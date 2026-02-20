VIDEO | Schema de evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei, destructurată la Chișinău. 17 percheziții și bani ridicați

18:10

Republica Moldova a înregistrat în 2025 un număr-record de automobile importate. Peste 65 de mii de autoturisme au fost vămuite pe parcursul anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de 2024. Potrivit experților, această majorare are la bază un cumul de factori economici și fiscali, inclusiv anticiparea unor modificări de […] Articolul Importurile de automobile au explodat în 2025, peste 65.000 de unități aduse în țară apare prima dată în SafeNews