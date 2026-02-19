Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile
Ziarul de Garda, 19 februarie 2026 14:00
Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul numărul 13. Decizia de prelungire a mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost pronunțată joi, 19 februarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au dat curs solicitării procurorului Alexandru Cernei. În cadrul ședinței din 17 februarie...
• • •
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi reevaluat. CSP a respins raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor, care a constatat că acesta „nu corespunde criteriilor de integritate etică” # Ziarul de Garda
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Vasile Plevan, va fi reevaluat de Comisia de evaluare a procurorilor. Astăzi, 19 februarie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), nu a fost acceptat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, prin care se propunea nepromovarea lui Vasile Plevan, după ce s-a constatat că acesta „nu corespunde criteriilor de...
BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat. El este anchetat în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein # Ziarul de Garda
Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, scrie BBC. The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au intrat pe proprietatea unde locuiește Mountbatten-Windsor. Fostul prinț britanic...
IGP: O rețea internațională de droguri, destructurată după arestarea și condamnarea unui curier în Moldova. Percheziții în Polonia și Ucraina # Ziarul de Garda
Urmare a unei capturi de 12 kg de droguri sintetice de la un cetățean ucrainean, care le-a adus în Moldova prin Briceni în mai 2025, în Ucraina și Polonia au fost desfășurate peste 500 percheziții, cu reținerea a peste 100 de persoane, se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP)....
Vot final: Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei # Ziarul de Garda
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament, se arată într-un comunicat de presă emis de Legislativ. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este...
În actualul context economic, antreprenorii mizează pe parteneri care să-i susțină cu soluții reale, nu cu promisiuni. Victoriabank vine în sprijinul IMM-urilor cu o ofertă special gândită pentru a reduce costurile operaționale și pentru a simplifica gestionarea financiară. În perioada 9 februarie – 31 august 2026, clienții noi pot beneficia de Pachetul Nelimitat + SEPA...
Mărturii de la razia antidrog a Poliției, unde au fost documentați peste 100 de oameni: „M-am simțit stigmatizată și chiar umilită”. Ce spun organizatorii și șeful IGP despre intervenție # Ziarul de Garda
Prezentată ca o razie antidrog, intervenția oamenilor legii în noaptea de 14 februarie, într-un spațiu utilizat pentru organizarea petrecerilor de muzică electronică, a provocat umilire și stigmatizare, spun participanții la eveniment, pentru ZdG. Organizatorii evenimentului, care susțin că au avut pagube de circa 100 de mii de lei, au afirmat că doar trei din cele...
Legea cetățeniei din 2025 NU creează apatrizi: afirmațiile deputatului Costiuc, contrazise de fapte # Ziarul de Garda
Legea cetățeniei care a intrat în vigoare la finele anului 2025 nu-i declară apatrizi pe tinerii care nu au reușit să-și perfecteze buletinul de identitate până la vârsta de 18 ani, așa cum a vehiculat președintele Partidului „Democrația Acasă”, deputatul Vasile Costiuc. ZdG a constatat că nici certificatul de cazier judiciar, nici actele confirmative autobiografice,...
LIVE TEXT/ Zelenski: Următoarea rundă de negocieri va avea loc în Elveția. Război în Ucraina, ziua 1457 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:33 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că următoarea rundă de negocieri va avea loc în Elveția, scrie Ukrainska Pravda. „Doresc să subliniez că negocierile vor avea loc tot în Elveția. Acestea sunt informațiile pe care le am astăzi. Desigur, grupul nostru va reveni și voi oferi informații mai detaliate decât am în prezent...
Un polițist a fost reținut pentru trafic de influență. Acesta ar fi solicitat bani pentru a interveni într-un caz, astfel încât dosarul să nu fie examinat sub aspect penal # Ziarul de Garda
Un polițist a fost reținut pentru trafic de influență, după ce ar fi solicitat de la un cetățean, care a săvârșit o presupusă faptă ilegală, suma de 4000 de grivne, susținând că poate interveni pe lângă persoana responsabilă de examinarea cazului, în vederea adoptării unei soluții favorabile. Angajatul din cadrul unui sector de poliție din...
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Urmează să fie examinată propunerea unor deputați privind o moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul energetic # Ziarul de Garda
Astăzi, 19 februarie, are loc ședința Parlamentului. Legislativul va ratifica grantul oferit de Japonia pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” și va numi în funcție un membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Deputații vor mai examina modificări la Codul fiscal, la Hotărârea Parlamentului privind grupurile parlamentare de prietenie, precum...
