CSP respinge concluziile Vetting în cazul lui Vasile Plevan. Procurorul va fi reevaluat
SafeNews, 20 februarie 2026 06:30
Consiliul Superior al Procurorilor a decis reluarea evaluării fostului șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, după ce a respins raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor. Decizia a fost luată în ședința din 19 februarie. Doar trei membri ai CSP au votat pentru acceptarea raportului, în timp ce șase s-au pronunțat împotrivă. În aceste […]
Acum 5 minute
07:20
Consumatorii nu vor beneficia de o reducere a facturilor la gaze. Majoritatea parlamentară a respins proiectul de lege înaintat de opoziția „Partidul Nostru", care prevedea anularea TVA-ului de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor finali. Autorii inițiativei au argumentat că măsura ar fi redus direct costurile pentru populație cu aproximativ 8%. Potrivit calculelor prezentate, economia […]
Acum 15 minute
07:10
„Nu mai avem nimic", o spune ministrul german de externe, Johann Wadephul, potrivit căruia Germania și-a epuizat stocurile de rachete de apărare aeriană și nu mai poate livra echipamente din propriile rezerve către Ucraina. Oficialul german a precizat că sprijinul continuă, însă exclusiv din producția curentă a industriei de apărare. „Sincer, tot ce iese acum […]
Acum 30 minute
07:00
DOC | Maia Sandu a revocat grațierea acordată în 2022 unui condamnat transferat din Rusia # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anulat decretul de grațiere emis în anul 2022 pentru Șepeli Nicolae Andrei, persoană condamnată în Federația Rusă și transferată ulterior în țară pentru executarea pedepsei. Potrivit Președinției, decizia a fost luată după ce au apărut informații suplimentare care indică implicarea acestuia în activități asociate unei grupări criminale. Noile date […]
Acum o oră
06:50
140 de locuri noi pentru copii la Trușeni. Un bloc modern de grădiniță, funcțional după 13 ani de așteptare # SafeNews
140 de copii din comuna Trușeni beneficiază de condiții moderne de educație timpurie, după finalizarea și dotarea completă a unui nou bloc al Grădiniței nr. 1. Spațiul, dat în exploatare în 2025, a fost vizitat de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Lucrările la clădire au fost reluate și finalizate după o perioadă de 13 ani de amânări. […]
06:40
Preşedintele Donald Trump a sugerat joi, în discursul ţinut la Consiliul pentru Pace, că o decizie cu privire la Iran – dacă va continua diplomaţia cu Iranul sau va ordona un atac militar – ar putea fi luată în următoarele 10 zile. „S-ar putea să fim nevoiţi să facem un pas mai departe sau poate […]
06:30
Consiliul Superior al Procurorilor a decis reluarea evaluării fostului șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, după ce a respins raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor. Decizia a fost luată în ședința din 19 februarie. Doar trei membri ai CSP au votat pentru acceptarea raportului, în timp ce șase s-au pronunțat împotrivă. În aceste […]
Acum 2 ore
06:20
Un grup de deputați ai majorității parlamentare va efectua o vizită la Kiev pe 24 februarie, pentru a participa la evenimentele dedicate comemorării victimelor războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit șefului Legislativului, delegația a fost deja aprobată și va reprezenta Parlamentul Republicii Moldova la acțiunile organizate în capitala […]
06:10
Ungaria ia în considerare o întrerupere a exporturilor de energie electrică și gaze către Ucraina, dacă Kievul nu reia transporturile de petrol rusesc către Ungaria prin conducta Drujba, a declarat joi șeful cancelarului prim-ministrului, Gergely Gulyas, transmite Agerpres cu referire la Reuters. Ungaria și Slovacia, singurele țări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc […]
Acum 12 ore
21:10
Parlamentul nu a susținut moțiunea simplă privind politica energetică și securitatea aprovizionării cu energie. Inițiativa, înaintată de deputați din opoziție, a fost respinsă după dezbateri și sesiunea de întrebări adresate ministrului Energiei. Autorii moțiunii au criticat nivelul tarifelor și riscurile pentru stabilitatea sistemului electroenergetic. Ei au cerut un plan anticriză pentru anul 2026, explicații privind […]
20:40
