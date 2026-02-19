De ce Putin vrea să continue războiul și ce se poate schimba în 2026: Explicațiile unui analist
Libertatea Cuvântului, 19 februarie 2026 07:30
Războiul din Ucraina s-ar putea întrerupe doar în câteva condiții importante — un analist le-a numit pe acestea, precum și termenele estimate. Cel
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum 5 minute
07:50
Este cazul lui Cătălin ȘCERBANIUC, profesor de română de la Liceul nr.6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuți. Doar cu câteva luni în urmă
Acum 30 minute
07:30
De ce Putin vrea să continue războiul și ce se poate schimba în 2026: Explicațiile unui analist # Libertatea Cuvântului
Războiul din Ucraina s-ar putea întrerupe doar în câteva condiții importante — un analist le-a numit pe acestea, precum și termenele estimate. Cel
Acum o oră
07:10
Cum să schimbi lumea Unul dintre marii înțelepți a scris în autobiografia sa: „Când eram tânăr, temeiul tuturor rugăciunilor mele era dorința de
Acum 12 ore
22:20
Pe 14 februarie, după spectacolul „Romeo și Julieta”, actorul Egor Kryvyțki a cerut-o în căsătorie pe colega sa, Yaroslava Sviderska. După cum s-a
22:20
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Gheorghi Tyhyi, a criticat dur decizia Comitetului Olimpic Internațional (COI), prin care o cetățeancă
22:10
Astăzi, la Cernăuți, au fost conduși pe ultimul drum, cu onorurile cuvenite, trei soldați bucovineni — luptători ai batalionului de poliție cu destinație
Acum 24 ore
18:40
Zelenski explică insistența pentru o discuție personală cu Putin: „Nu există altă cale” # Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymiyr Zelenski a declarat că o discuție directă cu Vladimir Putin ar putea fi singurul instrument real pentru a avansa în chestiunea
18:30
În regiunea Cernăuți s-a format un start de zăpadă de 10 centimetri: Cum au fost curățate drumurile # Libertatea Cuvântului
Drumarii au asigurat circulația pe șoselele regiunii pe tot parcursul nopții. Au intervenit 78 de muncitori și 51 de unități de tehnică, a
18:30
Tentativă de contrabandă de 2,5 milioane grivne, demascată de vameșii cernăuțeni # Libertatea Cuvântului
La granița ucraineano-română din regiunea Cernăuți, a fost depistată o tentativă de contrabandă în valoare de 2,5 milioane grivne. Încălcarea a fost descoperită
18:30
Bilanț tragic: de la începutul anului, în regiunea Cernăuți 15 persoane și-au pierdut viața în incendii și accidente # Libertatea Cuvântului
Potrivit datelor Direcției Principale a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență, de la începutul anului, în regiunea Cernăuți au murit 15 persoane,
12:20
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte # Libertatea Cuvântului
Certurile dintre părinți sunt inevitabile, mai ales în perioade stresante. Dar ce se întâmplă atunci când copiii sunt martori? Toate familiile se ceartă.
12:10
Vitalii Mandzyn a ridicat Ucraina de pe locul 14 pe 6 în ștafeta de la Olimpiadă # Libertatea Cuvântului
Potrivit Comitetului Olimpic Național (CON): Biatlonistul Vitalii Mandzyn, debutant la Jocurile Olimpice din 2026, a avut o prestație de succes în etapa a
12:00
La Cernăuți au fost desemnați câștigătorii concursului „Profesorul anului”: cei mai buni pedagogi au primit premii și tehnică pentru școli # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți s-a încheiat etapa regională a concursului național de măiestrie profesională „Profesorul anului”, la care au participat 30 de cadre didactice.
