LIVE TEXT/ Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit echipamentele militare rusești și punctele de control ale dronelor din regiunea ocupată Donețk Război în Ucraina, ziua 1456

Există dezacorduri în cadrul delegației ucrainene care participă la discuțiile de pace privind ritmul în care ar trebui încheiat un acord cu Rusia, scrie The Economist. O parte, condusă de șeful biroului prezidențial ucrainean, Kiril Budanov, consideră că „interesele Ucrainei sunt cel mai bine servite de un acord rapid, condus de americani”. Această tabără se...