Avertismentul comisarului UE pentru Apărare privind un atac rus: „Să nu ne gândim că nu va ajunge până în Spania”

ProTV.md, 19 februarie 2026 18:30

Avertismentul comisarului UE pentru Apărare privind un atac rus: „Să nu ne gândim că nu va ajunge până în Spania”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
18:40
Moscova spune că va evalua medierea SUA în războiul din Ucraina „în funcție de rezultate” ProTV.md
Moscova spune că va evalua medierea SUA în războiul din Ucraina „în funcție de rezultate”
Acum 30 minute
18:30
Președintele Republicii Moldova revocă grațierea unui cetățean după apariția unor informații privind legături cu grupări criminale / DOC ProTV.md
Președintele Republicii Moldova revocă grațierea unui cetățean după apariția unor informații privind legături cu grupări criminale / DOC
18:30
Avertismentul comisarului UE pentru Apărare privind un atac rus: „Să nu ne gândim că nu va ajunge până în Spania” ProTV.md
Avertismentul comisarului UE pentru Apărare privind un atac rus: „Să nu ne gândim că nu va ajunge până în Spania”
Acum o oră
18:20
Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: „Prim-ministrul Dan”. Laude de la liderul SUA pentru „românii fantastici”, la reuniunea Consiliului pentru Pace ProTV.md
Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: „Prim-ministrul Dan”. Laude de la liderul SUA pentru „românii fantastici”, la reuniunea Consiliului pentru Pace
18:20
Președintele Republicii Moldova revocă grațierea unui cetățean după apariția unor informații privind legături cu grupări criminale ProTV.md
Președintele Republicii Moldova revocă grațierea unui cetățean după apariția unor informații privind legături cu grupări criminale
Acum 2 ore
17:50
Rusia spune că este gata să preia uraniu îmbogăţit din Iran ProTV.md
Rusia spune că este gata să preia uraniu îmbogăţit din Iran
17:30
761 de copii adoptabili din Republica Moldova își așteaptă familia: statul oferă sprijin financiar pentru cei care aleg să adopte ProTV.md
761 de copii adoptabili din Republica Moldova își așteaptă familia: statul oferă sprijin financiar pentru cei care aleg să adopte
17:20
Marea Britanie îl împiedică pe Trump să folosească bazele sale militare pentru un atac asupra Iranului ProTV.md
Marea Britanie îl împiedică pe Trump să folosească bazele sale militare pentru un atac asupra Iranului
17:10
LIVE TEXT. Primul summit al Consiliului pentru Pace a început la Washington, fără mulți dintre aliații SUA. Poză de familie fără Nicușor Dan și discurs lung al lui Donald Trump. Principalele declarații ProTV.md
LIVE TEXT. Primul summit al Consiliului pentru Pace a început la Washington, fără mulți dintre aliații SUA. Poză de familie fără Nicușor Dan și discurs lung al lui Donald Trump. Principalele declarații
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.02.2026
Acum 4 ore
16:50
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi reevaluat: CSP a respins raportul privind nepromovarea evaluării integrității ProTV.md
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi reevaluat: CSP a respins raportul privind nepromovarea evaluării integrității
16:50
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți-Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei” ProTV.md
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți-Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei”
16:50
Clip șocant de campanie în Ungaria. „Acesta este numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate” - VIDEO ProTV.md
Clip șocant de campanie în Ungaria. „Acesta este numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate” - VIDEO
16:40
Descinderi matinale în raionul Florești: droguri și arme ridicate în trei sate. Imagini din timpul perchezițiilor – VIDEO ProTV.md
Descinderi matinale în raionul Florești: droguri și arme ridicate în trei sate. Imagini din timpul perchezițiilor – VIDEO
16:40
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți–Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei” ProTV.md
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți–Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei”
16:00
De ce Igor Dodon refuză invitațiile la emisiunea În PROfunzime? - VIDEO ProTV.md
De ce Igor Dodon refuză invitațiile la emisiunea În PROfunzime? - VIDEO
