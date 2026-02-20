Siguranței copiilor în spațiul virtual | Maia Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine”
Radio Moldova, 20 februarie 2026 18:10
Siguranța copiilor în mediul online a fost pusă în discuție vineri, 20 februarie, la Președinție, odată cu lansarea dialogului național pe acest subiect. La prima reuniune au participat profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, precum și reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.
• • •
Acum 15 minute
18:20
„Ne trag înapoi” sau „ce punem în loc”: Cum trebuie să abordeze autoritățile problema monumentelor sovietice # Radio Moldova
La aproape 35 de ani de la independență, R. Moldova rămâne împânzită de monumente sovietice, iar reamplasarea acestora revine, periodic, în dezbaterile publice. În timp ce istoricii susțin că aceste statui „ne trag înapoi”, iar veteranii de război cer „reamplasarea” și înlocuirea acestora cu monumente ale eroilor naționali, sculptorii invocă „valoarea artistică” a lucrărilor și întreabă „ce punem în loc?”.
Acum 30 minute
18:10
18:10
Trei dintre moldovenii reținuți în dosarul asasinatelor planificate, plasați în arest preventiv # Radio Moldova
Trei dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova reținuți într-un dosar privind pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
Acum o oră
18:00
Dorin Junghietu efectuează a doua vizită în SUA în acest an pentru a participa la summitul Transatlantic Gas Security # Radio Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii (SUA) în perioada 23–25 februarie, a doua de la începutul acestui an. Oficialul urmează să participe, pe 24 februarie, la summitul Transatlantic Gas Security, la care și-a confirmat prezența și directoarea generală pentru energie în cadrul Comisiei Europene, Ditte Juul Jørgensen.
18:00
Zimbru Chișinău a revenit din cantonamentul susținut în Turcia! Fotbaliștii sunt monitorizați la antrenamente de finanțatorul clubului Nicolae Ciornîi # Radio Moldova
Zimbru Chișinău continuă la Chișinău pregătirile pentru partea a doua a sezonului. Dacă în Antalia au avut parte de temperaturi ridicate și condiții mai bune de muncă, acasă „galben-verzii" au fost întâmpinați de o iarnă în toată regula - cu frig și zăpadă.
17:40
Mediul privat, interesat de instalarea bateriilor de stocare a energiei electrice: „Cererea e mai mare” # Radio Moldova
Primii megawați de energie electrică stocată din regenerabile au fost livrați în sistemului energetic național, iar autoritățile se așteaptă să fie instalate în acest an spații de stocare cu capacitate totală de cel puțin 200 de megawați-oră (MWh). Acest lucru va aduce mai mult echilibru în sistemul electroenergetic, va reduce dependența de importuri și va contribui la stabilizarea prețurilor. Și reprezentanții mediului privat susțin că sunt interesați de instalarea acestor baterii de stocare.
Acum 2 ore
17:10
Moscova desființează Muzeul Istoriei GULAG (administrația generală a lagărelor de muncă forțată - n.r.) și creează în loc „Muzeul Memoriei”, dedicat „victimelor genocidului poporului sovietic”. Anunțul a fost făcut de criticul de artă Ksenia Korabelnikova, iar informația a fost confirmată, ulterior, de o sursă a agenției Interfax, care a declarat că aceasta a fost deja comunicată colectivului instituției.
17:10
Sectorul justiției din Republica Moldova, aflat în ultimii ani într-un amplu proces de reformă, continuă să se confrunte cu probleme care afectează calitatea actului de justiție. Autoritățile recunosc existența unor vulnerabilități și își asumă continuarea reformelor menite să asigure „o justiție independentă, imparțială și responsabilă”.
16:50
Tentative de asasinat în Ucraina, planificate în R. Moldova: Pentru bani, unii moldoveni sunt gata să joace în favoarea FSB-ului, remarcă experții # Radio Moldova
Gruparea criminală care planifica asasinarea unor persoane publice din Ucraina, inclusiv jurnaliști și politicieni, nu reprezintă un incident izolat, ci face parte dintr-o strategie recurentă a serviciilor secrete rusești de a utiliza cetățeni moldoveni în scopuri subversive.
