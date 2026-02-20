Imaginea Maiei Sandu și a altor personalități, folosită în fraude online cu „investiții” false
20 februarie 2026
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii asupra unei noi serii de fraude investiționale răspândite în mediul online și pe rețelele de socializare. Escrocheriile folosesc materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează abuziv numele și imaginea unor personalități publice, printre care ale președintei Maia Sandu sau ale premierului Alexandru Munteanu, precum și a regretatului Mircea Snegur, pentru a promova presupuse oportunități de investiții.
• • •
Presupusul organizator al omorului la comandă din sectorul Râșcani, eliberat din penitenciar. Procurorii contestă arestul la domiciliu # Moldova1
Organizatorul presupus al omorului la comandă comis în iulie 2024 pe terasa unui local din sectorul Râșcani al capitalei a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu, anunță vineri, 20 februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Imaginea Maiei Sandu și a altor personalități, folosită în fraude online cu „investiții” false # Moldova1
VIDEO | Asasinarea unor politicieni și jurnaliști ucraineni, pusă la cale în R. Moldova: Plan coordonat de FSB și 11 persoane reținute # Moldova1
Un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina - „peste cinci persoane din politică și jurnalism”, pus la cale de o rețea coordonată în Republica Moldova de serviciile secrete rusești, a fost dejucat în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor de la Chișinău și Kiev. În total, 11 persoane au fost reținute, printre acestea numărându-se și presupusul recrutor al grupării - Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat în Rusia și grațiat, în 2022, în Republica Moldova.
NASA pregătește zborul în jurul Lunii: Testul general pentru lansarea rachetei SLS a fost finalizat cu succes # Moldova1
NASA a finalizat testul general pentru lansarea uriașei sale rachete Space Launch System (SLS), care va transporta astronauți în jurul Lunii pentru prima dată după mai bine de 50 de ani în cadrul misiunii Artemis 2.
VEDEO | Asasinarea unor politicieni și jurnaliști ucraineni, pusă la cale în R. Moldova, sub coordonarea FSB: 11 persoane reținute # Moldova1
Un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, pus la cale de o rețea care acționa între Republica Moldova și Ucraina, a fost dejucat în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor din cele două state. În total, 11 persoane au fost reținute în cadrul anchetei, iar printre acestea se află și presupusul recrutor al grupării - Șepeli Nicolae Andrei, anterior condamnat în Rusia și grațiat în 2022 în Republica Moldova.
Consiliul Păcii nu înlocuiește ONU, iar viitorul său depinde de politica americană, afirmă experții # Moldova1
Consiliul Păcii, lansat de președintele american Donald Trump are un viitor incert, fiind dependent atât de evoluțiile din Orientul Mijlociu, cât și de dinamica internă a politicii americane. Inițiativa, aflată la intersecția dintre diplomație, strategie și ambiție politică, nu va înlocui arhitectura internațională actuală, este convins analistul politic Victor Juc.
Științele devin o experiență practică: Laboratoare de ultimă generație pentru elevii din Florești și Bălți # Moldova1
Elevii din Republica Moldova nu mai studiază Chimia, Biologia, Fizica și Matematica doar din manuale. Laboratoarele din Liceul „Miron Costin” de la Florești și Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” de la Bălți, au fost complet modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație. Acestea le permit tinerilor să experimenteze pe viu, cu ajutorul tehnologiilor de vârf.
Judecătorii, protejați de lege: Până la 8 ani de închisoare pentru violență împotriva magistraților # Moldova1
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal, iar pentru ultragierea magistraților, adică pentru jignirea intenționată a acestora, sunt prevăzute pedepse contravenționale. În cazul acțiunilor însoțite de violență, sancțiunile vor fi de până la 8 ani de închisoare.
Granturi pentru creșterea legumelor și cultivarea pomușoarelor: Dosarele pot fi depuse la AIPA pe parcursul lunii martie # Moldova1
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) lansează, din luna martie, cel de-al cincilea apel de granturi destinat fermierilor, finanțat de Banca Mondială.
Două apariții rare în R. Moldova: Pisică sălbatică la Orheiul Vechi și o vidră filmată pe Bâc, în Chișinău # Moldova1
Două apariții neobișnuite au atras atenția, în ultimele zile, în Republica Moldova: o pisică sălbatică europeană a fost observată în zona Orheiul Vechi, iar o vidră a fost filmată înotând în râul Bâc, la Chișinău. Specialiștii spun că astfel de specii pot fi indicatori ai calității mediului, însă atrag atenția că entuziasmul trebuie dublat de date concrete.