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Ministra de Interne, Daniela Misail-Nichitin, este asteptată cu un raport în contextul situației traficului de droguri pe teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Astăzi, 19 februarie, are loc ședința Parlamentului. În plenul Legislativului este așteptată ministra de Interne, Daniela Misail-Nichitin, cu un raport în contextul situației traficului de droguri pe teritoriul R. Moldova. La fel, pe ordinea de zi a Parlamentului urmează să fie examinată propunerea unor deputați privind o moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul energetic,...
În februarie 1959, Biroul Comitetului Central al Partidului Comunist a emis o hotărâre cu privire la închiderea bisericilor și mănăstirilor din Moldova (RSSM pe atunci). Cele rămase active (vreo 10%) au fost trecute sub controlul Patriarhiei Ruse. Peste aproape 70 de ani, în februarie 2026, la Dereneu, Republica Moldova, biserica a fost ocupată din nou...
Regatul Unit a introdus modificări la sistemul ETA: autorizația de călătorie va deveni integral digitală din 25 februarie # Ziarul de Garda
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va aplica noi reguli privind Autorizația Electronică de Călătorie (ETA), în contextul tranziției către un serviciu complet digitalizat. Informația a fost transmisă de Ambasada Regatului Unit în Republica Moldova. Potrivit autorităților, noile prevederi vor intra în vigoare începând cu data...
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yun Suk-yol, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru tentativă de uzurpare a puterii. Anterior, procurorii au cerut condamnare la moarte # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yun Suk-yol, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru organizarea unei rebeliuni în timpul unei tentative eșuate de impunere a legii marțiale în țară, în decembrie 2024, scrie Reuters. Anterior, o echipă de procurori speciali a cerut condamnarea la pedeapsă cu moartea a fostului președinte al Coreei de...
Peste 1500 de consumatori de energie electrică din cinci localități ale țării au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteorologice nefavorabile # Ziarul de Garda
Peste 1500 de consumatori de energie electrică din cinci localități ale țării au rămas fără electricitate, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, raportează Ministerul Energiei. Conform autortităților, în raionul Vulcănești au fost afectate cinci localități: orașul Vulcănești și satele Etulia, Alexandru Ioan Cuza, Cișmichioi și Iujnoe. „Pentru remedierea avariilor, în zona Centru–Sud au fost activate 19...
Oamenii legii anunță că au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță că au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în Chișinău de peste 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și angajații Serviciului Fiscal de Stat au descins cu percheziții la companiile vizate și angajații acesteia în Chișinău...
VIDEO/ Șase tineri decedați într-un accident rutier și patru ani de luptă pentru dreptate: „Eu aș vrea să o văd pe mama măcar în vis” # Ziarul de Garda
Șase tineri decedați, trei copii rămași orfani de mamă și de tată, doi dintre ei – sugari, mii de euro și de lei care ar fi fost sustrași de la persoanele ucise în accident, bunei care își cresc nepoții și de patru ani așteaptă să se înfăptuiască actul justiției. Între timp, inculpatul a fugit din...
NYT: Rusia și Ucraina au discutat despre crearea unei zone demilitarizate în Donbas # Ziarul de Garda
În timpul discuțiilor facilitate de SUA, reprezentanții Rusiei și ai Ucrainei au discutat ideea creării unei zone demilitarizate în regiunea Donețk, care să nu fie controlată de niciuna dintre părțile implicate în conflict, au declarat trei surse informate pentru The New York Times (NYT). Potrivit acestora, a fost propusă o administrație civilă formată atât din...
DOC/ Despăgubiri dacă mașina ți-a fost avariată din cauza drumurilor proaste? Explicații și precedente în instanță # Ziarul de Garda
În ultimele zile, mai mulți șoferi din R. Moldova s-au plâns că, din cauza stării proaste a drumurilor, în special a gropilor formate, automobilele lor au fost avariate. Ziarul de Gardă a discutat cu avocați și reprezentanți ai instituțiilor statului pentru a afla care sunt pașii necesari în vederea obținerii despăgubirilor pentru autovehiculele deteriorate din...