16:40
Costuri mai mici și proceduri simplificate pentru invențiile moldovenești: R. Moldova a aderat la sistemul european de brevete # Radio Moldova
Republica Moldova a devenit stat membru cu drepturi depline al sistemului european de brevete. De la statutul de observator, țara noastră a intrat oficial în rândul celor 39 de state membre ale Convenției Brevetului European, după votul Parlamentului de la Chișinău. Deși pare tehnică, decizia are implicații majore pentru inventatorii și agenții economici din Republica Moldova, cărora le-a fost facilitat accesul la un sistem de protecție a invențiilor în întreaga Europă.
Acum 4 ore
15:30
„Pacea de azi o datorăm Ucrainei”, iar „regimul din Rusia s-a fascizat de decenii”, afirmă analiștii # Radio Moldova
Republica Moldova trăiește astăzi în condiții de pace „doar grație faptului că Ucraina ne apără”, iar neutralitatea constituțională „deocamdată nu ne apără”, afirmă fostul deputat Oazu Nantoi. Potrivit analistului, „atitudinea superficială” a Occidentului față de agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în anul 2008 și față de anexarea Crimeii din 2014 a dus la invadarea Ucrainei în 2022.
14:50
Carnea de pasăre din Ucraina versus vinul moldovenesc: Cum comentează premierul intenția Ucrainei de a suspenda importul de vinuri din R. Moldova # Radio Moldova
Premierul Alexandru Munteanu confirmă intenția Ucrainei de a suspenda importurile de vinuri din R. Moldova, după ce Chișinăul a interzis, temporar, importurile de carne de pasăre și de furaje din statul vecin. Totuși, protecția consumatorului din R. Moldova reprezintă o „obligație” a autorităților, chiar dacă „nu este bine să ne certăm cu vecinii”, afirmă prim-ministrul.
Acum 6 ore
14:10
Gropile scot la iveală vulnerabilitățile infrastructurii rutiere: „Nu mai putem opera cu statistici bune” # Radio Moldova
Iarna severă a scos la iveală vulnerabilitățile infrastructurii rutiere din țară. Asfaltul crăpat și gropile adânci îi pun la grea încercare pe șoferi, mai ales atunci când sunt acoperite de apă și devin greu de observat. Experții vorbesc despre o „subfinanțare cronică a întreținerii drumurilor” – o realitate recunoscută și de autorități, care promit strategii multianuale și tehnologii mai rezistente.
13:50
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară de la Comrat, discutată în Parlamentul de la Chișinău: „Sunt mai multe scenarii” # Radio Moldova
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei, care urmau să aibă loc încă pe 16 noiembrie 2025, a ajuns în impas, întrucât în regiune nu există în acest moment o autoritate electorală funcțională, iar mandatele deputaților locali au expirat. Reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), ai Adunării Populare și ai Legislativului de la Chișinău urmează să se întrunească, la începutul săptămânii viitoare, pentru a găsi soluții la blocajul juridic și instituțional de la Comrat.
13:50
Ucraina ar putea exporta bunuri și servicii militare în valoare de miliarde de dolari, în 2026, după ce a autorizat primele sale vânzări externe în timpul războiului și ia în considerare introducerea unui impozit pe aceste exporturi, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt din domeniul apărării, pentru Reuters.
13:30
FC Fiorentina este ca și calificată în optimile de finală ale Ligii Conferințelor UEFA # Radio Moldova
FC Fiorentina țintește un nou parcurs îndelungat în Liga Conferințelor. Finalista competiției din 2023 și 2024 este ca și calificată în faza optimilor de finală. În partida-tur din play-off, echipa „viola" a zdrobit cu 3:0 în deplasare pe Jagiellonia Bialystok din Polonia. Formația condusă de Paolo Vanoli a marcat toate cele trei goluri în repriza secundă.
13:20
O poznă copilărească s-a transformat într-o anchetă polițienească în municipiul Chișinău. Cinci minori, cu vârste între 12 și 15 ani, sunt cercetați de oamenii legii după ce ar fi sustras, pe timp de noapte, un automobil în comuna Grătiești, suburbie a capitalei.
13:10
Evaziune fiscală în sumă de aproape trei milioane de lei: Două companii de transport, anchetate # Radio Moldova
Două companii de transport care efectuau curse ocazionale spre Europa și Rusia, au ascuns de autorități venituri în valoare de 2.8 milioane de lei, bani din care urmau să fie încasate impozite în bugetul statului.
