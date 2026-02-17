În Bucovina, o femeie a născut în ambulanță
Libertatea Cuvântului, 17 februarie 2026 18:20
Acest lucru a fost posibil datorită personalului Brigăzii Medicale nr. 58 a punctului de Asistență Medicală de Urgență „Storojineț”, formată din medicul Stepan
Acum 30 minute
18:20
Acum 8 ore
12:20
Doza de sănătate. Ce alimente sunt bogate în colagen? Iată cum îl poți obține în mod natural # Libertatea Cuvântului
Colagenul este esențial pentru elasticitatea pielii, sănătatea articulațiilor și rezistența oaselor, de aceea, este important să știm ce alimente sunt bogate în această
Acum 12 ore
07:30
La Stroiești, din cauza lipsei de brațe de muncă, a fost tăiată o livadă de meri # Libertatea Cuvântului
Cu ani în urmă, până la agresiunea Rusiei la scară largă în Ucraina, „Libertatea Cuvântului” a publicat un reportaj din această livadă, care
07:10
Pe 16 februarie, la Zastavna, a izbucnit un incendiu în incinta căminului Școlii Profesionale Superioare nr. 24, unde locuiesc în prezent persoane strămutate
07:00
În Moldova a fost găsită o fetiță de trei ani din Ucraina, răpită de tatăl ei # Libertatea Cuvântului
Informația a fost publicată de Inspectoratul General pentru Migrație al Moldovei într-un comunicat de presă pe 16 februarie. Instituția a menționat: copilul era
06:50
Ucraina a obținut cele mai rapide succese pe câmpul de luptă din ultimii 2,5 ani # Libertatea Cuvântului
Apărătorii ucraineni au reușit săptămâna trecută să elibereze de sub ocupație un teritoriu de peste 200 de kilometri pătrați. Aceasta este cea mai
06:40
La 17 februarie 1506, domnul Moldovei, Bogdan al III-lea, a contractat căsătoria cu Elisabeta, sora regelui Poloniei. Odată urcat pe tron, Bogdan al III-lea
06:40
Despre căutarea divinității Un pustnic medita lângă un râu când un tânăr l-a întrerupt. – Maestre, aș vrea să devin ucenicul tău, a
Acum 24 ore
22:10
Patinatorul ucrainean de viteză pe pistă scurtă (short track), Oleg Gandei, s-a calificat în sferturile de finală în proba de 500 de metri
22:00
Iulian Pozdniakov, originar din satul Panca, CT Storojineț, a devenit primul ucrainean care a câștigat titlul de campion la kickboxing profesionist în Japonia.
22:00
O mamă cu mulți copii plătește 9.000 de grivne lunar pentru un cămin fără condiții # Libertatea Cuvântului
În Chițmani au fost verificate condițiile de trai ale persoanelor strămutate intern dintr-un cămin local. În timpul monitorizării, au fost descoperite probleme legate
Ieri
18:30
Anul acesta, fabrica de spirt din Carapciu este planificată pentru o nouă tentativă de privatizare. Licitația ar urma să aibă loc în septembrie,
18:20
Răpirea unei fete de 13 ani în Bucovina: atacatorul se află în arest preventiv # Libertatea Cuvântului
Suspectul în cazul răpirii unei minore de 13 ani din Cernăuți a fost plasat în arest preventiv fără posibilitatea achitării unei cauțiuni. Informația
18:20
Echipa de volei „Bukovinka” a ocupat locul al doilea în „Finala celor patru” a Cupei Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Echipa de volei din Cernăuți, „Bukovinka”, s-a calificat pe locul al doilea în „Finala celor patru” a Cupei Ucrainei. Știrea a fost publicată
18:20
Galușcenko, notificat ca suspect în dosarul „Midas”: noi detalii de la Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (BNAU) # Libertatea Cuvântului
Fostul șef al departamentului de energie este acuzat de participare într-o schemă amplă de spălare de bani prin structuri offshore și un fond
08:50
„Timpul scoate adevărul la lumină” Încă multă trudă şi răbdare trebuiesc depuse în direcţia cercetării masacrelor de la Lunca şi Fântâna Albă, din
08:40
Zilele acestea încă cinci copii ucraineni au fost salvați și returnați acasă de pe teritoriul Federației Ruse și din teritoriile ocupate temporar, în
08:30
Regiunea Cernăuți: aproape o jumătate de zi fără curent electric. Programul pentru luni, 16 februarie # Libertatea Cuvântului
Pe 16 februarie, pe parcursul întregii zile, se vor aplica din nou graficele de deconectări programate și limitările de putere pentru consumatorii industriali.
