e posibil să luați bani de unde vă așteptați cel mai puțin # HotNews
Horoscop 19 februarie – o zi cu revelații. O să ne revizuim niște certitudini, că pe unii oameni i-am judecat greșit, că n-am avut acces la adevărul adevărat. PEȘTI E posibil să luați bani de unde vă așteptați cel mai puțin și o să aveți de cheltuială, că v-ați limitat la plata ratelor, a facturilor, […]
18 februarie 2026
23:10
Poliţia spaniolă a anunţat miercuri arestarea unui tânăr hacker care se caza în hoteluri de lux plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro, transmite AFP, preluată de Agerpres. Infractorul cibernetic selecta opţiunea de plată prin intermediul unei renumite platforme internaţionale de plăţi online, apoi „modifica procesul de validare a tranzacţiei, reuşind […]
22:00
VIDEO | Ion Ceban: „S-a văzut adevărata solidaritate”. Peste 1.500 de muncitori, mobilizați la deszăpezire # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că ninsorile abundente au scos la iveală „adevărata solidaritate", peste 1.500 de muncitori fiind mobilizați pe parcursul zilei pentru intervenții de deszăpezire în capitală. Primăria municipiului Chișinău anunță că intervențiile de deszăpezire au fost desfășurate pe parcursul întregii zile, cu implicarea a peste 1.500 de muncitori […]
15:40
BREAKING NEWS: Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate # HotNews
Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțională […]
12:30
VIDEO | Denis Șova despre reforma în educație: problema optimizării școlilor este secundară, prioritară este soluționarea deficitului de cadre didactice # HotNews
Declinul demografic influențează în mod obiectiv reducerea numărului de elevi, însă accentul pus exclusiv pe închiderea și reorganizarea școlilor reprezintă o abordare greșită, afirmă consilierul municipal din Chișinău, reprezentantul Partidul Nostru, Denis Șova. Șova a menționat în emisiunea „Glavnoe" de la TVC21 că, în anii de independență, populația țării s-a redus considerabil, fapt care se […]
12:20
VIDEO | Win Capital și Inamstro pot demara un proiect imobiliar, după ce impasul administrativ a fost depășit # HotNews
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină mai puțin în centru capitalei. În acest context, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, […]
11:20
Utilaje pe străzile capitalei: intervenții continue pentru deszăpezire și combaterea poleiului # HotNews
Serviciile municipale intervin în continuare pe străzile din capitală pentru a asigura circulația în condiții de iarnă, anunță Primăria Municipiului Chișinău, care îndeamnă locuitorii și agenții economici să se implice în deszăpezire și să manifeste prudență în trafic. Serviciile municipale continuă intervențiile mecanizate pe drumurile din capitală pentru a menține circulația transportului în condiții de […]
11:00
Ministrul Energiei: Cărbunele din Donbas nu mai este disponibil pentru MGRES, alternativele sunt prea costisitoare # HotNews
Ministrul Energiei susține că activitatea centralei MGRES este afectată de lipsa cărbunelui din Donbas, iar importul din alte regiuni ale lumii ar implica costuri „exorbitante". Oficialul afirmă că o eventuală retehnologizare nu este oportună în prezent, inclusiv din cauza lipsei controlului autorităților constituționale asupra centralei. Ministrul Energiei a declarat că aprovizionarea cu cărbune a centralei […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Igor Dodon – gest de solidaritate – și-a sărbătorit ziua de naștere alături de o familie numeroasă din Călărași # HotNews
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon,
09:30
Circulație în condiții de iarnă la Chișinău: Serviciile municipale intervin continuu pe străzi # HotNews
Primăria municipiului Chișinău informează că, la această oră, circulația pe străzile Capitalei se desfășoară în condiții de iarnă, în contextul avertizărilor meteorologice de cod galben și portocaliu de ninsori abundente, viscol și vânt puternic. Potrivit autorităților municipale, serviciile specializate sunt mobilizate în toate sectoarele orașului și acționează pentru presărarea materialului antiderapant, în vederea prevenirii formării […] The post Circulație în condiții de iarnă la Chișinău: Serviciile municipale intervin continuu pe străzi first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 18 februarie – o zi cu reușite. Schimbăm vibrația, intrăm în zodia Peștilor și o să ne asigurăm că suntem pe drumul cel bun și ne putem atinge obiectivele, că avem tot ce ne trebuie. PEȘTI O să cheltuiți niște bani ca să puneți lucrurile la punct, să lichidați rate, facturi, taxe, impozite și […] The post Horoscop 18 februarie – RAC – promisiunea de colaborare bănoasă pare să se împlinească first appeared on HotNews.md.