12:40
Olimpiada de iarnă 2026. Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 la patinaj artistic # Radio Moldova
Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 în concursul de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Este cea mai bună performanță a patinajului feminin românesc din toate timpurile la Olimpiada de iarnă.
12:40
Trei răniți în Dnipropetrovsk, în urma atacurilor rusești: 88 de intervenții ale salvatorilor într-o singură zi # Radio Moldova
Ucraina i-a comemorat pe Eroii „Sutei Cerești”, la 12 ani de la începutul Revoluției Demnității, moment considerat prima etapă a rezistenței împotriva agresiunii ruse. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că lupta începută pe Maidan continuă și astăzi, pe front și în fiecare intervenție de salvare după bombardamente.
Acum 8 ore
12:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere convocarea de urgență a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), afirmând că există „probleme critice” care trebuie soluționate fără întârziere. Potrivit membrilor fracțiunii PAS, situația dificilă din oraș ar fi rezultatul lipsei de viziune și al „intereselor personale” ale primarului general, Ion Ceban.
12:30
ANSA retrage biscuiți periculoși din magazine: Mai bine de două tone - hrană pentru animale # Radio Moldova
Aproximativ două tone și jumătate de biscuiți vor fi folosiți drept hrană pentru animale, după ce au fost retrase de pe piață din cauza conținutului neconform și potențial dăunător pentru sănătatea umană.
12:20
Nottingham Forest, VfB Stuttgart și Racing Club Genk au obținut victorii confortabile în prima manșă a play-off-ului Ligii Europei la fotbal. Cele trei echipei au susținut partidele-tur în deplasare și sunt favorire la calificarea în optimile de finală. Cu un nou antrenor principal în persoana portughezului Vítor Pereira, Nottingham Forest a surclasat cu 3:0 în deplasare pe Fenerbahçe Istanbul.
12:00
Rețea suspectată de pregătirea unor asasinate armate în Ucraina, destructurată. Principalul recrutor - un moldovean cu antecedente penale în Rusia # Radio Moldova
Un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina - „peste cinci persoane din politică și jurnalism”, pus la cale de o rețea coordonată în Republica Moldova de serviciile secrete rusești, a fost dejucat în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor de la Chișinău și Kiev. În total, 11 persoane au fost reținute, printre acestea numărându-se și presupusul recrutor al grupării - Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat în Rusia și grațiat, în 2022, în Republica Moldova.
12:00
Cetățeanul turc implicat în omorul din sectorul Râșcani, eliberat din penitenciar. PCCOCS cere revenirea în arest preventiv # Radio Moldova
Organizatorul presupus al omorului la comandă comis în iulie 2024 pe terasa unui local din sectorul Râșcani al capitalei a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu, anunță vineri, 20 februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
12:00
Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează asupra unor noi fraude online cu „investiții” false # Radio Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii asupra unei noi serii de fraude investiționale răspândite în mediul online și pe rețelele de socializare. Escrocheriile folosesc materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează abuziv numele și imaginea unor personalități publice, printre care ale președintei Maia Sandu sau ale premierului Alexandru Munteanu, precum și a regretatului Mircea Snegur, pentru a promova presupuse oportunități de investiții.
11:30
NASA anunță că a finalizat testul pentru „megaracheta” SLS, care va duce astronauți în jurul Lunii # Radio Moldova
NASA a finalizat testul general pentru lansarea uriașei sale rachete Space Launch System (SLS), care va transporta astronauți în jurul Lunii pentru prima dată după mai bine de 50 de ani în cadrul misiunii Artemis 2.
11:30
Rețea suspectată de pregătirea unor asasinate armate, destructurată. Principalul recrutor, moldovean cu antecedente penale în Rusia # Radio Moldova
Un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, pus la cale de o rețea care acționa între Republica Moldova și Ucraina, a fost dejucat în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor din cele două state. În total, 11 persoane au fost reținute în cadrul anchetei, iar printre acestea se află și presupusul recrutor al grupării - Șepeli Nicolae Andrei, anterior condamnat în Rusia și grațiat în 2022 în Republica Moldova.
11:30
Consiliul Păcii, lansat de președintele american Donald Trump are un viitor incert, fiind dependent atât de evoluțiile din Orientul Mijlociu, cât și de dinamica internă a politicii americane. Inițiativa, aflată la intersecția dintre diplomație, strategie și ambiție politică, nu va înlocui arhitectura internațională actuală, este convins analistul politic Victor Juc.
