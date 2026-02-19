Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile
Veridica.md, 19 februarie 2026 16:50
Măsura a fost extinsă și în alte trei dosare în care acesta este vizat – „Metalferos”, „Blanchete pentru pașapoarte” și „Sacoșa neagră” .
Acum 10 minute
17:10
Atacul forțelor Kievului nu ar fi provocat victime.
17:10
Unul credea că va deveni agent de vânzări, doi sperau să fie agenți de securitate, altul sportiv de performanță.
Acum 30 minute
16:50
Acum 4 ore
15:10
Fratele mai mic al regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat # Veridica.md
E acuzat că i-a trimis documente guvernamentale confidențiale infractorului sexual american Jeffrey Epstein.
14:00
Într-un sat unde totul se află şi nimic nu se iartă, două familii ajung la cuţite din cauza unei bucăţi de pământ.
13:20
Deputații opoziției cer transparență și reforme în Ministerul Apărării.
13:20
Bulgaria extradează în Statele Unite un rus suspectat de încălcarea sancțiunilor economice americane și de spălare de bani # Veridica.md
Prin utilizarea de documente falsificate, facilita tranzacții cu mărfuri care proveneau din regiunea secesionistă Donbas, din Ucraina.
13:20
Proiectul unui spital universitar pare unul imposibil pentru Republica Moldova. Acum 10 ani, a existat un proiect de lege care a rămas îngropat în sertarele deputaților. Tot în ultimul deceniu, vocea miniștrilor care afirmau că Republica Moldova nu poate rămâne fără un „centru de excelentă” unde să se facă medicină și cercetare deopotrivă, a ajuns, între timp, să fie fadă și nedeslușită. Până când a dispărut de tot.
Acum 6 ore
13:10
E al optulea scrutin legislativ în cinci ani.
12:50
DEZINFORMARE: Chișinăul vrea să creeze fondul pentru reintegrare cu bani obținuți abuziv de la companiile transnistrene # Veridica.md
Fondul de convergență pentru reintegrare reprezintă un nou act de provocare la adresa Tiraspolului, deoarece Chișinăul va folosi pentru crearea acestuia banii pe care i-a sustras abuziv de la agenții economici din regiune, susține propaganda regimului separatist din stânga Nistrului.
12:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că integrarea R. Moldova pe piața europeană de energie nu este doar un obiectiv strategic, ci și o măsură de securitate.
12:10
„Call center” folosit pentru trafic internațional de droguri, destructurat de ofițerii antidrog din R. Moldova # Veridica.md
Șapte persoane au fost plasate în arest la domiciliu și unul în arest preventiv, în urma demersurilor procurorilor.
Acum 8 ore
10:20
Autoritățile din R. Moldova investighează un posibil atentat împotriva unor persoane publice din Ucraina # Veridica.md
Anchetatorii susțin că activitățile investigate ar fi fost coordonate de serviciile speciale rusești.
09:50
Peste 1.500 de consumatori au rămas fără electricitate în sudul R. Moldova din cauza vremii nefavorabile # Veridica.md
Cele mai afectate au fost cinci localități din raionul Vulcănești.
Acum 24 ore
20:30
Aproape șase mii de consumatori din șase raioane au rămas fără curent din cauza ninsorilor puternice # Veridica.md
Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul R. Moldova.
18:50
Preşedintele României, Nicuşor Dan participă, joi, la Washington, la reuniunea inaugurală a așa-numitului Consiliul pentru Pace # Veridica.md
A precizat că nu sunt planificate întâlniri oficiale cu omologul său american, Donald Trump.
Ieri
17:00
Dosarele pot fi depuse până la data de 23 martie 2026.
16:40
Rețeaua TESTA este infrastructura oficială a UE pentru cooperarea polițienească, judiciară și transfrontalieră.
15:20
România: noul proiect al guvernului privind reforma pensiilor magistraţilor este constituţional # Veridica.md
Acesta prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, față de numai 48-50 în prezent.
15:10
Noul mecanism face parte din procesul de pregătire a Republicii Moldova pentru standardele Schengen.
14:00
Poliția din R. Moldova și România a destructurat un call-centre implicat în fraude financiare # Veridica.md
Operațiunea comună a avut loc sub egida Eurojust și Europol.
14:00
Mare agitație și derută în tabăra „suveraniștilor” locali, după întâlnirea lui Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, cu președinta Maia Sandu, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen.
13:10
DEZINFORMARE: Reforma administrației locale contravine intereselor cetățenilor, iar amalgamarea voluntară a primăriilor este imposibilă # Veridica.md
Reforma administrației publice locale este un truc electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), contravine intereselor oamenilor, iar amalgamarea voluntară este imposibilă, chiar dacă sunt primari care își doresc acest lucru, a declarat președintele partidului de opoziție „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), edilul Chișinăului, Ion Ceban.
12:20
Borgia 2.0
10:00
Restricții de circulație pentru vehicule de tonaj mare, la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și România, din zona de sud.
09:40
Peste 8.500 de persoane vor beneficia în anul 2026 de cursuri gratuite de limbă română, cu finanțare de la bugetul de stat.
