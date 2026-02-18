Ministra Catlabuga: În acest an, ar urma să fie create între trei și cinci camere agricole
Radio Moldova, 18 februarie 2026 16:10
Între trei și cinci camere agricole urmează să fie create pe parcursul anului curent, pornind de la grupuri de inițiativă locală, a anunțat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
16:10
Ministra Catlabuga: În acest an, ar urma să fie create între trei și cinci camere agricole # Radio Moldova
Între trei și cinci camere agricole urmează să fie create pe parcursul anului curent, pornind de la grupuri de inițiativă locală, a anunțat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
Acum o oră
15:50
Mai multe automobile, blocate în sudul țării și în capitală din cauza ninsorilor și a ghețușului # Radio Moldova
Ninsorile și precipitațiile mixte din noaptea de 18 februarie au pus presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării. Autoritățile anunță formarea poleiului și a lunecușului pe mai multe sectoare, în timp ce circulația camioanelor este sistată în unele puncte de trecere a frontierei. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat peste 400 de angajați în gărzi de intervenție și 145 de unități de tehnică.
15:40
PSRM solicită demisia ministrului Apărării după decesele unor soldați și critică majorarea bugetului pentru Armata Națională # Radio Moldova
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) cere demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul ultimelor decese în rândul militarilor din Armata Națională. Ministerul Apărării nu va comenta declarații ale formațiunilor politice, au precizat, pentru Teleradio-Moldova, responsabili ai instituției.
Acum 2 ore
15:30
Condițiile meteo extreme provoacă haos pe calea ferată: Întârzieri pe ruta Chișinău - București # Radio Moldova
Călătorii care și-au planificat deplasarea pe ruta Chișinău - București miercuri, 18 februarie, trebuie să se înarmeze cu răbdare: trenul înregistrează întârzieri semnificative din cauza vremii severe din România.
15:10
Condițiile meteo extreme provoacă haos pe calea ferată: întârzieri pe ruta Chișinău–București # Radio Moldova
Călătorii care și-au planificat astăzi, 18 februarie, deplasarea pe ruta Chișinău–București trebuie să se înarmeze cu răbdare: trenul înregistrează întârzieri semnificative din cauza vremii severe din România.
15:10
Mihai Cristian Tentea și George Iordache au înregistrat cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din anul 1992 încoace. La Milano și Cortina d'Ampezzo, cei doi sportivi au evoluat în proba de bob și s-au clasat pe locul 5. Fapt curios, podiumul a fost ocupat în totalitate de sportivii germani.
15:00
Mărturiile unui rus care s-a predat ucrainenilor pentru a rămâne în viață: „Soldații sunt legați de copaci” # Radio Moldova
Un operator de drone dintr-o unitate de elită a armatei ruse s-a predat ucrainenilor pentru a rămâne în viață. Miroslav Simonov povestește că superiorii l-au supus unor abuzuri fizice și psihologice greu de imaginat. Asta l-a făcut să dezerteze și să ceară ajutor celor pe care anterior i-a considerat inamici. Militarul a rămas în viață datorită sprijinului pe care i l-au oferit voluntarii ucraineni în cadrul proiectului „Vreau să trăiesc”.
15:00
Republica Moldova își va extinde conectivitatea aeriană prin lansarea zborurilor directe din Chișinău spre aeroporturi din Coreea. Guvernul a mandatat o delegație oficială pentru a negocia viitorul acord privind serviciile aeriene.
14:40
Call-centre din R. Moldova și România, implicate în fraude financiare: Organizatorii, reținuți într-o operațiune sub egida Eurojust # Radio Moldova
Organizatorii unor call-centre implicate în fraude financiare, care au prejudiciat cetățeni români cu peste un milion de lei, au fost reținuți într-o operațiune comună Republica Moldova - România, desfășurată sub egida Eurojust.
14:40
„Pozițiile diferă, negocierile au fost dificile” - Zelenski acuză Rusia că tergiversează acordul de pace # Radio Moldova
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate la Geneva și mediate de Statele Unite, s-au încheiat miercuri, 18 februarie, după doar două ore de discuții, fără un progres vizibil. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris tratativele drept „dificile” și a acuzat Moscova că încearcă să tergiverseze ajungerea la un acord.
Acum 4 ore
14:30
O nouă metodă de înșelăciune: Nu le oferiți date personale pretinșilor polițiști care invocă un „viitor referendum” # Radio Moldova
Merg pe la casele oamenilor, se prezintă angajați ai instituțiilor de drept și solicită actele de identitate pentru verificări în contextul unui pretins viitor recensământ. Autoritățile atenționează populația că în spatele acestor acțiuni s-ar ascunde tentative de înșelăciune sau jaf.
