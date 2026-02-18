Deputații PSRM au cerut demisia ministrului Apărării
Noi.md, 18 februarie 2026 14:30
În cadrul unui briefing, deputatul PSRM, Marcel Cenuşa, a criticat starea Armatei Naționale a Moldovei, subliniind problemele grave legate de orientarea strategică, stabilitatea financiară și starea internă a forțelor armate.Cenușă a subliniat că, în ciuda statutului constituțional de neutralitate al Moldovei, se observă o creștere treptată a bugetului militar și o „reorientare doctrinară necl
• • •
Acum 15 minute
14:30
14:30
Polițiștii Direcției patrulare Sud din cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică au intervenit pentru a acorda ajutor unui șofer pe traseul G135, la ieșirea din localitatea Baurci.{{865551}}Incidentul s-a produs în apropierea ieșirii din sat, iar echipajul de patrulare a acționat prompt pentru a asigura siguranța participanților la trafic și pentru a preveni eventuale blocaje sau ris
14:30
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță, că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, astăzi, 18 februarie 2026, trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întîrzieri pe parcursul traseului.Pe teritoriul României sînt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de omăt pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care p
14:30
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul.Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova a fost aprobată astăzi, de Guvern, notează Noi.md.Includerea tuturor bunurilor scutite de plata impozitelor într-o listă extinsă v
14:30
Angajații sectorului privat pot beneficia, începînd cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță.Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor.Astfel, beneficiarilor tichetelor de vacanță le vor fi compensate cheltuielile suportate, în mărime anuală de pînă la 50% din salariul mediu lunar pe economie. Ac
Acum o oră
14:00
Drepturile și obligațiile străinilor în Republica Moldova vor fi reglementate printr-o nouă lege, după ce Guvernul a aprobat proiectul privind admisia, șederea și supravegherea acestora pe teritoriul țării. Documentul urmează să fie examinat și adoptat de Parlament, iar intrarea în vigoare este prevăzută pentru 1 iunie 2027.Potrivit autorităților, noul cadru normativ are drept scop consolidare
Acum 2 ore
13:30
Aeroportul din Chișinău a anunțat modificări în programul zborurilor din cauza ninsorii abundente # Noi.md
Aeroportul Internațional din Chișinău informează pasagerii despre condițiile meteorologice dificile înregistrate în prezent pe teritoriul aeroportului. Din cauza ninsorii abundente și a viscolului, toate serviciile specializate de curățare a pistei, a căilor de rulare și a platformei sînt mobilizate și lucrează în regim continuu.Administrația aeroportului subliniază că activitatea se desfășoar
13:30
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost trimis în judecată.După luni de anchetă, descinderi și arest preventiv, dosarul său a fost înregistrat la Judecătoria Bălți și urmează să fie examinat în primă instanță, transmite Nordnews.md.{{863259}}Brînza este acuzat de corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă pînă la 7 ani de închisoare, amendă considerabil
13:30
Ieri seară, în raionul Slobozia din Transnistria, o ambulanță a rămas blocată din cauza condițiilor meteorologice dificile.{{865573}}Echipa medicală se îndrepta cu un pacient spre spital, cînd mașina s-a împotmolit brusc în pămîntul ud după precipitații.Echipele de salvare din Slobozia au sosit repede la fața locului. Cu ajutorul echipamentului special și al cablului de remorcare, ambulanț
13:30
Incident la aeroport: o pasageră a încercat să scoată ilegal din țară zeci de mii de dolari # Noi.md
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră au contracarat o tentativă de scoatere ilegală din țară a unei sume semnificative de valută. Cazul a fost înregistrat urmare a controlului de specialitate desfășurat asupra pasagerilor de la ruta Chișinău - Erevan.Astfel, în timpul formalităților de control, comportamentul unei pasagere a trez
13:00
Oamenii legii anunță evoluția investigațiilor într-o cauză penală complexă, inițiată în iulie 2025, ce se referă la activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede.Cauza penală a fost pornită în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari. Potr
13:00
