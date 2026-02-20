/ULTIMA ORĂ/ Aduși la judecată: Primele imagini cu reținuții din Moldova în schema de asasinare a unor ucraineni

TV8, 20 februarie 2026 16:40

/ULTIMA ORĂ/ Aduși la judecată: Primele imagini cu reținuții din Moldova în schema de asasinare a unor ucraineni

Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:20
Moarte misterioasă în Thailanda: Cofondatorul Asos, Quentin Griffiths, a căzut de la balcon TV8
16:10
Acum 2 ore
15:50
/VIDEO/ „Încerc s-o fac my way”: Cum răspunde premierul Munteanu la oferta lui Ceban pentru deszăpezire TV8
15:50
15:40
Fundația Orange prelungește termenul de aplicare pentru parteneriat în proiectele de educație digitală 2026 /P/ TV8
15:20
/VIDEO/ Plimbare nocturnă cu mașina altuia: Cinci minori, suspectați de furt în Grătiești TV8
Acum 4 ore
14:50
/VIDEO/ Alexandru Munteanu nu se consideră un „premier invizibil”: „Nu era cazul să fac TikTok la 5 dimineața” TV8
14:40
Crima de la terasă: Organizatorul omorului, Hassan Toper, în arest la domiciliu. Procurorii contestă decizia TV8
14:20
/VIDEO/ Prejudiciu de milioane de lei: Două companii de transport ar fi ascuns veniturile de la pasageri TV8
14:10
/PROMO/ Blocaj în votarea bugetului, mize politice, cod galben în facturi și speranțe - despre toate, de la 20:00, la „Întreabă Ghețu” TV8
13:30
/VIDEO/ Concluzii de la Consiliul Păcii: Bani pentru reconstrucția Gazei, somnul lui Trump și promisiunea privind Ucraina TV8
13:20
Maestrul Mihai Ciobanu, sărbătorit astăzi. Fuego i-a transmis un mesaj special: „E blând și bun și are mereu un sfat util” TV8
13:00
Benzină și motorină tot mai scumpe: Cât vor costa carburanții pe 21, 22 și 23 februarie 2026 TV8
Acum 6 ore
12:30
Amendă pentru biscuiți periculoși în Moldova: Peste 2 tone, scoase urgent din comerț TV8
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1458: Percheziții în Moldova, explozii în Crimeea și „Pachetul Dmitriev”. Trump dă o lovitură Rusiei TV8
12:00
Crima de la terasă: Organizatorul omorului, Hassan Toper, a fost eliberat. Procurorii contestă decizia TV8
11:30
/VIDEO/ Percheziții și 11 reținuți în Moldova și Ucraina. Surse TV8: Dmitri Gordon era o țintă a asasinilor TV8
11:00
/VIDEO/ România, cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin național la Olimpiadă: Cine a câștigat aurul TV8
Acum 8 ore
10:50
/VIDEO/ Iuliana Beregoi vs. Daniela Costețchi: Ce se știe acum despre scandalul cu acuzații de șantaj pe Instagram TV8
10:30
/VIDEO/ Gafa lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: Momentul când îl numește pe Nicușor Dan premier TV8
10:00
Doliu la Hollywood: A murit Eric Dane, actorul din serialul Anatomia lui Gray TV8
09:30
/VIDEO/ Când va funcționa linia Vulcănești-Chișinău? Prim-ministru: „Scopul principal e să pornim cât mai repede” TV8
09:00
/VIDEO/ Avertisment de la președinta Maia Sandu: „Hoții se mișcă repede. Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar” TV8
Acum 12 ore
08:30
/VIDEO/ „Maria Mirabella-Povestea continuă”, primul musical din Moldova: Cum o glumă devine premieră TV8
07:40
Horoscop 20 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii iau inițiativa, Balanțele negociază cu tact, iar Peștii își urmează intuiția TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 20 februarie 2026: Zi cu ploi și ninsori. Care vor fi temperaturile TV8
Acum 24 ore
23:20
/VIDEO/ „Îngrozitor arată drumurile care s-au făcut de ceva timp”: Premierul anunță reparații la traseul Chișinău-Leușeni TV8
23:20
Pas greșit în lupta pentru titlu: Arsenal remizează cu Wolverhampton în Premier League TV8
23:10
/VIDEO/ A intrat în direct în stare de ebrietate: Reacția unei jurnaliste de la Jocurile Olimpice de iarnă TV8
22:20
/VIDEO/ „Spune că ai greșit”: Grosu îl îndeamnă pe Constantinov să vină acasă și să răspundă în fața justiției TV8
22:00
Ninsorile revin în weekend: Temperaturile prognozate și când se încălzește vremea în Moldova TV8
21:50
/VIDEO/ Prim-ministrul Alexandru Munteanu, invitat la „Cutia Neagră” - de la 20:00, doar la TV8! TV8
21:50
Premieră la CEDO: Rusia, condamnată pentru ingerințe contra apărătorilor drepturilor omului din Transnistria TV8
21:20
/VIDEO/ Alexandru Munteanu va merge la raport în Parlament: „Încerc să fac ceva deosebit” TV8
21:00
Moțiunea împotriva ministrului Energiei a picat: Dorin Junghietu, audiat șase ore în Parlament la un an de mandat TV8
20:30
/VIDEO/ Consilieri absenți, fotografii pe scaune și buget doar pe panouri: O nouă ședință CMC a eșuat TV8
20:20
/LIVE/ Prim-ministrul Alexandru Munteanu, invitat la „Cutia Neagră” - de la 20:00, doar la TV8! TV8
19:50
China a obținut prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Norvegia conduce clasamentul medaliilor TV8
19:30
/VIDEO/ Vulcanul Kanlaon a erupt în Filipine: Norul de cenușă s-a ridicat la circa 2.000 de metri TV8
19:20
/VIDEO/ Variola maimuței, confirmată în Moldova: E primul caz din ultimii patru ani TV8
18:50
Alertă de călătorie în Iran, din cauza riscurilor de securitate: Moldovenii, îndemnați să părăsească țara TV8
18:20
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, arestat de ziua sa: Legătura cu dezvăluirile din dosarele Epstein TV8
17:50
/VIDEO/ Martorul secret din dosarul Plahotniuc: Judecătorii cer identitatea în plic sigilat. Detalii de la procuror TV8
17:20
/VIDEO/ Plahotniuc, așteptat să facă mărturii pe 23 februarie: Vrea foi A1 la tribună TV8
17:00
Carburanți mai scumpi: Cât vor costa benzina și motorina pe 20 februarie 2026 TV8
Ieri
16:30
/VIDEO/ Ceartă la cuțite în bucătărie: O femeie, condamnată la închisoare din cauza unui mesaj pe telefon TV8
16:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1457: Plan cu Moldova, dezvăluirea lui Zelenski și Putin uimit. Merz anunță când se va încheia războiul TV8
16:00
/VIDEO/ Avalanșă mortală în California: 8 schiori au sfârșit tragic în timpul unei excursii TV8
15:30
Procurorul Vasile Plevan va fi reevaluat: CSP a respins raportul de nepromovare a integrității TV8