17 februarie 2026
20:30
VIDEO | ULTIMA ORĂ: Ion Ceban: Școlile trec mâine la învățământ online, pe fondul avertizării meteo de ninsori puternice # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că elevii din Capitală vor desfășura, mâine, lecțiile în regim online, în contextul prognozei meteorologilor care indică ninsori abundente sub cod portocaliu. Edilul a transmis un mesaj adresat părinților, profesorilor și elevilor, precizând că măsura este una preventivă, menită să reducă riscurile generate de condițiile meteo […] The post VIDEO | ULTIMA ORĂ: Ion Ceban: Școlile trec mâine la învățământ online, pe fondul avertizării meteo de ninsori puternice first appeared on HotNews.md.
12:30
ULTIMA ORǍ: Partidul Nostru a solicitat Procuraturii informații despre existența cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie electrică # HotNews
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a transmis un demers oficial către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, cerând informații despre existența și stadiul cauzelor penale privind achiziția gazelor naturale, păcurii și alte contracte energetice pentru perioada 2021–2025. Vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, a declarat la briefingul de presă că oamenii vor răspunsuri clare și responsabilitate pentru scumpirile facturilor […] The post ULTIMA ORǍ: Partidul Nostru a solicitat Procuraturii informații despre existența cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie electrică first appeared on HotNews.md.
09:10
Renato Usatîi: Există soluții pentru siguranța în rețelele sociale! Interzicerea pentru copiii sub 16 ani este lipsită de sens – va provoca efect exact invers. # HotNews
Ideea de a restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani este una aberantă, spune președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. Minorii vor găsi soluții pentru a ocoli interdicțiile, a mai adăugat politicianul, precizând că fracțiunea pe care o conduce nu va susține inițiativa. „Pentru mine este mai important să le permitem tineri să […] The post Renato Usatîi: Există soluții pentru siguranța în rețelele sociale! Interzicerea pentru copiii sub 16 ani este lipsită de sens – va provoca efect exact invers. first appeared on HotNews.md.
09:00
Un sat din Spania cu vedere la mare este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere # HotNews
Un sat părăsit din Spania, Candelago, este vândut la 150.000 de euro. Așezat pe Costa da Morte, oferă priveliște spectaculoase și potențial de redezvoltare. Regiunea este cunoscută pentru peisaje sălbatice și apropieri de景点 și muzeu. Satul este compus din zece case tradiționale și a fost abandonat în urma declinului populației din anii ’70. În Spania, […] The post Un sat din Spania cu vedere la mare este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere first appeared on HotNews.md.
09:00
ULTIMA ORĂ | În ușa portbagajului și sub tapițeria plafonului au fost depistate 164 de pachete de țigări # HotNews
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Sculeni, în conlucrare cu funcționarii vamali, au dejucat o tentativă de transport ilegal de produse din tutun peste frontiera moldo-română. Pentru autorizarea ieșirii din Republica Moldova, la pista de control s-a prezentat un autoturism de model Mitsubishi Lancer, cu destinația Uniunea Europeană, condus de către […] The post ULTIMA ORĂ | În ușa portbagajului și sub tapițeria plafonului au fost depistate 164 de pachete de țigări first appeared on HotNews.md.
08:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, avertizează asupra unei posibile noi scumpiri a energiei electrice, susținând că majorarea tarifelor, în lipsa compensațiilor acordate populației, ar putea afecta semnificativ bugetele familiilor. Edilul Capitalei afirmă că o eventuală creștere a prețului la energia electrică riscă să pună o presiune suplimentară asupra cetățenilor, în special în contextul […] The post VIDEO | Ion Ceban: Majorarea tarifelor la electricitate ar putea afecta din nou populația first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 17 februarie – Lună nouă și noutăți. Or să ne ia prin surprindere veștile și poate avem și noi să le dăm vești unor oameni care așteaptă răspuns de la noi. VĂRSĂTOR O veste bună, o confirmare că vă puteți continua un drum profesional, că puteți cumpăra o locuință, dacă tot vi s-o fi […] The post Horoscop 17 februarie – Veștile ne iau prin surpindere first appeared on HotNews.md.
16 februarie 2026
20:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că reevaluările cadastrale efectuate la nivel național pot genera majorări semnificative ale impozitelor pe locuințe. Edilul afirmă că autoritățile municipale analizează soluții legale pentru a preveni creșterea poverii fiscale asupra familiilor cu venituri medii și mici. Potrivit lui Ion Ceban, în ultimele zile, tot mai mulți locuitori […] The post Ion Ceban: Reevaluările cadastrale riscă să majoreze excesiv impozitele pe locuințe first appeared on HotNews.md.