14:10
Veronica Dragalin nu poate fi pedepsită pentru abaterea disciplinară comisă în raport cu Tatiana Răducanu, întrucât nu mai este procuroră # Radio Moldova
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a comis o abatere disciplinară atunci când a expediat, în 2024, o scrisoare către mai mulți judecători și candidați care trecuseră sau urmau să fie supuși procesului de evaluare externă a integrității financiare și etice, denigrând-o pe fosta magistrată Tatiana Răducanu, membră a comisiilor pre-vetting și vetting la acea etapă.
14:10
Gest de recunoștință: Programul acțiunilor comemorative din 2 martie, aprobat de Guvern # Radio Moldova
Manifestările consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței, din 2 martie, vor începe tradițional cu depuneri de flori și un marș desfășurat la Chișinău, pornind din Piața Marii Adunări Naționale spre Complexul memorial Eternitate, unde va fi organizat un miting comemorativ. Programul și componența comitetului organizatoric au fost aprobate de Guvern în ședința din 18 februarie.
14:00
Mai mulți localnici din satul Floreni, raionul Anenii Noi, au primit pe telefoanele mobile un mesaj de avertizare prin care sunt îndemnați să fie vigilenți în fața unor persoane necunoscute care s-ar prezenta drept angajați ai organelor de drept. Mesajul face referire la pretinse verificări ale actelor de identitate în contextul unui viitor recensământ și avertizează că în spatele acestor acțiuni s-ar ascunde tentative de înșelăciune sau jaf.
14:00
Liga Campionilor la fotbal: Internazionale Milano joacă pe teren sintetic, acasă la „devoratorul de granzi” # Radio Moldova
Cea mai tare competiție inter-cluburi din Europa continuă astă-seară cu alte meciuri din play-off. Internazionale Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu va juca în deplasare cu Bodo/Glimt din Norvegia. Partida se va disputa la temperatura de -3 grade Celsius. „Nerazzurrii" au susținut antrenamentul oficial pe terenul artificial al stadionului Aspmyra.
13:40
Oamenii legii din R. Moldova și din România își sporesc colaborarea: Proiect de peste jumătate de milion de euro, finanțat de UE # Radio Moldova
Dezvoltarea mecanismelor de intervenție la frontieră și gestionarea eficientă a diferitor situații, inclusiv crize și amenințări, sunt principalele obiective ale proiectului transfrontalier „PRO GOV”, lansat pe 18 februarie și implementat de Inspectoratul General de Carabinieri din Republica Moldova și Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui din România.
13:40
Peste 400 de drone și 29 de rachete asupra Ucrainei. Universitatea și Palatul Copiilor din Sumî, atacate. În interior se aflau oameni # Radio Moldova
Atacurile rusești asupra Ucrainei nu contenesc. Cel puțin doi oameni au decedat, iar în jur de 20 au fost răniți în bombardamentele cu drone și rachete ce au vizat în special regiunile Sumî și Zaporojie. Potrivit președintelui Volodimr Zelenski, în total au fost lansate peste 400 de drone și 29 de rachete de diverse tipuri. De asemenea, mii de locuitori din Odesa rămân în continuare fără curent și căldură din cauza atacurilor recente efectuate de trupele Kremlinului.
13:20
Delimitarea bunurilor imobile, prelungită până în 2028: 275 de localități sunt incluse în program # Radio Moldova
Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile este prelungit până în anul 2028. Guvernul a aprobat includerea în program a 275 de localități care nu au fost acoperite anterior.
13:00
Ninsoarea afectează traficul aerian: Curse aviatice anulate și întârzieri la aeroportul din Chișinău # Radio Moldova
Zboruri anulate și întârzieri au fost înregistrate miercuri, 18 februarie, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, care afectează atât Republica Moldova, cât și statele vecine. Administrația Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță modificări în programul curselor operate din și spre Chișinău, în contextul ninsorilor și avertizărilor de vreme severă.
12:50
ÎN CONTEXT | Pavel Horea, despre negocierile de pace de la Geneva: „Rusia nu este dispusă la concesii” # Radio Moldova
Perspectivele unui progres privind încheierea războiului după noua rundă de negocieri între Ucraina, Statele Unite și Rusia, desfășurată la Geneva, rămân incerte. Dinamica de pe front și incertitudinile privind eventualele formule de compromis fac ca actualul format de dialog să fie, pentru moment, unul mai degrabă formal, afirmă expertul în securitate în cadrul Comunității WatchDog, Pavel Horea.
