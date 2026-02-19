Reacția regelui Charles după arestarea fratelui său: ”Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”
ProTV.md, 19 februarie 2026 15:20
Reacția regelui Charles după arestarea fratelui său: ”Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”
Newcastle stabilește noi recorduri în Liga Campionilor, după victoria la scor de pe terenul lui Qarabag. Coțofenele sunt practic în optimi, în urma unui 6 la 1 zdrobitor - VIDEO
Ce înseamnă reforma publică locală? Ce vrea să facă guvernul? – joi, În PROfunzime
Surpriză în Premier League! Arsenal se încurcă pe terenul ultimei clasate
Reacția regelui Charles după arestarea fratelui său: ”Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”
Conflictul de la Dereneu: printre fruntașii altercațiilor - participanți activi la o organizație a fugarului Ilan Șor. Au încercat să promoveze unele mesaje provocatoare - VIDEO
Un caz de infecție cu virusul variolei maimuței - înregistrat în Republica Moldova. Detaliile ANSP
Ședința Parlamentului. Moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul energetic - examinată. Ministrul Energiei prezintă raportul la tribuna centrală
Echipa Inter Milano a trăit un coșmar în prima manșă a bătăliei pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor. Finalista ediției trecute - învinsă de revelația Bodo/Glimt - VIDEO
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina? Polițiștii și procurorii moldoveni anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești”
Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică: Suspiciuni grave privind legături cu Epstein
Mark Zuckerberg - acuzat că rețelele sale de socializare au fost concepute să creeze dependență și să afecteze sănătatea mintală. Șeful Meta neagă acuzațiile - VIDEO
Fostul președinte sud-coreean - condamnat la închisoare pe viață. A scăpat astfel de pedeapsa cu moarte, cerută de acuzare
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO
Mai multe ambulanțe - blocate pe drumurile din țară, din cauza ghețușului și zăpezii: Peste 2 mii de intervenții ale echipelor medicale, în ultimele 24 de ore - FOTO
O rețea internațională de droguri - destructurată, după ce un curier de droguri a fost reținut și condamnat în Moldova: Au fost efectuate peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia - VIDEO
Prințul Andrew și dosarele Epstein. Decăderea fratelui regelui Marii Britanii
Opt schiori au murit după o avalanșă în California. Momentul - surprins de turiștii aflați pe pârtii - VIDEO
Au tractat mașini blocate în trafic, iar acum asigură accesul către gări, spitale și grădinițe: Militarii Armatei Naționale au intervenit la Cahul și Căușeni, în contextul vremii nefavorabile — FOTO
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Despre cine este vorba
Ultima oră. Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.02.2026
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova? Polițiștii și procurorii anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești”
Energia stocată în baterii, inclusă oficial în bilanțul energetic al Republicii Moldova. Moldelectrica: „Va acoperi consumul din orele de vârf” - FOTO
Plafonul de înregistrare TVA - majorat până la 1,7 milioane de lei. Proiectul - votat de Parlament. Când intră în vigoare
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Despre ce sumă este vorba
Deputații din opoziție au înaintat o moțiune simplă pe politicile ministerului Apărării și cer audiarea lui Anatolie Nosatîi în Parlament
Un polițist din Chișinău - reținut pentru 72 de ore pentru trafic de influență: Ar fi cerut de la un ucrainean 4000 de hrivne. Care a fost motivul - VIDEO
Peste 200 de muncitori au intervenit în toată țara pentru a curăța drumurile naționale, înzăpezite în urma ninsorilor abundente și a viscolului - GALERIE FOTO
Ar fi cerut 300 de euro de la un antreprenor pentru a nu-l trage la răspundere. Un polițist din Hâncești și complicele lui - condamnați la închisoare. Detaliile PA
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR
A vrut să-i verifice mesajele pe telefon, dar ea nu i-a permis: O femeie - condamnată la închisoare, după ce și-a înjunghiat iubitul cu un cuțit. Cum s-a întâmplat totul
Ședința Parlamentului. Deputații din opoziție cer audierea prim-ministrului și a mai multor miniștri: Au înaintat și o moțiune simplă împotriva ministerului Apărării
Ședința Parlamentului din 19 februarie. Deputații PCRM cer audierea prim-ministrului și a mai multor miniștri
Ședința Parlamentului din 19 februarie. Moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic - pe ordinea de zi
Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor. Doi administratori și un contabil - cercetați penal - VIDEO
„Call center” de droguri, destructurat. Un suspect, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, iar alți șapte - în arest la domiciliu. Momentul în care au fost reținuți - VIDEO
„În negocierile pe Ucraina, în culise, se caută un compromis”, dezvăluie The New York Times. Ce înțelegere pun la cale negociatorii
Care sunt cele mai preferate destinații ale moldovenilor pentru călătorii. Datele BNS
Patru persoane, anterior achitate pentru sustragerea acțiunilor unei bănci - condamnate. Procuratura vine cu detalii
Un bebeluș și părinții acestuia au rămași blocați cu mașina în zăpadă, în stânga Nistrului. Au așteptat timp de oră salvatorii - FOTO
AC Milan - Como, meci decis de gafele portarilor
Norvegianul Johannes Klaebo a cucerit a zecea medalie de aur la Jocurile Olimpice
Informații actualizate de la Premier Energy: Peste 1400 de consumatori din sudul țării sunt în continuare fără lumină
Rusia anunță că a distrus 113 drone ucrainene. Un atac asupra rafinăriei de petrol din Pskov provoacă incendiu
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de ceață în sudul țării, iar vizibilitatea este semnificativ redusă. Poliția: „Evitați depășirile”
Bilanț negru după o avalanșă în California. Schiorii plecaseră pe munte în vreme de viscol
Vremea nefavorabilă a creat probleme: O femeie a rămas blocată între fiarele mașinii, în urma unui accident, iar mai multe ambulanțe nu au putut ajunge la pacienți – FOTO