Un pahar pe zi – mit sau risc pentru sănătate? Avertismentul medicilor: „Consumul zilnic de vin poate deveni cronic” # Moldova1
Consumul de vin continuă să stârnească dezbateri în Republica Moldova, unde tradiția și cultura vitivinicolă se împletesc adesea cu ideea că „un pahar pe zi face bine”. Mulți cred că un pahar de vin pe zi poate fi „medicina magică” pentru organism, dar adevărul este mai nuanțat.
Premierul Alexandru Munteanu: Salariile profesorilor și ale altor categorii bugetare ar putea crește din toamnă # Moldova1
Primele majorări salariale pentru profesori, medici și alte categorii bugetare ar putea intra în vigoare din septembrie, anunță premierul Alexandru Munteanu. Guvernul lucrează în prezent la proiectul noii legi de salarizare în sectorul bugetar, care urmează să fie discutat în Parlament și, dacă va fi aprobat, noile salarii vor fi aplicate începând cu toamna acestui an.
Cartelele SIM preplătite ar putea fi vândute, în curând, doar în baza unui act de identitate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a inițiat un proiect de lege care prevede înregistrarea obligatorie a tuturor utilizatorilor de cartele preplătite, pentru a reduce utilizarea numerelor anonime în infracțiuni.
Putin a însărcinat companiile să stimuleze natalitatea în rândul angajaților. „De acest lucru va depinde sprijinul statului” # Moldova1
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a cerut mediului de afaceri să se implice activ în stimularea natalității, anunțând că sprijinul de stat pentru companii ar putea depinde inclusiv de numărul de copii ai angajaților.
Investiții majore în nordul țării: Contracte de peste 83 de milioane de lei pentru apă potabilă și infrastructură urbană # Moldova1
Locuitorii din Fălești, Ungheni și Drochia vor avea acces la apă potabilă, iar o zonă degradată din Drochia va fi reabilitată, după ce au fost semnate contracte de antrepriză în valoare totală de 83.2 milioane de lei.
Fondul Monetar Internațional va examina în următoarele zile un nou acord de creditare pentru Ucraina # Moldova1
Consiliul directorilor al Fondului Monetar Internațional urmează să analizeze, în următoarele zile, un nou acord privind programul de creditare pentru Ucraina, în valoare de 8.1 miliarde de dolari. Dacă programul va fi aprobat, acesta va înlocui actualul acord de finanțare cu FMI, în valoare de 15.5 miliarde de dolari, scrie RBK-Ucraina.
România oferă sprijin umanitar și instituțional pentru Gaza, la Consiliul pentru Pace de la Washington # Moldova1
Președintele României a anunțat, după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace prezidat de președintele american Donald Trump la Washington, că România este pregătită să își extindă contribuția umanitară și instituțională în sprijinul populației din Gaza și să se implice activ în eforturile internaționale de reconstrucție.
Maia Sandu, avertisment privind escrocheriile: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide” # Moldova1
Cazurile de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni pierd sume importante de bani, sunt în creștere, avertizează președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a lansat un apel public către populație, precizând că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a-și înșela victimele.
Fratele regelui Charles III, eliberat după 12 ore de audieri. Ancheta privind legătura cu Epstein continuă # Moldova1
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles III, a fost eliberat joi seara din custodia poliției, după aproape 12 ore de audieri într-o anchetă privind presupuse fapte de „abuz în exercitarea funcției publice”, în legătură cu relația sa cu finanțatorul american Jeffrey Epstein, anunță Reuters.
Un nou atac într-o școală din Rusia: cursurile suspendate, anchetă pentru tentativă de omor # Moldova1
Un elev de clasa a VII-a a fost reținut după ce și-a înjunghiat un coleg într-o școală din orașul Alexandrovsk, regiunea Perm. Incidentul a avut loc în timpul programului școlar, iar agresorul a fost imobilizat de angajații instituției până la sosirea poliției, potrivit relatărilor din presa rusă.
Sancțiunile impuse Rusiei după anexarea Crimeei rămân în vigoare: Trump extinde regimul de urgență # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prelungit cu încă un an sancțiunile impuse Federației Ruse după anexarea Crimeei în 2014. Decizia reiese din baza electronică a Registrului Federal, publicația oficială a Guvernului american.
Corespondență Dan Alexe | „Consiliul pentru Pace” al lui Trump și lipsa lui de legitimitate din perspectiva UE # Moldova1
„Consiliul pentru Pace”, creat și promovat de Donald Trump, și-a desfășurat reuniunea inaugurală joi, 19 februarie, la Washington. Creată inițial pentru a lansa discuții privind viitorul Fâșiei Gaza, instituția condusă de Donald Trump, deși teoretic directorul este fostul premier britanic Tony Blair, își propune acum să se impună ca o alternativă la ONU.
