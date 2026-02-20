/METEO/ Cum va fi vremea azi, 20 februarie 2026: Zi cu ploi și ninsori. Care vor fi temperaturile
TV8, 20 februarie 2026 07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 20 februarie 2026: Zi cu ploi și ninsori. Care vor fi temperaturile
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
07:10
Acum 12 ore
23:20
23:10
22:20
22:00
21:50
21:50
21:20
21:00
20:30
20:20
19:50
19:30
18:50
Acum 24 ore
18:20
17:50
16:30
16:30
16:00
15:30
15:00
14:40
14:30
13:40
13:30
13:00
12:40
12:00
12:00
11:40
11:40
11:20
11:20
11:10
10:50
10:40
10:10
09:50
09:40
09:10
Ieri
07:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.