12:00
La Washington se afirmă că procesul de negociere este extrem de complex și complicat. Până în prezent, bariera cheie între Ucraina și Rusia
Ieri
07:00
Aprilie cu răni adânci În sângeroasa zi de 1 aprilie 1941 a intrat în mâinile grănicerilor sovietici din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului
06:50
Pilda despre rugăciunea părinților A fost odată un fiu. A crescut, a plecat la oraș și s-a pierdut în treburi și griji. Suna
17 februarie 2026
23:20
Pe 17 februarie, la Consiliul sătesc Mămăliga, au sosit reprezentanți ai Brigăzii 33 Separate Mecanizate a Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu un
19:40
„Nunta ucraineană de la vechime până în prezent” – expoziție la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Inaugurarea expoziției tematice a avut loc la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți. Oaspeții evenimentului au fost întâmpinați de „mire” și „mireasă” – Oleksandr
18:20
Acest lucru a fost posibil datorită personalului Brigăzii Medicale nr. 58 a punctului de Asistență Medicală de Urgență „Storojineț”, formată din medicul Stepan
12:20
Doza de sănătate. Ce alimente sunt bogate în colagen? Iată cum îl poți obține în mod natural # Libertatea Cuvântului
Colagenul este esențial pentru elasticitatea pielii, sănătatea articulațiilor și rezistența oaselor, de aceea, este important să știm ce alimente sunt bogate în această
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
La Stroiești, din cauza lipsei de brațe de muncă, a fost tăiată o livadă de meri # Libertatea Cuvântului
Cu ani în urmă, până la agresiunea Rusiei la scară largă în Ucraina, „Libertatea Cuvântului” a publicat un reportaj din această livadă, care
07:10
Pe 16 februarie, la Zastavna, a izbucnit un incendiu în incinta căminului Școlii Profesionale Superioare nr. 24, unde locuiesc în prezent persoane strămutate
07:00
În Moldova a fost găsită o fetiță de trei ani din Ucraina, răpită de tatăl ei # Libertatea Cuvântului
Informația a fost publicată de Inspectoratul General pentru Migrație al Moldovei într-un comunicat de presă pe 16 februarie. Instituția a menționat: copilul era
06:50
Ucraina a obținut cele mai rapide succese pe câmpul de luptă din ultimii 2,5 ani # Libertatea Cuvântului
Apărătorii ucraineni au reușit săptămâna trecută să elibereze de sub ocupație un teritoriu de peste 200 de kilometri pătrați. Aceasta este cea mai
06:40
La 17 februarie 1506, domnul Moldovei, Bogdan al III-lea, a contractat căsătoria cu Elisabeta, sora regelui Poloniei. Odată urcat pe tron, Bogdan al III-lea
06:40
Despre căutarea divinității Un pustnic medita lângă un râu când un tânăr l-a întrerupt. – Maestre, aș vrea să devin ucenicul tău, a
16 februarie 2026
22:10
Patinatorul ucrainean de viteză pe pistă scurtă (short track), Oleg Gandei, s-a calificat în sferturile de finală în proba de 500 de metri
22:00
Iulian Pozdniakov, originar din satul Panca, CT Storojineț, a devenit primul ucrainean care a câștigat titlul de campion la kickboxing profesionist în Japonia.
22:00
O mamă cu mulți copii plătește 9.000 de grivne lunar pentru un cămin fără condiții # Libertatea Cuvântului
În Chițmani au fost verificate condițiile de trai ale persoanelor strămutate intern dintr-un cămin local. În timpul monitorizării, au fost descoperite probleme legate
18:30
Anul acesta, fabrica de spirt din Carapciu este planificată pentru o nouă tentativă de privatizare. Licitația ar urma să aibă loc în septembrie,
18:20
Răpirea unei fete de 13 ani în Bucovina: atacatorul se află în arest preventiv # Libertatea Cuvântului
Suspectul în cazul răpirii unei minore de 13 ani din Cernăuți a fost plasat în arest preventiv fără posibilitatea achitării unei cauțiuni. Informația
18:20
Echipa de volei „Bukovinka” a ocupat locul al doilea în „Finala celor patru” a Cupei Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Echipa de volei din Cernăuți, „Bukovinka”, s-a calificat pe locul al doilea în „Finala celor patru” a Cupei Ucrainei. Știrea a fost publicată
18:20
Galușcenko, notificat ca suspect în dosarul „Midas”: noi detalii de la Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (BNAU) # Libertatea Cuvântului
Fostul șef al departamentului de energie este acuzat de participare într-o schemă amplă de spălare de bani prin structuri offshore și un fond
08:50
„Timpul scoate adevărul la lumină” Încă multă trudă şi răbdare trebuiesc depuse în direcţia cercetării masacrelor de la Lunca şi Fântâna Albă, din
08:40
Zilele acestea încă cinci copii ucraineni au fost salvați și returnați acasă de pe teritoriul Federației Ruse și din teritoriile ocupate temporar, în
08:30
Regiunea Cernăuți: aproape o jumătate de zi fără curent electric. Programul pentru luni, 16 februarie # Libertatea Cuvântului
Pe 16 februarie, pe parcursul întregii zile, se vor aplica din nou graficele de deconectări programate și limitările de putere pentru consumatorii industriali.
