Vreme de primăvară și retragerea gerului
Libertatea Cuvântului, 21 februarie 2026 19:00
Începând de luni, 21 februarie, meteorologii prognozează o schimbare treptată a fenomenelor meteo. Vânturile din vest vor aduce în Bucovina aer atlantic, care
Acum 30 minute
19:00
Cea mai nereușită Olimpiadă din istorie: Ucraina a încheiat jocurile fără medalii # Libertatea Cuvântului
Pentru sportivii ucraineni s-au încheiat Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, iar la aceste competiții „galben-albaștrii” au stabilit un antirecord național. Potrivit UP
19:00
Acum o oră
18:30
(In memoriam) Repet a câta oară, mi-e tare greu când sunt nevoită să scriu asemenea materiale. Dar nu am o altă ieșire. Știu
Acum 12 ore
10:40
Pe 20 februarie, la Centrul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din Hliboca, s-a desfășurat concursul literar dedicat creației lui Grigore Vieru, poetul
09:00
Nutriţie. Măslinele, un adevărat aliat pentru sănătate. Bune pentru inimă, pot proteja împotriva osteoporozei și cancerului # Libertatea Cuvântului
Măslinele sunt o alegere gustoasă şi sănătoasă pentru menţinerea unui stil de viaţă echilibrat. Măslinele aparțin unui grup de fructe cu sâmburi și
08:30
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că, deocamdată, nu a luat o decizie finală cu privire la participarea sa la viitoarele alegeri prezidențiale. Această
08:20
Sufletul patriotului-martir e nemuritor La finele lunii aprilie 1941, în mâinile călăilor bolşevici vor intra martirii din ţinut, care, după părerea organelor staliniste
08:10
La 21 februarie este marcată Ziua Internațională a Limbii Materne. Este o sărbătoare marcată în întreaga lume cu scopul de a promova diversitatea
07:40
Ucraina a respins ultima propunere a SUA privind Donbasul: detaliile negocierilor # Libertatea Cuvântului
În cadrul ultimelor negocieri de la Geneva, partea ucraineană a respins ideea creării unei administrații civile comune cu Rusia în Donbas, calificând-o drept
07:30
Pildă despre viață Un ucenic l-a întrebat pe mentorul său spiritual: — Învățătorule, ajută-mă! Îmi doresc foarte mult să fiu un om înțelept
07:10
La 21 februarie 1805 s-a născut Timotei Cipariu, filolog și lingvist român. Timotei Cipariu (1805-1887) a fost revoluționar pașoptist, politician în Transilvania, cleric greco-catolic, membru fondator
Acum 24 ore
21:50
Lotul național al Ucrainei a anunțat boicotarea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Paralimpice 2026 din cauza admiterii rușilor # Libertatea Cuvântului
Echipa paralimpică a Ucrainei va boicota în formulă completă ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă 2026 din Italia, după ce sportivii
21:40
La Teatrul Muzical-Dramatic din Cernăuți va prezentat pentru ultima oară spectacolul „Steaua fără nume” # Libertatea Cuvântului
La Teatrul Muzical-Dramatic Regional din Cernăuți se va juca pentru ultima dată spectacolul „Steaua fără nume”, a cărui premieră a avut loc pe
Ieri
17:30
Uniunea Ucrainenilor din România s-a alăturat eforturilor internaționale de susținere a sistemului energetic al Ucrainei, în cadrul campaniei „Warmth for Ukraine” # Libertatea Cuvântului
UUR a donat, miercuri, 18 februarie, către Administrația Regională de Stat Sumî, un lot consistent de zeci de echipamente, constând în generatoare de
17:30
Ei au fost primii care s-au ridicat în apărarea Ucrainei – împotriva arbitrarului, a dictaturii și a influenței rusești # Libertatea Cuvântului
La 20 februarie, în Ucraina au fost cinstită memoria eroilor Revoluției Demnității. Protestul pașnic, care a început ca o dorință de libertate și
17:20
În urma operațiunii „Enigma 2.0”, în Ucraina și Moldova a fost demascat un grup de agenți ruși care pregăteau asasinate răsunătoare # Libertatea Cuvântului
Datorită unei operațiuni speciale de amploare, cu numele de cod „Enigma 2.0”, pe teritoriul Ucrainei și al Republicii Moldova a fost neutralizat un
10:20
De pe meleagurile nouăsulițene (II) Ne bucură faptul că în cartea lui Ion Bahnarel „100+1 personalități basarabene cu rădăcini bucovinene” sunt incluse și
10:20
Nutriţie şi sănătate. Chefirul – o importantă sursă de energie nutrițională. Beneficiile acestui superaliment delicios # Libertatea Cuvântului
Chefirul, această băutură fermentată cu origini străvechi, nu doar că aduce un plus de probiotice pentru sănătatea intestinului, ci oferă vitamine și minerale.
