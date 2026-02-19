NYT: Rusia și Ucraina au discutat despre crearea unei zone demilitarizate în Donbas

19:50

Elevii din municipiul Chișinău vor învăța de la distanță, orele se vor face online, după ce autoritățile au anunțat cod portocaliu de ninsori pentru ziua de mâine, 18 februarie. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban. Ion Ceban a declarat că anunțul a fost făcut de cu seară (pe 17 februarie, n.r.), pentru...