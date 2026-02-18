CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ

Libertatea Cuvântului, 18 februarie 2026 06:50

Pilda despre rugăciunea părinților A fost odată un fiu. A crescut, a plecat la oraș și s-a pierdut în treburi și griji. Suna

• • •

Acum 10 minute
07:00
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (X) Libertatea Cuvântului
Aprilie cu răni adânci În sângeroasa zi de 1 aprilie 1941 a intrat în mâinile grănicerilor sovietici din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului
Acum 30 minute
06:50
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Pilda despre rugăciunea părinților A fost odată un fiu. A crescut, a plecat la oraș și s-a pierdut în treburi și griji. Suna
Acum 8 ore
23:20
Distincție acordată post-mortem Libertatea Cuvântului
Pe 17 februarie, la Consiliul sătesc Mămăliga, au sosit reprezentanți ai Brigăzii 33 Separate Mecanizate a Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu un
Acum 12 ore
19:40
 „Nunta ucraineană de la vechime până în prezent” – expoziție la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Inaugurarea expoziției  tematice a avut loc la Muzeul Etnografic  Regional din Cernăuți. Oaspeții evenimentului au fost întâmpinați de „mire” și „mireasă” – Oleksandr
18:20
În Bucovina, o femeie a născut în ambulanță Libertatea Cuvântului
Acest lucru a fost posibil datorită personalului Brigăzii Medicale nr. 58 a punctului de Asistență Medicală de Urgență „Storojineț”, formată din medicul Stepan
Acum 24 ore
12:20
Doza de sănătate. Ce alimente sunt bogate în colagen? Iată cum îl poți obține în mod natural Libertatea Cuvântului
Colagenul este esențial pentru elasticitatea pielii, sănătatea articulațiilor și rezistența oaselor, de aceea, este important să știm ce alimente sunt bogate în această
07:30
La Stroiești, din cauza lipsei de brațe de muncă, a fost tăiată o livadă de meri Libertatea Cuvântului
Cu ani în urmă, până la agresiunea Rusiei la scară largă în Ucraina, „Libertatea Cuvântului” a publicat un reportaj din această livadă, care
07:10
Incendiu la un cămin pentru persoanele strămutate din Zastavna Libertatea Cuvântului
Pe 16 februarie, la Zastavna, a izbucnit un incendiu în incinta căminului Școlii Profesionale Superioare nr. 24, unde locuiesc în prezent persoane strămutate
Ieri
07:00
În Moldova a fost găsită o fetiță de trei ani din Ucraina, răpită de tatăl ei Libertatea Cuvântului
Informația a fost publicată de Inspectoratul General pentru Migrație al Moldovei într-un comunicat de presă pe 16 februarie. Instituția a menționat: copilul era
06:50
Ucraina a obținut cele mai rapide succese pe câmpul de luptă din ultimii 2,5 ani Libertatea Cuvântului
Apărătorii ucraineni au reușit săptămâna trecută să elibereze de sub ocupație un teritoriu de peste 200 de kilometri pătrați. Aceasta este cea mai
06:40
17 FEBRUARIE – ISTORICUL ZILEI Libertatea Cuvântului
La 17 februarie 1506, domnul Moldovei, Bogdan al III-lea, a contractat căsătoria cu Elisabeta, sora regelui Poloniei. Odată urcat pe tron, Bogdan al III-lea
06:40
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Despre căutarea divinității Un pustnic medita lângă un râu când un tânăr l-a întrerupt. – Maestre, aș vrea să devin ucenicul tău, a
16 februarie 2026
22:10
Olimpiada 2026: Performanță istorică pentru Ucraina la short track Libertatea Cuvântului
Patinatorul ucrainean de viteză pe pistă scurtă (short track), Oleg Gandei, s-a calificat în sferturile de finală în proba de 500 de metri
22:00
Un luptător din Bucovina a devenit campion în Japonia Libertatea Cuvântului
Iulian Pozdniakov, originar din satul Panca, CT Storojineț, a devenit primul ucrainean care a câștigat titlul de campion la kickboxing profesionist în Japonia.