10:10
Șansele Rusiei de a câștiga războiul împotriva Ucrainei se reduc treptat. Potrivit analiștilor, armata rusă se confruntă cu dificultăți tot mai mari pe
10:10
Forțele de ordine l-au reținut operativ pe bărbatul care, în seara zilei de 19 februarie, a aruncat o grenadă spre polițiști în orașul
10:00
S-a născut chiar în sala de consultații: istoria unei nașteri fericite la Hotin # Libertatea Cuvântului
Istoria venirii pe lume a fetiței sale va rămâne întipărită în memoria mamei din satul Dolyneany pentru tot restul vieții, spun medicii. Nașterea
06:20
Pe 19 februarie, la ora 22:50, în orașul Storojineț din raionul Cernăuți, o persoană necunoscută a aruncat un dispozitiv exploziv, probabil o grenadă,
06:10
Glasul durerii răsună în Ţara de Sus În a doua decadă a lunii aprilie continuă arestările participanţilor la „Răscoala din 1 aprilie 1941”.
06:00
Consăteanul nostru, militarul Alexandru Xionzov, a venit acasă într-o scurtă vacanță. Bucuria de a-l vedea pe pământul natal a fost foarte emoțională, căci
05:50
Retragerea Rusiei din Belarus și Transnistria: Kallas a prezentat cerințele dure ale UE pentru pace # Libertatea Cuvântului
Europa își revendică oficial dreptul de a participa la negocierile de pace, impunând Kremlinului condiții stricte. Printre cerințe se numără retragerea trupelor nu
05:40
Pilda despre iubire Omul trăia greu pe Pământ. Puțină iubire avea și multe suferințe. După moarte, omul a ajuns în rai. De la
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Micile gospodării din regiunea Cernăuți au achiziționat tehnică, sisteme de irigații și echipamente din fonduri internaționale. Majoritatea se ocupă cu legumicultura. Informația a
18:50
Astăzi, în satul Mihailivka, a avut loc inaugurarea plăci memoriale în cinstea apărătorului căzut în lupte — Igor Rojok. Semnul comemorativ a fost
18:50
Și-a pierdut tatăl în războiul cu Federația Rusă: o debutantă ucraineană la Olimpiada din 2026 a susținut Forțele Armate ale Ucrainei după evoluarea sa # Libertatea Cuvântului
Sportiva a lăsat un mesaj pe schiurile sale. Angelina Brykina a transmis un mesaj de susținere pentru Forțele Armate ale Ucrainei după debutul
18:40
Unul dintre șefii serviciilor de informații a numit ultima rundă de negocieri de la Geneva drept un „teatru”. Șefii serviciilor de spionaj europene
12:40
Premierul slovac, R. Fico, a ieșit din nou cu declarații publice prin care a încercat să transfere vina pentru imposibilitatea de a primi
12:30
Alături de frumoasele calități omenești, așa ca omenia, cinstea, atenția, milostenia, respectul, înțelegerea, bunătatea este poate una dintre cele mai importante. Anume o
12:10
Un fermier din regiunea Cernăuți și-a transformat gospodăria în fabrică de tutun # Libertatea Cuvântului
Procuratura regională a trimis în instanță actul de acuzare pe numele conducătorului unei întreprinderi agricole, acuzat de fabricarea, depozitarea și comercializarea ilegală de
12:00
Noapte tragică în Bucovina: Un bărbat a încercat să-și salveze rudele, o femeie a murit # Libertatea Cuvântului
O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în Bucovina. Despre acest incident informează Serviciul de presă al Direcției Serviciului de Stat pentru
11:40
Astăzi, 19 februarie, în satul Mămăliga din regiunea Cernăuți, poliția a încercat să rețină un bărbat de 39 de ani, care era dat
