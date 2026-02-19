Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO

ProTV.md, 19 februarie 2026 13:50

Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
14:10
Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică: Suspiciuni grave privind legături cu Epstein ProTV.md
Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică: Suspiciuni grave privind legături cu Epstein
14:10
Mark Zuckerberg - acuzat că rețelele sale de socializare au fost concepute să creeze dependență și să afecteze sănătatea mintală. Șeful Meta neagă acuzațiile - VIDEO ProTV.md
Mark Zuckerberg - acuzat că rețelele sale de socializare au fost concepute să creeze dependență și să afecteze sănătatea mintală. Șeful Meta neagă acuzațiile - VIDEO
Acum 10 minute
14:00
Fostul președinte sud-coreean - condamnat la închisoare pe viață. A scăpat astfel de pedeapsa cu moarte, cerută de acuzare ProTV.md
Fostul președinte sud-coreean - condamnat la închisoare pe viață. A scăpat astfel de pedeapsa cu moarte, cerută de acuzare
Acum 30 minute
13:50
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO
13:40
Mai multe ambulanțe - blocate pe drumurile din țară, din cauza ghețușului și zăpezii: Peste 2 mii de intervenții ale echipelor medicale, în ultimele 24 de ore - FOTO ProTV.md
Mai multe ambulanțe - blocate pe drumurile din țară, din cauza ghețușului și zăpezii: Peste 2 mii de intervenții ale echipelor medicale, în ultimele 24 de ore - FOTO
13:40
O rețea internațională de droguri - destructurată, după ce un curier de droguri a fost reținut și condamnat în Moldova: Au fost efectuate peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia - VIDEO ProTV.md
O rețea internațională de droguri - destructurată, după ce un curier de droguri a fost reținut și condamnat în Moldova: Au fost efectuate peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia - VIDEO
Acum o oră
13:30
Prințul Andrew și dosarele Epstein. Decăderea fratelui regelui Marii Britanii ProTV.md
Prințul Andrew și dosarele Epstein. Decăderea fratelui regelui Marii Britanii
13:20
Opt schiori au murit după o avalanșă în California. Momentul - surprins de turiștii aflați pe pârtii - VIDEO ProTV.md
Opt schiori au murit după o avalanșă în California. Momentul - surprins de turiștii aflați pe pârtii - VIDEO
13:20
Au tractat mașini blocate în trafic, iar acum asigură accesul către gări, spitale și grădinițe: Militarii Armatei Naționale au intervenit la Cahul și Căușeni, în contextul vremii nefavorabile — FOTO ProTV.md
Au tractat mașini blocate în trafic, iar acum asigură accesul către gări, spitale și grădinițe: Militarii Armatei Naționale au intervenit la Cahul și Căușeni, în contextul vremii nefavorabile — FOTO
13:20
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin ProTV.md
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin
13:20
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran ProTV.md
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
Acum 2 ore
13:10
Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Despre cine este vorba ProTV.md
Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Despre cine este vorba
13:10
Ultima oră. Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică ProTV.md
Ultima oră. Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică
13:00
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.02.2026
12:50
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova? Polițiștii și procurorii anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești” ProTV.md
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova? Polițiștii și procurorii anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești”
12:50
Energia stocată în baterii, inclusă oficial în bilanțul energetic al Republicii Moldova. Moldelectrica: „Va acoperi consumul din orele de vârf” - FOTO ProTV.md
Energia stocată în baterii, inclusă oficial în bilanțul energetic al Republicii Moldova. Moldelectrica: „Va acoperi consumul din orele de vârf” - FOTO
12:30
