Tensiuni crescânde între SUA și Iran: Portavioane, submarine și zeci de avioane de luptă americane mobilizate în regiune în timp ce negocierile nucleare rămân blocate - VIDEO
ProTV.md, 19 februarie 2026 20:20
Acum 10 minute
20:30
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina? Polițiștii și procurorii moldoveni anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești" - VIDEO
Acum 30 minute
20:20
Blocaj politic la Primăria Chișinău: ședințele CMC eșuează una după alta, socialiștii și PAS se acuză reciproc, iar orașul funcționează cu buget provizoriu - VIDEO
20:20
Tensiuni crescânde între SUA și Iran: Portavioane, submarine și zeci de avioane de luptă americane mobilizate în regiune în timp ce negocierile nucleare rămân blocate - VIDEO
20:10
Președintele Ucrainei avertizează că nu va ceda teritorii și respinge presiunile politice externe, declarând că discuțiile istorice cu Rusia sunt doar o tactică de amânare - VIDEO
Acum o oră
20:00
Trafic îngreunat și drumuri adiacente acoperite de zăpadă în Chișinău: pietonii spun că iarna „a venit pe neașteptate", iar primăria lucrează nonstop pentru curățarea străzilor și accesul în instituții - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 19.02.2026
19:50
Noapte dificilă sub cod portocaliu în sudul Moldovei: drumarii, salvatorii, polițiștii și militarii au intervenit pentru deblocarea mașinilor și deszăpezirea acceselor spre spitale și grădinițe - VIDEO
Acum 2 ore
19:30
Încă 30 de zile de arest pentru Vlad Plahotniuc: procurorul de caz avertizează că riscurile de a împiedica procesul și de a se eschiva persistă – VIDEO
19:20
Zăpada aduce bucurie micuților: parcurile din Chișinău au fost pline de copii care s-au dat cu sania și au făcut oameni de zăpadă - VIDEO
19:00
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți-Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei" - VIDEO
18:40
Moscova spune că va evalua medierea SUA în războiul din Ucraina „în funcție de rezultate"
Acum 4 ore
18:30
Președintele Republicii Moldova revocă grațierea unui cetățean după apariția unor informații privind legături cu grupări criminale / DOC
18:30
Avertismentul comisarului UE pentru Apărare privind un atac rus: „Să nu ne gândim că nu va ajunge până în Spania"
18:20
Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: „Prim-ministrul Dan". Laude de la liderul SUA pentru „românii fantastici", la reuniunea Consiliului pentru Pace
18:20
Președintele Republicii Moldova revocă grațierea unui cetățean după apariția unor informații privind legături cu grupări criminale
17:50
Rusia spune că este gata să preia uraniu îmbogăţit din Iran
17:30
761 de copii adoptabili din Republica Moldova își așteaptă familia: statul oferă sprijin financiar pentru cei care aleg să adopte
17:20
Marea Britanie îl împiedică pe Trump să folosească bazele sale militare pentru un atac asupra Iranului
17:10
LIVE TEXT. Primul summit al Consiliului pentru Pace a început la Washington, fără mulți dintre aliații SUA. Poză de familie fără Nicușor Dan și discurs lung al lui Donald Trump. Principalele declarații
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.02.2026
16:50
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi reevaluat: CSP a respins raportul privind nepromovarea evaluării integrității
16:50
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți-Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei"
16:50
Clip șocant de campanie în Ungaria. „Acesta este numai un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate" - VIDEO
16:40
Descinderi matinale în raionul Florești: droguri și arme ridicate în trei sate. Imagini din timpul perchezițiilor – VIDEO
16:40
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți–Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei"
Acum 6 ore
16:00
De ce Igor Dodon refuză invitațiile la emisiunea În PROfunzime? - VIDEO
15:50
În Premier League a avut loc o surpriză imensă. Liderul Arsenal s-a încurcat pe terenul ultimei clasate și a remizat scor 2 la 2 - VIDEO
15:40
Newcastle stabilește noi recorduri în Liga Campionilor, după victoria la scor de pe terenul lui Qarabag. Coțofenele sunt practic în optimi, în urma unui 6 la 1 zdrobitor - VIDEO
15:40
Ce înseamnă reforma publică locală? Ce vrea să facă guvernul? – joi, În PROfunzime
15:30
Surpriză în Premier League! Arsenal se încurcă pe terenul ultimei clasate
15:20
Reacția regelui Charles după arestarea fratelui său: "Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul"
15:10
Conflictul de la Dereneu: printre fruntașii altercațiilor - participanți activi la o organizație a fugarului Ilan Șor. Au încercat să promoveze unele mesaje provocatoare - VIDEO
14:50
Un caz de infecție cu virusul variolei maimuței - înregistrat în Republica Moldova. Detaliile ANSP
Acum 8 ore
14:30
Ședința Parlamentului. Moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul energetic - examinată. Ministrul Energiei prezintă raportul la tribuna centrală
14:30
Echipa Inter Milano a trăit un coșmar în prima manșă a bătăliei pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor. Finalista ediției trecute - învinsă de revelația Bodo/Glimt - VIDEO
14:20
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina? Polițiștii și procurorii moldoveni anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești"
14:10
Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică: Suspiciuni grave privind legături cu Epstein
14:10
Mark Zuckerberg - acuzat că rețelele sale de socializare au fost concepute să creeze dependență și să afecteze sănătatea mintală. Șeful Meta neagă acuzațiile - VIDEO
14:00
Fostul președinte sud-coreean - condamnat la închisoare pe viață. A scăpat astfel de pedeapsa cu moarte, cerută de acuzare
13:50
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO
13:40
Mai multe ambulanțe - blocate pe drumurile din țară, din cauza ghețușului și zăpezii: Peste 2 mii de intervenții ale echipelor medicale, în ultimele 24 de ore - FOTO
13:40
O rețea internațională de droguri - destructurată, după ce un curier de droguri a fost reținut și condamnat în Moldova: Au fost efectuate peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia - VIDEO
13:30
Prințul Andrew și dosarele Epstein. Decăderea fratelui regelui Marii Britanii
13:20
Opt schiori au murit după o avalanșă în California. Momentul - surprins de turiștii aflați pe pârtii - VIDEO
13:20
Au tractat mașini blocate în trafic, iar acum asigură accesul către gări, spitale și grădinițe: Militarii Armatei Naționale au intervenit la Cahul și Căușeni, în contextul vremii nefavorabile — FOTO
13:20
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor" în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin
13:20
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
13:10
Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Despre cine este vorba
13:10
Ultima oră. Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică
13:00
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
