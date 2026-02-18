Cu ce țări are Moldova cele mai mari disproporții în comerț
Noi.md, 18 februarie 2026 11:30
O problemă serioasă în comerțul exterior o reprezintă nu numai disproporțiile care se mențin, dar și cele dintre exporturi și importuri, care devin tot mai accentuateAsupra acestui lucru a atras atenția economistul Vladimir Golovatiuc, doctor în științe economice.El a menționat că în 2025 exporturile moldovenești au totalizat 3,8 miliarde de dolari, iar importurile - 10,9 miliarde de dolar
Ministerul Energiei a început procesul de reorganizare în Societate pe acțiuni a întreprinderii de stat Moldelectrica, ce are funcția de operator a sistemului de transport a energiei electrice și e responsabilă de gestionarea operativă centralizată a sistemului electroenergetic la nivel național.Un ordin privind aprobarea Planului de reorganizare a întreprinderii a fost semnat la data de 13 fe
11:00 // Circulația vehiculelor de mare tonaj este temporar stopată și pe traseul R-30 (Căușeni – Anenii Noi).Polițiștii anunță că, pe traseul M-3, satul Slobozia Mare din raionul Cahul, circulația vehiculelor de mare tonaj este oprită. notează Noi.md."Mai multe camioane la moment staționează pe partea carosabilă, așa că rugăm șoferii să manifeste prudență", îndeamnă oamenii legii.Menț
Republica Moldova și Republica Coreea își consolidează cooperarea economică bilaterală.Acest lucru devine posibil după ce viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu și Ambasadorul Republicii Coreea în țara noastră, Kichang Park, au semnat Acordul dintre cele două guverne privind cooperarea economică, transmite moldpres.Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, scopul documen
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că circulația se desfășoară în condiții de iarnă, notează Noi.md.Ninge abundent în mai multe regiuni, iar condițiile de trafic se pot schimba de la oră la oră. În prezent, este stopată circulația camioanelor pe următoarele sectoare: R34, km 130 – 180+600, Cahul – Giurgiulești; M3, km 139 – 213, Balabanu – Giurgiulești; R34.3, km 0 – 11,7, H
La această oră, pentru a asigura siguranța pe traseu, autoritățile naționale au restricționat temporar traversarea camioanelor prin PTF Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în țară.Se menține restricția instituită anterior, iar la moment este stopată temporar circulația camioanelor prin:• PTF Cahul–Oancea• PTF Giurgiulești–GalațiRestricțiile se aplică pe direcția de intrare în Re
Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a anunțat obținerea unor „progrese semnificative” după prima zi de negocieri la Geneva între Ucraina, SUA și Rusia.Despre acest lucru el a scris pe rețeaua socială X.Witkoff a informat că, pe 17 februarie, la indicația președintelui Donald Trump, SUA „au acționat în calitate de moderator al celei de-a treia runde de negocieri trilaterale cu Ucr
Ministerul Energiei a rămas fără un secretar de stat. Guvernul a aprobat astăzi plecarea din funcție a Cristinei Pereteatcu, informează moldpres.Proiectul a fost prezentat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a mulțumit Cristinei Pereteatcu pentru munca depusă la Minister.Cristina Pereteatcu a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei în martie 2023.
Condițiile meteorologice complicate au ajuns și în regiunile de sud ale țării. Din cauza ninsorilor abundente, o serie de instituții de învățămînt din Găgăuzia au trecut astăzi temporar la învățămîntul online, transmit canalele regionale de Telegram.{{865313}}Reamintim că meteorologii au anunțat coduri „galben” și „portocaliu” de pericol meteorologic. Potrivit informațiilor Serviciului Hidrome
Astăzi, fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie, Partidul Socialiștilor i-a adresat un mesaj de felicitare.În felicitarea lor, politicienii au subliniat contribuția fostului președinte la dezvoltarea țării, precum și devotamentul său față de valorile naționale și interesel
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă populația să manifeste responsabilitate în condiții meteorologice nefavorabile, notează Noi.md.Cetățenii sînt rugați să respecte regulile de siguranță în cazul ninsorilor și al formării ghețușului.În contextul precipitațiilor sub formă de ninsoare, al viscolului și al formării poleiului pe carosabil și trotuare, este importan
Polițiștii anunță că, pe traseul M-3, satul Slobozia Mare din raionul Cahul, circulația vehiculelor de mare tonaj este oprită. notează Noi.md."Mai multe camioane la moment staționează pe partea carosabilă, așa că rugăm șoferii să manifeste prudență", îndeamnă oamenii legii.Menționăm că în țară este instituită avertizare meteorolgică de ninsori puternice, polei și ghețuș.
