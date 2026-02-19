Expoziție Constantin Brâncuşi la Roma, cu intrare gratuită pentru cetăţenii români şi cei din Republica Moldova

13:20

Proiectul unui spital universitar pare unul imposibil pentru Republica Moldova. Acum 10 ani, a existat un proiect de lege care a rămas îngropat în sertarele deputaților. Tot în ultimul deceniu, vocea miniștrilor care afirmau că Republica Moldova nu poate rămâne fără un „centru de excelentă” unde să se facă medicină și cercetare deopotrivă, a ajuns, între timp, să fie fadă și nedeslușită. Până când a dispărut de tot.