Ziua a 13-a de concurs a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 a consemnat debutul probei de schi alpinism la Olimpiada Albă. Primii sportivi care au devenit campioni la această probă, inclusă în premieră în calendarul olimpic, au fost elvețianca Marianne Fatton și spaniolul Oriol Cardona.
Premierul Munteanu: Programul cu FMI nu este financiar, scopul este certificarea performanțelor macroeconomice # Moldova1
Programul de cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), despre care premierul Alexandru Munteanu a anunțat săptămâna trecută că decizia va fi luată pe 27 februarie, nu va implica finanțări suplimentare pentru stat, ci are rolul de a certifica performanțele macroeconomice ale țării, a precizat oficialul în cadrul unei emisiuni de la TV8.
„Unele tradiții trebuie schimbate”: când va prezenta prim-ministrul raportul de activitate în Parlament # Moldova1
Premierul Alexandru Munteanu nu a prezentat un raport oficial de activitate la 100 de zile de mandat, dar va merge în Parlament cu bilanțul Guvernului „la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie”. Anunțul a fost făcut de oficial în seara zilei de joi, în cadrul unei emisiuni de la TV8.
La Washington a avut loc prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele SUA, Donald Trump. Liderul american a anunțat că statele membre s-au angajat să aloce peste 7 miliarde de dolari pentru eforturile umanitare și de reconstrucție din Fâșia Gaza, precum și personal pentru constituirea unei forțe de stabilizare.
Deși furnizorii de energie au cerut majorarea tarifelor, premierul Munteanu nu anticipează creșteri # Moldova1
Deși furnizorii de energie electrică, Premier Energy și Fee Nord, s-au adresat la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cu solicitarea de majorare a tarifelor, prim-ministrul Alexandru Munteanu susține că nu există premise pentru o eventuală creștere. În opinia acestuia, scăderea inflației și reducerea tarifelor la gaze indică o stabilizare a prețurilor la energie.
La Trușeni, copiii cu vârste între unu și trei ani beneficiază de condiții moderne pentru a crește și a învăța prin joacă, iar părinții pot reveni cu mai multă încredere la serviciu, știind că micuții lor sunt într-un mediu sigur. Modernizarea celor două grădinițe din comună a fost posibilă datorită investițiilor realizate de Guvern în perioada 2023–2024.
UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul unui posibil acord de pace în Ucraina # Moldova1
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Clauza apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.
Moțiunea împotriva politicilor energetice, respinsă în Parlament după șase ore de dezbateri # Moldova1
Moțiunea simplă împotriva politicilor în domeniul energetic, înaintată de Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul „Democrația Acasă”, a fost respinsă în Parlament, întrunind doar 38 de voturi. Dezbaterile au durat peste șase ore și au fost marcate de schimburi tensionate între opoziție și reprezentanții majorității.
Premieră energetică pentru Republica Moldova. Autoritățile anunță că, pentru prima dată, a fost realizată stocarea energiei electrice cu ajutorul unor baterii cu o capacitate de 25 de megavați, instalate recent în sistem.
Chinezul Jongyan Ning a cucerit medalia de aur în proba masculină de patinaj viteză pe distanța de 1 500 de metri. Patinatorul asiatic a evoluat remarcabil și a stabilit un nou record olimpic. Competiția masculină pe distanța de 1500 de metri a avut o desfășurare incredibilă. Concurentul dintr-a 11-a pereche, olandezul Joep Wennemars, a preluat fotoliul de lider după ce a stabilit un nou record olimpic, cu timpul de 1 minut, 43 de secunde și 82 de sutimi de secundă.
SONDAJ | 67% dintre români vor revenirea la serviciul militar obligatoriu, pe fondul temerilor legate de Rusia # Moldova1
Peste 50% dintre români sunt de părere că România nu este pregătită în fața unui atac din partea Rusiei, potrivit unui sondaj dat astăzi publicității de INSCOP, de aceea probabil 75% dintre cei intervievați sunt de acord cu creșterea bugetului apărării, iar 67% cu introducerea serviciului militar obligatoriu.
Numărul victimelor în cazul crimei de la ferma din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, a ajuns la șase. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni la Realitatea.
Alertă de călătorie în Iran: Cetățenii moldoveni îndemnați să părăsească țara din cauza riscurilor de securitate # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite deplasările în Republica Islamică Iran și să părăsească această țară dacă se află deja acolo, în contextul agravării riscurilor de securitate din regiune și al lipsei de predictibilitate pentru perioada următoare. Avertizarea a fost emisă de Ambasada Republicii Moldova în Iran, cu reședința la Baku în seara zilei de joi, 19 februarie.
