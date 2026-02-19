/VIDEO/ Alexandru Munteanu va merge la raport în Parlament: „Încerc să fac ceva deosebit”

TV8, 19 februarie 2026 21:20

Acum 10 minute
21:50
/VIDEO/ Prim-ministrul Alexandru Munteanu, invitat la „Cutia Neagră” - de la 20:00, doar la TV8! TV8
21:50
Premieră la CEDO: Rusia, condamnată pentru ingerințe contra apărătorilor drepturilor omului din Transnistria TV8
Acum o oră
21:20
21:00
Moțiunea împotriva ministrului Energiei a picat: Dorin Junghietu, audiat șase ore în Parlament la un an de mandat TV8
Acum 2 ore
20:30
/VIDEO/ Consilieri absenți, fotografii pe scaune și buget doar pe panouri: O nouă ședință CMC a eșuat TV8
20:20
/LIVE/ Prim-ministrul Alexandru Munteanu, invitat la „Cutia Neagră” - de la 20:00, doar la TV8! TV8
Acum 4 ore
19:50
China a obținut prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Norvegia conduce clasamentul medaliilor TV8
19:30
/VIDEO/ Vulcanul Kanlaon a erupt în Filipine: Norul de cenușă s-a ridicat la circa 2.000 de metri TV8
19:20
/VIDEO/ Variola maimuței, confirmată în Moldova: E primul caz din ultimii patru ani TV8
18:50
Alertă de călătorie în Iran, din cauza riscurilor de securitate: Moldovenii, îndemnați să părăsească țara TV8
18:20
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, arestat de ziua sa: Legătura cu dezvăluirile din dosarele Epstein TV8
Acum 6 ore
17:50
/VIDEO/ Martorul secret din dosarul Plahotniuc: Judecătorii cer identitatea în plic sigilat. Detalii de la procuror TV8
17:20
/VIDEO/ Plahotniuc, așteptat să facă mărturii pe 23 februarie: Vrea foi A1 la tribună TV8
17:00
Carburanți mai scumpi: Cât vor costa benzina și motorina pe 20 februarie 2026 TV8
16:30
/VIDEO/ Ceartă la cuțite în bucătărie: O femeie, condamnată la închisoare din cauza unui mesaj pe telefon TV8
16:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1457: Plan cu Moldova, dezvăluirea lui Zelenski și Putin uimit. Merz anunță când se va încheia războiul TV8
16:00
/VIDEO/ Avalanșă mortală în California: 8 schiori au sfârșit tragic în timpul unei excursii TV8
Acum 8 ore
15:30
Procurorul Vasile Plevan va fi reevaluat: CSP a respins raportul de nepromovare a integrității TV8
15:10
15:00
/VIDEO/ Percheziții în Moldova, într-un dosar de asasinat: S-ar fi pregătit lichidarea unor oficiali din Ucraina TV8
14:40
/VIDEO/ Atacuri noi Rusia-Ucraina. Zelenski: „Nu am nevoie de prostii istorice cu Petru I pentru un acord” TV8
14:30
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc rămâne în arest: Susține că e bolnav, dar e contrazis din pușcărie TV8
14:00
Retragerea Rusiei din Transnistria, parte a acordului de pace cu Ucraina? Planul UE TV8
Acum 12 ore
13:40
Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala UEFA Champions League Budapesta 2026, cu maib și Mastercard /P/ TV8
13:30
/VIDEO/ Vasile Costiuc, luat la rost de o deputată PAS: „Vreți să mă executați public? Făceți-o, dar nu vă atingeți de copii” TV8
13:00
/PROMO/ Prim-ministrul Alexandru Munteanu, invitat la „Cutia Neagră” - de la 20:00, doar la TV8! TV8
12:40
Închisoare pe viață pentru Yoon Suk Yeol: Fostul președinte din Coreea de Sud, găsit vinovat de insurecție TV8
12:00
12:00
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, chemat la raport în Parlament: Moțiunea simplă, semnată de opoziție TV8
11:40
11:40
/FOTO/ Militarii luptă cu zăpada în sudul Moldovei: Intervenții la Cahul și Căușeni TV8
11:40
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR /P/ TV8
11:20
/VIDEO/ A plâns în spatele ochelarilor: Cum a ajuns o rusoaică să poarte pancarta Ucrainei la Jocurile Olimpice TV8
11:20
11:10
10:50
/VIDEO/ Intervenție de urgență la Grigoriopol: O mașină cu un bebeluș la bord a rămas blocată în nămeți TV8
10:40
/VIDEO/ Evaziune fiscală de milioane în domeniul construcțiilor: Doi administratori și un contabil, cercetați penal TV8
10:10
Peste 1.000 de consumatori din sudul Moldovei, fără energie electrică: Echipele de intervenție sunt blocate în nămeți TV8
09:50
SUA, pregătite să atace Iranul chiar în acest weekend: Decizia finală îi aparține lui Trump TV8
09:40
Spectacol în a doua seară din Liga Campionilor: 19 goluri marcate în 4 meciuri. Inter, rezultat surpriză în Norvegia TV8
09:10
Undă verde pentru camioane și autobuze: Restricțiile de la posturile vamale au fost ridicate TV8
Acum 24 ore
08:50
/VIDEO/ „Antirecord neplăcut”: Moldova a importat mai mult decât a exportat în 2025 TV8
08:20
/VIDEO/ Gropi tot mai multe, fonduri limitate: Unde se duc, de fapt, banii șoferilor TV8
07:00
Horoscop 19 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii sunt plini de energie, Taurii au nevoie de discuții, iar Racii sunt grijulii TV8
07:00
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 19 februarie 2026: Cer variabil și zi fără precipitații TV8
18 februarie 2026
23:30
Pacquiao va boxa cu Provodnikov în Las Vegas: Când va avea loc lupta TV8
23:10
/VIDEO/ Decese în rândul militarilor: Socialiștii invocă abuzuri, iar Ministerul Apărării respinge comentariile politice TV8
23:00
/VIDEO/ Polițiștii intervin în condiții meteo dificile: Un bărbat a fost salvat, după ce ambulanța a rămas blocată TV8
22:30
Moldovenii au călătorit mai mult în 2025: Topul destinațiilor preferate TV8
22:00
Atenție, șoferi: Toate punctele vamale sunt închise pentru camioane și transportul de pasageri TV8