12:50
Ninsoarea afectează traficul aerian: Curse anulate și întârzieri la Aeroportul Chișinău # Radio Moldova
Zboruri anulate și întârzieri au fost înregistrate miercuri, 18 februarie, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, care afectează atât Republica Moldova, cât și unele destinații externe. Administrația Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță modificări în programul curselor operate din și spre Chișinău, în contextul ninsorilor și avertizărilor de vreme severă.
12:50
Ucraina a impus sancțiuni împotriva președintelui din Belarus, Alexandr Lukașenko, un aliat al liderului rus Vladimir Putin. Kievul își va intensifica eforturile pentru a contracara toate formele de sprijin acordate de Minsk agresiunii rusești și va colabora cu partenerii internaționali pentru a se asigura că sancțiunile au un impact global, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
12:40
Copiii implicați în conflictul de la Dereneu au revenit acasă: Ministra Muncii și Protecției Sociale invocă interesul suprem al copilului # Radio Moldova
Situația copiilor implicați în conflictul religios din satul Dereneu, raionul Călărași, a fost soluționată, iar minorii au revenit acasă și și-au reluat regimul obișnuit de viață. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, copiii au ieșit din biserică în urmă cu câteva zile, după ce au petrecut mai mult de două săptămâni în interiorul lăcașului de cult, perioadă în care tatăl lor, preot afiliat Mitropolia Moldovei, s-a baricadat acolo în semn de protest față de executarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Acum 6 ore
12:30
Sistemul MD-Alert, operațional din 2027. Ministra Afacerilor Interne: „Proiectul conceptului va ajunge în scurt timp în Guvern” # Radio Moldova
Sistemul MD-Alert urmează să devină operațional în anul 2027. Conceptul sistemului național de avertizare a populației în situații de urgență este aproape gata, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie.
12:20
Străinii care cer drept de ședere în R. Moldova vor trebui să dovedească că se pot întreține # Radio Moldova
Cetățenii străini care solicită obținerea sau prelungirea dreptului de ședere în Republica Moldova vor trebui să demonstreze că au suficiente mijloace de întreținere și că au unde locui pe teritoriul țării, pentru a preveni imigrația abuzivă. De asemenea, autoritățile vor introduce în legislație conceptul de profil de risc, pentru a identifica persoanele care pot reprezenta pericol pentru securitatea națională și ordinea publică.
12:10
Legea cetățeniei ar putea fi ajustată. Modul în care poate fi dovedită cetățenia R. Moldova, clarificat # Radio Moldova
Procedurile pentru persoanele care sunt cetățeni ai Republicii Moldova prin naștere și întâmpină dificultăți la perfectarea actelor de identitate ar putea fi simplificate, iar modul în care poate fi dovedită cetățenia - clarificat. Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică a aprobat miercuri, 18 februarie, corapoartele pentru trei proiecte de lege care prevăd modificări la Legea cetățeniei.
11:50
Copii și adulți obligați să muncească în condiții inumane, la Ștefan Vodă și peste Nistru: Făptașul, condamnat la 17 ani de închisoare # Radio Moldova
Îi bătea și îi impunea să muncească în schimbul unor condiții inumane de trai. Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și exploatarea copiilor prin muncă forțată, condiții inumane de trai și de muncă, inclusiv cu aplicarea violenței fizice.
11:50
Moldoveanul reținut în Polonia, bănuit de sabotaj, are și cetățenia română. Ministră: „Au fost remise solicitări în România” # Radio Moldova
Tânărul din R. Moldova, care a fost reținut de oamenii legii din Polonia după ce ar fi tras de frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței, acțiune catalogată de autoritățile poloneze ca sabotaj, deține și cetățenia României. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță că autoritățile de la Chișinău au inițiat demersurile necesare pentru a clarifica situația în acest caz.
11:40
Copii și adulți obligați să muncească în condiții inumane, la Ștefan Vodă și peste Nistru: Un bărbat de 47 de ani, condamnat la 17 ani de închisoare # Radio Moldova
Îi bătea și îi impunea să muncească în schimbul unor condiții inumane de trai. Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și exploatarea copiilor prin muncă forțată, condiții inumane de trai și de muncă, inclusiv cu aplicarea violenței fizice.
