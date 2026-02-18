Un instructor auto din Bălți, reținut în flagrant într-un dosar de trafic de influență. CNA: Ar fi pretins 900 de euro pentru perfectarea unui permis de conducere
Ziarul de Garda, 18 februarie 2026 16:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Bălți au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit unui comunicat al CNA, bănuitul, care deține funcția de instructor auto în cadrul unei școli auto din Bălți, ar...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
16:00
Un instructor auto din Bălți, reținut în flagrant într-un dosar de trafic de influență. CNA: Ar fi pretins 900 de euro pentru perfectarea unui permis de conducere # Ziarul de Garda
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Bălți au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit unui comunicat al CNA, bănuitul, care deține funcția de instructor auto în cadrul unei școli auto din Bălți, ar...
15:50
Oamenii legii au intervenit în mai multe regiuni și localități din țară, pentru a acorda ajutor vehiculelor care au rămas blocate pe traseu # Ziarul de Garda
Oamenii legii intervin în diferite regiuni și localități din țară, unde acordă ajutor mai multor conducători auto care au întâmpinat dificultăți, anunță miercuri, 18 februarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Poliția de Frontieră. Echipaje de poliție au deblocat pe drumurile din zona de frontieră mașini împotmolite în zăpadă sau care erau în imposibilitate de...
Acum o oră
15:40
LIVE TEXT/ Atacuri rusești cu rachete și drone asupra Ucrainei: cinci persoane ucise și aproximativ 30 rănite. Război în Ucraina, ziua 1456 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:39 Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 30 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale pe 18 februarie. Rusia a lansat peste noapte o rachetă balistică Iskander-M și 126 de drone asupra Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 100 de...
15:30
Peste 4200 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova au fost deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Conform situației operative de la ora 13:30, în aria de gestiune a Premier Energy Distribution, din cauza condițiilor meteo extreme, energia electrică lipsește parțial în 8 localități, anunță miercuri, 18 februarie, compania. Sunt afectați aproximativ 4222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova. Potrivit Premier Energy, brigăzile operative muncesc în teren...
15:30
A doua zi de negocieri trilaterale de pace s-a încheiat: Volodimir Zelenski afirmă că Rusia amână progresul către un acord care să pună capăt războiului # Ziarul de Garda
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia de la Geneva s-au încheiat miercuri, 18 februarie, după doar două ore. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a descris discuțiile drept „dificile” și acuză Rusia că amână deliberat progresul către un acord care să pună capăt războiului de patru ani, potrivit Reuters. Cele două zile de negocieri de pace...
Acum 2 ore
15:10
DOC/ Scandalul Dragalin vs Răducanu: CSP constată existența unei abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a PA, însă dispune sistarea procedurii # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au constatat miercuri, 18 februarie, existența unei abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, care în mai 2024 a susținut, într-o scrisoare, apărută în mediul online, că „Tatiana Răducanu este apropiată și a executat comenzile lui Platon, Colenco și Șor”. Totuși, Consiliul a dispus...
14:30
VIDEO/ Fraudă de peste un milion de lei. Organizatorii unor call-centre, care desfășurau activități de escrocherie, au fost reținuți în cadrul unei operațiuni comune între R. Moldova și România, sub egida Eurojust și Europol # Ziarul de Garda
Organizatorii unor call centre de fraudă, care au prejudiciat cetățeni români cu peste un milion de lei, au fost reținuți în cadrul unei operațiuni comune între R. Moldova și România, sub egida Eurojust și Europol, anunță Inspectoratului General al Poliției (IGP). Investigațiile din cadrul cauzei penale complexe, inițiată în iulie 2025, ce vizează activitatea unei...
Acum 4 ore
14:10
Peste 4200 de consumatori raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova au fost deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Conform situației operative de la ora 13:30, în aria de gestiune a Premier Energy Distribution, din cauza condițiilor meteo extreme, energia electrică lipsește parțial în 8 localități, anunță miercuri, 18 februarie, compania. Sunt afectați aproximativ 4222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova. Potrivit Premier Energy, brigăzile operative muncesc în teren...
