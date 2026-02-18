ÎN CONTEXT | Pavel Horea, despre negocierile de pace de la Geneva: „Rusia nu este dispusă la concesii”

08:30

Poate vi s-a întâmplat și vouă sau apropiaților să întâlniți pe cineva online care pare perfect. Vă scrie mesaje dulci, vă face să zâmbiți, vă spune că sunteți cea mai specială persoană din viața lui. Dar, pe măsură ce trece timpul, încep să apară semne ciudate, nu vrea să deschidă camera, schimbă detalii despre viața lui, cere bani sau poze intime. Atunci apare întrebarea, tu cu cine vorbești, de fapt?