Guvernul conservator grec a anunțat miercuri că intenționează, împreună cu Germania, Danemarca, Olanda și Austria, să creeze centre de returnare în Africa pentru migranții cărora li s-a refuzat azilul în Uniunea Europeană. Ministrul grec al Migrației și Azilului, Thanos Plevris, a indicat că a avut deja întâlniri cu omologii săi din aceste țări și că […]
20:40
Peste 1.000 de kenyeni s-au dus în Rusia și au ajuns să lupte în războiul ruso-ucrainean, iar mulți dintre ei nu știau ce-i așteaptă, arată un raport al spionajului kenyan prezentat deputaților din această țară din Africa de Est, relatează AFP. Mai multe publicații, inclusiv AFP, au dezvăluit recent cum sute de bărbați kenyeni, adesea […]
20:30
Junghietu: În 2001–2009 s-au purtat negocieri pentru cedarea unor întreprinderi către Gazprom # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în Parlament că, în perioada 2001–2009, autoritățile de atunci au purtat negocieri cu partea rusă privind transmiterea unor întreprinderi energetice și industriale ale Republicii Moldova către concernul Gazprom, în contul datoriilor pentru gaze. Potrivit ministrului, informațiile au fost identificate în arhiva Ministerului Energiei și includ corespondență oficială între fostul […]
20:30
Moldova introduce sistemul de raportare a emisiilor. Comunitatea Energetică oferă asistență # SafeNews
Republica Moldova pregătește noi reforme în domeniul mediului și energiei, care vor schimba modul în care sunt monitorizate emisiile și vor deschide calea pentru o piață a carbonului. Subiectele au fost discutate la întrevederea dintre ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și directorul Comunității Energetice, Artur Lorkowski. Autoritățile vor crea un sistem modern de evidență și control […]
Acum 24 ore
18:10
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău solicită convocarea unei noi ședințe a CMC și propune o ordine de zi axată pe problemele care afectează direct locuitorii capitalei. Consilierii acuză Primăria de lipsă de transparență și cer rapoarte publice, cu date clare despre cheltuieli, termene și rezultate. Potrivit fracțiunii, ședința trebuie să includă subiecte legate de […]
18:10
UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, afirmă preşedintele Consiliului European # SafeNews
Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil" negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează Digi24. Planul american pentru a pune capăt războiul din Ucraina prevede o intrare a Kievului în UE din ianuarie 2027, un calendar în general considerat nerealist […]
18:10
Republica Moldova a înregistrat în 2025 un număr-record de automobile importate. Peste 65 de mii de autoturisme au fost vămuite pe parcursul anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de 2024. Potrivit experților, această majorare are la bază un cumul de factori economici și fiscali, inclusiv anticiparea unor modificări de […]
18:10
Curtea Supremă a Rusiei a confirmat o hotărâre care obligă Google să plătească o amendă echivalentă cu un milion de ori producția economică anuală mondială. Cifra astronomică provine dintr-o sancțiune impusă companiei în 2020, după ce aceasta nu a respectat o hotărâre judecătorească anterioară. Amenda pentru nerespectarea unei hotărâri civile a fost stabilită la 100.000 […]
15:50
Ministrul Energiei: Gazele au fost cumpărate mai ieftin, economii de 400 de milioane de lei pentru consumatori # SafeNews
Strategia de achiziție a gazelor naturale aplicată în sezonul rece 2025–2026 a redus costurile și a generat economii semnificative pentru consumatori. Datele au fost prezentate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, în contextul examinării moțiunii simple depuse împotriva Ministerului Energiei. Potrivit ministrului, prețul mediu ponderat de procurare a gazului a fost de 39,6 […]
15:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat cererile depuse de furnizorii de energie electrică și a subliniat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică trebuie să examineze atent datele înainte de a lua o decizie, transmite BANI.MD. „ANRE trebuie foarte atent să analizeze cifrele și să ne spună dacă este temei pentru așa ceva sau nu. Am […]
15:40
