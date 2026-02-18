Moldelectrica se transformă în societate pe acțiuni: Reorganizarea trebuie să se încheie până în aprilie 2027
Radio Moldova, 18 februarie 2026 09:40
Întreprinderea de stat „Moldelectrica” va fi transformată în societate pe acțiuni. Reorganizarea, cu transmiterea tuturor activelor către noua entitate juridică, urmează să fie finalizată până în aprilie 2027.
• • •
Exporturile de vinuri moldovenești către Ucraina, în pericol după suspendarea importurilor de carne de pasăre # Radio Moldova
Exporturile de produse vitivinicole moldovenești către Ucraina ar putea fi afectate după ce Republica Moldova a suspendat temporar importurile de carne de pasăre din această țară. O eventuală interdicție ar genera pierderi de circa 35 de milioane de dolari, însă negocierile bilaterale continuă, iar protecția consumatorilor rămâne prioritatea autorităților, a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1.
Ninsori și ghețuș | Restricții pentru vehiculele de mare tonaj în sudul țării, trafic suspendat în două puncte de frontieră # Radio Moldova
Ninsorile și precipitațiile mixte din noaptea de 18 februarie au pus presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării. Autoritățile anunță formarea poleiului și a lunecușului pe mai multe sectoare, în timp ce circulația camioanelor este sistată în unele puncte de trecere a frontierei.
Consumatori din sudul R. Moldova, afectați de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile # Radio Moldova
Mii de consumatori din centrul și sudul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică miercuri, 18 februarie, în urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore, anunță Ministerul Energiei. Deconectările au fost provocate de precipitații și vânt, care au afectat rețelele de distribuție, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru remedierea avariilor.
Șantaj în Chișinău după mai multe partide de poker: Frați gemeni, reținuți de oamenii legii # Radio Moldova
Un joc de poker s-a transformat într-un coșmar pentru un tânăr de 22 de ani din Chișinău. Acesta ar fi fost amenințat cu moartea și forțat să plătească mii de euro unor frați gemeni, care susțineau că le datorează bani în urma unor partide de jocuri de noroc.
Revista presei | Tăcerea lui Plahotniuc în dosarul „kuliok” – strategie juridică sau „cadou” politic? Bombardamentele rusești se văd în facturile cetățenilor moldoveni # Radio Moldova
Presa națională scrie despre începutul unei noi faze în dialogul bilateral dintre SUA și RM, cu accent pe securitatea regională. Refuzul lui Vlad Plahotniuc de a face declarații în dosarul „kuliok”, în care este investigat fostul președinte Igor Dodon, reprezintă un alt subiect de rezonanță. Presa semnalează între timp că mai multe licee cu predare în limba română din regiunea transnistreană au primit emailuri cu amenințări.
Corespondență Dan Alexe | Belgia acuzată de antisemitism și situația legală a circumciziilor în UE # Radio Moldova
Un conflict diplomatic a izbucnit între Belgia și Statele Unite, provocat de acuzațiile ambasadorului american la Bruxelles, prelungite de altele venite din Israel, conflict care scoate la lumină o dezbatere mult mai amplă, veche și complexă: statutul circumciziei religioase în Europa.
ACTUALIZARE | Restricții pentru transportul de marfă și pasageri pe sectorul Odesa-Reni # Radio Moldova
Este suspendată temporar deplasarea camioanelor, a mijloacelor de transport de tonaj mare și a vehiculelor destinate transportului de pasageri spre și dinspre mai multe puncte de trecere a frontierei. Potrivit Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, restricțiile au fost instituite de autoritățile ucrainene pe traseului Odesa–Reni, pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor de urgență.
Capitala României și județul Ilfov se află sub alertă cod roșu de ninsori miercuri dimineață, 18 februarie, iar populația a fost avertizată în toiul nopții printr-un mesaj Ro-Alert să evite deplasarea cu autoturismul.
„Catfishingul” - relații false și profiluri online înșelătoare: „Totul începe cu o abordare prietenoasă, apoi șantaj” # Radio Moldova
Poate vi s-a întâmplat și vouă sau apropiaților să întâlniți pe cineva online care pare perfect. Vă scrie mesaje dulci, vă face să zâmbiți, vă spune că sunteți cea mai specială persoană din viața lui. Dar, pe măsură ce trece timpul, încep să apară semne ciudate, nu vrea să deschidă camera, schimbă detalii despre viața lui, cere bani sau poze intime. Atunci apare întrebarea, tu cu cine vorbești, de fapt?