11:30
Lista bunurilor pe care moldovenii din diasporă le pot aduce acasă fără a plăti taxe de import a fost precizată printr-o decizie de Guvern, aprobată în ședința din 18 februarie. Facilitatea se acordă exclusiv persoanelor care decid să revină definitiv în țară.
11:10
Spitalele regionale din Cahul și Bălți, în proces de construcție: „Vor prelua funcții de nivel republican” # Radio Moldova
Autoritățile nu renunță la construcția celor două spitale regionale de la Bălți și Cahul, fiindcă aceste obiective sunt „importante și strategice” pentru R. Moldova, afirmă ministrul Sănătății, Emil Ceban. În cazul spitalului din sudul R. Moldova, lucrările sunt mai avansate, a anunțat oficialul, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie.
10:40
Ninsori și ghețuș | Restricții pentru vehiculele de mare tonaj; peste 400 de salvatori, pregătiți pentru intervenții # Radio Moldova
Ninsorile și precipitațiile mixte din noaptea de 18 februarie au pus presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării. Autoritățile anunță formarea poleiului și a lunecușului pe mai multe sectoare, în timp ce circulația camioanelor este sistată în unele puncte de trecere a frontierei. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat peste 400 de angajați în gărzi de intervenție și 145 de unități de tehnică.
10:40
„Elemente de ajustare semnificativă a tarifului nu sunt”: Ministrul Junghietu anticipează că tarifele la energia electrică nu vor fi majorate # Radio Moldova
Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, fiindcă nu ar exista „elemente de ajustare semnificativă a tarifului”, în condițiile devierilor pozitive înregistrate de cei doi operatori de distribuție, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
10:40
Tichetele de vacanță intră în vigoare: „Banii vor putea fi folosiți doar în structurile turistice din mediul rural” # Radio Moldova
Guvernul a definitivat procedura de emitere a tichetelor de vacanță, prin aprobarea regulamentului care stabilește modul de utilizare a acestora. Tichetele de vacanță sunt bilete valorice pe care angajatorii le pot acorda salariaților pentru achitarea serviciilor turistice pe teritoriul Republicii Moldova, fără a fi supuse impozitării.
Acum 8 ore
10:20
Revista presei internaționale | Negocierile dintre Kiev și Moscova au intrat în impas; Noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei provoacă dispute în UE # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre rezultatele noii runde de negocieri de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, care s-a desfășurat ieri la Geneva. Mai multe publicații notează că, în paralel, emisarii americani au negociat și programul nuclear iranian, fără a obține însă rezultate concrete. Totodată, agențiile internaționale de presă semnalează creșterea tensiunilor militare în Europa de Est, în contextul amenințărilor Rusiei și al consolidării apărării NATO.
10:00
Exporturile de vinuri moldovenești către Ucraina, în pericol după suspendarea importurilor de carne de pasăre # Radio Moldova
Exporturile de produse vitivinicole moldovenești către Ucraina ar putea fi afectate după ce Republica Moldova a suspendat temporar importurile de carne de pasăre din această țară. O eventuală interdicție ar genera pierderi de circa 35 de milioane de dolari, însă negocierile bilaterale continuă, iar protecția consumatorilor rămâne prioritatea autorităților, a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1.
10:00
Ninsori și ghețuș | Restricții pentru vehiculele de mare tonaj în sudul țării, trafic suspendat în două puncte de frontieră # Radio Moldova
Ninsorile și precipitațiile mixte din noaptea de 18 februarie au pus presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării. Autoritățile anunță formarea poleiului și a lunecușului pe mai multe sectoare, în timp ce circulația camioanelor este sistată în unele puncte de trecere a frontierei.
09:50
Consumatori din sudul R. Moldova, afectați de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Radio Moldova
Mii de consumatori din centrul și sudul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică miercuri, 18 februarie, în urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore, anunță Ministerul Energiei. Deconectările au fost provocate de precipitații și vânt, care au afectat rețelele de distribuție, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru remedierea avariilor.
09:50
Șantaj în Chișinău după mai multe partide de poker: Frați gemeni, reținuți de oamenii legii # Radio Moldova
Un joc de poker s-a transformat într-un coșmar pentru un tânăr de 22 de ani din Chișinău. Acesta ar fi fost amenințat cu moartea și forțat să plătească mii de euro unor frați gemeni, care susțineau că le datorează bani în urma unor partide de jocuri de noroc.
09:40
Moldelectrica se transformă în societate pe acțiuni: Reorganizarea trebuie să se încheie până în aprilie 2027 # Radio Moldova
Întreprinderea de stat „Moldelectrica” va fi transformată în societate pe acțiuni. Reorganizarea, cu transmiterea tuturor activelor către noua entitate juridică, urmează să fie finalizată până în aprilie 2027.
