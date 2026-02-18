ÎN CONTEXT | Expert: Plahotniuc refuză să depună mărturie în dosarul „kuliok” pentru a nu se autoincrimina
Radio Moldova, 18 februarie 2026 22:10
Aducerea silită a lui Vladimir Plahotniuc în fața magistraților și refuzul acestuia de a depune declarații în dosarul „kuliok” (sacoșă - n.r.) continuă să genereze controverse juridice și politice. În cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, expertul în justiție Alexandru Bot a explicat implicațiile procedurale ale acestui episod și impactul pe care îl poate avea asupra cauzei ce îl vizează pe Igor Dodon, dar și pe Vladimir Plahotniuc.
• • •
Acum 15 minute
22:20
Poleiul a pus la limită autoritățile: Bolea promite utilaje noi pentru iernile următoare # Radio Moldova
În premieră, în anul 2026, autoritățile au alocat mijloace financiare pentru procurarea unor utilaje noi destinate întreținerii drumurilor pe timp de iarnă, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Oficialul a precizat că noile echipamente urmează să fie achiziționate în perioada 2026–2027, în contextul necesității modernizării tehnicii utilizate în sezonul rece.
Acum 30 minute
22:10
Acum o oră
21:50
Consecințele vremii | La punctele de trecere a frontierei, circulația camioanelor și a transportului de pasageri, sistată # Radio Moldova
Ninsorile și precipitațiile mixte din ultimele ore pun presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării. Autoritățile anunță formarea poleiului și a lunecușului pe mai multe sectoare. Circulația camioanelor este sistată în unele puncte de trecere a frontierei.
21:50
Oficiali europeni, despre amalgamarea voluntară: „Mai multe competențe și mai mulți bani” # Radio Moldova
Alegerile locale din 2027 ar putea fi organizate pe baza unei noi structuri administrativ-teritoriale, dacă mai multe localități optează pentru amalgamarea voluntară. Oficialii europeni susțin că acest proces este o practică europeană și că, prin aceasta, localitățile ar putea beneficia de competențe extinse și resurse financiare sporite. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul unui eveniment dedicat reformei administrației publice locale, la care au participat mai mulți aleși locali.
Acum 2 ore
21:30
Consumatorii, îndemnați să facă diferență între brânză și produsele cu grăsimi vegetale: „Mai bine cumpăr mai scump, dar delicios” # Radio Moldova
Produsele care conțin uleiuri sau grăsimi vegetale nu pot fi vândute sub denumirea de „brânză”, avertizează specialiștii Agenției pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Chiar dacă imită aspectul, gustul și consistența acesteia, pot fi vândute, dar trebuie etichetate corect. Decizia rămâne la cumpărători.
21:10
Variațiile de temperaturi creează distrugeri în capitală: o țeavă de apă s-a spart, iar o porțiune de drum s-a surpat # Radio Moldova
Variațiile de temperaturi din ultima perioadă continuă să provoace distrugeri în capitală. Miercuri, 18 februarie, strada Grădina Botanică s-a transformat în râu după ce o țeavă de apă s-a spart. Momentul a fost surprins de mai mulți șoferi și distribuit pe rețelele de socializare. Totodată, pe strada Pădurii, care intersectează Grădina Botanică, a fost semnalată și surparea unei porțiuni de asfalt.
Acum 4 ore
20:30
Programul „Casa Verde” a adus facturi mai mici pentru beneficiari. CNED pregătește lansarea unui nou apel pentru depunerea cererilor # Radio Moldova
Primele familii beneficiare ale programului guvernamental „Casa Verde” au finalizat lucrările de eficientizare energetică în locuințe. Datorită acestor investiții, gospodăriile și-au redus considerabil consumul de energie din rețea și au eficientizat cheltuielile lunare la facturi.
20:10
Elevii din municipiul Chișinău revin joi, 19 februarie, la lecții, cu prezența fizică, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, deciziile sunt bazate pe analiza situației din teren.
20:00
Sute de copii rămân fără familie în Republica Moldova: doar 98 adoptați pe parcursul unui an # Radio Moldova
Sute de copii din Republica Moldova cresc în continuare fără o familie, deși au statut adoptabil, iar numărul adopțiilor realizate anual rămâne mult sub cel al copiilor eligibili. Autoritățile spun că principala problemă nu ține de durata procedurilor, ci de diferența dintre profilul copiilor disponibili pentru adopție și așteptările familiilor care vor să adopte.