15:50
Victoria Furtună acuză un „hold diplomatic” asupra Maia Sandu din partea administrației Trump # HotNews
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, fost procuror anticorupție, a lansat critici la adresa președintei Maia Sandu și a unor lideri europeni, în contextul discursului susținut de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München. În declarația sa, Furtună a afirmat că lideri europeni și reprezentanți ai conducerii Republicii […] The post Victoria Furtună acuză un „hold diplomatic” asupra Maia Sandu din partea administrației Trump first appeared on HotNews.md.
15:00
VIDEO | Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS # HotNews
Autoritățile au lansat consultări privind reforma administrativ-teritorială, dar urmăresc interese politice ale PAS: vor să lase aproximativ 12 raioane, „lipite” după propriile criterii. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, la postul de televiziune „Cinema 1”. El a mai precizat că pe aceleași principii este promovată și comasarea localităților. ”Vă dau un […] The post VIDEO | Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS first appeared on HotNews.md.
14:50
VIDEO | Liderul MAN, Ion Ceban: „ PAS pregătește închiderea a circa 600 de primării” Președintele Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban a declarat că reforma administrației publice locale promovată de actuala guvernare reprezintă un nou truc electoral, care nu are la bază niciun document oficial și nu este susținută de analize sau consultări cu autoritățile locale. Potrivit acestuia, în ultimii ani aproximativ 30 de localități și-au exprimat dorința de a deveni parte a mun. Chișinău, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza cadrului legislativ actual. În opinia sa, această situație contrazice declarațiile guvernării despre amalgamarea voluntară, care, în practică, nu ar fi fost posibilă. Liderul MAN, Ion Ceban susține că, din informațiile deținute, se pregătește închiderea a circa 600 de primării și reorganizarea administrativă în aproximativ 10 raioane. El califică inițiativa drept o reformă strict politică și avertizează asupra riscurilor pe care le-ar genera o eventuală amalgamare obligatorie. „Dacă se va merge pe amalgamare obligatorie, riscăm dispariția a sute de primării, după bunul lor plac și care va conveni lor. Este o reformă strict politică, fără legătură cu bunăstarea oamenilor sau cu eficiența financiară”, a declarat Ion Ceban. În acest context, liderul MAN a anunțat că MAN va informa autoritățile și partenerii internaționali despre situația creată și va solicita o analiză atentă a modului în care este promovată reforma administrației publice locale. # HotNews
Președintele Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban a declarat că reforma administrației publice locale promovată de actuala guvernare reprezintă un nou truc electoral, care nu are la bază niciun document oficial și nu este susținută de analize sau consultări cu autoritățile locale. Potrivit acestuia, în ultimii ani aproximativ 30 de localități și-au exprimat dorința […] The post VIDEO | Liderul MAN, Ion Ceban: „ PAS pregătește închiderea a circa 600 de primării” Președintele Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban a declarat că reforma administrației publice locale promovată de actuala guvernare reprezintă un nou truc electoral, care nu are la bază niciun document oficial și nu este susținută de analize sau consultări cu autoritățile locale. Potrivit acestuia, în ultimii ani aproximativ 30 de localități și-au exprimat dorința de a deveni parte a mun. Chișinău, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza cadrului legislativ actual. În opinia sa, această situație contrazice declarațiile guvernării despre amalgamarea voluntară, care, în practică, nu ar fi fost posibilă. Liderul MAN, Ion Ceban susține că, din informațiile deținute, se pregătește închiderea a circa 600 de primării și reorganizarea administrativă în aproximativ 10 raioane. El califică inițiativa drept o reformă strict politică și avertizează asupra riscurilor pe care le-ar genera o eventuală amalgamare obligatorie. „Dacă se va merge pe amalgamare obligatorie, riscăm dispariția a sute de primării, după bunul lor plac și care va conveni lor. Este o reformă strict politică, fără legătură cu bunăstarea oamenilor sau cu eficiența financiară”, a declarat Ion Ceban. În acest context, liderul MAN a anunțat că MAN va informa autoritățile și partenerii internaționali despre situația creată și va solicita o analiză atentă a modului în care este promovată reforma administrației publice locale. first appeared on HotNews.md.
14:40
VIDEO | Irina Vlah: Deciziile privind lichidarea școlilor ar trebui luate de cetățeni prin referendumuri locale # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, consideră că, cetățenii trebuie să decidă dacă școlile pot fi lichidate în anumite localități, urmare a anunțului autorităților că în următoarele luni prin procesul de lichidare vor fi trecute zeci de instituții. „Cei de la Ministerul Educaţiei încearcă să ne convingă că impactul asupra comunităţilor va fi minim, […] The post VIDEO | Irina Vlah: Deciziile privind lichidarea școlilor ar trebui luate de cetățeni prin referendumuri locale first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 16 februarie – o zodie va primi un proiect care îi va aduce stabilitate financiară # HotNews
Horoscop 16 februarie – o zi a provocărilor. O să ne confruntăm cu situații mai puțin obișnuite și o să avem puterea să le facem față, că avem antrenament și am căpătat experiență. VĂRSĂTOR Sunt multe lucruri de făcut și o să vă dați osteneala să le duceți pe toate la bun sfârșit și o […] The post Horoscop 16 februarie – o zodie va primi un proiect care îi va aduce stabilitate financiară first appeared on HotNews.md.