Runda a treia de negocieri la Geneva: SUA vorbesc despre avans, unele surse indică dificultăți # Radio Moldova
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că a fost înregistrat un „progres semnificativ” după prima zi a negocierilor de la Geneva dintre Ucraina, SUA și Rusia, informează RBC-Ucraina, cu referire la postarea sa pe rețeaua socială X.
Săptămâna Albă, numită și Săptămâna Brânzei, marchează ultima etapă de pregătire înainte de Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post de peste an. Este o perioadă de tranziție: carnea nu se mai consumă, însă sunt încă permise lactatele, ouăle și peștele. Dincolo de dimensiunea spirituală, această săptămână are și o logică alimentară, ceea ce înseamnă adaptarea treptată a organismului la un regim restrictiv, spun nutriționiștii.
Punctele de trecere a frontierei activează în regim normal în această dimineață de miercuri, 18 februarie, iar fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat, anunță autoritățile de frontieră. Drumurile de acces spre punctele de trecere sunt practicabile, fără restricții în procesul de control la frontieră.
Circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă în această dimineață, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții de 18 februarie, în mai multe regiuni au fost înregistrate ninsori, iar în altele precipitații sub formă de ploaie, ceea ce a favorizat formarea lunecușului și a poleiului pe unele sectoare.
Judecătoria Chișinău impune reguli stricte de acces pentru a asigura siguranța magistraților # Radio Moldova
Judecătoria Chișinău a anunțat reguli mai stricte de acces în sediile instanței, menite să garanteze siguranța magistraților și buna desfășurare a ședințelor de judecată, după ce o magistrată a fost agresată în timpul unei ședințe de judecată pe 29 ianuarie.
Excelentă pentru Franța ziua a 11-a de concurs de la Olimpiada Albă. Sportivii din Hexagon au cucerit în premieră titlul olimpic în ștafeta masculină la biatlon și au stabilit un nou record pentru țara lor în ce privește numărul de medalii la o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Cu 16 medalii la Milano/Cortina 2026, delegația franceză și-a depășit performanțele din 2014 și 2018.
17 februarie 2026
ÎN CONTEXT | Expertă în educație, despre „liniile roșii” în școli: disciplinele reale, în criză acută de profesori # Radio Moldova
Sistemul educațional este unul rezilient, cu tradiții solide, dar rămâne marcat de vulnerabilități serioase la disciplinele reale, de probleme de integritate și de fenomene îngrijorătoare de violență. Natalia Grâu, expertă în educație și fost secretar de stat la Ministerul Educației, a explicat că, deși percepția generală indică un grad înalt de satisfacție, există „linii roșii” critice care impun o mai mare aplicabilitate a cunoștințelor: „asigurarea unei educații de calitate pentru fiecare copil, indiferent de mediul și locul în care învață”.
Ministerul Agriculturii nu are competența de a interveni direct în formarea prețurilor, susține ministra Agriculturii # Radio Moldova
Un proiect de lege privind practicile comerciale neloiale, inițiat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), se află în faza de avizare și urmează să fie supus consultărilor publice, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga, în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1. Documentul stabilește reguli pentru prevenirea creșterilor nejustificate de preț și pentru facilitarea accesului producătorilor mici și micro în magazine, prevăzând plafonarea adaosului comercial, trasabilitatea produselor și etichetarea clară a originii.
Temperaturile scăzute și sezonul gripal aduc un aflux de pacienți la Institutul de Pneumologie din Chișinău # Radio Moldova
Temperaturile scăzute și sezonul gripal aduc un aflux de pacienți la Institutul de Pneumologie din Chișinău. Toate cele 285 de paturi disponibile sunt ocupate. Vârstnicii și bolnavii cronici sunt cei mai vulnerabili, pentru că pot ajunge la complicații severe. Medicii recomandă vaccinarea cu serul antigripal, iar la apariția primelor simptome, bolnavii trebuie să ceară ajutorul specialiștilor.
Locuitori din Durlești cer ca slujbele de la Mănăstirea „Sfântul Apostol Andrei” să fie ținute de starețul învinuit de viol: Răspunsul Mitropoliei Basarabiei # Radio Moldova
Un grup de enoriași din orașul Durlești, suburbie a capitalei, a mers la Mitropolia Basarabiei pentru a cere ca slujbele de la Mănăstirea „Sfântul Apostol Andrei” să fie ținute de un stareț care ar fi agresat sexual o adolescentă.
Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halushchenko, plasat în arest preventiv în dosarul de corupție legat de Energoatom # Radio Moldova
Fostul ministru ucrainean al Energiei și Justiției, Herman Halushchenko, care, alături de omul de afaceri Tymur Mindich, este suspect în dosarul „Operațiunea Midas”, ce vizează presupuse acte de corupție legate de compania nucleară ucraineană Energoatom, a fost plasat în arest preventiv, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune în valoare de 200 de milioane de grivne (4,6 milioane de dolari), scrie portalul Ukrainska Pravda.
Programul „Învățare prin servicii. Primii” va fi studiat în școlile din Rusia: Elevii, instruiți să se implice în proiecte sociale # Radio Moldova
Elevii din Federația Rusă vor rezolva „sarcini sociale” ale statului și ale organizațiilor neguvernamentale prin intermediul programului „Învățare prin servicii. Primii”, inclus în disciplina școlară obligatorie „Proiect individual”, începând cu luna septembrie curent. Acest program îi va ajuta pe elevi să își valorifice potențialul în proiectele comunitare, potrivit ministrului rus al Educației, Serghei Kravțov, scrie presa rusă.
Din 1 aprilie, consumatorii noncasnici mari, obligați să fie asigurați cu gaze naturale de pe piața liberă # Radio Moldova
Din 1 aprilie, toți consumatorii noncasnici mari, adică companiile care consumă anual mai mult de 100 de mii de metri cubi de gaze naturale sunt obligate să fie asigurate cu gaze naturale de pe piața liberă. În cazul în care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un astfel de furnizor rămâne fără gaze naturale, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Până în prezent, doar 82 de consumatori noncasnici mari au făcut deja tranziția către piața liberă, ceea ce reprezintă doar 40 la sută din companiile vizate. Toate aceste schimbări contribuie la creșterea concurenței, diversificarea ofertelor și consolidarea pieței libere a gazelor naturale, mai precizează ANRE.
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online miercuri, 18 februarie. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul general Ion Ceban, în seara zilei de marți, 17 februarie. Potrivit acestuia, decizia a fost luată după consultări interne și în contextul recomandărilor autorităților centrale privind condițiile meteorologice nefavorabile.
Ministerul Educației: Decizia privind lecțiile de miercuri, 18 februarie, revine direcțiilor de învățământ # Radio Moldova
Direcțiile de învățământ, împreună cu autoritățile publice locale de nivelul II, vor putea decide în mod independent dacă lecțiile de miercuri, 18 februarie, vor fi desfășurate online, anunță Ministerul Educației și Cercetării, în contextul avertizărilor meteorologice de ninsori și lapoviță emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Un nou titlu olimpic pentru Franța în concursul de biatlon. Ștafeta masculină de 4 a câte 7 kilometri și jumătate s-a clasat pe primul loc. Medalia de argint a fost cucerită de Norvegia, iar cea de bronz a revenit Suediei. Franța a cucerit în premieră medalia olimpică de aur în proba masculină de ștafetă 4 a câte 7 kilometri și jumătate. În componența Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet și Éric Perrot, francezii au evoluat impecabil, deși la un moment dat au întâlnit mari dificultăți.
Raport: „La alegerile parlamentare, femeile au fost principalele victime ale instigării la ură și discriminării online # Radio Moldova
În perioada alegerilor parlamentare din 2025, mai mult de jumătate din cazurile de instigare la ură și discriminare au avut loc în mediul online, iar principalele victime au fost femeile, potrivit raportului „Discurs de ură și instigare la discriminare - alegeri 2025”, făcut public pe 17 februarie. Experții recomandă elaborarea unei strategii pentru combaterea acestui fenomen.
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Canada a mai cucerit un titlu olimpic la patinaj viteză, proba de urmărire pe echipe # Radio Moldova
Echipa Canadei cucerește al doilea titlu olimpic la rând la patinaj-viteză, proba de urmărire pe echipe. Nord-americanele, cu Ivanie Blondin, Valerie Matais și Isabelle Weidemann pe gheață, au învins în finală echipa Țărilor de Jos. Diferența a fost de doar 96 de sutimi de secundă.
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va sta încă 20 de zile în arest preventiv # Radio Moldova
Fostul primar de Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, va sta încă 20 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată pe 17 februarie, la solicitarea procurorilor.