Plafonul de înregistrare TVA - majorat până la 1,7 milioane de lei. Proiectul - votat de Parlament. Când intră în vigoare ProTV.md
Plafonul de înregistrare TVA - majorat până la 1,7 milioane de lei. Proiectul - votat de Parlament. Când intră în vigoare
12:30
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Despre ce sumă este vorba ProTV.md
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Despre ce sumă este vorba
12:20
Deputații din opoziție au înaintat o moțiune simplă pe politicile ministerului Apărării și cer audiarea lui Anatolie Nosatîi în Parlament ProTV.md
Deputații din opoziție au înaintat o moțiune simplă pe politicile ministerului Apărării și cer audiarea lui Anatolie Nosatîi în Parlament
Acum 4 ore
12:10
Un polițist din Chișinău - reținut pentru 72 de ore pentru trafic de influență: Ar fi cerut de la un ucrainean 4000 de hrivne. Care a fost motivul - VIDEO ProTV.md
Un polițist din Chișinău - reținut pentru 72 de ore pentru trafic de influență: Ar fi cerut de la un ucrainean 4000 de hrivne. Care a fost motivul - VIDEO
12:00
Peste 200 de muncitori au intervenit în toată țara pentru a curăța drumurile naționale, înzăpezite în urma ninsorilor abundente și a viscolului - GALERIE FOTO ProTV.md
Peste 200 de muncitori au intervenit în toată țara pentru a curăța drumurile naționale, înzăpezite în urma ninsorilor abundente și a viscolului - GALERIE FOTO
11:50
Ar fi cerut 300 de euro de la un antreprenor pentru a nu-l trage la răspundere. Un polițist din Hâncești și complicele lui - condamnați la închisoare. Detaliile PA ProTV.md
Ar fi cerut 300 de euro de la un antreprenor pentru a nu-l trage la răspundere. Un polițist din Hâncești și complicele lui - condamnați la închisoare. Detaliile PA
11:50
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR ProTV.md
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR
11:40
A vrut să-i verifice mesajele pe telefon, dar ea nu i-a permis: O femeie - condamnată la închisoare, după ce și-a înjunghiat iubitul cu un cuțit. Cum s-a întâmplat totul ProTV.md
A vrut să-i verifice mesajele pe telefon, dar ea nu i-a permis: O femeie - condamnată la închisoare, după ce și-a înjunghiat iubitul cu un cuțit. Cum s-a întâmplat totul
11:40
Ședința Parlamentului. Deputații din opoziție cer audierea prim-ministrului și a mai multor miniștri: Au înaintat și o moțiune simplă împotriva ministerului Apărării ProTV.md
Ședința Parlamentului. Deputații din opoziție cer audierea prim-ministrului și a mai multor miniștri: Au înaintat și o moțiune simplă împotriva ministerului Apărării
11:30
Ședința Parlamentului din 19 februarie. Deputații PCRM cer audierea prim-ministrului și a mai multor miniștri ProTV.md
Ședința Parlamentului din 19 februarie. Deputații PCRM cer audierea prim-ministrului și a mai multor miniștri
11:10
Ședința Parlamentului din 19 februarie. Moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic - pe ordinea de zi ProTV.md
Ședința Parlamentului din 19 februarie. Moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic - pe ordinea de zi
11:00
Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor. Doi administratori și un contabil - cercetați penal - VIDEO ProTV.md
Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor. Doi administratori și un contabil - cercetați penal - VIDEO
11:00
„Call center” de droguri, destructurat. Un suspect, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, iar alți șapte - în arest la domiciliu. Momentul în care au fost reținuți - VIDEO ProTV.md
„Call center” de droguri, destructurat. Un suspect, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, iar alți șapte - în arest la domiciliu. Momentul în care au fost reținuți - VIDEO
10:50
„În negocierile pe Ucraina, în culise, se caută un compromis”, dezvăluie The New York Times. Ce înțelegere pun la cale negociatorii ProTV.md
„În negocierile pe Ucraina, în culise, se caută un compromis”, dezvăluie The New York Times. Ce înțelegere pun la cale negociatorii
10:40
Care sunt cele mai preferate destinații ale moldovenilor pentru călătorii. Datele BNS ProTV.md
Care sunt cele mai preferate destinații ale moldovenilor pentru călătorii. Datele BNS