19:40
Caravana de Sănătate din România a ajuns în satele din R. Moldova. Medicii români vor consulta oamenii din mai multe localități # Radio Moldova
Caravana de Sănătate, un proiect al Crucii Roșii Române, a ajuns acum și în Republica Moldova. Medici din România au consultat miercuri, 18 februarie, locuitorii din satul Alexeevca, raionul Ungheni. Astfel de servicii vor fi oferite timp de zece luni în mai multe localități din țară.
19:40
Franța domină autoritar concursurile de biatlon la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Ștafeta feminină de 4 a câte 6 kilometri a Franței s-a clasat pe primul loc. Medalia de argint a fost cucerită de Suedia, iar cea de bronz a revenit Norvegiei. În primul schimb, pentru cvartetul câștigător a concurat Camille Bened. Aceasta a efectuat un tur de penalizare la tragerea din picioare și a căzut în partea a doua a clasamentului.
19:40
Mikaela Shiffrin a spart gheața! Schioarea americană a cucerit prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano/Cortina # Radio Moldova
Americanca Mikaela Shiffrin era favorită certă a probei de slalom din cadrului concursului de schi alpin și nu a dezamăgit, având cel mai bun timp după cele două manșe. În prima manșă Shiffrin a fost cronometrată cu 47 de secunde și 13 sutimi. Pe locul 2 s-a clasat nemțoaica Lena Duerr, iar pe 3 - suedeza Cornelia Oehlund.
19:30
România merge azi „pe o gheață subțire”, dar în cinci ani poate discuta despre aderarea la euro # Radio Moldova
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a pus azi un diagnostic extins economiei și a sugerat și câteva medicamente. „Consumul populației în scădere este dureros”, a declarat Isărescu, descriind un peisaj deja obișnuit: „mai puține ieșiri în oraș, mai puține achiziții de articole vestimentare, vacanțe mai puține, achiziții importante mai puține (...) Este un declin major”.
19:30
19:10
19:00
18:40
Acum 6 ore
18:30
Planul de Creștere al UE | Unde merg cei 1.885 de miliarde de euro și ce trebuie să facă R. Moldova pentru a primi fiecare tranșă # Radio Moldova
Banii din Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova – în valoare totală de 1.885 de miliarde de euro – ajung în bugetul de stat sub formă de împrumuturi concesionale și granturi nerambursabile, însă utilizarea lor este strict condiționată de reforme și proiecte de investiții cu impact economic. Potrivit autorităților de la Chișinău, fondurile nu pot fi folosite pentru salarii sau pensii, ci pentru infrastructură, cofinanțarea proiectelor majore și consolidarea instituțiilor publice.
18:30
UE își blindează flanul estic: R. Moldova, inclusă explicit în planurile de interconectivitate # Radio Moldova
Comisia Europeană a adoptat o strategie amplă menită să consolideze reziliența și prosperitatea regiunilor UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, răspunzând astfel presiunilor crescânde generate de războiul din Ucraina. Deși Republica Moldova nu este stat membru al UE, țara se regăsește în mod explicit în mai multe dintre componentele-cheie ale acestei strategii - de la conectivitate și infrastructură de transport, până la combaterea dezinformării și integrarea în piața internă europeană.
18:30
Europa ar putea deveni „Statele Unite ale Europei”. Academician roman: Țările mici nu pot rezista în competiția globală # Radio Moldova
Procesele dramatice produse în ultimii ani în regiune vor accentua și accelera proiectul politic al federalizării Europei, consideră academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. În opinia sa, Europa ar putea evolua, prin analogie cu modelul american, spre o formulă de tip „Statele Unite ale Europei”.
18:10
Banii din Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova – în valoare totală de 1,885 miliarde de euro – ajung în bugetul de stat sub formă de împrumuturi concesionale și granturi nerambursabile, însă utilizarea lor este strict condiționată de reforme și proiecte de investiții cu impact economic. Potrivit autorităților de la Chișinău, fondurile nu pot fi folosite pentru salarii sau pensii, ci pentru infrastructură, cofinanțarea proiectelor majore și consolidarea instituțiilor publice. Mecanismul este reglementat prin documente publice europene și naționale, iar fiecare tranșă este debursată doar după evaluarea progreselor în implementarea reformelor asumate de Guvern.