Anul care a început aduce schimbări politice semnificative pentru europeni, odată cu alegerile care urmează. Să analizăm campaniile electorale-cheie care au avut deja loc, și pe cele care îi mai așteaptă pe europeni.Spania, Germania, Franța și Italia: o verificare pe teren{{864283}}Patru cele mai mari țări din UE se pregătesc pentru alegeri regionale și municipale, care vor dezvălui putere
Astăzi, peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) sînt concentrați în gărzi, gata să intervină în situații de risc, notează Noi.md.Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sînt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații grele.Din primele ore ale dimineții, salvatorii din sudul țării au întreprins acțiuni de debloc
Mai multe instituții de învățămînt din Republica Moldova au trecut astăzi la regim online, în baza deciziilor adoptate de autoritățile locale, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.Potrivit informației publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), la decizia organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului și a autorităților publice locale de nivelul II, ins
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu un anunț important pentru cetățeni, notează Noi.md.Astfel, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a limita riscurile asociate deplasărilor în condiții grele de circulație, deservirea cetățenilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale se va desfășura, în data de 18 februarie 2026, după următorul program:{{864751
Directoarea Spitalului Raional din Nisporeni şi-a dat demisia, după ce o mamă a publicat săptămîna trecută, pe reţelele sociale, imagini cu gîndaci, saltele murdare şi baia nefuncţională din Secţia Pediatrie. În urma controalelor, secţia a fost închisă pînă la remedierea neregulilor.Din imaginile surprinse de o mamă internată cu copilul în secţia de pediatrie a spitalului din Nisporeni, se ved
Autoritățile au decis restricționarea temporară a circulației camioanelor pe mai multe sectoare din sudul Republicii Moldova, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, pentru a preveni blocajele și situațiile de risc în trafic.Potrivit informațiilor oficiale, este restricționată deplasarea vehiculelor de mare tonaj pe sectoarele de drum Balaban – Giurgiulești și Cahul – Giurgiulești
Peste 40 de mii de traversări în 24 de ore: 17 străini nu au fost admiși în Republica Moldova # Noi.md
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei au înregistrat un flux de 40 828 de traversări ale persoanelor și 10 287 de traversări ale mijloacelor de transport, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră pentru data de 17 februarie 2026.Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost PTF Aeroportul Internațional Chișinău, cu 12 303 traversări persoane, urmat de PTF Leușeni
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,7 bani, iar dolarului american – mai mult de 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 18 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1460 lei pentru un euro (+0,71 bani) și 17,0296 lei pentru un dolar
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță continuarea acțiunilor de identificare și combatere a activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice, practici care afectează respectarea obligațiilor fiscale și denaturează concurența loială în mediul de afaceri.Potrivit instituției, în luna ianuarie 2026 au fost constatate și sancționate 194 de cazuri de activitate ilicită de întreprinzăt
Oamenii legii anunță cercetarea penală a doi frați din Chișinău, care ar fi cerut suma de 9.000 de euro de la un tînăr de 22 ani, amenințîndu-l cu moartea, după ce au jucat împreună poker (joc de noroc interzis în Republica Moldova).Cei doi frați gemeni, în vîrstă de 29 de ani, ar fi pretins că victima le datorează această sumă (care, convertită în valută națională, ar depăși 170.000 de lei),
În contextul precipitațiilor sub formă de ninsoare, Poliția a venit cu un apel către șoferi, notează Noi.md.Nu parcați mașinile pe marginea carosabilului și nu staționați în zone care pot bloca sau îngreuna accesul autospecialelor de intervenție.Parcați doar în locurile special amenajate și manifestați responsabilitate, pentru a permite intervenția rapidă a echipelor din teren.