15:50
În Premier League a avut loc o surpriză imensă. Liderul Arsenal s-a încurcat pe terenul ultimei clasate și a remizat scor 2 la 2 - VIDEO ProTV.md
În Premier League a avut loc o surpriză imensă. Liderul Arsenal s-a încurcat pe terenul ultimei clasate și a remizat scor 2 la 2 - VIDEO
15:40
Newcastle stabilește noi recorduri în Liga Campionilor, după victoria la scor de pe terenul lui Qarabag. Coțofenele sunt practic în optimi, în urma unui 6 la 1 zdrobitor - VIDEO ProTV.md
Newcastle stabilește noi recorduri în Liga Campionilor, după victoria la scor de pe terenul lui Qarabag. Coțofenele sunt practic în optimi, în urma unui 6 la 1 zdrobitor - VIDEO
15:40
Ce înseamnă reforma publică locală? Ce vrea să facă guvernul? – joi, În PROfunzime ProTV.md
Ce înseamnă reforma publică locală? Ce vrea să facă guvernul? – joi, În PROfunzime
15:30
Surpriză în Premier League! Arsenal se încurcă pe terenul ultimei clasate ProTV.md
Surpriză în Premier League! Arsenal se încurcă pe terenul ultimei clasate
15:20
Reacția regelui Charles după arestarea fratelui său: ”Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul” ProTV.md
Reacția regelui Charles după arestarea fratelui său: ”Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”
15:10
Conflictul de la Dereneu: printre fruntașii altercațiilor - participanți activi la o organizație a fugarului Ilan Șor. Au încercat să promoveze unele mesaje provocatoare - VIDEO ProTV.md
Conflictul de la Dereneu: printre fruntașii altercațiilor - participanți activi la o organizație a fugarului Ilan Șor. Au încercat să promoveze unele mesaje provocatoare - VIDEO
Acum 6 ore
14:50
Un caz de infecție cu virusul variolei maimuței - înregistrat în Republica Moldova. Detaliile ANSP ProTV.md
Un caz de infecție cu virusul variolei maimuței - înregistrat în Republica Moldova. Detaliile ANSP
14:30
Ședința Parlamentului. Moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul energetic - examinată. Ministrul Energiei prezintă raportul la tribuna centrală ProTV.md
Ședința Parlamentului. Moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul energetic - examinată. Ministrul Energiei prezintă raportul la tribuna centrală
14:30
Echipa Inter Milano a trăit un coșmar în prima manșă a bătăliei pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor. Finalista ediției trecute - învinsă de revelația Bodo/Glimt - VIDEO ProTV.md
Echipa Inter Milano a trăit un coșmar în prima manșă a bătăliei pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor. Finalista ediției trecute - învinsă de revelația Bodo/Glimt - VIDEO
14:20
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina? Polițiștii și procurorii moldoveni anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești” ProTV.md
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina? Polițiștii și procurorii moldoveni anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești”
14:10
Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică: Suspiciuni grave privind legături cu Epstein ProTV.md
Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică: Suspiciuni grave privind legături cu Epstein
14:10
Mark Zuckerberg - acuzat că rețelele sale de socializare au fost concepute să creeze dependență și să afecteze sănătatea mintală. Șeful Meta neagă acuzațiile - VIDEO ProTV.md
Mark Zuckerberg - acuzat că rețelele sale de socializare au fost concepute să creeze dependență și să afecteze sănătatea mintală. Șeful Meta neagă acuzațiile - VIDEO
14:00
Fostul președinte sud-coreean - condamnat la închisoare pe viață. A scăpat astfel de pedeapsa cu moarte, cerută de acuzare ProTV.md
Fostul președinte sud-coreean - condamnat la închisoare pe viață. A scăpat astfel de pedeapsa cu moarte, cerută de acuzare
13:50
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO
13:40
Mai multe ambulanțe - blocate pe drumurile din țară, din cauza ghețușului și zăpezii: Peste 2 mii de intervenții ale echipelor medicale, în ultimele 24 de ore - FOTO ProTV.md
Mai multe ambulanțe - blocate pe drumurile din țară, din cauza ghețușului și zăpezii: Peste 2 mii de intervenții ale echipelor medicale, în ultimele 24 de ore - FOTO
13:40