13:50
Trenul Chișinău-București înregistrează o întârziere de peste șase ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile de pe teritoriul României # Ziarul de Garda
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, miercuri, 18 februarie 2026, trenul de pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri pe parcursul traseului, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM). Pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care afectează circulația în...
13:30
VIDEO/ Anulări și întârzieri de zboruri la Aeroportul Chișinău. Îndemnuri pentru pasageri # Ziarul de Garda
Ninsoarea abundentă și viscolul creează dificultăți în operarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, unde două curse au fost anulate, iar alte două înregistrează rețineri. Administrația aeroportului anunță miercuri, 18 februarie, că toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și intervin pentru menținerea pistei și a căilor de rulare în condiții de siguranță. Potrivit comunicatului...
12:50
Legea privind pensiile speciale ale magistraților din România a trecut de Curtea Constituțională # Ziarul de Garda
Judecătorii Curții Constituționale din România (CCR) au decis miercuri, 18 februarie, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare. Potrivit surselor citate de HotNews, legea a trecut cu 5...
12:40
Tichetele de vacanță – ajutor pentru concedii și susținere pentru turismul moldovenesc. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor # Ziarul de Garda
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor, se arată într-un comunicat. Astfel, beneficiarilor tichetelor de vacanță le vor fi compensate cheltuielile suportate, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar...
12:30
Condiții meteo dificile în R. Moldova: MAI anunță că au fost înregistrate patru accidente rutiere și îndeamnă cetățenii să evite deplasările care nu sunt necesare # Ziarul de Garda
Polițiștii au intervenit în circa 15 situații generate de condițiile climaterice nefavorabile, fiind înregistrate patru accidente rutiere, soldate doar cu pagube materiale, fără persoane decedate sau traumatizate, anunță Ministerul Afacerilor Interne (MAI) într-un comunicat. În context, reprezentanții MAI fac apel către transportatori și cetățeni să evite deplasările care nu sunt necesare. MAI susține că monitorizează...
Acum 6 ore
12:10
Mai multe trasee din țară au fost închise pentru vehiculele de mare tonaj din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Mai multe trasee din țară au fost închise temporar pentru vehiculele de mare tonaj din cauza condițiilor meteo, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, la această oră, pentru a asigura siguranța pe trasee, este sistată circulația camioanelor pe următoarele sectoare: Totodată, 80 de utilaje speciale intervin pe drumurile naționale și regionale pentru a curăța...
12:00
LIVE TEXT/ Ucraina aplică sancțiuni lui Lukașenko pentru sprijinul acordat Rusiei. Zelenski: „Vom intensifica semnificativ combaterea tuturor formelor prin care acesta contribuie la uciderea ucrainenilor”. Război în Ucraina, ziua 1456 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:49 Președintele Volodimir Zelenski anunță că Ucraina a pus în aplicare un pachet de sancțiuni împotriva lui Alexandr Lukașenko, președintele Republicii Belarus. „Vom intensifica semnificativ combaterea tuturor formelor prin care acesta contribuie la uciderea ucrainenilor”, subliniază șeful statului ucrainean. „Vom colabora cu partenerii astfel încât măsurile să aibă un efect global. În a doua...
11:40
DOC/ 10 perechi de încălțăminte și 100 kg de haine purtate: lista bunurilor care pot fi aduse fără taxe la revenirea în R. Moldova # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care revin definitiv în țară vor putea aduce fără taxe vamale frigider, mașină de spălat, televizor, notebook, telefon mobil, mobilier, dar și îmbrăcăminte, încălțăminte, covoare sau o bicicletă ori trotinetă electrică, în limitele stabilite de stat. Lista exactă a bunurilor și cantitățile admise au fost aprobate de Guvern miercuri, 18 februarie, printr-un...