Piața muncii versus curriculum: Studenții cer o programă școlară adaptată la realități # Radio Moldova
Lipsa unei corelări între curriculum și cerințele actuale ale pieței muncii, a unor mecanisme de raportare a abuzurilor care să-i protejeze pe tineri, riscul majorării taxelor de studii sau obligativitatea studierea limbii române încă de la grădiniță pentru copiii minorităților naționale au constituit principalele subiecte puse în discuție, pe 17 februarie, la consultările publice privind modificările la Codul educației, organizate pe platformă parlamentară.
Ucraina urmărește soluții care să apropie pacea: Primele declarații ale lui Rustem Umerov la Geneva # Radio Moldova
Principala sarcină a negociatorilor ucraineni este să avanseze soluții care să contribuie la instaurarea unei păci durabile, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, în contextul noii runde de negocieri trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, desfășurate în perioada 17–18 februarie, la Geneva.
CALRCE recunoaște progresele R. Moldova în democrația locală: „Reforma trebuie să continue și este nevoie de un consens larg” # Radio Moldova
Situația privind democrația locală în Republica Moldova s-a îmbunătățit, însă munca nu s-a încheiat, iar reforma inițiată de Guvern rămâne crucială pentru dezvoltarea capacităților financiare și creșterea calității serviciilor în localități. Aprecierea a fost făcută de președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), Marc Cools.
Muncă la distanță și lecții online: Măsuri anunțate de premierul Munteanu pentru ziua de 18 februarie # Radio Moldova
Autoritățile recomandă modificarea programului de muncă, organizarea lucrului de la distanță și desfășurarea lecțiilor online, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru ziua de miercuri, 18 februarie, când sunt prognozate ninsori puternice, viscol și formarea troienelor.
Dosarul „kuliok” fără declarația lui Plahotniuc. Experți: Miza depășește episodul din 2019 # Radio Moldova
Refuzul lui Vladimir Plahotniuc de a depune declarații în dosarul „kuliok” (sacoșă - n.r.) nu este doar un gest procedural, ci un moment cu implicații juridice și politice. Experții susțin că miza reală vizează presupusa complicitate la finanțarea Partidului Socialiștilor și modul în care Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon ar fi reușit să se mențină reciproc în poziții de putere.
La maternitatea din Soroca s-a născut un bebeluș cu greutatea de cinci kilograme și 25 de grame. Robert a venit pe lume ca un adevărat luptător, fiind considerat un „bebeluș-gigant”. Și mai uimitor este faptul că mama sa a reușit să-l nască pe cale naturală.
Alegere ecologică sau stil de viață: De ce optează moldovenii pentru mașini electrice # Radio Moldova
Automobilele electrice câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova. Conducătorii auto spun că alegerea unei astfel de mașini nu ține doar de economie, ci și de responsabilitate. Unii afirmă că au optat pentru un vehicul electric din dorința de a reduce poluarea, alții susțin că sunt atrași de tehnologia avansată și de costurile mai mici de întreținere. În același timp, experții consideră că această tendință reflectă o schimbare de mentalitate și o adaptare la noile realități ale pieței auto.
Nouă state au ambasadori noi în R. Moldova, după ce președinta Maia Sandu a primit, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea diplomaților agreați.
Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026: japonezii Riku Miura și Ryuichi Kihara au transformat lacrimile suferinței în lacrimile triumfului! # Radio Moldova
Japonezii Riku Miura și Ryuichi Kihara au devenit campioni olimpici în proba de perechi a concursului de patinaj artistic. Miura și Kihara se aflau doar pe locul 5 după programul scurt, dar au avut o evoluție perfectă în programul liber. Niponii rataseră complet programul scurt, iar Kihara a fost în pragul disperării, partenera sa dezvăluind că patinatorul de 33 de ani a plâns mult între cele două evoluții.
Un tânăr de 25 de ani din R. Moldova a fost reținut de oamenii legii din Polonia, după ce ar fi tras de frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței.
PSRM avertizează asupra stării dezastruoase a drumurilor și propune comisie de anchetă # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Socialiștilor (PSRM) atenționează asupra „situației dezastruoase” a infrastructurii rutiere din țară și propune instituirea unei comisii de anchetă, precum și prezența în Parlament a vicepremierului Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii, care să raporteze despre măsurile întreprinse de autorități.