08:10
Peste o mie de căsătorii într-o singură zi: unde s-au unit cele mai multe cupluri de Ziua Îndrăgostiților # Libertatea Cuvântului
La 14 februarie, în Ucraina, la fel ca în întreaga lume, s-a observat tradițional un „boom” al nunților. Ziua Îndrăgostiților din acest an
08:00
Regiunea Cernăuți a pierdut trei apărători — în război au murit polițiștii Volodymyr Voițehovski, Myhailo Gheșko și Anatolii Iurciak. Aceștia îndeplineau o misiune
07:30
Este puțin probabil ca războiul din Ucraina să se încheie în anul 2026. Această opinie a fost exprimată de fostul comandant al armatei
07:20
Pescarul și omul de afaceri Un om de afaceri se plimba pe plajă, într-un mic sat de pescari. O barcă intră în port,
07:00
La 16 februarie 1476 domnitorul muntean Vlad Țepeș l-a însoțit pe regele Ungariei, Matei Corvin, în războiul antiotoman din Bosnia. În iarna 1475–1476, Vlad Țepeș
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
La Muzeul Etnografic Regional Cernăuți, pe 16 februarie, la ora 14:30, se va deschide expoziția „Nunta ucraineană din vechime până în prezent”. Informația
17:10
În numele poporului ucrainean, Președintele Ucrainei a primit premiul „Ewald von Kleist” # Libertatea Cuvântului
La München, Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, i-a fost înmânat premiul„ Ewald von Kleist”, pe care organizatorii Conferinței de Securitate de la München l-au
16:40
În regiunea Cernăuți au fost omagiați participanții la acțiunile de luptă pe teritoriul altor state # Libertatea Cuvântului
La 15 februarie 1989, Uniunea Sovietică și-a retras trupele din Afganistan. În cei aproape 10 ani de război, și-au pierdut viața peste 15
13:00
Zelenski a discutat la München cu Rubio, Witkoff și Kushner: subiectul principal, negocierile de la Geneva # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, au avut o întrevedere la München. De asemenea, Zelenski a discutat
11:30
Am pășit cu bucurie în anul Calului de Foc, în ciuda tuturor greutăților prin care suntem nevoiți să trecem acum. Am intrat în
10:10
Storojinețeanul Gheorghi Pițul, medaliat cu bronz la Campionatul European de Tineret # Libertatea Cuvântului
Gheorghi Pițul, locuitor al CT Storojineț, a fost medaliat cu bronz la Campionatul European de Tineret, care s-a desfășurat în Cipru în perioada
09:50
La 15 februarie în regiunea Cernăuți nu vor fi întreruperi de curent electric # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 15 februarie, în regiunea Cernăuți nu se vor aplica restricții de consum de energie electrică. Informația a fost comunicată de S.A. „Cernivți-Oblenergo”.