17 februarie 2026
18:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu senatori americani pentru discuții despre securitate și parcursul european # Veridica.md
Președinta a mulțumit SUA pentru sprijinul continuu, inclusiv în securitate și energie.
17:20
Guvernul modifică programul instituțiilor publice din cauza codurilor galben și portocaliu de ninsori # Veridica.md
Premierul Munteanu a anunțat că ministerele și autoritățile centrale își vor începe activitatea la ora 09:00 și vor activa protocoale de urgență.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Bărbatul de 25 de ani ar fi acționat frâna de urgență a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina.
16:10
Republica Moldova găzduiește reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale al Consiliului Europei # Veridica.md
Reuniunea evaluează reforma administrației publice locale și alinierea acesteia la standardele europene.
15:50
R. Moldova impune interdicție de cinci ani pentru trimisului Osetiei de Sud în Transnistria # Veridica.md
Iankovskii a fost declarat persoană indezirabilă, în conformitate cu legislația privind regimul străinilor în R. Moldova.
15:30
Diplomații acreditați reprezintă Bangladesh, Cipru, Coreea de Sud, Egipt, Filipine, India, Japonia, Kuweit și Peru.
15:10
Studiu: populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane în ultimii 35 de ani # Veridica.md
Circa o sută de mii de basarabeni s-au mutat în țară.
14:20
13:20
Armata rusă a lansat aproape 400 de drone.
13:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Conducerea de la Kiev distruge Ucraina și împinge țara spre „decivilizare” prin colaps energetic # Veridica.md
Ucraina este împinsă spre „decivilizare” de către propria elită politică, iar colapsul energetic face economia neviabilă și adâncește criza bugetară, potrivit presei pro-Kremlin.
12:30
Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul anual de burse oferite de Guvernul României cetăţenilor străini din statele non-UE # Veridica.md
Programul urmăreşte dezvoltarea şi aprofundarea pe termen lung a relaţiilor bilaterale.
10:10
Vladimir Plahotniuc a fost adus forțat la instanță pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok”, în care este investigat fostul președinte Igor Dodon.
10:00
„Baioneta rusă aduce eliberarea” - esența propagandei Kremlinului, transpusă de Oleg Ozerov în interviul pentru Sputnik # Veridica.md
Cu o sticlă de whiskey pe masă, din care o porție turnată în pahar și un trabuc din care trage fără prea multă vlagă înainte de a răspunde la prima întrebare, ambasadorul (neacreditat) al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a acordat un interviu de aproape o oră pentru Sputnik Moldova în care a reușit să propage, deseori printr-un limbaj mai diplomatic și mai sofisticat, majoritatea narațiunilor false pe care propaganda de la Kremlin le tot inoculează pe diferite căi și forme de-a lungul ultimilor ani.
09:50
Republica Moldova va trimite în perioada următoare delegații la nivel de ministere și instituții din domeniul energetic și economic în Statele Unite după această întâlnire.
16 februarie 2026
19:50
Plata acesteia se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau unei persoane împuternicite prin procură.
17:50
Avertizarea va intra în vigoare de marți, 17 februarie, ora 20, până miercuri, 18 februarie, ora 17.
15:40
RISE Moldova: Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional # Veridica.md
RISE Moldova a identificat într-o scurgere de date din Rusia un depozit bancar deschis pe numele Marinei Tauber la PromsvyazBank.
15:20
Acuzarea a solicitat prezentarea unui certificat medical.
15:20
Lansare de carte la Chișinău: „Între Orient şi Occident. Imaginea Principatelor Române în relatările călătorilor străini (1710-1810)”, de Sorin Şipoş # Veridica.md
În 1812, imperiul țarist ocupa Basarabia.
14:20
Tiraspolul lansează cifre optimiste pentru economia sa care este tot mai aproape de colaps # Veridica.md
Prelungirea stării de urgență în economie, prognozele optimiste de la Tiraspol și realitățile care anticipează un colaps economic al regiunii transnistrene au fost printre subiectele reflectate în ultimele zile de presa din stânga Nistrului. Regimul separatist schimbă regulile pentru păstrarea „secretului de stat”, iar datele personale ale tuturor bărbaților cu vârstele cuprinse între 16 și 65 de ani vor ajunge la unitățile de înrolare militară.
13:30
Biserica Română derulează o ofensivă sprirituală în Republica Moldova, acaparând parohiile Mitropoliei Moldovei, subordornată Patriarhiei Ruse, urmând un ordin al globaliștilor, susține propaganda rusă.
12:50
Cetățean britanic, prins la Albița cu aproape jumătate de kilogram de aur, ascuns și nedeclarat # Veridica.md
Era pasager într-un autocar care mergea de la Chişinău la Cluj.
09:50
La Conferința de Securitate de la München, ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, în cadrul căreia a fost discutată decizia Guvernului norvegian de a deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău.
09:40
Dosarul transnistrean ar putea recăpăta o nouă dinamică sub presiunea parcursului european al Republicii Moldova, dar și a societății care așteaptă o rezoluție de mai bine de trei decenii. Vestea recentă a fondului de convergență pentru reintegrarea regiunii transnistrene adusă de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, poate fi una bună atât timp cât Republica Moldova poate atrage în acest proiect Uniunea Europeană.