11:20
Doi tineri, printre care un minor de 15 ani, trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime. Au legat victima de o căruță, au târât-o, iar apoi iau dat foc # Ziarul de Garda
Un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani au fost trimiși pe banca acuzaților, fiind învinuiți de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime. Învinuitului de 27 de ani i-a fost incriminată și fapta de atragerea a minorilor în activitate criminală, anunță miercuri, 18 februarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit...
10:50
VIDEO/ Ședința Guvernului: reguli noi pentru străini și facilități vamale pentru cetățenii R. Moldova care revin în țară # Ziarul de Garda
Guvernul s-a reunit miercuri, 18 februarie, într-o nouă ședință, având pe ordinea de zi 18 subiecte. Miniștrii urmează să examineze proiecte ce vizează regimul de admisie, ședere și supraveghere a străinilor în R. Moldova, conectarea țării la rețeaua TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations), precum și aprobarea listei bunurilor personale ce pot fi...
10:40
Instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași au decis să desfășoare orele online. 751 de instituții activează în regim obișnuit # Ziarul de Garda
La decizia organelor locale de specialitate în domeniul învatamântului și autorităților publice locale de nivelul 2, instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară miercuri, 18 februarie, lecțiile online. Alte 751 de instituții activează în regim obișnuit cu prezență fizică, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). MEC menționează că autoritățile publice locale...
10:40
Secretara de stat de la Ministerul Energiei, Cristina Pereteatcu, pleacă din funcție # Ziarul de Garda
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, își încheie mandatul în cadrul instituției. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a propus eliberarea acesteia din funcție începând cu 18 februarie, iar inițiativa a fost aprobată în ședința Guvernului de astăzi. „Îi mulțumim doamnei Pereteatcu pentru toate proiectele și inițiativele pornite și în derulare și îi urăm mult...
10:30
VIDEO/ Cum (NU) își gestionează statul propriile bunuri. Cazul unei construcții noi din Chișinău, edificată fără acte pe terenul statului: „Nu am oprit construcția pentru că știam că materialele se scumpesc” # Ziarul de Garda
Pe terenul statului, o clădire din Chișinău de aproape 50 de metri pătrați s-a „transformat” în una de aproape 20 de ori mai mare, de aproximativ 900 de metri pătrați. Totul s-a întâmplat sub ochii autorităților și cu aprobarea lor tacită, în timp ce agentul economic care a construit nu a mai așteptat să primească...
10:20
LIVE/ Ședința Guvernului: reguli noi pentru străini și facilități vamale pentru cetățenii R. Moldova care revin în țară # Ziarul de Garda
Guvernul s-a reunit miercuri, 18 februarie, într-o nouă ședință, având pe ordinea de zi 18 subiecte. Miniștrii urmează să examineze proiecte ce vizează regimul de admisie, ședere și supraveghere a străinilor în R. Moldova, conectarea țării la rețeaua TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations), precum și aprobarea listei bunurilor personale ce pot fi...
Acum 8 ore
10:10
Atunci când ne imaginăm un spital performant, deseori ne gândim la clădiri moderne, echipamente și tehnologii avansate. Și toate sunt importante. Dar ceea ce face cu adevărat diferența nu se construiește din beton, metal sau sticlă, ci din alegerile pe care le facem în fiecare zi. De 15 ani, Medpark rămâne consecvent în alegerile sale, în timp...
10:10
Doi frați au fost reținuți pentru 30 de zile după ce au jucat cu un tânăr poker și i-ar fi cerut 9000 de euro, amenințându-l cu moartea # Ziarul de Garda
Doi frați din Chișinău sunt cercetați penal, după ce ar fi cerut suma de 9000 de euro de la un tânăr de 22 ani, amenințându-l cu moartea, după ce au jucat împreună poker (joc de noroc interzis în R. Moldova), anunță miercuri, 18 februarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comunicat, cei doi frați...
