UPDATE // Mai multe camioane staționează pe trasee

09:30

Oamenii legii anunță cercetarea penală a doi frați din Chișinău, care ar fi cerut suma de 9.000 de euro de la un tînăr de 22 ani, amenințîndu-l cu moartea, după ce au jucat împreună poker (joc de noroc interzis în Republica Moldova).Cei doi frați gemeni, în vîrstă de 29 de ani, ar fi pretins că victima le datorează această sumă (care, convertită în valută națională, ar depăși 170.000 de lei),