22:00
O mamă cu mulți copii plătește 9.000 de grivne lunar pentru un cămin fără condiții Libertatea Cuvântului
În Chițmani au fost verificate condițiile de trai ale persoanelor strămutate intern  dintr-un cămin local. În timpul monitorizării, au fost descoperite probleme legate
18:30
Fabrica de spirt din Carapciu scoasă din nou la licitație în 2026 Libertatea Cuvântului
Anul acesta, fabrica de spirt din Carapciu este planificată pentru o nouă tentativă de privatizare. Licitația ar urma să aibă loc în septembrie,
18:20
Răpirea unei fete de 13 ani în Bucovina: atacatorul se află în arest preventiv Libertatea Cuvântului
Suspectul în cazul răpirii unei minore de 13 ani din Cernăuți a fost plasat în arest preventiv fără posibilitatea achitării unei cauțiuni. Informația
18:20
Echipa de volei „Bukovinka” a ocupat locul al doilea în „Finala celor patru” a Cupei Ucrainei Libertatea Cuvântului
Echipa de volei din Cernăuți, „Bukovinka”, s-a calificat pe locul al doilea în „Finala celor patru” a Cupei Ucrainei. Știrea a fost publicată
18:20
Galușcenko, notificat ca suspect în dosarul „Midas”: noi detalii de la Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (BNAU) Libertatea Cuvântului
Fostul șef al departamentului de energie este acuzat de participare într-o schemă amplă de spălare de bani prin structuri offshore și un fond
08:50
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (VIII) Libertatea Cuvântului
„Timpul scoate adevărul la lumină” Încă multă trudă şi răbdare trebuiesc depuse în direcţia cercetării masacrelor de la Lunca şi Fântâna Albă, din
08:40
Cinci copii ucraineni s-au întors acasă din Rusia și teritoriile ocupate Libertatea Cuvântului
Zilele acestea încă cinci copii ucraineni au fost salvați și returnați acasă de pe teritoriul Federației Ruse și din teritoriile ocupate temporar, în
08:30
Regiunea Cernăuți: aproape o jumătate de zi fără curent electric. Programul pentru luni, 16 februarie Libertatea Cuvântului
Pe 16 februarie, pe parcursul întregii zile, se vor aplica din nou graficele de deconectări programate și limitările de putere pentru consumatorii industriali.
08:10
Peste o mie de căsătorii într-o singură zi: unde s-au unit cele mai multe cupluri de Ziua Îndrăgostiților Libertatea Cuvântului
La 14 februarie, în Ucraina, la fel ca în întreaga lume, s-a observat tradițional un „boom” al nunților. Ziua Îndrăgostiților din acest an
08:00
Trei polițiști din regiunea Cernăuți și-au pierdut viața în regiunea Donețk Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți a pierdut trei apărători — în război au murit polițiștii Volodymyr Voițehovski, Myhailo Gheșko și Anatolii Iurciak. Aceștia îndeplineau o misiune
07:30
Generalul Ben Hodges:  Războiul din Ucraina nu se va încheia în 2026 Libertatea Cuvântului
Este puțin probabil ca războiul din Ucraina să se încheie în anul 2026. Această opinie a fost exprimată de fostul comandant al armatei
07:20
CAFEAUA DE DIMINEAȚĂ Libertatea Cuvântului
Pescarul și omul de afaceri Un om de afaceri se plimba pe plajă, într-un mic sat de pescari. O barcă intră în port,
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
16 FEBRUARIE – ISTORICUL ZILEI Libertatea Cuvântului
La 16 februarie 1476 domnitorul muntean Vlad Țepeș l-a însoțit pe regele Ungariei, Matei Corvin, în războiul antiotoman din Bosnia. În iarna 1475–1476, Vlad Țepeș
15 februarie 2026
18:20
La Cernăuți va fi prezentată nunta ucraineană, din vechime până în prezent Libertatea Cuvântului
La Muzeul Etnografic Regional Cernăuți, pe 16 februarie, la ora 14:30, se va deschide expoziția „Nunta ucraineană din vechime până în prezent”. Informația
17:10
În numele poporului ucrainean, Președintele Ucrainei a primit premiul „Ewald von Kleist” Libertatea Cuvântului
La München, Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, i-a fost înmânat premiul„ Ewald von Kleist”, pe care organizatorii Conferinței de Securitate de la München l-au
16:40
În regiunea Cernăuți au fost omagiați participanții la acțiunile de luptă pe teritoriul altor state Libertatea Cuvântului
La 15 februarie 1989, Uniunea Sovietică și-a retras trupele din Afganistan. În cei aproape 10 ani de război, și-au pierdut viața peste 15
13:00
Zelenski a discutat la München cu Rubio, Witkoff și Kushner: subiectul principal, negocierile de la Geneva Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, au avut o întrevedere la München. De asemenea, Zelenski a discutat
11:30
Diplome pentru publicații Libertatea Cuvântului
Am pășit cu bucurie în anul Calului de Foc, în ciuda tuturor greutăților prin care suntem nevoiți să trecem acum. Am intrat în
10:10
Storojinețeanul Gheorghi Pițul, medaliat cu bronz la Campionatul European de Tineret Libertatea Cuvântului
Gheorghi Pițul, locuitor al CT Storojineț, a fost medaliat cu bronz la Campionatul European de Tineret, care s-a desfășurat în Cipru în perioada
09:50
La 15 februarie în regiunea Cernăuți nu vor fi întreruperi de curent electric Libertatea Cuvântului
Astăzi, 15 februarie, în regiunea Cernăuți nu se vor aplica restricții de consum de energie electrică. Informația a fost comunicată de S.A. „Cernivți-Oblenergo”.