CBS: SUA sunt pregătite să atace Iranul chiar în acest weekend, însă Trump nu a luat încă o decizie finală # Ziarul de Garda
Armata americană este pregătită să lanseze atacuri asupra Iranului încă de sâmbătă, 21 februarie, însă președintele american Donald Trump nu a luat încă o decizie finală, relatează CBS News, citând surse familiarizate cu situația. Casa Albă continuă discuțiile despre un potențial atac, evaluând riscurile de escaladare și consecințele politice și militare, potrivit surselor CBS Nesw....
Operațiune comună Moldova – Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali. „Sunt investigate activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești” # Ziarul de Garda
Astăzi, 19 februarie, au loc acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești, informează Poliția. Acțiunile sunt desfășurate de către ofițerii Direcției combaterea...
LIVE TEXT/ Un depozit de petrol din regiunea rusă Pskov a luat foc după ce a fost lovit de dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1457 # Ziarul de Garda
8:21 În noaptea de 19 februarie, dronele ucrainene au atacat regiunea rusă Pskov. Un depozit de petrol a luat foc, a raportat guvernatorul regional, Mihail Vedernikov. Autoritățile ruse au impus restricții temporare la aeroportul Pskov și au avertizat, de asemenea, cu privire la posibile încetiniri ale serviciului de internet mobil în regiune. Între timp, Ministerul...
Au fost scoase toate restricțiile privind circulația mijloacelor de transport de mare tonaj și a vehiculelor destinate transportului de pasageri prin posturile vamale # Ziarul de Garda
Au fost scoase toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de mare tonaj și a vehiculelor destinate transportului de pasageri prin posturile vamale. Măsura vizează atât frontiera moldo-ucraineană, cât și frontiera moldo-română, informează Poliția de Frontieră. Ieri, 18 februarie, circulația transportului de mare tonaj a fost sistată pe întreg teritoriul țării, în contextul...
LIVE TEXT/ Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit echipamentele militare rusești și punctele de control ale dronelor din regiunea ocupată Donețk Război în Ucraina, ziua 1456 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:53 În zilele de 17 și 18 februarie, forțele de apărare ale Ucrainei au atacat o serie de obiective militare ale Federației Ruse pe teritoriile ocupate temporar, a informat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. În noaptea de 18 februarie, armata ucraineană a lansat un atac asupra subunității de drone rusești din...
De mâine studiile se vor relua cu prezență fizică în Chișinău. Explicațiile primarului Ion Ceban # Ziarul de Garda
Joi, 18 februarie, studiile vor fi reluate cu prezență fizică în capitală. Anunțul a fost făcut de către primarul general Ion Ceban, în seara zilei de 17 februarie. Potrivit lui Ceban, decizia este bazată pe „analiza situației din teren, pe prognozele meteo, pe recomandările autorităților centrale și pe consultările din diverse domenii”. „Astăzi s-a intervenit...
România: Curtea Constituțională explică sumar de ce a respins sesizarea pe legea privind pensile magistraților # Ziarul de Garda
După decizia important luată miercuri, 18 februarie, Curtea Constituțională a emis un comunicat de presă în care explică, sumar, de ce a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Motivarea detaliată urmează să fie elbaorată și publicată în Monitorul Oficial, scrie G4Media. Curtea...
Citiți joi în ZdG: Detalii de la ultima ședință din dosarul „Kuliok” și Copilării în umbra crizelor # Ziarul de Garda
Într-o nouă ediție tipărită a Ziarului de Gardă, vă relatăm despre cum Vladimir Plahotniuc,fost lider al Partidului Democrat și inculpat într-unul dintre episoadele privind frauda bancară, a fost adus silit în calitate de martor la ședința din 17 februarie în dosarul numit „Kuliok”, în care este inculpat fostul președinte Igor Dodon. Tot în această ediție,...
Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării, în contextul condițiilor meteorologice. Restricțiile au început la ora 19:00 și vor fi în vigoare până la ora 22:00, anunță Guvernul. „Restricțiile sunt necesare pentru a permite serviciilor specializate să intervină prompt și eficient în procesul de curățare a drumurilor, în contextul condițiilor meteorologice...
Circulația troleibuzelor și autobuzelor, în continuare afectată de condițiile meteorologice # Ziarul de Garda
Din cauza precipitațiilor abundente, aeste afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor, fiind vizate atât rutele urbane, cât și cele suburbane, informează I.M. Parcul Urban de Autobuze (PUA), conform datelor de la ora 18:20. „Transportul public înregistrează întârzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate”, atenționează responsabilii de la Parcul...