Premierul s-a întâlnit cu noul ambasador al Japoniei. Investițiile și cooperarea economică, pe agenda discuțiilor # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, cu ocazia preluării mandatului. Oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării economice. Șeful Executivului a subliniat că Japonia rămâne un partener de încredere pentru Republica Moldova, prin sprijinul acordat în domenii-cheie precum sănătatea, educația, agricultura, […]
15:30
Polițiștii din Florești au desfășurat, în această dimineață, mai multe acțiuni în cadrul unor dosare ce vizează deținerea ilegală de substanțe narcotice și arme. În satul Cunicea, oamenii legii au efectuat o percheziție într-o gospodărie, unde au descoperit și ridicat masă vegetală de culoare verde, precum și semințe de plante asemănătoare cânepii. În Cuhureștii de […]
15:20
FOTO | Statul a respins atacuri și ingerințe în timpul alegerilor parlamentare. CEC cere măsuri mai dure pentru protejarea viitoarelor scrutine # SafeNews
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au avut loc într-un context de securitate fără precedent, marcat de tentative de destabilizare, atacuri cibernetice și campanii masive de manipulare online. Autoritățile susțin că instituțiile statului au reușit să gestioneze riscurile, însă avertizează că amenințările rămân și trebuie combătute în continuare. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței post-electorale […]
15:00
VIDEO VIRAL | Reacția unei jurnaliste după ce a intrat în direct în stare de ebrietate de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina # SafeNews
O prezentatoare de emisiuni sportive din Australia și-a cerut scuze după ce un clip în care a părut în stare de ebrietate în timpul unei intervenții live la TV de la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia a devenit viral, situația fiind comentată inclusiv de premierul australian, relatează BBC. Danika Mason, reportera Channel Nine, a declarat […]
14:50
Acuzații împotriva lui Zelenski, făcute de fostul șef al armatei ucrainene. De ce spune că a eșuat contraofensiva din 2023 # SafeNews
Generalul Valeri Zalujnîi, comandantul armatei ucrainene până în februarie 2024, acum ambasador la Londra, a afirmat, într-un interviu pentru Associated Press, că președintele Volodimir Zelesnki poartă responsabilitatea pentru eșecul contraofensivei ucrainene din 2023 și a menționat că biroul său a fost supus unui raid al agenților SBU în septembrie 2022, transmite Reuters. Afirmațiile alimentează speculațiile […]
14:50
ULTIMA ORĂ | Primul caz de variola maimuței confirmat în Moldova. ANSP a demarat ancheta epidemiologică # SafeNews
Un caz de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova. Potrivit Agenția Națională pentru Sănătate Publică
14:40
FOTO | Maidanezii fac victime la Botanica. Pretura, avertizată de mai multe ori de locuitori # SafeNews
O tânără a ajuns la spital, după ce a fost atacată, doborâtă la pământ și sfâșiată de o haită de câini vagabonzi. Cazul a avut loc ieri-seara, pe strada Cetatea Albă, din sectorul Botanica al capitalei, susțin martorii oculari. Tânăra se întorcea acasă când a fost atacată de o haită de aproximativ zece câini vagabonzi […] Articolul FOTO | Maidanezii fac victime la Botanica. Pretura, avertizată de mai multe ori de locuitori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
Autoritățile au prelungit interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări. Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost publicat pe 19 februarie în Monitorul Oficial, transmite IPN. Decizia menține restricțiile pentru peste 200 de companii aeriene. Lista include transportatori certificați de autorități din […] Articolul Interdicția pentru mai mulți transportatori aerieni ruși a fost prelungită în R. Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Mai multe bunuri nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău. Aur, echipamente pentru drone și componente electronice, ridicate de vamă # SafeNews
Funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău au descoperit mai multe loturi de bunuri nedeclarate în bagajele pasagerilor care intrau în Republica Moldova, în urma controalelor de specialitate efectuate pe sensul de intrare în țară. Unul dintre cazuri vizează un bărbat de 36 de ani, nerezident, care a sosit pe ruta Istanbul – Chișinău. În […] Articolul Mai multe bunuri nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău. Aur, echipamente pentru drone și componente electronice, ridicate de vamă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Un tribunal sud-coreean l-a condamnat joi pe fostul președinte Yoon Suk Yeol la închisoare pe viață, după ce l-a găsit vinovat de abuz de autoritate și de organizarea unei insurecții. Decizia vine ca urmare a tentativei din decembrie 2024 de a impune legea marțială, relatează Reuters. Procurorii solicitaseră pedeapsa capitală, într-un dosar urmărit cu maxim […] Articolul Fost președinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pe viață apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Donald Tusk le cere polonezilor să părăsească ”imediat” Iranul, din cauza unui posibil conflict armat # SafeNews
Premierul polonez Donald Tusk le cere joi polonezilor care se află în Iran să părăsească această ţară ”imediat”, relatează The Jerusalem Post. Şeful Guvernului de la Varşvia a subliniat că, din cauza riscului izbucnirii unui conflict armat, evacuarea ar putea să nu mai fie posibilă peste câteva ore. ”Vă rog, părăsiţi iranul imediat şi nu […] Articolul Donald Tusk le cere polonezilor să părăsească ”imediat” Iranul, din cauza unui posibil conflict armat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Vlad Plahotniuc rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Instanța a admis demersul procurorilor # SafeNews
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău au admis solicitarea procurorilor privind prelungirea măsurii preventive. Potrivit deciziei instanței, termenul arestului este stabilit pentru perioada 22 februarie – 24 martie. În această perioadă, Plahotniuc va continua să fie deținut […] Articolul Vlad Plahotniuc rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Instanța a admis demersul procurorilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Raport CCRM: Statul pierde milioane din cauza gestionării ineficiente a bunurilor confiscate # SafeNews
Gestionarea defectuoasă a bunurilor confiscate reduce semnificativ veniturile la buget și duce la pierderi de zeci de milioane de lei, arată un audit al Curții de Conturi a Republicii Moldova. Potrivit raportului, în perioada 2023–2025, Serviciul Fiscal de Stat a preluat bunuri în valoare totală de 106,3 milioane de lei pentru valorificare. Cu toate acestea, […] Articolul Raport CCRM: Statul pierde milioane din cauza gestionării ineficiente a bunurilor confiscate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
SUA au adunat în Orientul Mijlociu cea mai mare forță aeriană de la invazia Irakului și sunt gata de un război major cu Iranul # SafeNews
Cel puțin deocamdată, președintele Donald Trump nu a luat o decizie în privința loviturilor și a scopurilor finale ale unei eventuale campanii, scriu Wall Street Journal, Axios și Reuters. Statele Unite au mobilizat cea mai mare forță aeriană din Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003, scrie Wall Street Journal, semnalând o posibilă intervenție militară […] Articolul SUA au adunat în Orientul Mijlociu cea mai mare forță aeriană de la invazia Irakului și sunt gata de un război major cu Iranul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar # SafeNews
Parlamentul a aprobat numirea Maiei Pîrcălab în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Mandatul acesteia este de cinci ani. Candidatura a fost înaintată de Banca Națională a Moldovei, după expirarea mandatului lui Ion Burlea, la data de 7 februarie 2026. Maia Pîrcălab este juristă și […] Articolul Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
FOTO | Guvernul a investit peste 185 de milioane de lei în suburbiile Chișinăului. Premierul a discutat cu 16 primari despre proiectele în derulare # SafeNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi o întrevedere la Guvern cu 16 primari din suburbiile municipiului Chișinău. Discuțiile au vizat proiectele de infrastructură și investițiile realizate în zona metropolitană, precum și prioritățile pentru perioada următoare. Potrivit premierului, suburbiile capitalei se dezvoltă rapid, iar această evoluție se datorează în mare parte implicării administrațiilor locale. […] Articolul FOTO | Guvernul a investit peste 185 de milioane de lei în suburbiile Chișinăului. Premierul a discutat cu 16 primari despre proiectele în derulare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Investiții noi în energie verde. A fost deschisă licitația pentru parcuri eoliene cu stocare de energie # SafeNews
