CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ

Libertatea Cuvântului, 20 februarie 2026 05:40

Pilda despre iubire Omul trăia greu pe Pământ. Puțină iubire avea și multe suferințe. După moarte, omul a ajuns în rai. De la

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 5 minute
06:00
După o întâlnire multașteptată – din nou la drum… Libertatea Cuvântului
Consăteanul nostru, militarul Alexandru Xionzov, a venit acasă într-o scurtă vacanță. Bucuria de a-l vedea pe pământul natal a fost foarte emoțională, căci
Acum 15 minute
05:50
Retragerea Rusiei din Belarus și Transnistria: Kallas a prezentat cerințele dure ale UE pentru pace Libertatea Cuvântului
Europa își revendică oficial dreptul de a participa la negocierile de pace, impunând Kremlinului condiții stricte. Printre cerințe se numără retragerea trupelor nu
Acum 30 minute
05:40
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Pilda despre iubire Omul trăia greu pe Pământ. Puțină iubire avea și multe suferințe. După moarte, omul a ajuns în rai. De la
Acum 12 ore
18:50
Doisprezece fermieri bucovineni au primit granturi de 10 milioane de grivne Libertatea Cuvântului
Micile gospodării din regiunea Cernăuți au achiziționat tehnică, sisteme de irigații și echipamente din fonduri internaționale. Majoritatea se ocupă cu legumicultura. Informația a
18:50
Omagiu eroului Igor Rojok Libertatea Cuvântului
Astăzi, în satul Mihailivka, a avut loc inaugurarea plăci memoriale în cinstea apărătorului căzut în lupte — Igor Rojok. Semnul comemorativ a fost
18:50
Și-a pierdut tatăl în războiul cu Federația Rusă: o debutantă ucraineană la Olimpiada din 2026 a susținut Forțele Armate ale Ucrainei după evoluarea sa Libertatea Cuvântului
Sportiva a lăsat un mesaj pe schiurile sale. Angelina Brykina a transmis un mesaj de susținere pentru Forțele Armate ale Ucrainei după debutul
18:40
Reuters: Europa nu vede șanse de pace în Ucraina în 2026 Libertatea Cuvântului
Unul dintre șefii serviciilor de informații a numit ultima rundă de negocieri de la Geneva drept un „teatru”. Șefii serviciilor de spionaj europene
Acum 24 ore
12:40
Aruncarea vinei de pe cel vinovat pe cel nevinovat Libertatea Cuvântului
Premierul slovac, R. Fico, a ieșit din nou cu declarații publice prin care a încercat să transfere vina pentru imposibilitatea de a primi
12:30
Bunătatea – o calitate de preț a omenirii Libertatea Cuvântului
Alături de frumoasele calități omenești, așa ca omenia, cinstea, atenția, milostenia, respectul, înțelegerea, bunătatea este poate una dintre cele mai importante. Anume o
12:10
Un fermier din regiunea Cernăuți și-a transformat gospodăria în fabrică de tutun Libertatea Cuvântului
Procuratura regională a trimis în instanță actul de acuzare pe numele conducătorului unei întreprinderi agricole, acuzat de fabricarea, depozitarea și comercializarea ilegală de
12:00
Noapte tragică în Bucovina: Un bărbat a încercat să-și salveze rudele, o femeie a murit Libertatea Cuvântului
O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în Bucovina. Despre acest incident informează Serviciul de presă al Direcției Serviciului de Stat pentru
11:40
La Mămăliga civilii au blocat o mașină de poliție Libertatea Cuvântului
Astăzi, 19 februarie, în satul Mămăliga din regiunea Cernăuți, poliția a încercat să rețină un bărbat de 39 de ani, care era dat
08:10
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (XI) Libertatea Cuvântului
Persecuţiile staliniste continuă Pe data de 2 aprilie va fi ferecat în lanţuri românul Vladimir al lui Nicolae Deleanu, care a văzut pentru
08:00
Nutriţie sănătoasă. De ce ar trebui să consumăm kiwi în fiecare zi? Libertatea Cuvântului
Ar trebui să existe o zicală care să sune cam așa: Un kiwi pe zi ține doctorul la distanță. Este cunoscut faptul că
07:50
PROFESOR DE ROMÂNĂ DIN ANUL TREI DE FACULTATE Libertatea Cuvântului
Este cazul lui Cătălin ȘCERBANIUC, profesor de română de la Liceul nr.6 „Alexandru cel Bun”  din Cernăuți. Doar cu câteva luni în urmă
07:30
De ce Putin vrea să continue războiul și ce se poate schimba în 2026: Explicațiile unui analist Libertatea Cuvântului
Războiul din Ucraina s-ar putea întrerupe doar în câteva condiții importante — un analist le-a numit pe acestea, precum și termenele estimate. Cel
07:10
