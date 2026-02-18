Cursuri gratuite de limbă română
Veridica.md, 18 februarie 2026 09:40
Peste 8.500 de persoane vor beneficia în anul 2026 de cursuri gratuite de limbă română, cu finanțare de la bugetul de stat.
Acum 5 minute
10:00
Restricții de circulație pentru vehicule de tonaj mare, la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și România, din zona de sud.
Acum 30 minute
09:40
Peste 8.500 de persoane vor beneficia în anul 2026 de cursuri gratuite de limbă română, cu finanțare de la bugetul de stat.
Acum 24 ore
18:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu senatori americani pentru discuții despre securitate și parcursul european # Veridica.md
Președinta a mulțumit SUA pentru sprijinul continuu, inclusiv în securitate și energie.
17:20
Guvernul modifică programul instituțiilor publice din cauza codurilor galben și portocaliu de ninsori # Veridica.md
Premierul Munteanu a anunțat că ministerele și autoritățile centrale își vor începe activitatea la ora 09:00 și vor activa protocoale de urgență.
16:20
Bărbatul de 25 de ani ar fi acționat frâna de urgență a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina.
16:10
Republica Moldova găzduiește reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale al Consiliului Europei # Veridica.md
Reuniunea evaluează reforma administrației publice locale și alinierea acesteia la standardele europene.
15:50
R. Moldova impune interdicție de cinci ani pentru trimisului Osetiei de Sud în Transnistria # Veridica.md
Iankovskii a fost declarat persoană indezirabilă, în conformitate cu legislația privind regimul străinilor în R. Moldova.
15:30
Diplomații acreditați reprezintă Bangladesh, Cipru, Coreea de Sud, Egipt, Filipine, India, Japonia, Kuweit și Peru.
15:10
Studiu: populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane în ultimii 35 de ani # Veridica.md
Circa o sută de mii de basarabeni s-au mutat în țară.
14:20
13:20
Armata rusă a lansat aproape 400 de drone.
13:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Conducerea de la Kiev distruge Ucraina și împinge țara spre „decivilizare” prin colaps energetic # Veridica.md
Ucraina este împinsă spre „decivilizare” de către propria elită politică, iar colapsul energetic face economia neviabilă și adâncește criza bugetară, potrivit presei pro-Kremlin.
12:30
Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul anual de burse oferite de Guvernul României cetăţenilor străini din statele non-UE # Veridica.md
Programul urmăreşte dezvoltarea şi aprofundarea pe termen lung a relaţiilor bilaterale.
10:10
Vladimir Plahotniuc a fost adus forțat la instanță pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok”, în care este investigat fostul președinte Igor Dodon.
Ieri
10:00
„Baioneta rusă aduce eliberarea” - esența propagandei Kremlinului, transpusă de Oleg Ozerov în interviul pentru Sputnik # Veridica.md
Cu o sticlă de whiskey pe masă, din care o porție turnată în pahar și un trabuc din care trage fără prea multă vlagă înainte de a răspunde la prima întrebare, ambasadorul (neacreditat) al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a acordat un interviu de aproape o oră pentru Sputnik Moldova în care a reușit să propage, deseori printr-un limbaj mai diplomatic și mai sofisticat, majoritatea narațiunilor false pe care propaganda de la Kremlin le tot inoculează pe diferite căi și forme de-a lungul ultimilor ani.
09:50
Republica Moldova va trimite în perioada următoare delegații la nivel de ministere și instituții din domeniul energetic și economic în Statele Unite după această întâlnire.
16 februarie 2026
19:50
Plata acesteia se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau unei persoane împuternicite prin procură.
17:50
Avertizarea va intra în vigoare de marți, 17 februarie, ora 20, până miercuri, 18 februarie, ora 17.
15:40
RISE Moldova: Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional # Veridica.md
RISE Moldova a identificat într-o scurgere de date din Rusia un depozit bancar deschis pe numele Marinei Tauber la PromsvyazBank.
15:20
Acuzarea a solicitat prezentarea unui certificat medical.
15:20
Lansare de carte la Chișinău: „Între Orient şi Occident. Imaginea Principatelor Române în relatările călătorilor străini (1710-1810)”, de Sorin Şipoş # Veridica.md
În 1812, imperiul țarist ocupa Basarabia.
14:20
Tiraspolul lansează cifre optimiste pentru economia sa care este tot mai aproape de colaps # Veridica.md
Prelungirea stării de urgență în economie, prognozele optimiste de la Tiraspol și realitățile care anticipează un colaps economic al regiunii transnistrene au fost printre subiectele reflectate în ultimele zile de presa din stânga Nistrului. Regimul separatist schimbă regulile pentru păstrarea „secretului de stat”, iar datele personale ale tuturor bărbaților cu vârstele cuprinse între 16 și 65 de ani vor ajunge la unitățile de înrolare militară.