18:00
Vulnerabilitatea energetică a IMM-urilor din R. Moldova, redusă datorită unui sprijin de circa două milioane de euro # Radio Moldova
Vulnerabilitatea energetică a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova va fi redusă printr-un nou program de finanțare. Cel puțin 24 de companii vor beneficia de sprijin financiar din partea Elveției, în valoare totală de 1.85 de milioane de euro, prin Acordul de Grant pentru proiectul „Creșterea rezilienței energetice a IMM-urilor din Republica Moldova”.
17:50
Locuitorii din Cristești ar putea fi chemați la urne pentru a demite primarul: CEC a înregistrat grupul de inițiativă # Radio Moldova
Locuitorii satului Cristești, raionul Nisporeni, ar putea fi chemați la urne pentru a decide în privința revocării primarului Elena Drucenschi-Grinco. Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, pe 18 februarie, înregistrarea grupului de inițiativă care susține desfășurarea referendumului.
17:40
Reevaluarea cadastrală versus decizia locală: Primăria Chișinău evită să spună dacă va micșora coeficientul în baza căruia este calculat impozitul # Radio Moldova
Primarul Ion Ceban promite că locuitorii Chișinăului nu vor plăti impozite mai mari pentru bunurile imobile, în pofida reevaluării cadastrale, efectuate la nivel național, care a majorat, de aproape trei ori, valoarea apartamentelor și caselor din capitală. Totuși, decizia aparține Consiliului Municipal Chișinău (CMC), care nu poate aproba, deja al doilea an, bugetul capitalei, iar experții vorbesc despre promisiuni „populiste”.
17:40
Două mii de copii ucraineni, răpiți de Rusia, s-au întors acasă. Zelenski: „Avem un drum lung și dificil înainte” # Radio Moldova
Două mii de copii ucraineni, răpiți de Rusia, s-au întors acasă, a anunțat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. În același timp, mii de copii ucraineni rămân în continuare ostatici ai Federației Ruse.
16:50
Deșeurile provenite din construcții și demolări vor fi colectate separat și reciclate # Radio Moldova
Deșeurile provenite din construcții și demolări vor putea fi colectate separat, sortate și reciclate, iar materialele care vor corespunde standardelor de calitate vor putea fi reutilizate, inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor.
Acum 8 ore
16:10
Ministra Catlabuga: În acest an, ar urma să fie create între trei și cinci camere agricole # Radio Moldova
Între trei și cinci camere agricole urmează să fie create pe parcursul anului curent, pornind de la grupuri de inițiativă locală, a anunțat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
15:50
Mai multe automobile, blocate în sudul țării și în capitală din cauza ninsorilor și a ghețușului # Radio Moldova
Ninsorile și precipitațiile mixte din noaptea de 18 februarie au pus presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării. Autoritățile anunță formarea poleiului și a lunecușului pe mai multe sectoare, în timp ce circulația camioanelor este sistată în unele puncte de trecere a frontierei. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat peste 400 de angajați în gărzi de intervenție și 145 de unități de tehnică.
15:40
PSRM solicită demisia ministrului Apărării după decesele unor soldați și critică majorarea bugetului pentru Armata Națională # Radio Moldova
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) cere demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul ultimelor decese în rândul militarilor din Armata Națională. Ministerul Apărării nu va comenta declarații ale formațiunilor politice, au precizat, pentru Teleradio-Moldova, responsabili ai instituției.
15:30
15:10
Călătorii care și-au planificat astăzi, 18 februarie, deplasarea pe ruta Chișinău–București trebuie să se înarmeze cu răbdare: trenul înregistrează întârzieri semnificative din cauza vremii severe din România.
15:10
Mihai Cristian Tentea și George Iordache au înregistrat cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din anul 1992 încoace. La Milano și Cortina d'Ampezzo, cei doi sportivi au evoluat în proba de bob și s-au clasat pe locul 5. Fapt curios, podiumul a fost ocupat în totalitate de sportivii germani.
