„Numărul va fi redus semnificativ”. Guvernul ia în calcul comasarea actualelor 32 de raioane în regiuni mai mari, care vor fi mai eficiente și capabile să accelereze dezvoltarea țării
ProTV.md, 20 februarie 2026 02:00
„Numărul va fi redus semnificativ”. Guvernul ia în calcul comasarea actualelor 32 de raioane în regiuni mai mari, care vor fi mai eficiente și capabile să accelereze dezvoltarea țării
Acum o oră
02:00
Acum 2 ore
01:00
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 20.02.2026. Invitat: Alexei Buzu - VIDEO
01:00
Reforma administrației locale prinde contur: prag minim de populație pentru primării, stimulente financiare pentru amalgamare și posibilitatea impunerii prin lege # ProTV.md
Acum 4 ore
23:40
761 de copii adoptabili din Republica Moldova își așteaptă familia: statul oferă sprijin financiar pentru cei care aleg să adopte # ProTV.md
23:00
Cinci ţări au anunţat deja că vor furniza trupe pentru forţa internaţională din Gaza
Acum 6 ore
21:20
Un israelian a fost condamnat pentru spionaj în Estonia. A oferit informații Rusiei timp de aproape un deceniu # ProTV.md
21:20
Când va anunța Trump decizia privind Iranul. „Nimic nu este imposibil”
21:00
Franța domină biatlonul la Jocurile Olimpice: aur atât la ștafeta mixtă, cât și la ștafeta masculină și feminină, în ciuda unui început dificil al echipei feminine - VIDEO # ProTV.md
21:00
Ce înseamnă reforma publică locală? Ce vrea să facă guvernul? – astăzi, În PROfunzime
20:50
Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică: Suspiciuni grave privind legături cu Epstein - VIDEO # ProTV.md
20:50
China își deschide contul de aur la Olimpiada din Italia: succes în slopestyle la snowboard și apărarea titlului la sărituri acrobatice pe schiuri de la Beijing - VIDEO # ProTV.md
20:50
Mikaela Shiffrin sparge gheața la Jocurile Olimpice după 8 ani și cucerește prima sa medalie de aur în proba de slalom - VIDEO # ProTV.md
20:50
Johannes Klæbo stabilește un record istoric la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina: a câștigat a cincea medalie de aur și a zecea distincție olimpică de aur din carieră - VIDEO # ProTV.md
Acum 8 ore
20:40
Noi probe în dosarul „Midas”: interceptări și materiale de supraveghere arată cum banii din contractele Energoatom ar fi fost direcționați către structuri offshore - VIDEO # ProTV.md
20:40
Un cățel „atlet” fură scena la Olimpiada din Italia: confundat inițial cu un lup, patrupedul a trecut în viteză linia de finiș alături de concurente și a devenit vedetă neașteptată - VIDEO # ProTV.md
20:30
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina? Polițiștii și procurorii moldoveni anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești” - VIDEO # ProTV.md
20:20
Blocaj politic la Primăria Chișinău: ședințele CMC eșuează una după alta, socialiștii și PAS se acuză reciproc, iar orașul funcționează cu buget provizoriu - VIDEO # ProTV.md
20:20
Tensiuni crescânde între SUA și Iran: Portavioane, submarine și zeci de avioane de luptă americane mobilizate în regiune în timp ce negocierile nucleare rămân blocate - VIDEO # ProTV.md
20:10
Președintele Ucrainei avertizează că nu va ceda teritorii și respinge presiunile politice externe, declarând că discuțiile istorice cu Rusia sunt doar o tactică de amânare - VIDEO # ProTV.md
20:00
Trafic îngreunat și drumuri adiacente acoperite de zăpadă în Chișinău: pietonii spun că iarna „a venit pe neașteptate”, iar primăria lucrează nonstop pentru curățarea străzilor și accesul în instituții - VIDEO # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 19.02.2026
19:50
Noapte dificilă sub cod portocaliu în sudul Moldovei: drumarii, salvatorii, polițiștii și militarii au intervenit pentru deblocarea mașinilor și deszăpezirea acceselor spre spitale și grădinițe - VIDEO # ProTV.md
19:30