10:20
Patru persoane, anterior achitate pentru sustragerea acțiunilor unei bănci - condamnate. Procuratura vine cu detalii ProTV.md
Patru persoane, anterior achitate pentru sustragerea acțiunilor unei bănci - condamnate. Procuratura vine cu detalii
10:20
Un bebeluș și părinții acestuia au rămași blocați cu mașina în zăpadă, în stânga Nistrului. Au așteptat timp de oră salvatorii - FOTO ProTV.md
Un bebeluș și părinții acestuia au rămași blocați cu mașina în zăpadă, în stânga Nistrului. Au așteptat timp de oră salvatorii - FOTO
Acum 6 ore
10:10
AC Milan - Como, meci decis de gafele portarilor ProTV.md
AC Milan - Como, meci decis de gafele portarilor
10:00
Norvegianul Johannes Klaebo a cucerit a zecea medalie de aur la Jocurile Olimpice ProTV.md
Norvegianul Johannes Klaebo a cucerit a zecea medalie de aur la Jocurile Olimpice
09:50
Informații actualizate de la Premier Energy: Peste 1400 de consumatori din sudul țării sunt în continuare fără lumină ProTV.md
Informații actualizate de la Premier Energy: Peste 1400 de consumatori din sudul țării sunt în continuare fără lumină
09:40
Rusia anunță că a distrus 113 drone ucrainene. Un atac asupra rafinăriei de petrol din Pskov provoacă incendiu ProTV.md
Rusia anunță că a distrus 113 drone ucrainene. Un atac asupra rafinăriei de petrol din Pskov provoacă incendiu
09:30
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de ceață în sudul țării, iar vizibilitatea este semnificativ redusă. Poliția: „Evitați depășirile” ProTV.md
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de ceață în sudul țării, iar vizibilitatea este semnificativ redusă. Poliția: „Evitați depășirile”
09:30
Bilanț negru după o avalanșă în California. Schiorii plecaseră pe munte în vreme de viscol ProTV.md
Bilanț negru după o avalanșă în California. Schiorii plecaseră pe munte în vreme de viscol
09:20
Vremea nefavorabilă a creat probleme: O femeie a rămas blocată între fiarele mașinii, în urma unui accident, iar mai multe ambulanțe nu au putut ajunge la pacienți – FOTO ProTV.md
Vremea nefavorabilă a creat probleme: O femeie a rămas blocată între fiarele mașinii, în urma unui accident, iar mai multe ambulanțe nu au putut ajunge la pacienți – FOTO
09:20
Newcastle stabilește noi recorduri în victoria la scor de pe terenul lui Qarabag - FOTO ProTV.md
Newcastle stabilește noi recorduri în victoria la scor de pe terenul lui Qarabag - FOTO
09:10
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală ProTV.md
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală
09:00
Atac major cu drone în Rusia, o rafinărie este în flăcări - VIDEO ProTV.md
Atac major cu drone în Rusia, o rafinărie este în flăcări - VIDEO
08:50
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare ProTV.md
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare
08:40
Circulația transportului de mare tonaj - reluată. Toate drumurile naționale sunt deschise. Cum se circulă în țară - FOTO ProTV.md
Circulația transportului de mare tonaj - reluată. Toate drumurile naționale sunt deschise. Cum se circulă în țară - FOTO
08:30
Africanii forțați de ruși să lupte în Ucraina cer ajutor. Africa de Sud, aliata lui Putin: ”Ademeniți prin înșelăciune” ProTV.md
Africanii forțați de ruși să lupte în Ucraina cer ajutor. Africa de Sud, aliata lui Putin: ”Ademeniți prin înșelăciune”
08:20
Curs valutar BNM pentru 19 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 19 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 8 ore
08:10
Activități infracționale dirijate de ruși prin persoane publice din Ucraina în Moldova. Polițiștii și procurorii au descins cu percheziții ProTV.md
Activități infracționale dirijate de ruși prin persoane publice din Ucraina în Moldova. Polițiștii și procurorii au descins cu percheziții
08:10
Cum încearcă Putin să-l corupă pe Trump pentru a scăpa de sancțiuni: „Toți vor câștiga mulți bani” (The Economist) ProTV.md
Cum încearcă Putin să-l corupă pe Trump pentru a scăpa de sancțiuni: „Toți vor câștiga mulți bani” (The Economist)
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.