13:30
Biserica Română derulează o ofensivă sprirituală în Republica Moldova, acaparând parohiile Mitropoliei Moldovei, subordornată Patriarhiei Ruse, urmând un ordin al globaliștilor, susține propaganda rusă.
12:50
Cetățean britanic, prins la Albița cu aproape jumătate de kilogram de aur, ascuns și nedeclarat # Veridica.md
Era pasager într-un autocar care mergea de la Chişinău la Cluj.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
La Conferința de Securitate de la München, ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, în cadrul căreia a fost discutată decizia Guvernului norvegian de a deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău.
09:40
Dosarul transnistrean ar putea recăpăta o nouă dinamică sub presiunea parcursului european al Republicii Moldova, dar și a societății care așteaptă o rezoluție de mai bine de trei decenii. Vestea recentă a fondului de convergență pentru reintegrarea regiunii transnistrene adusă de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, poate fi una bună atât timp cât Republica Moldova poate atrage în acest proiect Uniunea Europeană.
09:20
Avariile în rețelele de distribuție au fost înregistrate în mai multe raioane, ca urmare a ninsorilor și a condițiilor meteo nefavorabile.
15 februarie 2026
15:50
Anchetatorii anticorupție din Ucraina l-au arestat pe fostul ministru al Energiei, Gherman Galușcenko # Veridica.md
Omul demisionase în urma demantelării unei vaste rețele de spălare de bani.
15:40
Invadatorii s-ar apropia de orașul Sloviansk.
15:20
Washingtonul presează Teheranul să încheie un acord vizând în special limitarea programului său nuclear.
14 februarie 2026
19:00
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea Republicii Moldova.
18:20
Duminică, pe întreg teritoriul R. Moldova vor cădea precipitații sub formă de ploaie, spre seară cu transformare în lapoviță și ninsoare.
18:00
Prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisia pentru integrare europeană # Veridica.md
În cadrul reuniunii a fost lansată platforma de cooperare cu societatea civilă.
17:40
Guvernul de la București salută preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către Portul Constanța # Veridica.md
La Giurgiulești funcționează două entități de infrastructură portuară: Portul Internațional Liber de la Giurgiulești care aparține BERD și Portul de Stat, care este în proprietatea statului R. Moldova.
17:00
Cinci țări occidentale se declară convinse că liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală # Veridica.md
Activist anticorupție carismatic și adversar ferm al invaziei rusești din Ucraina, omul a murit la vârsta de 47 de ani.
16:00
Premierul conservator ungar, Viktor Orban, atacă vehement ceea ce numește „organizațiile pseudo-societății civile, jurnaliștii, judecătorii și politicienii” vânduți # Veridica.md
El l-a prezentat pe principalul său adversar politic, Peter Magyar, liderul formațiunii de opoziție Tisza, drept „o marionetă a Bruxellesului”, susținută de corporații multinaționale.
12:40
Premierul Ilie Bolojan afirmă că ajutorul pe care România l-a acordat, anul trecut, Ucrainei vecine a fost în jur de 50 de milioane de euro # Veridica.md
Presa l-a întrebat cât a contribuit acesta la deficitul bugetar.
12:10
Se recomandă participanţilor la trafic să utilizeze toate punctele de trecere a frontierei deschise în regim internaţional.
11:50
El acuză ineficiența ONU.
11:10
Tranzacţia contribuie la consolidarea Parteneriatului strategic dintre România şi Republica Moldova, stimulând relaţiile economice şi comerciale dintre cele două state.
10:40
În cadrul formatului „Triunghiul Odesa”, miniștrii de externe ai celor trei țări au discutat despre securitate energetică, conectivitate regională și combaterea dezinformării.
10:30
Conspirația Gates-Epstein și pandemia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.md
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
10:10
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
10:00
Cetăţenii români pot solicita asistenţă la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia.
09:50
Un deces și trei răniți și în regiunea Zaporojie.
09:20
Agenţia de evaluare financiară Fitch a menţinut ratingul suveran al României la BBB minus, cu perspectivă negativă # Veridica.md
Bugetul pentru acest an încă nu este aprobat.
13 februarie 2026
19:20
Maia Sandu avertizează la München asupra „războiului cognitiv” purtat de Rusia împotriva R. Moldova # Veridica.md
Republica Moldova a fost supusă tuturor formelor de război hibrid din partea Rusiei, inclusiv unui miliard de atacuri cibernetice într-o singură zi, a declarat președinta Maia Sandu, avertizând că manipularea informațională este cea mai mare amenințare la adresa democrației.
18:40
Securitate, reziliență și aderare la UE – agenda șefei statului la Conferința de Securitate.
15:40
Fotbal: Suedia, Polonia și Bosnia sunt adversarele României în viitoarea ediție a Ligii Națiunilor # Veridica.md
Republica Moldova va întâlni Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe.
15:30
De indexare vor beneficia peste 665.000 de persoane.