UPDATE/ Peste 5900 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova rămân deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
UPDATE 17:40 Conform situației operative de la ora 17:00, circa 5903 consumatori din 11 localități din raioanele Căușeni, Anenii Noi, Cahul, Taraclia, Leova și Vulcănești rămân temporar fără energie electrică. Totuși, echipele operative continuă intervențiile pentru restabilirea furnizării energiei electrice consumatorilor afectați de intemperie, anunță Premier Energy. Pe parcursul zilei de astăzi, o parte dintre...
VIDEO/ Senatori democrați, la Chișinău: „Înțelegem importanța R. Moldova și importanța relației cu R. Moldova” # Ziarul de Garda
Senatoarea americană, Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită în R. Moldova, în fruntea unei delegații de senatori ai Partidului Democrat, a vorbit despre susținerea Statelor Unite pentru R. Moldova și despre numirea unui ambasador american la Chișinău. „Noi îndemnăm administrația Trump să numească ambasadorii cât mai curând posibil, în special ambasadori de carieră, și credem că...
Dosarul „Kuliok”. Un avocat comun, un Plahotniuc care refuză să facă declarații împotriva lui Dodon și o revedere care nu a avut loc # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat și inculpat într-unul dintre episoadele privind frauda bancară, a fost adus silit în calitate de martor la ședința din 17 februarie în dosarul numit „Kuliok”, în care este inculpat fostul președinte Igor Dodon. Plahotniuc a refuzat să facă declarații împotriva lui Dodon și să spună ce se afla...
Deșeurile din construcții ar putea fi colectate separat și reciclate, iar apoi reutilizate la reabilitarea drumurilor # Ziarul de Garda
Deșeurile provenite din construcții și demolări ar putea fi colectate separat, sortate și reciclate, iar materialele care corespund standardelor de calitate vor putea fi reutilizate, inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului. Proiectul a fost discutat miercuri, 18 februarie, în cadrul audierilor publice. Proiectul Regulamentului privind gestionarea deșeurilor provenite din...
ONG-urile de presă condamnă „comportamentul intimidant și degradant” al lui Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste # Ziarul de Garda
Deputatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) Igor Dodon a manifestat un „comportament intimidant și degradant în raport cu mai multe jurnaliste care își exercitau misiunea profesională” de informare a publicului privind derularea dosarului penal denumit generic „Kuliok”, în care politicianul este inculpat, afirmă Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alături de mai multe organizații neguvernamentale...
Un instructor auto din Bălți, reținut în flagrant într-un dosar de trafic de influență. CNA: Ar fi pretins 900 de euro pentru perfectarea unui permis de conducere # Ziarul de Garda
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Bălți au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit unui comunicat al CNA, bănuitul, care deține funcția de instructor auto în cadrul unei școli auto din Bălți, ar...
Oamenii legii au intervenit în mai multe regiuni și localități din țară, pentru a acorda ajutor vehiculelor care au rămas blocate pe traseu # Ziarul de Garda
Oamenii legii intervin în diferite regiuni și localități din țară, unde acordă ajutor mai multor conducători auto care au întâmpinat dificultăți, anunță miercuri, 18 februarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Poliția de Frontieră. Echipaje de poliție au deblocat pe drumurile din zona de frontieră mașini împotmolite în zăpadă sau care erau în imposibilitate de...
LIVE TEXT/ Atacuri rusești cu rachete și drone asupra Ucrainei: cinci persoane ucise și aproximativ 30 rănite. Război în Ucraina, ziua 1456 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:39 Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 30 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale pe 18 februarie. Rusia a lansat peste noapte o rachetă balistică Iskander-M și 126 de drone asupra Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 100 de...
Peste 4200 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova au fost deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Conform situației operative de la ora 13:30, în aria de gestiune a Premier Energy Distribution, din cauza condițiilor meteo extreme, energia electrică lipsește parțial în 8 localități, anunță miercuri, 18 februarie, compania. Sunt afectați aproximativ 4222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova. Potrivit Premier Energy, brigăzile operative muncesc în teren...
A doua zi de negocieri trilaterale de pace s-a încheiat: Volodimir Zelenski afirmă că Rusia amână progresul către un acord care să pună capăt războiului # Ziarul de Garda
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia de la Geneva s-au încheiat miercuri, 18 februarie, după doar două ore. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a descris discuțiile drept „dificile” și acuză Rusia că amână deliberat progresul către un acord care să pună capăt războiului de patru ani, potrivit Reuters. Cele două zile de negocieri de pace...