11:00
De la teorie din manuale la experimente cu tehnologii de ultimă generație: Laboratoare modernizate în două școli din R. Moldova # Radio Moldova
Elevii din Republica Moldova nu mai studiază Chimia, Biologia, Fizica și Matematica doar din manuale. Laboratoarele din Liceul „Miron Costin” de la Florești și Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” de la Bălți, au fost complet modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație. Acestea le permit tinerilor să experimenteze pe viu, cu ajutorul tehnologiilor de vârf.
11:00
Pedepse mai dure pentru amenințarea și agresarea judecătorilor: Până la 8 ani de închisoare # Radio Moldova
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal, iar pentru ultragierea magistraților, adică pentru jignirea intenționată a acestora, sunt prevăzute pedepse contravenționale. În cazul acțiunilor însoțite de violență, sancțiunile vor fi de până la 8 ani de închisoare.
Acum 12 ore
10:30
Un noi apel de granturi lansat de AIPA: Bani pentru creșterea legumelor și cultivarea pomușoarelor # Radio Moldova
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) lansează, din luna martie, cel de-al cincilea apel de granturi destinat fermierilor, finanțat de Banca Mondială.
10:10
Revista presei internaționale | Rusia și Ucraina negociază pacea pentru a nu-l înfuria pe Trump; Exerciții militare ale aliaților Iranului în contextul amenințărilor SUA # Radio Moldova
Presa internațională continuă să facă previziuni privind șansele încheierii unui armistițiu între Rusia și Ucraina în contextul procesului de pace mediat de Statele Unite. Mai multe publicații scot în evidență rezultatele primei reuniuni a „Consiliului Păcii”, creat de președintele american Donald Trump. Mass-media internațională se concentrează și asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu, generate de presiunile exercitate de SUA asupra Iranului.
10:00
„Certificarea din partea unei instituții ca FMI este mai importantă decât banii”: Un eventual program cu FMI nu va fi financiar, afirmă premierul # Radio Moldova
Un eventual programul de cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI) nu va implica finanțări suplimentare pentru R. Moldova, dar va avea rolul de a certifica performanțele macroeconomice ale țării, susține premierul Alexandru Munteanu. Decizia privind lansarea unui nou program cu FMI va i luată pe 27 februarie.
10:00
Două apariții neobișnuite au atras atenția, în ultimele zile, în Republica Moldova: o pisică sălbatică europeană a fost observată în zona Orheiul Vechi, iar o vidră a fost filmată înotând în râul Bâc, la Chișinău. Specialiștii spun că astfel de specii pot fi indicatori ai calității mediului, însă atrag atenția că entuziasmul trebuie dublat de date concrete.
09:40
R. Moldova, în topul mondial al consumului de alcool: Ce spun medicii despre „paharul sănătos” # Radio Moldova
Consumul de vin continuă să stârnească dezbateri în Republica Moldova, unde tradiția și cultura vitivinicolă se împletesc adesea cu ideea că „un pahar pe zi face bine”. Mulți cred că un pahar de vin pe zi poate fi „medicina magică” pentru organism, dar adevărul este mai nuanțat.
09:30
Salariile profesorilor și medicilor ar putea fi majorate în toamnă, afirmă premierul Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Primele majorări salariale pentru profesori, medici și alte categorii bugetare ar putea intra în vigoare din septembrie, anunță premierul Alexandru Munteanu. Guvernul lucrează în prezent la proiectul noii legi de salarizare în sectorul bugetar, care urmează să fie discutat în Parlament și, dacă va fi aprobat, noile salarii vor fi aplicate începând cu toamna acestui an.
09:30
Reguli noi pentru cartelele SIM preplătite: Vânzarea ar putea fi posibilă doar cu act de identitate # Radio Moldova
Cartelele SIM preplătite ar putea fi vândute, în curând, doar în baza unui act de identitate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a inițiat un proiect de lege care prevede înregistrarea obligatorie a tuturor utilizatorilor de cartele preplătite, pentru a reduce utilizarea numerelor anonime în infracțiuni.