"Poșta Moldovei" a venit cu un anunț important pentru clienți, notează Noi.md.În perioada 6 februarie – 15 martie 2026, în Italia se desfășura Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 și Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.Din acest motiv, în intervalul menționat, se pot înregistra întîrzieri în procesarea și livrarea trimiterilor poștale internaționale cu destinația It
13:00
Sistemul MD - ALERT va fi operațional în anul 2027. După finalizarea studiului de fezabilitate și definitivarea conceptului, autoritățile urmează să lanseze achizițiile pentru echipamentele tehnice. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului.{{862332}}Potrivit oficialului, în prezent, autoritățile se ocupă de definitivarea conce
13:00
Comunitatea academică, partenerii instituționali și publicul larg sînt invitați să participe la consultările publice privind concepțiile disciplinelor școlare, lansate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), notează Noi.md.Consultările se vor desfășura în perioada 17 februarie - 05 martie 2026.Pînă în prezent, au fost parcurse mai multe etape necesare: au fost analizate rezultatele ev
Acum 4 ore
12:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea cazurilor de infecții respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național.În perioada 9 – 15 februarie curent (săptămîna 7/2026), au fost înregistrate 4391 de cazuri de infecții respiratorii, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 12% față de săptămîna preceden
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 18 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 19 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,36 lei/litru (+2 ban), iar al motorinei standard – 20,16 lei/litru (fără schimbări), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 sep
12:30
Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul multinațional Defence Cyber Marvel 2026 # Noi.md
Un grup de militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova a participat la exercițiul multinațional „Defence Cyber Marvel 2026”, dedicat consolidării capacităților de apărare cibernetică și sporirii interoperabilității între parteneri.Potrivit Ministerului Apărării, în cadrul exercițiului, echipa Armatei Naționale, alături de militari din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
12:00
Regimul de iarnă, activat: ce lucrări efectuează serviciile municipale pentru lupta cu omătul # Noi.md
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe drumurile din capitală.{{865626}}De către Regia „Exdrupo” sînt antrenate în teren utilaje cu sărărițe, lamă și perie care patrulează pe străzile centrale, secundare, drumurile în pantă și accesele spre suburbii unde circulă transportul public de pasageri.Muncit
12:00
Din cauza condițiilor meteorologice dificile cauzate de ninsori, pe drumurile naționale ale țării apar probleme serioase privind deplasarea mijloacelor de transport.{{865581}}Poliția anunță că pe traseul M-3, sensul giratoriu din Balabanu, raionul Taraclia – circulația pe drumul de ocolire este oprită temporar pentru transportul de mare tonaj. Totodată, pe porțiunea de drum Slobozia-Mare - Giu
12:00
Tarifele la energia electrică ar putea rămîne neschimbate, fiindcă nu ar exista „elemente de ajustare semnificativă a tarifului”, în condițiile devierilor pozitive înregistrate de cei doi operatori de distribuție, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, scrie moldova1.mdComentînd solicitările Premier Energy și FeeNord privind majorarea tarifelor, depuse pe 16 februarie la Agenția Națională
12:00
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, carabinierii din Direcția regională „Sud” sînt implicați în restricționarea și fluidizarea traficului rutier pentru transportul de mare tonaj pe drumul de ocolire spre Vama Oancea, la intrarea în municipiul Cahul.Totodată, echipaje suplimentare activează atît pe teritoriul municipiului Cahul, cît și în municipiul Comrat, fiind pregătite să inte
12:00
Echipa Republicii Moldova U-21 de para-judo a obținut rezultate impresionante la turneul internațional German Para Judo Open, demonstrînd puterea spiritului și caracterul campionilor.{{864047}}În urma competiției, sportivii au cîștigat 4 medalii, transmite sports.md.Vadim Crețu a urcat pe treapta a doua a podiumului, devenind medaliat cu argint la competiție.Medalii de bronz au cîștiga
11:30
