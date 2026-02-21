Cea mai nereușită Olimpiadă din istorie: Ucraina a încheiat jocurile fără medalii

Libertatea Cuvântului, 21 februarie 2026 19:00

Pentru sportivii ucraineni s-au încheiat Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, iar la aceste competiții „galben-albaștrii” au stabilit un antirecord național.  Potrivit UP

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 30 minute
19:00
Cea mai nereușită Olimpiadă din istorie: Ucraina a încheiat jocurile fără medalii Libertatea Cuvântului
Pentru sportivii ucraineni s-au încheiat Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, iar la aceste competiții „galben-albaștrii” au stabilit un antirecord național.  Potrivit UP
19:00
Vreme de primăvară și retragerea gerului Libertatea Cuvântului
Începând de luni, 21 februarie, meteorologii prognozează o schimbare treptată a fenomenelor meteo. Vânturile din vest vor aduce în Bucovina aer atlantic, care
Acum o oră
18:30
Rămân doar amintirile… Libertatea Cuvântului
(In memoriam) Repet a câta oară, mi-e tare greu când sunt nevoită să scriu asemenea materiale. Dar nu am o altă ieșire. Știu
Acum 12 ore
10:40
Creație a elevilor, consacrat creației lui Grigore Vieru   Libertatea Cuvântului
Pe 20 februarie, la Centrul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din Hliboca, s-a desfășurat concursul literar dedicat creației lui Grigore Vieru, poetul
09:00
Nutriţie. Măslinele, un adevărat aliat pentru sănătate.  Bune pentru inimă, pot proteja împotriva osteoporozei și cancerului Libertatea Cuvântului
Măslinele sunt o alegere gustoasă şi sănătoasă pentru menţinerea unui stil de viaţă echilibrat. Măslinele aparțin unui grup de fructe cu sâmburi și
08:30
Zelenski a răspuns dacă intenționează să candideze la următoarele alegeri Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că, deocamdată, nu a luat o decizie finală cu privire la participarea sa la viitoarele alegeri prezidențiale. Această
08:20
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (XIII) Libertatea Cuvântului
Sufletul patriotului-martir e nemuritor La finele lunii aprilie 1941, în mâinile călăilor bolşevici vor intra martirii din ţinut, care, după părerea organelor staliniste
08:10
Primul cântec pe care-l învață inima Libertatea Cuvântului
La 21 februarie este marcată Ziua Internațională a Limbii Materne. Este o sărbătoare marcată în întreaga lume cu scopul de a promova diversitatea
07:40
Ucraina a respins ultima propunere a SUA privind Donbasul: detaliile negocierilor Libertatea Cuvântului
În cadrul ultimelor negocieri de la Geneva, partea ucraineană a respins ideea creării unei administrații civile comune cu Rusia în Donbas, calificând-o drept
07:30
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Pildă despre viață Un ucenic l-a întrebat pe mentorul său spiritual: — Învățătorule, ajută-mă! Îmi doresc foarte mult să fiu un om înțelept
07:10
21 FEBRUARIE – ISTORICUL ZILEI Libertatea Cuvântului
La 21 februarie 1805 s-a născut Timotei Cipariu, filolog și lingvist român. Timotei Cipariu (1805-1887) a fost  revoluționar pașoptist, politician în Transilvania, cleric greco-catolic, membru fondator
Acum 24 ore
21:50
Lotul național al Ucrainei a anunțat boicotarea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Paralimpice 2026 din cauza admiterii rușilor Libertatea Cuvântului
Echipa paralimpică a Ucrainei va boicota în formulă completă ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă 2026 din Italia, după ce sportivii
21:40
La Teatrul Muzical-Dramatic din Cernăuți va prezentat pentru ultima oară spectacolul „Steaua fără nume” Libertatea Cuvântului
La Teatrul Muzical-Dramatic Regional din Cernăuți se va juca pentru ultima dată spectacolul „Steaua fără nume”, a cărui premieră a avut loc pe
Ieri
17:30
Uniunea Ucrainenilor din România s-a alăturat eforturilor internaționale de susținere a sistemului energetic al Ucrainei, în cadrul campaniei „Warmth for Ukraine” Libertatea Cuvântului
UUR  a donat, miercuri, 18 februarie, către Administrația Regională de Stat Sumî, un lot consistent de zeci de echipamente, constând în generatoare de
17:30
Ei au fost primii care s-au ridicat în apărarea Ucrainei – împotriva arbitrarului, a dictaturii și a influenței rusești Libertatea Cuvântului
La 20 februarie, în Ucraina au fost cinstită memoria eroilor Revoluției Demnității. Protestul pașnic, care a început ca o dorință de libertate și
17:20
În urma operațiunii „Enigma 2.0”, în Ucraina și Moldova a fost demascat un grup de agenți ruși care pregăteau asasinate răsunătoare Libertatea Cuvântului
Datorită unei operațiuni speciale de amploare, cu numele de cod „Enigma 2.0”, pe teritoriul Ucrainei și al Republicii Moldova a fost neutralizat un
10:20
PERSONALITĂȚI EMINENTE DE VIȚĂ BUCOVINEANĂ ÎN BASARABIA Libertatea Cuvântului
De pe meleagurile nouăsulițene (II) Ne bucură faptul că în cartea lui Ion Bahnarel „100+1 personalități basarabene cu rădăcini bucovinene” sunt incluse și
10:20
Nutriţie şi sănătate. Chefirul – o importantă sursă de energie nutrițională. Beneficiile acestui superaliment delicios Libertatea Cuvântului
Chefirul, această băutură fermentată cu origini străvechi, nu doar că aduce un plus de probiotice pentru sănătatea intestinului, ci oferă vitamine și minerale.