Mii de maşini sînt oprite în trafic în aceste zile la intrarea în Chişinău. Şoferii participă la un scurt sondaj despre fluxul de maşini din zonă, iar datele colectate vor fi folosite într-un proiect de construcţie a șoselei de centură.Recensămîntul traficului s-a făcut la intrarea în Chișinău, în apropierea localităţilor Truşeni, Stăuceni, Budeşti şi Băcioi. Șoferii au fost întrebați de unde
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează că, din cauza condițiilor meteorologice grele, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, pe anumite trasee din Ucraina.Restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și a fost instituită de autoritățile ucrainene pentru prev
Temperaturile scăzute și sezonul gripal aduc un aflux de pacienți la Institutul de Pneumologie din Chișinău. Toate cele 285 de paturi disponibile sînt ocupate.Vîrstnicii și bolnavii cronici sînt cei mai vulnerabili, pentru că pot ajunge la complicații severe. Medicii spun că la apariția primelor simptome, bolnavii trebuie să ceară ajutorul specialiștilor.{{865347}}Pantelimon Grosu, în vîrs
Primăria municipiului Chișinău informează că la această oră pe străzile capitalei se circulă în condiții de iarnă, notează Noi.md.Serviciile municipale sînt în sectoare și acționează la presărarea materialului antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului și fluidizarea traficului.{{865404}}În contextul avertizării de code galben de ninsori abundente, viscol și vînt puternic, autorităț
Două localități din sudul Republicii Moldova au fost afectate de deconectări parțiale ale energiei electrice, în contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale țării.Potrivit informațiilor prezentate de „Premier Energy Distribution” SA, au fost înregistrate 1.233 de deconectări, fiind vizate parțial satul Alexandru Ioan Cuza și satul Etuli
Peste 460 de tone de asfalt la rece, utilizate pentru plombarea gropilor pe drumurile naționale # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că peste 460 de tone de asfalt la rece au fost folosite pentru lucrări de plombare a gropilor pe drumurile publice naționale, în vederea menținerii circulației în condiții de siguranță.Potrivit instituției, echipele de drumari au intervenit pe mai multe sectoare ale rețelei rutiere, inclusiv pe traseele M1, M3, R3, R5, R32, G57, R35, R34, R17,
Elevii din raionul Ialoveni merg astăzi, 18 februarie 2026, la școală, după ce autoritățile locale au decis menținerea procesului educațional cu prezență fizică în toate instituțiile de învățământ.Consiliul raional Ialoveni anunță că decizia a fost luată în urma evaluării situației din teritoriu, în condițiile în care drumurile sînt practicabile și accesibile transportului școlar, chiar dacă m
La această oră, punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal. Fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat.Drumurile de acces spre punctele de trecere sînt practicabile, fără restricții în procesul de control la trecerea frontierei, notează Noi.md.{{865404}}"Recomandăm participanților la trafic să se informeze din timp despre starea drumurilor și s
Vremea se va înrăutăți. Astăzi, în Moldova, pe întreg teritoriul țării se așteaptă cer variabil. În timpul zilei, pe suprafețe extinse sînt prognozate precipitații abundente, local moderate, preponderent sub formă de ninsoare.Pe drumuri este posibilă formarea de gheață. În unele zone se așteaptă viscol, pe alocuri lapoviță și gheațuș.Vîntul va sufla din nord-vestic, cu rafale de pînă la 15
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Cod galben de vreme nefavorabilă, în vigoare # Noi.md
Circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții de iarnă, pe fondul vremii instabile și al precipitațiilor căzute în ultimele ore.Potrivit informațiilor furnizate de Administrația Națională a Drumurilor, pe parcursul nopții, în mai multe regiuni ale țării s-au înregistrat ninsori, iar în alte zone au fost semnalate precipitații sub formă de p
O cursă aeriană programată pe ruta București–Chișinău a fost anulată miercuri dimineață, în contextul ninsorilor abundente care au afectat grav Capitala României. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru municipiul București și județul Ilfov o avertizare cod roșu de tip nowcasting, valabilă în 18 februarie 2026, în intervalul 04:20–08:20.Potrivit meteorologilor români, în
Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) s-a expus cu privire la situația rutieră la trecerea subterană pentru pietoni, amplasată la intersecția străzilor Mihai Sadoveanu și Igor Vieru din capitală, care nu este funcțională, notează Noi.md.Potrivit DGMU, pasajul subteran menționat face parte din infrastructura pietonală aflată în gestiunea autorităților municipale, fiind destinat asigurării
„Criza valorilor” ajunge în prim-plan: Tatiana Iovv avertizează că economia nu poate fi separată de morală # Noi.md
Piața și societatea nu pot fi înțelese separat, iar problemele economice pornesc din degradarea valorilor, a declarat Tatiana Iovv, doctor în economie și expertă în politici economice, la emisiunea Gonța Media.Ea a explicat că marile crize au avut cauze similare: concentrarea capitalului și lipsa redistribuirii în economia reală.„Orice criză economică are la bază… erodarea acestor crize mo