Încă 30 de zile de arest pentru Vlad Plahotniuc: procurorul de caz avertizează că riscurile de a împiedica procesul și de a se eschiva persistă – VIDEO # ProTV.md
19:20
Zăpada aduce bucurie micuților: parcurile din Chișinău au fost pline de copii care s-au dat cu sania și au făcut oameni de zăpadă - VIDEO # ProTV.md
19:00
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți-Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei” - VIDEO # ProTV.md
Acum 12 ore
18:40
Moscova spune că va evalua medierea SUA în războiul din Ucraina „în funcție de rezultate” # ProTV.md
18:30
Președintele Republicii Moldova revocă grațierea unui cetățean după apariția unor informații privind legături cu grupări criminale / DOC # ProTV.md
18:30
Avertismentul comisarului UE pentru Apărare privind un atac rus: „Să nu ne gândim că nu va ajunge până în Spania” # ProTV.md
18:20
Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: „Prim-ministrul Dan”. Laude de la liderul SUA pentru „românii fantastici”, la reuniunea Consiliului pentru Pace # ProTV.md
18:20
Președintele Republicii Moldova revocă grațierea unui cetățean după apariția unor informații privind legături cu grupări criminale # ProTV.md
17:50
Rusia spune că este gata să preia uraniu îmbogăţit din Iran
17:30
761 de copii adoptabili din Republica Moldova își așteaptă familia: statul oferă sprijin financiar pentru cei care aleg să adopte # ProTV.md
17:20
Marea Britanie îl împiedică pe Trump să folosească bazele sale militare pentru un atac asupra Iranului # ProTV.md
17:10
LIVE TEXT. Primul summit al Consiliului pentru Pace a început la Washington, fără mulți dintre aliații SUA. Poză de familie fără Nicușor Dan și discurs lung al lui Donald Trump. Principalele declarații # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.02.2026
16:50
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi reevaluat: CSP a respins raportul privind nepromovarea evaluării integrității # ProTV.md
16:50
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți-Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei” # ProTV.md
16:50
Clip șocant de campanie în Ungaria. „Acesta este numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate” - VIDEO # ProTV.md
16:40
Descinderi matinale în raionul Florești: droguri și arme ridicate în trei sate. Imagini din timpul perchezițiilor – VIDEO # ProTV.md
16:40
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți–Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei” # ProTV.md
16:00
De ce Igor Dodon refuză invitațiile la emisiunea În PROfunzime? - VIDEO
15:50
În Premier League a avut loc o surpriză imensă. Liderul Arsenal s-a încurcat pe terenul ultimei clasate și a remizat scor 2 la 2 - VIDEO # ProTV.md
15:40
Newcastle stabilește noi recorduri în Liga Campionilor, după victoria la scor de pe terenul lui Qarabag. Coțofenele sunt practic în optimi, în urma unui 6 la 1 zdrobitor - VIDEO # ProTV.md
15:40
Ce înseamnă reforma publică locală? Ce vrea să facă guvernul? – joi, În PROfunzime
15:30
Surpriză în Premier League! Arsenal se încurcă pe terenul ultimei clasate
15:20
Reacția regelui Charles după arestarea fratelui său: ”Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul” # ProTV.md
15:10
Conflictul de la Dereneu: printre fruntașii altercațiilor - participanți activi la o organizație a fugarului Ilan Șor. Au încercat să promoveze unele mesaje provocatoare - VIDEO # ProTV.md
14:50
Un caz de infecție cu virusul variolei maimuței - înregistrat în Republica Moldova. Detaliile ANSP # ProTV.md
14:30
Ședința Parlamentului. Moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul energetic - examinată. Ministrul Energiei prezintă raportul la tribuna centrală # ProTV.md
14:30
Echipa Inter Milano a trăit un coșmar în prima manșă a bătăliei pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor. Finalista ediției trecute - învinsă de revelația Bodo/Glimt - VIDEO # ProTV.md