09:40
Revista presei | Tăcerea lui Plahotniuc în dosarul „kuliok” – strategie juridică sau „cadou” politic? Bombardamentele rusești se văd în facturile cetățenilor moldoveni # Radio Moldova
Presa națională scrie despre începutul unei noi faze în dialogul bilateral dintre SUA și RM, cu accent pe securitatea regională. Refuzul lui Vlad Plahotniuc de a face declarații în dosarul „kuliok”, în care este investigat fostul președinte Igor Dodon, reprezintă un alt subiect de rezonanță. Presa semnalează între timp că mai multe licee cu predare în limba română din regiunea transnistreană au primit emailuri cu amenințări.
09:20
Corespondență Dan Alexe | Belgia acuzată de antisemitism și situația legală a circumciziilor în UE # Radio Moldova
Un conflict diplomatic a izbucnit între Belgia și Statele Unite, provocat de acuzațiile ambasadorului american la Bruxelles, prelungite de altele venite din Israel, conflict care scoate la lumină o dezbatere mult mai amplă, veche și complexă: statutul circumciziei religioase în Europa.
08:40
ACTUALIZARE | Restricții pentru transportul de marfă și pasageri pe sectorul Odesa-Reni # Radio Moldova
Este suspendată temporar deplasarea camioanelor, a mijloacelor de transport de tonaj mare și a vehiculelor destinate transportului de pasageri spre și dinspre mai multe puncte de trecere a frontierei. Potrivit Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, restricțiile au fost instituite de autoritățile ucrainene pe traseului Odesa–Reni, pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor de urgență.
08:40
Capitala României și județul Ilfov se află sub alertă cod roșu de ninsori miercuri dimineață, 18 februarie, iar populația a fost avertizată în toiul nopții printr-un mesaj Ro-Alert să evite deplasarea cu autoturismul.
Acum 12 ore
08:30
„Catfishingul” - relații false și profiluri online înșelătoare: „Totul începe cu o abordare prietenoasă, apoi șantaj” # Radio Moldova
Poate vi s-a întâmplat și vouă sau apropiaților să întâlniți pe cineva online care pare perfect. Vă scrie mesaje dulci, vă face să zâmbiți, vă spune că sunteți cea mai specială persoană din viața lui. Dar, pe măsură ce trece timpul, încep să apară semne ciudate, nu vrea să deschidă camera, schimbă detalii despre viața lui, cere bani sau poze intime. Atunci apare întrebarea, tu cu cine vorbești, de fapt?
08:20
Runda a treia de negocieri la Geneva: SUA vorbesc despre avans, unele surse indică dificultăți # Radio Moldova
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că a fost înregistrat un „progres semnificativ” după prima zi a negocierilor de la Geneva dintre Ucraina, SUA și Rusia, informează RBC-Ucraina, cu referire la postarea sa pe rețeaua socială X.
08:10
Săptămâna Albă, numită și Săptămâna Brânzei, marchează ultima etapă de pregătire înainte de Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post de peste an. Este o perioadă de tranziție: carnea nu se mai consumă, însă sunt încă permise lactatele, ouăle și peștele. Dincolo de dimensiunea spirituală, această săptămână are și o logică alimentară, ceea ce înseamnă adaptarea treptată a organismului la un regim restrictiv, spun nutriționiștii.
07:30
Consumatori din centrul și sudul Republicii Moldova, afectați de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Radio Moldova
Sute de consumatori din centrul și sudul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică miercuri, 18 februarie, în urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore, anunță Ministerul Energiei. Deconectările au fost provocate de precipitații și vânt, care au afectat rețelele de distribuție, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru remedierea avariilor.
07:30
Exporturile de vinuri moldovenești către Ucraina, în pericol după suspendarea importurilor de carne # Radio Moldova
Exporturile de produse vitivinicole moldovenești către Ucraina ar putea fi afectate după ce Republica Moldova a suspendat temporar importurile de carne din această țară. O eventuală interdicție ar genera pierderi de circa 35 de milioane de dolari, însă negocierile bilaterale continuă, iar protecția consumatorilor rămâne prioritatea autorităților a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.
07:20
Punctele de trecere a frontierei activează în regim normal în această dimineață de miercuri, 18 februarie, iar fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat, anunță autoritățile de frontieră. Drumurile de acces spre punctele de trecere sunt practicabile, fără restricții în procesul de control la frontieră.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.