Un nou pod peste râul Prut va fi construit în zona punctului de trecere Albița–Leușeni, județul Vaslui, investiția fiind estimată la 256,9 milioane de lei, după ce Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrărilor pentru proiectul de infrastructură.
De la „gosturi” la norme europene: ce înseamnă integrarea în UE pentru consumatori și exportatori # Moldova1
Alinierea la standardele Uniunii Europene este esențială pentru integrarea economică a Republicii Moldova. Procesul vizează atât protecția consumatorilor, cât și creșterea competitivității producătorilor locali. Odată cu obținerea statutului de țară candidată, autoritățile și mediul de afaceri sunt nevoite să accelereze reformele pentru a respecta normele europene privind calitatea, siguranța produselor și drepturile consumatorilor.
Cristian Pîrvulescu: Consiliul de Pace este un fel de club - o structură „privată, paralelă ONU” # Moldova1
Prima reuniune a nou-înființatului Consiliu pentru Pace, lansat de președintele american Donald Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, a adunat delegații din peste 20 de state. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, cu statut de observator, în timp ce marile puteri europene și Vaticanul au refuzat să participe.
CtEDO condamnă Rusia în cazul juristului Promo-LEX căruia i-a fost interzis accesul în regiunea transnistreană # Moldova1
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat Federația Rusă, pe 19 februarie, în dosarul unui jurist al Asociației Promo-LEX căruia, din 2014, i-a fost interzis accesul în regiunea transnistreană. Instanța de la Strasbourg a constatat încălcarea mai multor drepturi fundamentale și a acordat despăgubiri morale și pentru cheltuieli judiciare.
Coridorul vertical de gaze, utilizat mai puțin din cauza războiului din Ucraina. ANRE: Depozitele nu mai sunt atractive pentru traderi # Moldova1
Utilizarea coridorului vertical, care integrează gazoductul transbalcanic și permite transportarea gazelor naturale din Grecia spre Republica Moldova și depozitele subterane din Ucraina, este redusă din cauza riscurilor de securitate generate de războiul din țara vecină. Astfel, este afectată atractivitatea depozitelor de stocare din Ucraina, anunță autoritățile din domeniul energetic.
Emisiunea „Noi și Europa”, un an de la lansare: Integrarea europeană nu mai este doar un discurs politic # Moldova1
La un an de la lansare, emisiunea „Noi și Europa – calea spre aderare”, de la Radio Moldova, a marcat un moment de bilanț: 12 luni de explicații, dezbateri și reportaje din teritoriu despre ce înseamnă, concret, integrarea europeană pentru Republica Moldova.
Sheriff continuă să-și completeze lotul înaintea demarării părții a doua a sezonului competițional! "Galben-negrii" l-au transferat pe fundașul Bourama Fomba. Fotbalistul din Mali are 26 de ani și ajunge la Sheriff de la clubul Omonia Aradippou din prima divizie valorică a fotbalului cipriot.
MGRES arde cărbune scump | Ministrul Energiei, în Parlament: „Cine își asumă investiții de câteva milioane de euro?” # Moldova1
Cărbunele de tip antracit utilizat de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES), din regiunea transnistreană, este extras în foarte puține locuri din lume, iar transportul său este costisitor. Trecerea la un tip de cărbune mai accesibil nu este analizată de autoritățile Republicii Moldova, având în vedere că centrala se află în afara controlului constituțional.
Dispută energetică în UE: Comisia convoacă reuniune de urgență după ce Ungaria și Slovacia au oprit livrările de motorină către Ucraina # Moldova1
Comisia Europeană a convocat o reuniune extraordinară a Grupului de Coordonare pentru Petrol, după ce Ungaria și Slovacia au suspendat livrările de motorină către Ucraina, pe fondul disputei legate de conducta rusească „Drujba”. Decizia Budapestei și Bratislavei a venit după ce un atac rusesc asupra conductei, pe teritoriul ucrainean, a scos-o din funcțiune.
Grațiere revocată: Președinta Maia Sandu și-a anulat decretul, după ce condamnatul ar fi menținut legături cu un grup criminal # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat grațierea acordată în 2022 unui condamnat transferat din Federația Rusă pentru executarea pedepsei în țară. Decizia a fost luată după ce autoritățile abilitate au constatat că beneficiarul actului de clemență ar fi menținut legături cu un grup criminal organizat.
Reorganizarea CFM: Autoritățile mizează pe modernizare și fonduri europene, experții sunt sceptici # Moldova1
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) trece prin cea mai amplă reformă din ultimele decenii, menită să modernizeze acest obiectiv strategic, să atragă fonduri europene și să scoată transportul feroviar din criză. În același timp, unii experți, printre care și fostul director al CFM, se arată sceptici vizavi de eficiența măsurilor propuse.