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Cum să schimbi lumea Unul dintre marii înțelepți a scris în autobiografia sa: „Când eram tânăr, temeiul tuturor rugăciunilor mele era dorința de
Ieri
22:20
Cerere în căsătorie pe scena Teatrului din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Pe 14 februarie, după spectacolul „Romeo și Julieta”, actorul Egor Kryvyțki a cerut-o în căsătorie pe colega sa, Yaroslava Sviderska. După cum s-a
22:20
Reacția MAE privind incidentul de la Jocurile Olimpice Libertatea Cuvântului
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Gheorghi Tyhyi, a criticat dur decizia Comitetului Olimpic Internațional (COI), prin care o cetățeancă
22:10
Omagiu eroilor bucovineni Libertatea Cuvântului
Astăzi, la Cernăuți, au fost conduși pe ultimul drum, cu onorurile cuvenite, trei soldați bucovineni — luptători ai batalionului de poliție cu destinație
18:40
Zelenski explică insistența pentru o discuție personală cu Putin: „Nu există altă cale” Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymiyr Zelenski a declarat că o discuție directă cu Vladimir Putin ar putea fi singurul instrument real pentru a avansa în chestiunea
18:30
În regiunea Cernăuți s-a format un start de zăpadă de 10 centimetri: Cum au fost curățate drumurile Libertatea Cuvântului
Drumarii au asigurat circulația pe șoselele regiunii pe tot parcursul nopții. Au intervenit 78 de muncitori și 51 de unități de tehnică, a
18:30
Tentativă de contrabandă de 2,5 milioane grivne, demascată de vameșii cernăuțeni Libertatea Cuvântului
La granița ucraineano-română din regiunea Cernăuți, a fost depistată o tentativă de contrabandă în valoare de 2,5 milioane grivne. Încălcarea a fost descoperită
18:30
Bilanț tragic: de la începutul anului,  în regiunea Cernăuți 15 persoane și-au pierdut viața în incendii și accidente Libertatea Cuvântului
Potrivit datelor Direcției Principale a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență, de la începutul anului, în regiunea Cernăuți au murit 15 persoane,
12:20
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte Libertatea Cuvântului
Certurile dintre părinți sunt inevitabile, mai ales în perioade stresante. Dar ce se întâmplă atunci când copiii sunt martori? Toate familiile se ceartă.
12:10
Vitalii Mandzyn a ridicat Ucraina de pe locul 14 pe 6 în ștafeta de la Olimpiadă Libertatea Cuvântului
Potrivit Comitetului Olimpic Național (CON): Biatlonistul Vitalii Mandzyn, debutant la Jocurile Olimpice din 2026, a avut o prestație de succes în etapa a
12:00
La Cernăuți au fost desemnați câștigătorii concursului „Profesorul anului”: cei mai buni pedagogi au primit premii și tehnică pentru școli Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți s-a încheiat etapa regională a concursului național de măiestrie profesională „Profesorul anului”, la care au participat 30 de cadre didactice.
12:00
SUA au explicat ce anume va decide soarta războiului din Ucraina Libertatea Cuvântului
La Washington se afirmă că procesul de negociere este extrem de complex și complicat. Până în prezent, bariera cheie între Ucraina și Rusia
07:00
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (X) Libertatea Cuvântului
Aprilie cu răni adânci În sângeroasa zi de 1 aprilie 1941 a intrat în mâinile grănicerilor sovietici din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului
06:50
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Pilda despre rugăciunea părinților A fost odată un fiu. A crescut, a plecat la oraș și s-a pierdut în treburi și griji. Suna
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Distincție acordată post-mortem Libertatea Cuvântului
Pe 17 februarie, la Consiliul sătesc Mămăliga, au sosit reprezentanți ai Brigăzii 33 Separate Mecanizate a Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu un
19:40
 „Nunta ucraineană de la vechime până în prezent” – expoziție la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Inaugurarea expoziției  tematice a avut loc la Muzeul Etnografic  Regional din Cernăuți. Oaspeții evenimentului au fost întâmpinați de „mire” și „mireasă” – Oleksandr
18:20
În Bucovina, o femeie a născut în ambulanță Libertatea Cuvântului
Acest lucru a fost posibil datorită personalului Brigăzii Medicale nr. 58 a punctului de Asistență Medicală de Urgență „Storojineț”, formată din medicul Stepan
12:20