10:00
Circulația vehiculelor de mare tonaj, sistată la Giurgiulești și Palanca din cauza vremii # Ziarul de Garda
La această oră, este sistată temporar circulația vehiculelor de mare tonaj în următoarele puncte de trecere a frontierei, anunță miercuri, 18 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, Giurgiulești – Cahul circulația este sistată pe sensul de intrare în R. Moldova; Vama Palanca – Tudora circulația este închisă pe ambele sensuri. „Măsurile sunt aplicate temporar, în...
09:10
Cod roșu de ninsori în București și Ilfov. Stratul de zăpadă a depășit 30 de centimetri, iar mai multe curse aeriene au fost anulate # Ziarul de Garda
Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul României au fost lovite noaptea trecută, 17 spre 18 februarie, de un episod sever de iarnă. În capitala României și Ilfov, unde este în vigoare o alertă cod roșu de ninsori viscolite, pompierii au avut peste o sută de intervenţii, iar mai multe curse aeriene au...
08:50
Restricții de circulație în Ucraina din cauza vremii nefavorabile. Accesul camioanelor, suspendat temporar prin mai multe puncte de frontieră # Ziarul de Garda
Din cauza condițiilor meteorologice dificile, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri pe anumite trasee din Ucraina, anunță Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal (SV) într-un comunicat. Restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și a fost...
08:30
LIVE TEXT/ Negocierile dintre Ucraina, Rusia și SUA vor continua miercuri. O persoană a murit, iar cel puțin șapte au fost rănite în urma atacurilor rusești din Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1456 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:25 O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma loviturilor ruselti asupra regiunii Zaporijjea, anunță șeful Administrației militare regionale, Ivan Fedorov. În ultimele 24 de ore, potrivit lui Feodorov, forțele lui Putin au lansat 638 de atacuri asupra a 40 de localități din regiunea Zaporijjea. „Au fost înregistrate 136 de...
08:20
Două sate din raionul Vulcănești, parțial fără energie electrică din cauza ninsorilor # Ziarul de Garda
În contextul codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) pentru mai multe regiuni ale R. Moldova, Ministerul Energiei (ME) anunță miercuri, 18 februarie, că au fost raportate deconectări ale energiei electrice, în special în zona centru–sud a țării. Potrivit datelor prezentate de „Premier Energy Distribution” SA, au fost înregistrate 1 233 de deconectări....
Acum 24 ore
21:00
Fostul ministru ucrainean al Energiei și Justiției, Herman Galușcenko, arestat pentru 60 de zile # Ziarul de Garda
Fostul ministru al Energiei și Justiției din Ucraina, Herman Galușcenko, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile, în baza unei decizii pronunțate pe 17 februarie de Înalta Curte Anticorupție. Instanța a stabilit o cauțiune de 200 de milioane de grivne. Informația a fost relatată de o corespondentă a Hromadske din sala de...
20:10
Două puncte de trecere a frontierei, închise temporar începând cu ora 03:00 din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
Activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată pe 18 februarie, începând cu ora 03:00, pentru toate categoriile de participanți la trafic, anunță Poliția Națională. Potrivit autorităților, măsura este dispusă în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și „are drept scop prevenirea situațiilor de risc și asigurarea siguranței cetățenilor”. Poliția recomandă conducătorilor auto...
19:50
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța de la distanță, orele se vor face online, după ce autoritățile au anunțat cod portocaliu de ninsori pentru ziua de mâine, 18 februarie. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban. Ion Ceban a declarat că anunțul a fost făcut de cu seară (pe 17 februarie, n.r.), pentru...
19:40
ChatGPT va introduce verificarea vârstei utilizatorilor din Europa, prin act de identitate sau selfie video # Ziarul de Garda
OpenAI a anunțat marți, 17 februarie, că va introduce verificarea vârstei pentru toți utilizatorii ChatGPT, principalul său produs din domeniul inteligenței artificiale (AI). În țările Uniunii Europene, măsura urmează să fie aplicată în următoarele săptămâni. „Vom începe să folosim estimarea vârstei în toate serviciile noastre pentru a le oferi adolescenților experiențe mai sigure și adaptate...
