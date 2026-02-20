140 de locuri noi pentru copii la Trușeni. Un bloc modern de grădiniță, funcțional după 13 ani de așteptare

20:40

Peste 1.000 de kenyeni s-au dus în Rusia și au ajuns să lupte în războiul ruso-ucrainean, iar mulți dintre ei nu știau ce-i așteaptă, arată un raport al spionajului kenyan prezentat deputaților din această țară din Africa de Est, relatează AFP. Mai multe publicații, inclusiv AFP, au dezvăluit recent cum sute de bărbați kenyeni, adesea