15:00
Mărturiile unui rus care s-a predat ucrainenilor pentru a rămâne în viață: „Soldații sunt legați de copaci” # Radio Moldova
Un operator de drone dintr-o unitate de elită a armatei ruse s-a predat ucrainenilor pentru a rămâne în viață. Miroslav Simonov povestește că superiorii l-au supus unor abuzuri fizice și psihologice greu de imaginat. Asta l-a făcut să dezerteze și să ceară ajutor celor pe care anterior i-a considerat inamici. Militarul a rămas în viață datorită sprijinului pe care i l-au oferit voluntarii ucraineni în cadrul proiectului „Vreau să trăiesc”.
15:00
Republica Moldova își va extinde conectivitatea aeriană prin lansarea zborurilor directe din Chișinău spre aeroporturi din Coreea. Guvernul a mandatat o delegație oficială pentru a negocia viitorul acord privind serviciile aeriene.
14:40
Call-centre din R. Moldova și România, implicate în fraude financiare: Organizatorii, reținuți într-o operațiune sub egida Eurojust # Radio Moldova
Organizatorii unor call-centre implicate în fraude financiare, care au prejudiciat cetățeni români cu peste un milion de lei, au fost reținuți într-o operațiune comună Republica Moldova - România, desfășurată sub egida Eurojust.
14:40
„Pozițiile diferă, negocierile au fost dificile” - Zelenski acuză Rusia că tergiversează acordul de pace # Radio Moldova
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate la Geneva și mediate de Statele Unite, s-au încheiat miercuri, 18 februarie, după doar două ore de discuții, fără un progres vizibil. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris tratativele drept „dificile” și a acuzat Moscova că încearcă să tergiverseze ajungerea la un acord.
Acum 12 ore
14:30
O nouă metodă de înșelăciune: Nu le oferiți date personale pretinșilor polițiști care invocă un „viitor referendum” # Radio Moldova
Merg pe la casele oamenilor, se prezintă angajați ai instituțiilor de drept și solicită actele de identitate pentru verificări în contextul unui pretins viitor recensământ. Autoritățile atenționează populația că în spatele acestor acțiuni s-ar ascunde tentative de înșelăciune sau jaf.
14:10
Veronica Dragalin nu poate fi pedepsită pentru abaterea disciplinară comisă în raport cu Tatiana Răducanu, întrucât nu mai este procuroră # Radio Moldova
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a comis o abatere disciplinară atunci când a expediat, în 2024, o scrisoare către mai mulți judecători și candidați care trecuseră sau urmau să fie supuși procesului de evaluare externă a integrității financiare și etice, denigrând-o pe fosta magistrată Tatiana Răducanu, membră a comisiilor pre-vetting și vetting la acea etapă.
14:10
Gest de recunoștință: Programul acțiunilor comemorative din 2 martie, aprobat de Guvern # Radio Moldova
Manifestările consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței, din 2 martie, vor începe tradițional cu depuneri de flori și un marș desfășurat la Chișinău, pornind din Piața Marii Adunări Naționale spre Complexul memorial Eternitate, unde va fi organizat un miting comemorativ. Programul și componența comitetului organizatoric au fost aprobate de Guvern în ședința din 18 februarie.
14:00
Mai mulți localnici din satul Floreni, raionul Anenii Noi, au primit pe telefoanele mobile un mesaj de avertizare prin care sunt îndemnați să fie vigilenți în fața unor persoane necunoscute care s-ar prezenta drept angajați ai organelor de drept. Mesajul face referire la pretinse verificări ale actelor de identitate în contextul unui viitor recensământ și avertizează că în spatele acestor acțiuni s-ar ascunde tentative de înșelăciune sau jaf.
14:00
Liga Campionilor la fotbal: Internazionale Milano joacă pe teren sintetic, acasă la „devoratorul de granzi” # Radio Moldova
Cea mai tare competiție inter-cluburi din Europa continuă astă-seară cu alte meciuri din play-off. Internazionale Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu va juca în deplasare cu Bodo/Glimt din Norvegia. Partida se va disputa la temperatura de -3 grade Celsius. „Nerazzurrii" au susținut antrenamentul oficial pe terenul artificial al stadionului Aspmyra.