Doza de sănătate. Ce alimente sunt bogate în colagen? Iată cum îl poți obține în mod natural Libertatea Cuvântului
Colagenul este esențial pentru elasticitatea pielii, sănătatea articulațiilor și rezistența oaselor, de aceea, este important să știm ce alimente sunt bogate în această
07:30
La Stroiești, din cauza lipsei de brațe de muncă, a fost tăiată o livadă de meri Libertatea Cuvântului
Cu ani în urmă, până la agresiunea Rusiei la scară largă în Ucraina, „Libertatea Cuvântului” a publicat un reportaj din această livadă, care
07:10
Incendiu la un cămin pentru persoanele strămutate din Zastavna Libertatea Cuvântului
Pe 16 februarie, la Zastavna, a izbucnit un incendiu în incinta căminului Școlii Profesionale Superioare nr. 24, unde locuiesc în prezent persoane strămutate
07:00
În Moldova a fost găsită o fetiță de trei ani din Ucraina, răpită de tatăl ei Libertatea Cuvântului
Informația a fost publicată de Inspectoratul General pentru Migrație al Moldovei într-un comunicat de presă pe 16 februarie. Instituția a menționat: copilul era
06:50
Ucraina a obținut cele mai rapide succese pe câmpul de luptă din ultimii 2,5 ani Libertatea Cuvântului
Apărătorii ucraineni au reușit săptămâna trecută să elibereze de sub ocupație un teritoriu de peste 200 de kilometri pătrați. Aceasta este cea mai
06:40
17 FEBRUARIE – ISTORICUL ZILEI Libertatea Cuvântului
La 17 februarie 1506, domnul Moldovei, Bogdan al III-lea, a contractat căsătoria cu Elisabeta, sora regelui Poloniei. Odată urcat pe tron, Bogdan al III-lea
06:40
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Despre căutarea divinității Un pustnic medita lângă un râu când un tânăr l-a întrerupt. – Maestre, aș vrea să devin ucenicul tău, a
16 februarie 2026
22:10
Olimpiada 2026: Performanță istorică pentru Ucraina la short track Libertatea Cuvântului
Patinatorul ucrainean de viteză pe pistă scurtă (short track), Oleg Gandei, s-a calificat în sferturile de finală în proba de 500 de metri
22:00
Un luptător din Bucovina a devenit campion în Japonia Libertatea Cuvântului
Iulian Pozdniakov, originar din satul Panca, CT Storojineț, a devenit primul ucrainean care a câștigat titlul de campion la kickboxing profesionist în Japonia.
22:00
O mamă cu mulți copii plătește 9.000 de grivne lunar pentru un cămin fără condiții Libertatea Cuvântului
În Chițmani au fost verificate condițiile de trai ale persoanelor strămutate intern  dintr-un cămin local. În timpul monitorizării, au fost descoperite probleme legate
18:30
Fabrica de spirt din Carapciu scoasă din nou la licitație în 2026 Libertatea Cuvântului
Anul acesta, fabrica de spirt din Carapciu este planificată pentru o nouă tentativă de privatizare. Licitația ar urma să aibă loc în septembrie,
18:20
Răpirea unei fete de 13 ani în Bucovina: atacatorul se află în arest preventiv Libertatea Cuvântului
Suspectul în cazul răpirii unei minore de 13 ani din Cernăuți a fost plasat în arest preventiv fără posibilitatea achitării unei cauțiuni. Informația
18:20
Echipa de volei „Bukovinka” a ocupat locul al doilea în „Finala celor patru” a Cupei Ucrainei Libertatea Cuvântului
Echipa de volei din Cernăuți, „Bukovinka”, s-a calificat pe locul al doilea în „Finala celor patru” a Cupei Ucrainei. Știrea a fost publicată
18:20
Galușcenko, notificat ca suspect în dosarul „Midas”: noi detalii de la Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (BNAU) Libertatea Cuvântului
Fostul șef al departamentului de energie este acuzat de participare într-o schemă amplă de spălare de bani prin structuri offshore și un fond
08:50
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (VIII) Libertatea Cuvântului
„Timpul scoate adevărul la lumină” Încă multă trudă şi răbdare trebuiesc depuse în direcţia cercetării masacrelor de la Lunca şi Fântâna Albă, din
08:40
Cinci copii ucraineni s-au întors acasă din Rusia și teritoriile ocupate Libertatea Cuvântului
Zilele acestea încă cinci copii ucraineni au fost salvați și returnați acasă de pe teritoriul Federației Ruse și din teritoriile ocupate temporar, în
08:30
Regiunea Cernăuți: aproape o jumătate de zi fără curent electric. Programul pentru luni, 16 februarie Libertatea Cuvântului
Pe 16 februarie, pe parcursul întregii zile, se vor aplica din nou graficele de deconectări programate și limitările de putere pentru consumatorii industriali.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.