O problemă serioasă în comerțul exterior o reprezintă nu numai disproporțiile care se mențin, dar și cele dintre exporturi și importuri, care devin tot mai accentuateAsupra acestui lucru a atras atenția economistul Vladimir Golovatiuc, doctor în științe economice.El a menționat că în 2025 exporturile moldovenești au totalizat 3,8 miliarde de dolari, iar importurile - 10,9 miliarde de dolar
11:30
Ministerul Energiei a început procesul de reorganizare în Societate pe acțiuni a întreprinderii de stat Moldelectrica, ce are funcția de operator a sistemului de transport a energiei electrice și e responsabilă de gestionarea operativă centralizată a sistemului electroenergetic la nivel național.Un ordin privind aprobarea Planului de reorganizare a întreprinderii a fost semnat la data de 13 fe
11:30
11:00 // Circulația vehiculelor de mare tonaj este temporar stopată și pe traseul R-30 (Căușeni – Anenii Noi).Polițiștii anunță că, pe traseul M-3, satul Slobozia Mare din raionul Cahul, circulația vehiculelor de mare tonaj este oprită. notează Noi.md."Mai multe camioane la moment staționează pe partea carosabilă, așa că rugăm șoferii să manifeste prudență", îndeamnă oamenii legii.Menț
11:30
Republica Moldova și Republica Coreea își consolidează cooperarea economică bilaterală.Acest lucru devine posibil după ce viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu și Ambasadorul Republicii Coreea în țara noastră, Kichang Park, au semnat Acordul dintre cele două guverne privind cooperarea economică, transmite moldpres.Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, scopul documen
11:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că circulația se desfășoară în condiții de iarnă, notează Noi.md.Ninge abundent în mai multe regiuni, iar condițiile de trafic se pot schimba de la oră la oră. În prezent, este stopată circulația camioanelor pe următoarele sectoare: R34, km 130 – 180+600, Cahul – Giurgiulești; M3, km 139 – 213, Balabanu – Giurgiulești; R34.3, km 0 – 11,7, H
11:00
La această oră, pentru a asigura siguranța pe traseu, autoritățile naționale au restricționat temporar traversarea camioanelor prin PTF Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în țară.Se menține restricția instituită anterior, iar la moment este stopată temporar circulația camioanelor prin:• PTF Cahul–Oancea• PTF Giurgiulești–GalațiRestricțiile se aplică pe direcția de intrare în Re
11:00
Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a anunțat obținerea unor „progrese semnificative” după prima zi de negocieri la Geneva între Ucraina, SUA și Rusia.Despre acest lucru el a scris pe rețeaua socială X.Witkoff a informat că, pe 17 februarie, la indicația președintelui Donald Trump, SUA „au acționat în calitate de moderator al celei de-a treia runde de negocieri trilaterale cu Ucr
11:00
Ministerul Energiei a rămas fără un secretar de stat. Guvernul a aprobat astăzi plecarea din funcție a Cristinei Pereteatcu, informează moldpres.Proiectul a fost prezentat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a mulțumit Cristinei Pereteatcu pentru munca depusă la Minister.Cristina Pereteatcu a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei în martie 2023.
Acum 6 ore
10:30
Condițiile meteorologice complicate au ajuns și în regiunile de sud ale țării. Din cauza ninsorilor abundente, o serie de instituții de învățămînt din Găgăuzia au trecut astăzi temporar la învățămîntul online, transmit canalele regionale de Telegram.{{865313}}Reamintim că meteorologii au anunțat coduri „galben” și „portocaliu” de pericol meteorologic. Potrivit informațiilor Serviciului Hidrome
10:30
Astăzi, fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie, Partidul Socialiștilor i-a adresat un mesaj de felicitare.În felicitarea lor, politicienii au subliniat contribuția fostului președinte la dezvoltarea țării, precum și devotamentul său față de valorile naționale și interesel
10:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă populația să manifeste responsabilitate în condiții meteorologice nefavorabile, notează Noi.md.Cetățenii sînt rugați să respecte regulile de siguranță în cazul ninsorilor și al formării ghețușului.În contextul precipitațiilor sub formă de ninsoare, al viscolului și al formării poleiului pe carosabil și trotuare, este importan
10:30
Polițiștii anunță că, pe traseul M-3, satul Slobozia Mare din raionul Cahul, circulația vehiculelor de mare tonaj este oprită. notează Noi.md."Mai multe camioane la moment staționează pe partea carosabilă, așa că rugăm șoferii să manifeste prudență", îndeamnă oamenii legii.Menționăm că în țară este instituită avertizare meteorolgică de ninsori puternice, polei și ghețuș.