O rețea internațională de droguri - destructurată, după ce un curier de droguri a fost reținut și condamnat în Moldova: Au fost efectuate peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia - VIDEO ProTV.md
O rețea internațională de droguri - destructurată, după ce un curier de droguri a fost reținut și condamnat în Moldova: Au fost efectuate peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia - VIDEO
13:30
Prințul Andrew și dosarele Epstein. Decăderea fratelui regelui Marii Britanii ProTV.md
Prințul Andrew și dosarele Epstein. Decăderea fratelui regelui Marii Britanii
13:20
Opt schiori au murit după o avalanșă în California. Momentul - surprins de turiștii aflați pe pârtii - VIDEO ProTV.md
Opt schiori au murit după o avalanșă în California. Momentul - surprins de turiștii aflați pe pârtii - VIDEO
13:20
Au tractat mașini blocate în trafic, iar acum asigură accesul către gări, spitale și grădinițe: Militarii Armatei Naționale au intervenit la Cahul și Căușeni, în contextul vremii nefavorabile — FOTO ProTV.md
Au tractat mașini blocate în trafic, iar acum asigură accesul către gări, spitale și grădinițe: Militarii Armatei Naționale au intervenit la Cahul și Căușeni, în contextul vremii nefavorabile — FOTO
13:20
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin ProTV.md
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin
13:20
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran ProTV.md
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
13:10
Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Despre cine este vorba ProTV.md
Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Despre cine este vorba
13:10
Ultima oră. Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică ProTV.md
Ultima oră. Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică
13:00
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.02.2026
Acum 8 ore
12:50
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova? Polițiștii și procurorii anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești” ProTV.md
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova? Polițiștii și procurorii anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești”
12:50
Energia stocată în baterii, inclusă oficial în bilanțul energetic al Republicii Moldova. Moldelectrica: „Va acoperi consumul din orele de vârf” - FOTO ProTV.md
Energia stocată în baterii, inclusă oficial în bilanțul energetic al Republicii Moldova. Moldelectrica: „Va acoperi consumul din orele de vârf” - FOTO
12:30
Plafonul de înregistrare TVA - majorat până la 1,7 milioane de lei. Proiectul - votat de Parlament. Când intră în vigoare ProTV.md
Plafonul de înregistrare TVA - majorat până la 1,7 milioane de lei. Proiectul - votat de Parlament. Când intră în vigoare
12:30
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Despre ce sumă este vorba ProTV.md
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Despre ce sumă este vorba
12:20
Deputații din opoziție au înaintat o moțiune simplă pe politicile ministerului Apărării și cer audiarea lui Anatolie Nosatîi în Parlament ProTV.md
Deputații din opoziție au înaintat o moțiune simplă pe politicile ministerului Apărării și cer audiarea lui Anatolie Nosatîi în Parlament
12:10
Un polițist din Chișinău - reținut pentru 72 de ore pentru trafic de influență: Ar fi cerut de la un ucrainean 4000 de hrivne. Care a fost motivul - VIDEO ProTV.md
Un polițist din Chișinău - reținut pentru 72 de ore pentru trafic de influență: Ar fi cerut de la un ucrainean 4000 de hrivne. Care a fost motivul - VIDEO
12:00
Peste 200 de muncitori au intervenit în toată țara pentru a curăța drumurile naționale, înzăpezite în urma ninsorilor abundente și a viscolului - GALERIE FOTO ProTV.md
Peste 200 de muncitori au intervenit în toată țara pentru a curăța drumurile naționale, înzăpezite în urma ninsorilor abundente și a viscolului - GALERIE FOTO
11:50
Ar fi cerut 300 de euro de la un antreprenor pentru a nu-l trage la răspundere. Un polițist din Hâncești și complicele lui - condamnați la închisoare. Detaliile PA ProTV.md
Ar fi cerut 300 de euro de la un antreprenor pentru a nu-l trage la răspundere. Un polițist din Hâncești și complicele lui - condamnați la închisoare. Detaliile PA
11:50
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR ProTV.md
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.