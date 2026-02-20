Sondaj: 73,1% dintre români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită
Veridica.md, 20 februarie 2026 11:40
Cel mai mult îi îngrijorează corupția și creșterea prețurilor.
Acum 5 minute
12:00
Trei persoane recrutate să comită omoruri în Ucraina și recrutorul acestora, reținute în R. Moldova # Veridica.md
În total, 11 bănuiți au fost reținuți în Moldova și Ucraina, în schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina.
Acum 30 minute
11:40
Cel mai mult îi îngrijorează corupția și creșterea prețurilor.
Acum 2 ore
10:50
Președinta Maia Sandu, avertisment cu privire la escrocherii: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet” # Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor.
10:10
Buget este și să nu mai apară întrebări, dragi tovarăși și nestimați domni! Lucrul ista-i așa de clar, că nu mai poate fi tăinuit de nimenea. La orice oră și oriunde te-ai porni, veți buget în troleibuze și autobuze, pe stradă și prin parcuri, la piață și prin bolnițe că buget este. Dacă ești surdo-mut, o să vezi, și, dacă ești orb, o să auzi, cum s-ar mai numi. După ce ziua te plimbi printre omii vii din Chișinău, noaptea îți șoptesc și fantomele prin somn: nu te teme, dormi liniștit, buget este.
Acum 4 ore
09:40
Dorin Junghietu: Discuțiile de transmiterea unei lungi liste de întreprinderi energetice ale Moldovei către Gazprom, în contul așa-zisei datorii de gaz, au fost destul de reale # Veridica.md
Documente care ar indica tentative de transmitere a unor întreprinderi energetice moldovenești către Gazprom, în contul unor pretinse datorii la gaz, și de tergiversare a proiectelor energetice au fost descoperite în arhiva Ministerului Energiei, a declarat ministrul Dorin Junghietu în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterilor moțiunii simple asupra politicii statului în domeniul energetic
09:10
Premierul Munteanu: Pe 27 februarie, FMI va negocia un nou program cu Republica Moldova # Veridica.md
Șeful Guvernului a spus că noul program nu presupune un acord de finanțare.
09:10
Loialitate totală față de Kremlin: Dodon susține în totalitate narațiunile Moscovei despre războiul din Ucraina # Veridica.md
Fostul președinte și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, își demonstrează din nou loialitatea față de Moscova, într-un interviu pentru RIA Novosti în care preia și dezvoltă principalele falsuri promovate de propaganda rusă în și despre Republica Moldova, pornind de la unirea cu România, rusofobie, cauzele războiului din Ucraina și până la propriile dosare, în care acuză că e hăituit doar pentru că optează pentru relații bune cu Rusia.
Acum 6 ore
07:50
În cadrul dezbaterilor, deputații din opoziție au criticat politicile Guvernului, în timp ce reprezentanții majorității parlamentare au acuzat opoziția de populism și de lipsă de soluții concrete.
Acum 24 ore
21:20
Preşedintele Nicuşor Dan, la Washington: România susţine eforturile americanilor pentru soluţionarea conflictelor globale # Veridica.md
Șeful statului român pledează pentru cooperarea dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană.
20:00
Expoziție Constantin Brâncuşi la Roma, cu intrare gratuită pentru cetăţenii români şi cei din Republica Moldova # Veridica.md
Sunt expuse lucrări celebre, precum Domnişoara Pogany, Prometeu sau Tors.
17:20
Instanța a anulat hotărârea din 2018 a Judecătoriei Chișinău, care îi achitase pentru înșelăciune, și i-a găsit vinovați de cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari.
17:10
Atacul forțelor Kievului nu ar fi provocat victime.
17:10
Unul credea că va deveni agent de vânzări, doi sperau să fie agenți de securitate, altul sportiv de performanță.
16:50
Măsura a fost extinsă și în alte trei dosare în care acesta este vizat – „Metalferos”, „Blanchete pentru pașapoarte” și „Sacoșa neagră” .
15:10
Fratele mai mic al regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat # Veridica.md
E acuzat că i-a trimis documente guvernamentale confidențiale infractorului sexual american Jeffrey Epstein.
14:00
Într-un sat unde totul se află şi nimic nu se iartă, două familii ajung la cuţite din cauza unei bucăţi de pământ.
13:20
Deputații opoziției cer transparență și reforme în Ministerul Apărării.
13:20
Bulgaria extradează în Statele Unite un rus suspectat de încălcarea sancțiunilor economice americane și de spălare de bani # Veridica.md
Prin utilizarea de documente falsificate, facilita tranzacții cu mărfuri care proveneau din regiunea secesionistă Donbas, din Ucraina.
13:20
Proiectul unui spital universitar pare unul imposibil pentru Republica Moldova. Acum 10 ani, a existat un proiect de lege care a rămas îngropat în sertarele deputaților. Tot în ultimul deceniu, vocea miniștrilor care afirmau că Republica Moldova nu poate rămâne fără un „centru de excelentă” unde să se facă medicină și cercetare deopotrivă, a ajuns, între timp, să fie fadă și nedeslușită. Până când a dispărut de tot.
13:10
E al optulea scrutin legislativ în cinci ani.
12:50
DEZINFORMARE: Chișinăul vrea să creeze fondul pentru reintegrare cu bani obținuți abuziv de la companiile transnistrene # Veridica.md
Fondul de convergență pentru reintegrare reprezintă un nou act de provocare la adresa Tiraspolului, deoarece Chișinăul va folosi pentru crearea acestuia banii pe care i-a sustras abuziv de la agenții economici din regiune, susține propaganda regimului separatist din stânga Nistrului.
12:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că integrarea R. Moldova pe piața europeană de energie nu este doar un obiectiv strategic, ci și o măsură de securitate.
12:10
„Call center” folosit pentru trafic internațional de droguri, destructurat de ofițerii antidrog din R. Moldova # Veridica.md
Șapte persoane au fost plasate în arest la domiciliu și unul în arest preventiv, în urma demersurilor procurorilor.
Ieri
10:20
Autoritățile din R. Moldova investighează un posibil atentat împotriva unor persoane publice din Ucraina # Veridica.md
Anchetatorii susțin că activitățile investigate ar fi fost coordonate de serviciile speciale rusești.
09:50
Peste 1.500 de consumatori au rămas fără electricitate în sudul R. Moldova din cauza vremii nefavorabile # Veridica.md
Cele mai afectate au fost cinci localități din raionul Vulcănești.
18 februarie 2026
20:30
Aproape șase mii de consumatori din șase raioane au rămas fără curent din cauza ninsorilor puternice # Veridica.md
Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul R. Moldova.
18:50
Preşedintele României, Nicuşor Dan participă, joi, la Washington, la reuniunea inaugurală a așa-numitului Consiliul pentru Pace # Veridica.md
A precizat că nu sunt planificate întâlniri oficiale cu omologul său american, Donald Trump.
17:00
Dosarele pot fi depuse până la data de 23 martie 2026.
16:40
Rețeaua TESTA este infrastructura oficială a UE pentru cooperarea polițienească, judiciară și transfrontalieră.
15:20
România: noul proiect al guvernului privind reforma pensiilor magistraţilor este constituţional # Veridica.md
Acesta prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, față de numai 48-50 în prezent.
15:10
Noul mecanism face parte din procesul de pregătire a Republicii Moldova pentru standardele Schengen.
14:00
Poliția din R. Moldova și România a destructurat un call-centre implicat în fraude financiare # Veridica.md
Operațiunea comună a avut loc sub egida Eurojust și Europol.
14:00
Mare agitație și derută în tabăra „suveraniștilor” locali, după întâlnirea lui Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, cu președinta Maia Sandu, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen.
13:10
DEZINFORMARE: Reforma administrației locale contravine intereselor cetățenilor, iar amalgamarea voluntară a primăriilor este imposibilă # Veridica.md
Reforma administrației publice locale este un truc electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), contravine intereselor oamenilor, iar amalgamarea voluntară este imposibilă, chiar dacă sunt primari care își doresc acest lucru, a declarat președintele partidului de opoziție „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), edilul Chișinăului, Ion Ceban.
12:20
Borgia 2.0
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Restricții de circulație pentru vehicule de tonaj mare, la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și România, din zona de sud.
09:40
Peste 8.500 de persoane vor beneficia în anul 2026 de cursuri gratuite de limbă română, cu finanțare de la bugetul de stat.
17 februarie 2026
18:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu senatori americani pentru discuții despre securitate și parcursul european # Veridica.md
Președinta a mulțumit SUA pentru sprijinul continuu, inclusiv în securitate și energie.
17:20
Guvernul modifică programul instituțiilor publice din cauza codurilor galben și portocaliu de ninsori # Veridica.md
Premierul Munteanu a anunțat că ministerele și autoritățile centrale își vor începe activitatea la ora 09:00 și vor activa protocoale de urgență.
16:20
Bărbatul de 25 de ani ar fi acționat frâna de urgență a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina.
16:10
Republica Moldova găzduiește reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale al Consiliului Europei # Veridica.md
Reuniunea evaluează reforma administrației publice locale și alinierea acesteia la standardele europene.
15:50
R. Moldova impune interdicție de cinci ani pentru trimisului Osetiei de Sud în Transnistria # Veridica.md
Iankovskii a fost declarat persoană indezirabilă, în conformitate cu legislația privind regimul străinilor în R. Moldova.
15:30
Diplomații acreditați reprezintă Bangladesh, Cipru, Coreea de Sud, Egipt, Filipine, India, Japonia, Kuweit și Peru.
15:10
Studiu: populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane în ultimii 35 de ani # Veridica.md
Circa o sută de mii de basarabeni s-au mutat în țară.
14:20
13:20
Armata rusă a lansat aproape 400 de drone.
13:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Conducerea de la Kiev distruge Ucraina și împinge țara spre „decivilizare” prin colaps energetic # Veridica.md
Ucraina este împinsă spre „decivilizare” de către propria elită politică, iar colapsul energetic face economia neviabilă și adâncește criza bugetară, potrivit presei pro-Kremlin.
12:30
Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul anual de burse oferite de Guvernul României cetăţenilor străini din statele non-UE # Veridica.md
Programul urmăreşte dezvoltarea şi aprofundarea pe termen lung a relaţiilor bilaterale.
10:10
Vladimir Plahotniuc a fost adus forțat la instanță pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok”, în care este investigat fostul președinte Igor Dodon.
10:00
„Baioneta rusă aduce eliberarea” - esența propagandei Kremlinului, transpusă de Oleg Ozerov în interviul pentru Sputnik # Veridica.md
Cu o sticlă de whiskey pe masă, din care o porție turnată în pahar și un trabuc din care trage fără prea multă vlagă înainte de a răspunde la prima întrebare, ambasadorul (neacreditat) al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a acordat un interviu de aproape o oră pentru Sputnik Moldova în care a reușit să propage, deseori printr-un limbaj mai diplomatic și mai sofisticat, majoritatea narațiunilor false pe care propaganda de la Kremlin le tot inoculează pe diferite căi și forme de-a lungul ultimilor ani.