09:20
„Bătuţi în cuie pe Crucea Mântuitorului” Tema masacrului din Poiana Varniţei (Fântâna Albă) s-a aflat în atenţia comunităţii ştiinţifice din România şi Ucraina
09:10
La München s-au întâlnit miniștrii de externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a comunicat pe Facebook ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi „La München, alături de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu,
09:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului – una dintre cele mai vechi sărbători creştine. Praznicul Întâmpinării Domnului, sărbătorit la 2/15 februarie,
08:50
Ministrul polonez de Externe a reamintit cine finanțează războiul din Ucraina. În prezent, Europa, și nu Statele Unite ale Americii, poartă principala povară
08:50
Un ofițer ucrainean a cerut-o în căsătorie pe o freestyleră ucraineană la Olimpiada-2026 # Libertatea Cuvântului
Katerina Koțar s-a calificat într-o finală istorică pentru Ucraina la proba de big air din cadrul Jocurilor Olimpice. Sportiva ucraineană de freestyle, Katerina
08:50
În seara zilei de 14 februarie, pe strada Eroii Maidanului din Cernăuți, a avut loc o explozie în urma căreia trei persoane au
14 februarie 2026
20:10
Zelenski a comunicat numărul ucrainenilor aflați în captivitatea Federației Ruse # Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că în prezent aproximativ 7.000 de ucraineni se află în captivitatea Rusiei, în timp ce în Ucraina se
20:10
La cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 s-a încheiat proba feminină de sprint la biatlon. În urma rezultatelor,
19:30
E vorba sigur acum, de marele poet basarabean, neuitatul și regretatul Grigore Vieru. După o suită de manifestări omagiale dedicate acestui mare fiu
19:20
Unii parlamentari sunt sub perfuzii: au apărut date noi despre otrăvirea în masă și diareea care a afectat 38 de deputați din Rada
17:10
În regiunea Cernăuți, în apropierea graniței cu România, a fost găsit corpul neînsuflețit al unui tânăr de 27 de ani # Libertatea Cuvântului
Un tânăr de 27 de ani, locuitor al regiunii Ivano-Frankivsk, a fost găsit decedat în Bucovina, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit concluziilor
14:10
„Istoria nu este o „poveste”, nici o creaţie a „imaginarului” Profesorul universitar Viorica Moisuc afirmă: „Istoria ne învaţă să înţelegem mersul lucrurilor de
10:10
Fiul unui donor s-a întâlnit cu trei bărbați care au primit organele tatălui său: o poveste zguduitoare # Libertatea Cuvântului
La Liov, fiul unui donor s-a întâlnit cu cei trei bărbați cărora le-au fost transplantate organele tatălui său. Conform Primei Asociații Medicale din
10:10
La Zastavna au fost susținute familiile prizonierilor și ale celor dispăruți. În timp ce lumea se pregătea de Ziua Îndrăgostiților, pentru multe familii
08:50
Un patinator ucrainean, forțat să intre pe gheață cu un rus care participă la spectacole de propagandă: continuă hărțuirea sportivilor noștri la Olimpiada
08:50
Vine un nou ciclon: în Bucovina, după o încălzire bruscă, revine gerul. În regiunea Cernăuți se așteaptă o nouă scădere a temperaturii, potrivit
08:00
Militarii prin contract din Mămăliga vor primi sprijin suplimentar din partea comunității. Deputații Consiliului sătesc Mămăliga au aprobat un program de motivare pentru
08:00
Comunitățile teritoriale din regiunea Cernăuți pot fi beneficiari ai programelor de granturi și proiecte ale UE # Libertatea Cuvântului
A avut loc o întâlnire între conducerea Consiliului Regional Cernăuți, președinții a trei consilii raionale și Sergiu Suharenco, președintele Comitetului de organizare al
08:00
„Ucraina va câștiga acest război” – Președintele Finlandei declară înfrângerea strategică a lui Putin # Libertatea Cuvântului
Președintele rus Vladimir Putin a suferit deja o înfrângere strategică în războiul prin care, în loc să-și impună politicile, a împins Ucraina spre
00:50
14 februarie – Sfântul Valentin, salvatorul îndrăgostiților. Când a fost sărbătorit primul Valentine’s Day # Libertatea Cuvântului
Ziua Îndrăgostiților (Valentine’s Day) poartă denumirea salvatorului îndrăgostiților, Sfântul Valentin, și este sărbătorită în fiecare an pe data de 14 februarie. În această