10:10
The Economist: Șansele Rusiei de a câștiga în Ucraina scad   Libertatea Cuvântului
Șansele Rusiei de a câștiga războiul împotriva Ucrainei se reduc treptat. Potrivit analiștilor, armata rusă se confruntă cu dificultăți tot mai mari pe
10:10
Bărbatul care a aruncat o grenadă spre polițiști în Bucovina a fost reținut Libertatea Cuvântului
Forțele de ordine l-au reținut operativ pe bărbatul care, în seara zilei de 19 februarie, a aruncat o grenadă spre polițiști în orașul
10:00
S-a născut chiar în sala de consultații: istoria unei nașteri fericite la Hotin Libertatea Cuvântului
Istoria venirii pe lume a fetiței sale va rămâne întipărită în memoria mamei din satul Dolyneany pentru tot restul vieții, spun medicii. Nașterea
06:20
La Storojineț au fost răniți doi polițiști Libertatea Cuvântului
Pe 19 februarie, la ora 22:50, în orașul Storojineț din raionul Cernăuți, o persoană necunoscută a aruncat un dispozitiv exploziv, probabil o grenadă,
06:10
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (XII) Libertatea Cuvântului
Glasul durerii răsună în Ţara de Sus În a doua decadă a lunii aprilie continuă arestările participanţilor la „Răscoala din 1 aprilie 1941”.
06:00
După o întâlnire multașteptată – din nou la drum… Libertatea Cuvântului
Consăteanul nostru, militarul Alexandru Xionzov, a venit acasă într-o scurtă vacanță. Bucuria de a-l vedea pe pământul natal a fost foarte emoțională, căci
05:50
Retragerea Rusiei din Belarus și Transnistria: Kallas a prezentat cerințele dure ale UE pentru pace Libertatea Cuvântului
Europa își revendică oficial dreptul de a participa la negocierile de pace, impunând Kremlinului condiții stricte. Printre cerințe se numără retragerea trupelor nu
05:40
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Pilda despre iubire Omul trăia greu pe Pământ. Puțină iubire avea și multe suferințe. După moarte, omul a ajuns în rai. De la
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Doisprezece fermieri bucovineni au primit granturi de 10 milioane de grivne Libertatea Cuvântului
Micile gospodării din regiunea Cernăuți au achiziționat tehnică, sisteme de irigații și echipamente din fonduri internaționale. Majoritatea se ocupă cu legumicultura. Informația a
18:50
Omagiu eroului Igor Rojok Libertatea Cuvântului
Astăzi, în satul Mihailivka, a avut loc inaugurarea plăci memoriale în cinstea apărătorului căzut în lupte — Igor Rojok. Semnul comemorativ a fost
18:50
Și-a pierdut tatăl în războiul cu Federația Rusă: o debutantă ucraineană la Olimpiada din 2026 a susținut Forțele Armate ale Ucrainei după evoluarea sa Libertatea Cuvântului
Sportiva a lăsat un mesaj pe schiurile sale. Angelina Brykina a transmis un mesaj de susținere pentru Forțele Armate ale Ucrainei după debutul
18:40
Reuters: Europa nu vede șanse de pace în Ucraina în 2026 Libertatea Cuvântului
Unul dintre șefii serviciilor de informații a numit ultima rundă de negocieri de la Geneva drept un „teatru”. Șefii serviciilor de spionaj europene
12:40
Aruncarea vinei de pe cel vinovat pe cel nevinovat Libertatea Cuvântului
Premierul slovac, R. Fico, a ieșit din nou cu declarații publice prin care a încercat să transfere vina pentru imposibilitatea de a primi
12:30
Bunătatea – o calitate de preț a omenirii Libertatea Cuvântului
Alături de frumoasele calități omenești, așa ca omenia, cinstea, atenția, milostenia, respectul, înțelegerea, bunătatea este poate una dintre cele mai importante. Anume o
12:10
Un fermier din regiunea Cernăuți și-a transformat gospodăria în fabrică de tutun Libertatea Cuvântului
Procuratura regională a trimis în instanță actul de acuzare pe numele conducătorului unei întreprinderi agricole, acuzat de fabricarea, depozitarea și comercializarea ilegală de
12:00
Noapte tragică în Bucovina: Un bărbat a încercat să-și salveze rudele, o femeie a murit Libertatea Cuvântului
O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în Bucovina. Despre acest incident informează Serviciul de presă al Direcției Serviciului de Stat pentru
11:40
