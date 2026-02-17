Al șaselea dosar în R. Moldova pentru Vladimir Plahotniuc: acuzații privind acte de identitate false

17:30

Un pensionar a suferit răni grave după ce a fost împins deliberat pe șinele de cale ferată de către un bărbat necunoscut, chiar în momentul în care un tren intra în gara Grenchen Nord din Elveția, relatează cotidianul Blick. Incidentul, petrecut duminică puțin înainte de ora 15:00 la peronul 1, a fost declanșat de refuzul … Articolul Atac șocant în Elveția: Pensionar împins pe șinele de tren pentru că a refuzat să dea bani unui cerșetor apare prima dată în BreakingNews.