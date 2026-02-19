/VIDEO/ Alexandru Munteanu va merge la raport în Parlament: „Încerc să fac ceva deosebit”
TV8, 19 februarie 2026 21:20
/VIDEO/ Alexandru Munteanu va merge la raport în Parlament: „Încerc să fac ceva deosebit”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
21:50
21:50
Acum o oră
21:20
21:00
Acum 2 ore
20:30
20:20
Acum 4 ore
19:50
19:30
18:50
18:20
Acum 6 ore
17:50
16:30
16:30
16:00
Acum 8 ore
15:30
15:00
14:40
14:30
Acum 12 ore
13:40
13:30
13:00
12:40
12:00
12:00
11:40
11:40
11:20
11:20
11:10
10:50
10:40
10:10
09:50
09:40
09:10
Acum 24 ore
07:00
18 februarie 2026
23:10
23:00
22:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.