Investitorii pot depune, începând de astăzi, 19 februarie, dosarele pentru participarea la licitația destinată construirii unor centrale eoliene cu o capacitate totală de 170 MW. Proiectele trebuie să includă obligatoriu sisteme de stocare a energiei cu o capacitate de cel puțin 44 MWh. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial și pe pagina […] Articolul Investiții noi în energie verde. A fost deschisă licitația pentru parcuri eoliene cu stocare de energie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Lista țărilor care participă la summitul Consiliului pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan, singurul șef de stat dintre „observatorii” din Europa # SafeNews
Casa Albă a invitat oficial cel puțin 50 de țări să se alăture Consiliului pentru Pace înființat de președintele Donald Trump, iar 35 de lideri și-au manifestat până acum interesul. În prezent, 26 de țări s-au alăturat și au fost desemnate membri fondatori ai Consiliului, arată Al Jazeera. Cel puțin 14 țări au refuzat invitațiile să […] Articolul Lista țărilor care participă la summitul Consiliului pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan, singurul șef de stat dintre „observatorii” din Europa apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
Judecătorul Sergiu Lebediuc, vizat în dosarul „Laundromat”, demis prin decret prezidențial # SafeNews
Judecătorul Sergiu Lebediuc a fost eliberat din funcție prin decret semnat de președinta Maia Sandu, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia a intrat în vigoare la data semnării și poate fi contestată în instanță. Potrivit actului prezidențial, eliberarea are la bază reorganizarea sistemului judecătoresc, care a prevăzut lichidarea Judecătoriei Comerciale de Circumscripție și a […] Articolul Judecătorul Sergiu Lebediuc, vizat în dosarul „Laundromat”, demis prin decret prezidențial apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
UE pune la dispoziție 28 de miliarde de euro pentru regiunile estice afectate de războiul din Ucraina # SafeNews
Comisia Europeană a promis împrumuturi de 28 de miliarde de euro pentru a ajuta regiunile estice ale Uniunii Europene, afectate de războiul din Ucraina. Printre aceste țări se află și România. Comisia Europeană a anunțat un plan amplu pentru sprijinirea regiunilor de graniță din estul Uniunii, afectate de consecințele războiului din Ucraina, relatează Euronews. Inițiativa vizează nouă […] Articolul UE pune la dispoziție 28 de miliarde de euro pentru regiunile estice afectate de războiul din Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Cazare în hoteluri de lux cu numai un cent pe noapte. Escrocheria realizată de un hacker din Spania # SafeNews
Poliţia spaniolă a anunţat miercuri arestarea unui tânăr hacker care se caza în hoteluri de lux plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro, transmite AFP, preluată de Agerpres. Infractorul cibernetic selecta opţiunea de plată prin intermediul unei renumite platforme internaţionale de plăţi online, apoi „modifica procesul de validare a tranzacţiei, reuşind […] Articolul Cazare în hoteluri de lux cu numai un cent pe noapte. Escrocheria realizată de un hacker din Spania apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
Japonia sprijină modernizarea Teleradio-Moldova. Parlamentul a ratificat acordul de finanțare # SafeNews
Compania publică „Teleradio-Moldova” va beneficia de echipamente moderne pentru producția și difuzarea programelor, după ce Parlamentul a ratificat acordul de finanțare nerambursabilă oferită de Guvernul Japoniei, în valoare de aproximativ 21 de milioane de lei. Sprijinul financiar este destinat modernizării infrastructurii tehnice a instituției. Fondurile vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente performante, necesare procesului […] Articolul Japonia sprijină modernizarea Teleradio-Moldova. Parlamentul a ratificat acordul de finanțare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
Poliția a venit joi la reședința din Sandringham a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, scrie The Telepgraph. Acesta a fost arestat pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice, potrivit BBC. Șase mașini de poliție nemarcate și aproximativ opt ofițeri în civil, dintre care unul cu un laptop al […] Articolul Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Guvernul României a aprobat începerea lucrărilor la podul peste Prut, în zona Albița–Leușeni # SafeNews