08:10
Persecuţiile staliniste continuă Pe data de 2 aprilie va fi ferecat în lanţuri românul Vladimir al lui Nicolae Deleanu, care a văzut pentru
08:00
Ar trebui să existe o zicală care să sune cam așa: Un kiwi pe zi ține doctorul la distanță. Este cunoscut faptul că
07:50
Este cazul lui Cătălin ȘCERBANIUC, profesor de română de la Liceul nr.6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuți. Doar cu câteva luni în urmă
07:30
De ce Putin vrea să continue războiul și ce se poate schimba în 2026: Explicațiile unui analist # Libertatea Cuvântului
Războiul din Ucraina s-ar putea întrerupe doar în câteva condiții importante — un analist le-a numit pe acestea, precum și termenele estimate. Cel
07:10
Cum să schimbi lumea Unul dintre marii înțelepți a scris în autobiografia sa: „Când eram tânăr, temeiul tuturor rugăciunilor mele era dorința de
18 februarie 2026
22:20
Pe 14 februarie, după spectacolul „Romeo și Julieta”, actorul Egor Kryvyțki a cerut-o în căsătorie pe colega sa, Yaroslava Sviderska. După cum s-a
22:20
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Gheorghi Tyhyi, a criticat dur decizia Comitetului Olimpic Internațional (COI), prin care o cetățeancă
22:10
Astăzi, la Cernăuți, au fost conduși pe ultimul drum, cu onorurile cuvenite, trei soldați bucovineni — luptători ai batalionului de poliție cu destinație
18:40
Zelenski explică insistența pentru o discuție personală cu Putin: „Nu există altă cale” # Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymiyr Zelenski a declarat că o discuție directă cu Vladimir Putin ar putea fi singurul instrument real pentru a avansa în chestiunea
18:30
În regiunea Cernăuți s-a format un start de zăpadă de 10 centimetri: Cum au fost curățate drumurile # Libertatea Cuvântului
Drumarii au asigurat circulația pe șoselele regiunii pe tot parcursul nopții. Au intervenit 78 de muncitori și 51 de unități de tehnică, a
18:30
Tentativă de contrabandă de 2,5 milioane grivne, demascată de vameșii cernăuțeni # Libertatea Cuvântului
La granița ucraineano-română din regiunea Cernăuți, a fost depistată o tentativă de contrabandă în valoare de 2,5 milioane grivne. Încălcarea a fost descoperită
18:30
Bilanț tragic: de la începutul anului, în regiunea Cernăuți 15 persoane și-au pierdut viața în incendii și accidente # Libertatea Cuvântului
Potrivit datelor Direcției Principale a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență, de la începutul anului, în regiunea Cernăuți au murit 15 persoane,
12:20
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte # Libertatea Cuvântului
Certurile dintre părinți sunt inevitabile, mai ales în perioade stresante. Dar ce se întâmplă atunci când copiii sunt martori? Toate familiile se ceartă.
12:10
Vitalii Mandzyn a ridicat Ucraina de pe locul 14 pe 6 în ștafeta de la Olimpiadă # Libertatea Cuvântului
Potrivit Comitetului Olimpic Național (CON): Biatlonistul Vitalii Mandzyn, debutant la Jocurile Olimpice din 2026, a avut o prestație de succes în etapa a
12:00
La Cernăuți au fost desemnați câștigătorii concursului „Profesorul anului”: cei mai buni pedagogi au primit premii și tehnică pentru școli # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți s-a încheiat etapa regională a concursului național de măiestrie profesională „Profesorul anului”, la care au participat 30 de cadre didactice.
