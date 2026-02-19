VIDEO | Lumina s-ar putea scumpi din nou! Ce spune Igor Grosu despre majorare

09:10

„Indiferent de statutul social pe care îl avem în țara noastră – că ești artist, că ești polițist, că ești jurnalist, că ești politician, noi toți suntem egali în fața legii și toți trebuie să respectăm legea, de la egal la egal. Când mergi la documentarea unei infracțiuni, nu te uiți la profesie, ci la […] Articolul Cazul de șantaj din lumea influencerilor. Ce se știe despre scandalul care a ajuns în atenția Poliției