Guvernul României a aprobat începerea lucrărilor pentru construirea noului pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni (județul Vaslui – Republica Moldova). Investiția este estimată la aproximativ 256,9 milioane de lei româneşti. Potrivit autorităților de la București, la data de 13 februarie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului „Pod pe […] Articolul Guvernul României a aprobat începerea lucrărilor la podul peste Prut, în zona Albița–Leușeni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Deputații din fracțiunile din opoziție au înaintat moțiune simplă împotriva ministrului apărării, Anatolie Nosatîi. Documentul a fost prezentat de liderul PDCM, Ion Chicu. Potrivit parlamentarului, Armata Națională este un element indispensabil al independenței și suveranității R. Moldova, însă, precizează Chicu, starea actuală de lucruri în armată, marcată de multiple cazuri de decese ale militarilor, denotă […] Articolul ULTIMA ORĂ | Moțiune simplă depusă împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Plafonul pentru înregistrarea ca plătitor de TVA crește de la 1,2 la 1,7 milioane de lei, începând cu 1 martie 2026, după ce Parlamentul a adoptat în lectura a doua modificările la legislația fiscală. Noua limită va permite mai multor întreprinderi mici să evite statutul de plătitor de TVA, reducând costurile administrative și sarcinile de […] Articolul Parlamentul a majorat plafonul de înregistrare TVA la 1,7 milioane de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Cetățenii care intenționează să călătorească în Regatul Unit vor putea intra în țară doar cu Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Documentul va fi disponibil exclusiv în format digital începând cu 25 februarie. Potrivit Autorității Aeronautice Civile, măsura face parte din procesul de tranziție către un sistem complet digitalizat de control al intrării în Regatul Unit […] Articolul Acces în Regatul Unit doar cu ETA digitală din 25 februarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Această clauză apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și consultat de Radio Europa Liberă. Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, […] Articolul UE cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în cadrul acordului de pace în Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
FOTO | Substanțe psihotrope, depistate la frontiera Criva. Drogurile erau ascunse în bagajul unui pasager ucrainean # SafeNews
Poliția de Frontieră a depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant în punctul de trecere a frontierei Criva, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit autorității, la linia de control s-a prezentat un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene, condus de un cetățean al Ucrainei. În mașină se afla și un pasager, de […] Articolul FOTO | Substanțe psihotrope, depistate la frontiera Criva. Drogurile erau ascunse în bagajul unui pasager ucrainean apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Şeful comandamentului militar al SUA pentru America Latină şi Caraibe (SOUTHCOM) a vizitat Venezuela miercuri, a anunţat ambasada americană în această ţară, la mai puţin de două luni de la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro în timpul unei operaţiuni spectaculoase a SUA la 3 ianuarie. „O altă zi istorică în care l-am salutat pe comandantul @SOUTHCOM, […] Articolul Şeful comandamentului militar al SUA pentru America Latină a vizitat Venezuela apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Bilanț negru după o avalanșă în California. Schiorii plecaseră pe munte în vreme de viscol # SafeNews
Opt dintre cei nouă schiori daţi dispăruţi într-o avalanşă în California au fost găsiţi morţi, ultimul fiind căutat în continuare, au anunţat miercuri autorităţile locale, notează AFP, preluată de Agerpres. Şase schiori din grupul de 15 fuseseră salvaţi cu o zi înainte în timpul unei furtuni de zăpadă. Dar, în ciuda eforturilor de salvare în […] Articolul Bilanț negru după o avalanșă în California. Schiorii plecaseră pe munte în vreme de viscol apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