Cardiologii dezvăluie 6 obiceiuri care susțin sănătatea inimii, de la dietă și stres la relații sociale și tensiune arterială.Bolile de inimă rămîn principala cauză de deces în Statele Unite. Cu toate acestea, cardiologii afirmă că majoritatea problemelor cardiovasculare pot fi prevenite, scrie mediafax.roSpecialiștii pun accent pe o abordare mai amplă a stilului de viață, care depășește s
Operatorul feroviar spaniol Renfe a anunţat marţi reluarea circulaţiei trenurilor de mare viteză între Madrid şi Andaluzia (sud), al o lună după o coliziune între două trenuri, la Adamuz, soldată cu 46 de morţi.Traficul feroviar între capitala spaniolă şi Andaluzia, inclusiv către oraşul turistic Sevilla, a fost oprit şi înlocuit în parte cu autobuze, în urma acestui accident, la 18 ianuarie,
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a publicat graficul seminarelor de instruire pentru contribuabili care vor fi organizate în luna februarie 2026, în scopul consolidării comunicării cu mediul de afaceri și susținerii conformării voluntare la legislația fiscală.Potrivit autorității fiscale, instruirile vor fi desfășurate de către Direcțiile deservire fiscală și vor aborda subiecte de actualitate,
Cărțile colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei guvernamentale „Biblioteca de sub brad” au fost livrate către bibliotecile școlare beneficiare din întreaga țară.În total, peste 8.000 de volume au fost distribuite către 89 de instituții de învățămînt, inclusiv o grădiniță, iar alte trei cutii de cărți urmează să ajungă la un centru de plasament pentru vîrstnici și persoane cu di
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Comercială Română (BCR), va finanța construcția a două mari centrale solare în sudul României, în valoare totală de peste 85 de milioane de euro.BERD va oferi un împrumut garantat de pînă la 34 de milioane EUR. BEI va oferi aceeași sumă, iar BCR va oferi pînă la 17,5 milioane EUR
Parlamentul European a dezactivat temporar instrumentele de inteligență artificială de pe tabletele distribuite deputaților.Hoărîrea a fost luată din motive de securitate, informează Euractiv, cu referier la o scrisoare internă a instituției. Au fost blocate funcțiile integrate — instrumentele pentru scrierea textelor și asistenții virtuali. {{863262}}Verificarea efectuată de specialiști î
Într-un nou studiu, oamenii de știință au creat o hartă care arată că sub partea continentală a Statelor Unite se ascunde o cantitate de apă echivalentă cu volumul a 13 Mari Lacuri.Nu este atît de ușor să se determine cantitatea de apă de pe planetă: doar aproximativ 1% din apa dulce a Pămîntului se află la suprafață, unde poate fi văzută și măsurată relativ ușor. Cu toate acestea, sub pămînt,
Inspectoratul General al Poliției (IGP) continuă procesul de modernizare, prin lansarea unui amplu proiect de reconstrucție a Centrului Chinologic, menit să întărească capacitățile operaționale ale Poliției Naționale.Şeful IGP, Viorel Cernăuțeanu s-a întîlnit cu partenerii de dezvoltare pentru a discuta implementarea proiectului, care va respecta standardele internaționale, notează Noi.md.
Președintele Uruguayului, Yamandu Orsi, a acordat în cadrul primei sale vizite de stat în China un interviu în exclusivitate pentru China Media Group (CMG), scrie romanian.cgtn.comOrsi a declarat că indiferent de trecut, prezent și viitor, întreaga lume trebuie să cunoască China reală. De dezvoltarea Chinei beneficiază întreaga lume. Semnalele de dezvoltare și planurile pe care China le transm
Construcția emblematică a Marii Britanii, Roata din Londra (London Eye) a fost din nou iluminată în roșu și auriu, culorile simbolice ale fericirii și prosperității, în 16 februarie, ultima zi a Anului Șarpelui, conform calendarului agricol chinezesc, scrie romanian.cgtn.comÎn același timp, pe malul rîului Tamisa, era prezentat dansul tradițional al leului, Londra fiind cuprinsă de atmosfera s
Gala Sărbătorii Primăverii 2026 a China Media Group a aprins, luni seara, ecranele din întreaga țară și din lume. De mai bine de patru decenii, gala anuală – cunoscută pe scară largă sub numele de Chunwan – este sărbătoarea spirituală a poporului chinez în ajunul Anului Nou Chinezesc și un ritual cultural comun care însoțește reuniunile de familie, scrie romanian.cgtn.com.Anul acesta, CGTN a c
Numărul total al persoanelor care au călătorit în China, în 16 februarie, a depășit 220 de milioane, cu o creștere de 8,9% față de aceeași perioadă din 2025.În total, de la începutul perioadei anuale a marii migrații de Sărbătoarea Primăverii, 3,5 miliarde de oameni au făcut călătorii, scrie romanian.cgtn.com.Rețeaua feroviară națională a transportat, luni, aproximativ 7,1 milioane de călă
Autoritățile din Nepal vor să interzică eliberarea licențelor pentru urcarea pe Everest (Jomolungma, 8 848,86 m) pentru amatori.Motivul principal al acestei decizii este suprasolicitarea celui mai înalt munte de pe planetă de către turiști, inclusiv bloggeri populari și alpiniști puțin pregătiți.{{846160}}Directorul departamentului de turism al țării din Asia de Sud, Himala Gautama, a decl
Fostul primar de Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, va sta încă 20 de zile în arest preventiv.Decizia a fost pronunțată pe 17 februarie, la solicitarea procurorilor, scrie radiomoldova.md„Arest preventiv prelungit cu 20 de zile, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pentru învinuitul cercetat pentru to