13:40
Oamenii legii din R. Moldova și din România își sporesc colaborarea: Proiect de peste jumătate de milion de euro, finanțat de UE # Radio Moldova
Dezvoltarea mecanismelor de intervenție la frontieră și gestionarea eficientă a diferitor situații, inclusiv crize și amenințări, sunt principalele obiective ale proiectului transfrontalier „PRO GOV”, lansat pe 18 februarie și implementat de Inspectoratul General de Carabinieri din Republica Moldova și Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui din România.
13:40
Peste 400 de drone și 29 de rachete asupra Ucrainei. Universitatea și Palatul Copiilor din Sumî, atacate. În interior se aflau oameni # Radio Moldova
Atacurile rusești asupra Ucrainei nu contenesc. Cel puțin doi oameni au decedat, iar în jur de 20 au fost răniți în bombardamentele cu drone și rachete ce au vizat în special regiunile Sumî și Zaporojie. Potrivit președintelui Volodimr Zelenski, în total au fost lansate peste 400 de drone și 29 de rachete de diverse tipuri. De asemenea, mii de locuitori din Odesa rămân în continuare fără curent și căldură din cauza atacurilor recente efectuate de trupele Kremlinului.
13:20
Delimitarea bunurilor imobile, prelungită până în 2028: 275 de localități sunt incluse în program # Radio Moldova
Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile este prelungit până în anul 2028. Guvernul a aprobat includerea în program a 275 de localități care nu au fost acoperite anterior.
13:00
Ninsoarea afectează traficul aerian: Curse aviatice anulate și întârzieri la aeroportul din Chișinău # Radio Moldova
Zboruri anulate și întârzieri au fost înregistrate miercuri, 18 februarie, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, care afectează atât Republica Moldova, cât și statele vecine. Administrația Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță modificări în programul curselor operate din și spre Chișinău, în contextul ninsorilor și avertizărilor de vreme severă.
12:50
ÎN CONTEXT | Pavel Horea, despre negocierile de pace de la Geneva: „Rusia nu este dispusă la concesii” # Radio Moldova
Perspectivele unui progres privind încheierea războiului după noua rundă de negocieri între Ucraina, Statele Unite și Rusia, desfășurată la Geneva, rămân incerte. Dinamica de pe front și incertitudinile privind eventualele formule de compromis fac ca actualul format de dialog să fie, pentru moment, unul mai degrabă formal, afirmă expertul în securitate în cadrul Comunității WatchDog, Pavel Horea.
12:50
Ninsoarea afectează traficul aerian: Curse anulate și întârzieri la Aeroportul Chișinău # Radio Moldova
Zboruri anulate și întârzieri au fost înregistrate miercuri, 18 februarie, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, care afectează atât Republica Moldova, cât și unele destinații externe. Administrația Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță modificări în programul curselor operate din și spre Chișinău, în contextul ninsorilor și avertizărilor de vreme severă.
12:50
Ucraina a impus sancțiuni împotriva președintelui din Belarus, Alexandr Lukașenko, un aliat al liderului rus Vladimir Putin. Kievul își va intensifica eforturile pentru a contracara toate formele de sprijin acordate de Minsk agresiunii rusești și va colabora cu partenerii internaționali pentru a se asigura că sancțiunile au un impact global, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
12:40
Copiii implicați în conflictul de la Dereneu au revenit acasă: Ministra Muncii și Protecției Sociale invocă interesul suprem al copilului # Radio Moldova
Situația copiilor implicați în conflictul religios din satul Dereneu, raionul Călărași, a fost soluționată, iar minorii au revenit acasă și și-au reluat regimul obișnuit de viață. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, copiii au ieșit din biserică în urmă cu câteva zile, după ce au petrecut mai mult de două săptămâni în interiorul lăcașului de cult, perioadă în care tatăl lor, preot afiliat Mitropolia Moldovei, s-a baricadat acolo în semn de protest față de executarea unei hotărâri judecătorești definitive.
12:30
Sistemul MD-Alert, operațional din 2027. Ministra Afacerilor Interne: „Proiectul conceptului va ajunge în scurt timp în Guvern” # Radio Moldova
Sistemul MD-Alert urmează să devină operațional în anul 2027. Conceptul sistemului național de avertizare a populației în situații de urgență este aproape gata, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie.
