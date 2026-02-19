/VIDEO/ „Îngrozitor arată drumurile care s-au făcut de ceva timp”: Premierul anunță reparații la traseul Chișinău-Leușeni

/VIDEO/ „Îngrozitor arată drumurile care s-au făcut de ceva timp”: Premierul anunță reparații la traseul Chișinău-Leușeni

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8