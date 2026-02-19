Descinderi matinale într-un dosar privind asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina, pregătite în R. Moldova

18:10

Banii din Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova – în valoare totală de 1,885 miliarde de euro – ajung în bugetul de stat sub formă de împrumuturi concesionale și granturi nerambursabile, însă utilizarea lor este strict condiționată de reforme și proiecte de investiții cu impact economic. Potrivit autorităților de la Chișinău, fondurile nu pot fi folosite pentru salarii sau pensii, ci pentru infrastructură, cofinanțarea proiectelor majore și consolidarea instituțiilor publice. Mecanismul este reglementat prin documente publice europene și naționale, iar fiecare tranșă este debursată doar după evaluarea progreselor în implementarea reformelor asumate de Guvern.