DOC/ Scandalul Dragalin vs Răducanu: CSP constată existența unei abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a PA, însă dispune sistarea procedurii # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au constatat miercuri, 18 februarie, existența unei abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, care în mai 2024 a susținut, într-o scrisoare, apărută în mediul online, că „Tatiana Răducanu este apropiată și a executat comenzile lui Platon, Colenco și Șor”. Totuși, Consiliul a dispus...
VIDEO/ Fraudă de peste un milion de lei. Organizatorii unor call-centre, care desfășurau activități de escrocherie, au fost reținuți în cadrul unei operațiuni comune între R. Moldova și România, sub egida Eurojust și Europol # Ziarul de Garda
Organizatorii unor call centre de fraudă, care au prejudiciat cetățeni români cu peste un milion de lei, au fost reținuți în cadrul unei operațiuni comune între R. Moldova și România, sub egida Eurojust și Europol, anunță Inspectoratului General al Poliției (IGP). Investigațiile din cadrul cauzei penale complexe, inițiată în iulie 2025, ce vizează activitatea unei...
Trenul Chișinău-București înregistrează o întârziere de peste șase ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile de pe teritoriul României # Ziarul de Garda
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, miercuri, 18 februarie 2026, trenul de pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri pe parcursul traseului, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM). Pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care afectează circulația în...
VIDEO/ Anulări și întârzieri de zboruri la Aeroportul Chișinău. Îndemnuri pentru pasageri # Ziarul de Garda
Ninsoarea abundentă și viscolul creează dificultăți în operarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, unde două curse au fost anulate, iar alte două înregistrează rețineri. Administrația aeroportului anunță miercuri, 18 februarie, că toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și intervin pentru menținerea pistei și a căilor de rulare în condiții de siguranță. Potrivit comunicatului...
Legea privind pensiile speciale ale magistraților din România a trecut de Curtea Constituțională # Ziarul de Garda
Judecătorii Curții Constituționale din România (CCR) au decis miercuri, 18 februarie, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare. Potrivit surselor citate de HotNews, legea a trecut cu 5...
Tichetele de vacanță – ajutor pentru concedii și susținere pentru turismul moldovenesc. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor # Ziarul de Garda
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor, se arată într-un comunicat. Astfel, beneficiarilor tichetelor de vacanță le vor fi compensate cheltuielile suportate, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar...
Condiții meteo dificile în R. Moldova: MAI anunță că au fost înregistrate patru accidente rutiere și îndeamnă cetățenii să evite deplasările care nu sunt necesare # Ziarul de Garda
Polițiștii au intervenit în circa 15 situații generate de condițiile climaterice nefavorabile, fiind înregistrate patru accidente rutiere, soldate doar cu pagube materiale, fără persoane decedate sau traumatizate, anunță Ministerul Afacerilor Interne (MAI) într-un comunicat. În context, reprezentanții MAI fac apel către transportatori și cetățeni să evite deplasările care nu sunt necesare. MAI susține că monitorizează...
Mai multe trasee din țară au fost închise pentru vehiculele de mare tonaj din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Mai multe trasee din țară au fost închise temporar pentru vehiculele de mare tonaj din cauza condițiilor meteo, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, la această oră, pentru a asigura siguranța pe trasee, este sistată circulația camioanelor pe următoarele sectoare: Totodată, 80 de utilaje speciale intervin pe drumurile naționale și regionale pentru a curăța...
LIVE TEXT/ Ucraina aplică sancțiuni lui Lukașenko pentru sprijinul acordat Rusiei. Zelenski: „Vom intensifica semnificativ combaterea tuturor formelor prin care acesta contribuie la uciderea ucrainenilor”. Război în Ucraina, ziua 1456 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:49 Președintele Volodimir Zelenski anunță că Ucraina a pus în aplicare un pachet de sancțiuni împotriva lui Alexandr Lukașenko, președintele Republicii Belarus. „Vom intensifica semnificativ combaterea tuturor formelor prin care acesta contribuie la uciderea ucrainenilor”, subliniază șeful statului ucrainean. „Vom colabora cu partenerii astfel încât măsurile să aibă un efect global. În a doua...