19:00
LIVE TEXT/ Dronele SBU au lovit o uzină chimică din regiunea Perm, folosită pentru producția de explozivi. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:50 Drone cu rază lungă operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit o uzină chimică din regiunea Perm a Federației Ruse, care furnizează substanțe utilizate la producerea explozivilor, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru publicația The Kyiv Independent. Potrivit sursei citate, atacul a avut loc în noaptea de 16 spre...
18:00
Arest preventiv prelungit cu 20 de zile pentru fostul primar de Boldurești, cercetat într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant # Ziarul de Garda
Arest preventiv prelungit cu 20 de zile pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). „Arest preventiv prelungit cu 20 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pentru învinuitul cercetat pentru tortură, tratament inuman și degradant”, a scris...
17:50
The Economist: Șeful biroului prezidențial ucrainean, Kiril Budanov, dorește un acord de pace cu Rusia cât mai curând posibil, însă o parte a delegației ucrainene are alte viziuni # Ziarul de Garda
Există dezacorduri în cadrul delegației ucrainene care participă la discuțiile de pace privind ritmul în care ar trebui încheiat un acord cu Rusia, scrie The Economist. O parte, condusă de șeful biroului prezidențial ucrainean, Kiril Budanov, consideră că „interesele Ucrainei sunt cel mai bine servite de un acord rapid, condus de americani”. Această tabără se...
17:40
Program de muncă modificat, învățământ la distanță și intervenția Armatei Naționale. Premierul Munteanu anunță o serie de decizii luate în contextul avertizărilor meteo # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu anunță că a luat o serie de decizii drept măsuri preventive, în contextul codurilor galben și portocaliu emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform deciziilor luate, pentru ziua de miercuri, 18 februarie, ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții vor avea un program diferit de muncă, iar instituțiile de învățământ au...
17:30
„Mulțumesc pentru publicitatea gratuită”. Reacția Marinei Tauber la investigația care arată că ar avea peste jumătate de milion de dolari la o bancă de stat din Rusia # Ziarul de Garda
Fosta deputată Marina Tauber, condamnată la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, a venit cu o reacție după ce RISE Moldova a publicat o investigație în care a prezentat o scurgere de date din Federația Rusă, potrivit căreia Tauber ar deține peste o jumătate de milion de dolari la bancă...
17:20
LIVE TEXT/ Letonia va aloca 10 milioane de euro pentru a sprijini Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:10 Guvernul leton a decis să aloce 10 milioane de euro pentru a sprijini Ucraina în cadrul inițiativei NATO numită PURL, a declarat premiera letonă, Evika Silina, relatează Ukrinform. Potrivit acesteia, aceste fonduri vor fi direcționate către achiziționarea de arme și echipamente pentru a ajuta Ucraina să se apere. „Finanțarea va fi utilizată pentru...
17:20
În premieră, Judecătoria Chișinău aplică noile prevederi privind eliminarea conținutului abuziv din mediul digital, după ce o magistrată a fost agresată în incinta instanței # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău a aplicat, în premieră, noile prevederi ale Legii nr. 45-XVI cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, într-o cauză având ca obiect protecția unei judecătoare supuse agresiunilor online din partea unei justițiabile (n.red. Persoană care apare ca parte într-un proces), anunță marți, 17 februarie, Consiliul Superior...
17:10
AND atenționează: „Carosabilul poate deveni alunecos, vizibilitatea redusă, iar traficul se poate desfășura în condiții dificile” # Ziarul de Garda
În prezent, traficul pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar conform ultimei actualizări meteo și a codurilor galben și portocaliu emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), traficul s-ar putea desfășura în condiții dificile, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Începând din această noapte de la ora 02:00, și până mâine, ora...