10:30
Anul care a început aduce schimbări politice semnificative pentru europeni, odată cu alegerile care urmează. Să analizăm campaniile electorale-cheie care au avut deja loc, și pe cele care îi mai așteaptă pe europeni.Spania, Germania, Franța și Italia: o verificare pe teren{{864283}}Patru cele mai mari țări din UE se pregătesc pentru alegeri regionale și municipale, care vor dezvălui putere
10:30
Astăzi, peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) sînt concentrați în gărzi, gata să intervină în situații de risc, notează Noi.md.Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sînt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații grele.Din primele ore ale dimineții, salvatorii din sudul țării au întreprins acțiuni de debloc
10:30
Mai multe instituții de învățămînt din Republica Moldova au trecut astăzi la regim online, în baza deciziilor adoptate de autoritățile locale, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.Potrivit informației publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), la decizia organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului și a autorităților publice locale de nivelul II, ins
10:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu un anunț important pentru cetățeni, notează Noi.md.Astfel, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a limita riscurile asociate deplasărilor în condiții grele de circulație, deservirea cetățenilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale se va desfășura, în data de 18 februarie 2026, după următorul program:{{864751
10:00
Directoarea Spitalului Raional din Nisporeni şi-a dat demisia, după ce o mamă a publicat săptămîna trecută, pe reţelele sociale, imagini cu gîndaci, saltele murdare şi baia nefuncţională din Secţia Pediatrie. În urma controalelor, secţia a fost închisă pînă la remedierea neregulilor.Din imaginile surprinse de o mamă internată cu copilul în secţia de pediatrie a spitalului din Nisporeni, se ved
10:00
Autoritățile au decis restricționarea temporară a circulației camioanelor pe mai multe sectoare din sudul Republicii Moldova, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, pentru a preveni blocajele și situațiile de risc în trafic.Potrivit informațiilor oficiale, este restricționată deplasarea vehiculelor de mare tonaj pe sectoarele de drum Balaban – Giurgiulești și Cahul – Giurgiulești
10:00
Peste 40 de mii de traversări în 24 de ore: 17 străini nu au fost admiși în Republica Moldova # Noi.md
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei au înregistrat un flux de 40 828 de traversări ale persoanelor și 10 287 de traversări ale mijloacelor de transport, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră pentru data de 17 februarie 2026.Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost PTF Aeroportul Internațional Chișinău, cu 12 303 traversări persoane, urmat de PTF Leușeni
09:30
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,7 bani, iar dolarului american – mai mult de 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 18 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1460 lei pentru un euro (+0,71 bani) și 17,0296 lei pentru un dolar
09:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță continuarea acțiunilor de identificare și combatere a activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice, practici care afectează respectarea obligațiilor fiscale și denaturează concurența loială în mediul de afaceri.Potrivit instituției, în luna ianuarie 2026 au fost constatate și sancționate 194 de cazuri de activitate ilicită de întreprinzăt
09:30
Oamenii legii anunță cercetarea penală a doi frați din Chișinău, care ar fi cerut suma de 9.000 de euro de la un tînăr de 22 ani, amenințîndu-l cu moartea, după ce au jucat împreună poker (joc de noroc interzis în Republica Moldova).Cei doi frați gemeni, în vîrstă de 29 de ani, ar fi pretins că victima le datorează această sumă (care, convertită în valută națională, ar depăși 170.000 de lei),
09:30
În contextul precipitațiilor sub formă de ninsoare, Poliția a venit cu un apel către șoferi, notează Noi.md.Nu parcați mașinile pe marginea carosabilului și nu staționați în zone care pot bloca sau îngreuna accesul autospecialelor de intervenție.Parcați doar în locurile special amenajate și manifestați responsabilitate, pentru a permite intervenția rapidă a echipelor din teren.
09:00
Mii de maşini sînt oprite în trafic în aceste zile la intrarea în Chişinău. Şoferii participă la un scurt sondaj despre fluxul de maşini din zonă, iar datele colectate vor fi folosite într-un proiect de construcţie a șoselei de centură.Recensămîntul traficului s-a făcut la intrarea în Chișinău, în apropierea localităţilor Truşeni, Stăuceni, Budeşti şi Băcioi. Șoferii au fost întrebați de unde
09:00
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează că, din cauza condițiilor meteorologice grele, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, pe anumite trasee din Ucraina.Restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și a fost instituită de autoritățile ucrainene pentru prev
09:00
Temperaturile scăzute și sezonul gripal aduc un aflux de pacienți la Institutul de Pneumologie din Chișinău. Toate cele 285 de paturi disponibile sînt ocupate.Vîrstnicii și bolnavii cronici sînt cei mai vulnerabili, pentru că pot ajunge la complicații severe. Medicii spun că la apariția primelor simptome, bolnavii trebuie să ceară ajutorul specialiștilor.{{865347}}Pantelimon Grosu, în vîrs
09:00
Primăria municipiului Chișinău informează că la această oră pe străzile capitalei se circulă în condiții de iarnă, notează Noi.md.Serviciile municipale sînt în sectoare și acționează la presărarea materialului antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului și fluidizarea traficului.{{865404}}În contextul avertizării de code galben de ninsori abundente, viscol și vînt puternic, autorităț
Acum 8 ore
08:30
Două localități din sudul Republicii Moldova au fost afectate de deconectări parțiale ale energiei electrice, în contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale țării.Potrivit informațiilor prezentate de „Premier Energy Distribution” SA, au fost înregistrate 1.233 de deconectări, fiind vizate parțial satul Alexandru Ioan Cuza și satul Etuli