15 februarie 2026
22:00
ULTIMA ORĂ: Ion Ceban avertizează asupra riscului de polei, după ploile abundente din Capitală # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a emis o atenționare publică pentru locuitorii Capitalei, în contextul ploilor abundente din cursul zilei și al prognozelor meteorologice care indică o scădere bruscă a temperaturilor în următoarele ore, fenomen ce ar putea favoriza formarea poleiului. Edilul a precizat că serviciile municipale au fost mobilizate în ultimele zile […] The post ULTIMA ORĂ: Ion Ceban avertizează asupra riscului de polei, după ploile abundente din Capitală first appeared on HotNews.md.
14:50
În localitățile conduse de primari ai Partidului Nostru au avut loc acțiuni de comemorare dedicate veteranilor și celor căzuți în războiul din Afganistan, marcând 37 de ani de la încheierea misiunilor militare. Mesajele transmise au subliniat respectul, recunoștința și responsabilitatea morală față de memoria acestei pagini de istorie. La Bălți, primarul Alexandr Petkov a evidențiat […] The post Primarii Partidului Nostru au adus un omagiu veteranilor războiului din Afganistan first appeared on HotNews.md.
13:40
VIDEO Ion Ceban, mesaj la 37 de ani de la retragerea din Afganistan: „Nimic nu este mai prețios decât pacea” # HotNews
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj de comemorare la împlinirea a 37 de ani de la retragerea contingentului de militari moldoveni din Afganistan, aducând un omagiu celor 301 ostași care și-au pierdut viața și reafirmând sprijinul municipalității pentru veterani. Municipiul Chișinău marchează 37 de ani de la retragerea contingentului de militari […] The post VIDEO Ion Ceban, mesaj la 37 de ani de la retragerea din Afganistan: „Nimic nu este mai prețios decât pacea” first appeared on HotNews.md.
09:50
VIDEO | Ion Ceban prezintă retrospectiva săptămânii: Proiecte culturale, infrastructură și politici sociale în prim-plan # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat o nouă ediție a retrospectivei săptămânale, trecând în revistă principalele acțiuni și proiecte desfășurate în Capitală, de la inițiative culturale și educaționale până la subiecte ce țin de infrastructură și politici publice locale. Edilul Capitalei a evidențiat, în debutul prezentării, acțiunile dedicate comemorării poetului Grigore Vieru, […] The post VIDEO | Ion Ceban prezintă retrospectiva săptămânii: Proiecte culturale, infrastructură și politici sociale în prim-plan first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 15 februarie – CAPRICORN – o confirmare că o să vă primiți banii pe care-i așteptați # HotNews
Horoscop 15 februarie – o zi cu răscoliri interioare. Ies la suprafață niște adevăruri și o să ne schimbăm și noi atitudinea față de niște oameni pe care i-om fi judecat greșit, poate. VĂRSĂTOR E o aniversare, îi chemați pe prieteni sau poate îi scoateți în oraș, că aveți chef și de lume nouă. Poate […] The post Horoscop 15 februarie – CAPRICORN – o confirmare că o să vă primiți banii pe care-i așteptați first appeared on HotNews.md.
14 februarie 2026
15:20
VIDEO | Ilie Ceban: Noi construim cu autorizări, proiecte și acte în regulă, iar „Curtea Europeană” e un haos total în acte și pe șantiere # HotNews
Ilie Ceban, viceprimarul municipiului Chișinău, a declarat că proiectele „Curți Europene”, lansate prin Agenția de Dezvoltare Chișinău, nu ar dispune de actele necesare pentru executarea lucrărilor și nu ar fi autorizate de toate entitățile implicate, fapt ce ar indica, potrivit lui, o gestionare iresponsabilă a investițiilor publice. Viceprimarul a prezentat drept exemplu un dosar administrativ […] The post VIDEO | Ilie Ceban: Noi construim cu autorizări, proiecte și acte în regulă, iar „Curtea Europeană” e un haos total în acte și pe șantiere first appeared on HotNews.md.
09:50
Memoria poetului Grigore Vieru a fost comemorată la Chișinău, unde municipalitatea a depus flori la bustul său, marcând împlinirea a 91 de ani de la naștere și anunțând noi inițiative dedicate operei și personalității sale. Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la ceremonia de depunere de flori la bustul poetului Grigore Vieru, […] The post VIDEO | Ion Ceban: Grigore Vieru rămâne poetul care ne-a învățat primele emoții first appeared on HotNews.md.