09:20
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (VII) Libertatea Cuvântului
„Bătuţi în cuie pe Crucea Mântuitorului” Tema masacrului din Poiana Varniţei (Fântâna Albă) s-a aflat în atenţia comunităţii ştiinţifice din România şi Ucraina
09:10
La München s-au întâlnit miniștrii de externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a comunicat pe Facebook ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi „La München, alături de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu,
09:00
Întâmpinarea Domnului – credinţă şi împlinire Libertatea Cuvântului
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului – una dintre cele mai vechi sărbători creştine. Praznicul Întâmpinării Domnului, sărbătorit la 2/15 februarie,
08:50
Sikorski a făcut  declarații dure despre rolul SUA în războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez de Externe a reamintit cine finanțează războiul din Ucraina. În prezent, Europa, și nu Statele Unite ale Americii, poartă principala povară
08:50
Un ofițer ucrainean a cerut-o în căsătorie pe o freestyleră ucraineană la Olimpiada-2026 Libertatea Cuvântului
Katerina Koțar s-a calificat într-o finală istorică pentru Ucraina la proba de big air din cadrul Jocurilor Olimpice. Sportiva ucraineană de freestyle, Katerina
08:50
La Cernăuți, un bărbat a aruncat o grenadă înspre oameni: sunt trei victime Libertatea Cuvântului
În seara zilei de 14 februarie, pe strada Eroii Maidanului din Cernăuți, a avut loc o explozie în urma căreia trei persoane au
14 februarie 2026
20:10
Zelenski a comunicat numărul ucrainenilor aflați în captivitatea Federației Ruse Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că în prezent aproximativ 7.000 de ucraineni se află în captivitatea Rusiei, în timp ce în Ucraina se
20:10
Patru ucrainence s-au calificat în proba de urmărire la Olimpiadă Libertatea Cuvântului
La cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 s-a încheiat proba feminină de sprint la biatlon. În urma rezultatelor,
19:30
Mereu al nostru, mereu aproape, mereu neuitat… Libertatea Cuvântului
E vorba sigur acum, de marele poet basarabean, neuitatul și regretatul Grigore Vieru. După o suită de manifestări omagiale dedicate acestui mare fiu
19:20
Incident medical în Parlamentul Ucrainei Libertatea Cuvântului
Unii parlamentari sunt sub perfuzii: au apărut date noi despre otrăvirea în masă și diareea care a afectat 38 de deputați din Rada
17:10
În regiunea Cernăuți, în apropierea graniței cu România, a fost găsit corpul neînsuflețit al unui tânăr de 27 de ani Libertatea Cuvântului
Un tânăr de 27 de ani, locuitor al regiunii Ivano-Frankivsk, a fost găsit decedat în Bucovina, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit concluziilor
14:10
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (VI) Libertatea Cuvântului
„Istoria nu este o „poveste”, nici o creaţie a „imaginarului” Profesorul universitar Viorica Moisuc afirmă: „Istoria ne învaţă să înţelegem mersul lucrurilor de
10:10
Fiul unui donor s-a întâlnit cu trei bărbați care au primit organele tatălui său: o poveste zguduitoare Libertatea Cuvântului
La Liov, fiul unui donor s-a întâlnit cu cei trei bărbați cărora le-au fost transplantate organele tatălui său. Conform Primei Asociații Medicale din
10:10
La  Zastavna a fost inaugurată  „Aleea Speranței” Libertatea Cuvântului
La Zastavna au fost susținute familiile prizonierilor și ale celor dispăruți. În timp ce lumea se pregătea de Ziua Îndrăgostiților, pentru multe familii
08:50
Un alt scandal  la Jocurile Olimpice 2026 Libertatea Cuvântului
Un patinator ucrainean, forțat să intre pe gheață cu un rus care participă la spectacole de propagandă: continuă hărțuirea sportivilor noștri la Olimpiada
08:50
În Bucovina revin gerurile Libertatea Cuvântului
Vine un nou ciclon: în Bucovina, după o încălzire bruscă, revine gerul. În regiunea Cernăuți se așteaptă o nouă scădere a temperaturii, potrivit