09:30
Demografia devine criteriu economic în Rusia: firmele vor fi evaluate după câți copii au salariații # Radio Moldova
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a cerut mediului de afaceri să se implice activ în stimularea natalității, anunțând că sprijinul de stat pentru companii ar putea depinde inclusiv de numărul de copii ai angajaților.
09:10
Investiții de peste 83 de milioane de lei în nordul țării: Apă potabilă pentru mai multe localități din Fălești, Ungheni și Drochia # Radio Moldova
Locuitorii din Fălești, Ungheni și Drochia vor avea acces la apă potabilă, iar o zonă degradată din Drochia va fi reabilitată, după ce au fost semnate contracte de antrepriză în valoare totală de 83.2 milioane de lei.
09:10
Consiliul directorilor al Fondului Monetar Internațional urmează să analizeze, în următoarele zile, un nou acord privind programul de creditare pentru Ucraina, în valoare de 8.1 miliarde de dolari. Dacă programul va fi aprobat, acesta va înlocui actualul acord de finanțare cu FMI, în valoare de 15.5 miliarde de dolari, scrie RBK-Ucraina.
09:00
Revista Presei | UE cere retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului în cadrul acordului de pace în Ucraina # Radio Moldova
Retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării și cum autoritățile de la Chișinău planificau să plătească datoria invocată de Gazprom pentru gazele naturale livrate în stânga Nistrului - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:50
Investiții de peste 83 de milioane de lei în nordul țării: contracte semnate pentru apă potabilă și modernizarea infrastructurii # Radio Moldova
Localnicii din Fălești, Ungheni și Drochia vor avea acces la apă potabilă, iar o zonă degradată din Drochia va fi reabilitată, după ce au fost semnate contracte de antrepriză în valoare totală de 83.2 milioane de lei.
08:50
Președintele României la Consiliul de Pace: „Putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora” # Radio Moldova
Președintele României a anunțat, după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace prezidat de președintele american Donald Trump la Washington, că România este pregătită să își extindă contribuția umanitară și instituțională în sprijinul populației din Gaza și să se implice activ în eforturile internaționale de reconstrucție.
08:40
Escrocherii în creștere în R. Moldova. Maia Sandu: „Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau coduri” # Radio Moldova
Cazurile de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni pierd sume importante de bani, sunt în creștere, avertizează președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a lansat un apel public către populație, precizând că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a-și înșela victimele.
08:30
Moldova, în topul mondial al consumului de alcool: ce spun medicii despre „paharul sănătos” # Radio Moldova
Consumul de vin continuă să stârnească dezbateri în Republica Moldova, unde tradiția și cultura vitivinicolă se împletesc adesea cu ideea că „un pahar pe zi face bine”. Mulți cred că un pahar de vin pe zi poate fi „medicina magică” pentru organism, dar adevărul este mai nuanțat.
08:30
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles „eliberat sub investigație” după o zi întreagă de interogatoriu # Radio Moldova
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles III, a fost eliberat joi seara din custodia poliției, după aproape 12 ore de audieri într-o anchetă privind presupuse fapte de „abuz în exercitarea funcției publice”, în legătură cu relația sa cu finanțatorul american Jeffrey Epstein, anunță Reuters.
08:00
Elev de clasa a VII-a, reținut după ce și-a înjunghiat un coleg într-o școală din Perm # Radio Moldova
Un elev de clasa a VII-a a fost reținut după ce și-a înjunghiat un coleg într-o școală din orașul Alexandrovsk, regiunea Perm. Incidentul a avut loc în timpul programului școlar, iar agresorul a fost imobilizat de angajații instituției până la sosirea poliției, potrivit relatărilor din presa rusă.
07:40
Regimul de sancțiuni împotriva Rusiei instituit după anexarea Crimeei, extins de SUA pentru încă un an # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prelungit cu încă un an sancțiunile impuse Federației Ruse după anexarea Crimeei în 2014. Decizia reiese din baza electronică a Registrului Federal, publicația oficială a Guvernului american.
07:30
Când vor crește salariile profesorilor și medicilor? Răspunsul premierului Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Primele majorări salariale pentru profesori, medici și alte categorii bugetare ar putea intra în vigoare din septembrie, a declarat premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei emisiuni televizate. El a precizat că Guvernul lucrează la proiectul noii legi de salarizare, care urmează să fie discutat în Parlament și, dacă va fi aprobat, noile salarii vor fi aplicate începând cu toamna acestui an.