La Mămăliga civilii au blocat o mașină de poliție Libertatea Cuvântului
Astăzi, 19 februarie, în satul Mămăliga din regiunea Cernăuți, poliția a încercat să rețină un bărbat de 39 de ani, care era dat
08:10
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (XI) Libertatea Cuvântului
Persecuţiile staliniste continuă Pe data de 2 aprilie va fi ferecat în lanţuri românul Vladimir al lui Nicolae Deleanu, care a văzut pentru
08:00
Nutriţie sănătoasă. De ce ar trebui să consumăm kiwi în fiecare zi? Libertatea Cuvântului
Ar trebui să existe o zicală care să sune cam așa: Un kiwi pe zi ține doctorul la distanță. Este cunoscut faptul că
07:50
PROFESOR DE ROMÂNĂ DIN ANUL TREI DE FACULTATE Libertatea Cuvântului
Este cazul lui Cătălin ȘCERBANIUC, profesor de română de la Liceul nr.6 „Alexandru cel Bun”  din Cernăuți. Doar cu câteva luni în urmă
07:30
De ce Putin vrea să continue războiul și ce se poate schimba în 2026: Explicațiile unui analist Libertatea Cuvântului
Războiul din Ucraina s-ar putea întrerupe doar în câteva condiții importante — un analist le-a numit pe acestea, precum și termenele estimate. Cel
07:10
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Cum să schimbi lumea Unul dintre marii înțelepți a scris în autobiografia sa: „Când eram tânăr, temeiul tuturor rugăciunilor mele era dorința de
18 februarie 2026
22:20
Cerere în căsătorie pe scena Teatrului din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Pe 14 februarie, după spectacolul „Romeo și Julieta”, actorul Egor Kryvyțki a cerut-o în căsătorie pe colega sa, Yaroslava Sviderska. După cum s-a
22:20
Reacția MAE privind incidentul de la Jocurile Olimpice Libertatea Cuvântului
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Gheorghi Tyhyi, a criticat dur decizia Comitetului Olimpic Internațional (COI), prin care o cetățeancă
22:10
Omagiu eroilor bucovineni Libertatea Cuvântului
Astăzi, la Cernăuți, au fost conduși pe ultimul drum, cu onorurile cuvenite, trei soldați bucovineni — luptători ai batalionului de poliție cu destinație
18:40
Zelenski explică insistența pentru o discuție personală cu Putin: „Nu există altă cale” Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymiyr Zelenski a declarat că o discuție directă cu Vladimir Putin ar putea fi singurul instrument real pentru a avansa în chestiunea
18:30
În regiunea Cernăuți s-a format un start de zăpadă de 10 centimetri: Cum au fost curățate drumurile Libertatea Cuvântului
Drumarii au asigurat circulația pe șoselele regiunii pe tot parcursul nopții. Au intervenit 78 de muncitori și 51 de unități de tehnică, a
18:30
Tentativă de contrabandă de 2,5 milioane grivne, demascată de vameșii cernăuțeni Libertatea Cuvântului
La granița ucraineano-română din regiunea Cernăuți, a fost depistată o tentativă de contrabandă în valoare de 2,5 milioane grivne. Încălcarea a fost descoperită
18:30
Bilanț tragic: de la începutul anului,  în regiunea Cernăuți 15 persoane și-au pierdut viața în incendii și accidente Libertatea Cuvântului
Potrivit datelor Direcției Principale a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență, de la începutul anului, în regiunea Cernăuți au murit 15 persoane,
12:20
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte Libertatea Cuvântului
Certurile dintre părinți sunt inevitabile, mai ales în perioade stresante. Dar ce se întâmplă atunci când copiii sunt martori? Toate familiile se ceartă.
12:10
Vitalii Mandzyn a ridicat Ucraina de pe locul 14 pe 6 în ștafeta de la Olimpiadă Libertatea Cuvântului
Potrivit Comitetului Olimpic Național (CON): Biatlonistul Vitalii Mandzyn, debutant la Jocurile Olimpice din 2026, a avut o prestație de succes în etapa a
12:00
La Cernăuți au fost desemnați câștigătorii concursului „Profesorul anului”: cei mai buni pedagogi au primit premii și tehnică pentru școli Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți s-a încheiat etapa regională a concursului național de măiestrie profesională „Profesorul anului”, la care au participat 30 de cadre didactice.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.