08:10
Peste o mie de căsătorii într-o singură zi: unde s-au unit cele mai multe cupluri de Ziua Îndrăgostiților # Libertatea Cuvântului
La 14 februarie, în Ucraina, la fel ca în întreaga lume, s-a observat tradițional un „boom” al nunților. Ziua Îndrăgostiților din acest an
08:00
Regiunea Cernăuți a pierdut trei apărători — în război au murit polițiștii Volodymyr Voițehovski, Myhailo Gheșko și Anatolii Iurciak. Aceștia îndeplineau o misiune
07:30
Este puțin probabil ca războiul din Ucraina să se încheie în anul 2026. Această opinie a fost exprimată de fostul comandant al armatei
07:20
Pescarul și omul de afaceri Un om de afaceri se plimba pe plajă, într-un mic sat de pescari. O barcă intră în port,
07:00
La 16 februarie 1476 domnitorul muntean Vlad Țepeș l-a însoțit pe regele Ungariei, Matei Corvin, în războiul antiotoman din Bosnia. În iarna 1475–1476, Vlad Țepeș
15 februarie 2026
18:20
La Muzeul Etnografic Regional Cernăuți, pe 16 februarie, la ora 14:30, se va deschide expoziția „Nunta ucraineană din vechime până în prezent”. Informația
17:10
În numele poporului ucrainean, Președintele Ucrainei a primit premiul „Ewald von Kleist” # Libertatea Cuvântului
La München, Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, i-a fost înmânat premiul„ Ewald von Kleist”, pe care organizatorii Conferinței de Securitate de la München l-au
16:40
În regiunea Cernăuți au fost omagiați participanții la acțiunile de luptă pe teritoriul altor state # Libertatea Cuvântului
La 15 februarie 1989, Uniunea Sovietică și-a retras trupele din Afganistan. În cei aproape 10 ani de război, și-au pierdut viața peste 15
13:00
Zelenski a discutat la München cu Rubio, Witkoff și Kushner: subiectul principal, negocierile de la Geneva # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, au avut o întrevedere la München. De asemenea, Zelenski a discutat
11:30
Am pășit cu bucurie în anul Calului de Foc, în ciuda tuturor greutăților prin care suntem nevoiți să trecem acum. Am intrat în
10:10
Storojinețeanul Gheorghi Pițul, medaliat cu bronz la Campionatul European de Tineret # Libertatea Cuvântului
Gheorghi Pițul, locuitor al CT Storojineț, a fost medaliat cu bronz la Campionatul European de Tineret, care s-a desfășurat în Cipru în perioada
09:50
La 15 februarie în regiunea Cernăuți nu vor fi întreruperi de curent electric # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 15 februarie, în regiunea Cernăuți nu se vor aplica restricții de consum de energie electrică. Informația a fost comunicată de S.A. „Cernivți-Oblenergo”.
09:20
„Bătuţi în cuie pe Crucea Mântuitorului” Tema masacrului din Poiana Varniţei (Fântâna Albă) s-a aflat în atenţia comunităţii ştiinţifice din România şi Ucraina
09:10
La München s-au întâlnit miniștrii de externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a comunicat pe Facebook ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi „La München, alături de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu,
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.