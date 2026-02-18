Poliția de patrulare a ajutat un șofer pe traseu

09:00

Mii de maşini sînt oprite în trafic în aceste zile la intrarea în Chişinău. Şoferii participă la un scurt sondaj despre fluxul de maşini din zonă, iar datele colectate vor fi folosite într-un proiect de construcţie a șoselei de centură.Recensămîntul traficului s-a făcut la intrarea în Chișinău, în apropierea localităţilor Truşeni, Stăuceni, Budeşti şi Băcioi. Șoferii au fost întrebați de unde