16:40
INTERPOL a refuzat să-l dea în căutare internațională pe Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani pentru trădare de patrie și escrocherie # Ziarul de Garda
Denis Cuculescu, condamnat de prima instanță la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, a părăsit Republica Moldova. Organizația internațională a Poliției Criminale (INTERPOL) a refuzat anunțarea în căutare internațională a acestuia, iar Inspectoratul General al Poliției (IGP) a trimis un demers repetat, scrie RISE Moldova. Conform sursei citate, INTERPOL a refuzat anunțarea în căutare...
16:30
Autoritățile poloneze anunță că au reținut un cetățean moldovean, după ce ar fi activat frâna de mână a unui tren din estul Poloniei # Ziarul de Garda
Ofițerii de Poliție din Polonia anunță că au reținut un cetățean moldovean în vârstă de 25 de ani într-o gară din estul Poloniei, după ce ar fi activat frâna de mână a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina, au declarat luni., 16 februarie, potrivit presei locale. Incidentul a avut...
16:20
LIVE TEXT/ Trei persoane au murit, iar una a fost rănită după ce o dronă a lovit o mașină în Mîkolaivka. Război în Ucraina, ziua 1455 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 O dronă a atacat un vehicul în orașul Mîkolaivka din regiunea Donețk din Ucraina, în dimineața zilei de 17 februarie, ucigând trei persoane și rănind o alta, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei din regiunea Donețk. „În această dimineață, armata rusă a lovit un vehicul civil cu o dronă FPV...
Ieri
15:50
În Parlament a fost propus un moratoriu la Legea cetățeniei pentru tinerii care nu și-au perfectat actele înainte de majorat # Ziarul de Garda
Tinerii care nu și-au perfectat actele de identitate până la împlinirea vârstei de 18 ani ar putea beneficia de un moratoriu la legea cetățeniei. Partidul „Acțiune și Solidaritate” a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede că persoanele respective nu vor fi supuse procedurii de recunoaștere a cetățeniei până la 1 ianuarie 2028....
15:40
Președinta Maia Sandu a primit marți, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați, anunță Președinția. Potrivit unui comunicat, ambasadorii agreați sunt:
15:30
A început o nouă rundă de negocieri de pace trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA. Discuțiile au loc la Geneva, pe fondul presiunilor exercitate de Trump # Ziarul de Garda
Ucraina, Rusia și SUA au început o nouă rundă de negocieri de pace trilaterale, care au loc astăzi, 17 februarie, la Geneva, în timp ce Washingtonul insistă asupra unor progrese către un acord înainte de vară. Reuniunea de două zile marchează a treia rundă de negocieri din 2026, după sesiunile anterioare care nu au reușit...
15:10
Audiera inculpatului Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” a fost amânată pentru a cincea oară. Apărarea lui Plahotniuc a neglijat de două ori solicitările instanței de audiere a lui Plahotniuc – pe 5 și pe 10 februarie, insistând că acesta va fi pregătit să depună declarații abia pe 12 februarie. Nici pe 12, nici pe...
14:50
Reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, Vitali Iancovskii, nu a fost lăsat să intre în R. Moldova # Ziarul de Garda
Reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, Vitali Iancovskii, nu a fost lăsat să intre pe teritoriul R. Moldova și a primit o interdicție valabilă pentru cinci ani. Contactați de IPN, reprezentanții Poliției de Frontieră au declarat că în urma verificărilor efectuate, Vitali Iancovskii a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova,...
14:40
Cod galben și portocaliu de intensificări ale vântului și precipitații puternice. Poliția îndeamnă pietonii și șoferii să circule cu maximă prudență # Ziarul de Garda
Cod portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice care intră în vigoare pe 18 februarie 02:00 până la ora 20:00, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Cod Portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²). Cod Galben vizează zona de centru,...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.