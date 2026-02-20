(video) „Influența” lui Andrei Spînu asupra SIS, în Parlament și la Președinție: „Cu Maia Sandu ne-am felicitat cu zilele de naștere”

08:50

Șoferul de 19 ani, care a spulberat cu Mercedesul doi copii, pe o trecere de pietoni din Strășeni, unul dintre care a murit, își recunoaște vina pentru cele întâmplate, potrivit declarațiilor făcute de familia sa pentru LIFE MD DOCUMENTARY. Totodată, mama fetei rămase în viață susține că apropiații băiatului a făcut legătură cu ea. „Au încercat să ajungă la o înțelegere, pentru că este tânăr și ar putea să nu facă ani de închisoare”, a spus Valeria Dupceac.