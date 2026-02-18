VIDEO//Incident pe Nistru: opt pescari duși de curent pe o bucată de gheață desprinsă
Est Curier, 18 februarie 2026 14:20
Opt bărbați care pescuiau astăzi, 18.02.2026, pe gheața Nistrului, în zona podului feroviar din Bender, au ajuns în pericol după ce marginea gheții s-a rupt, iar bucata desprinsă a fost purtată de curent zeci de metri în aval, anunță așa-numitele autorități din stânga Nistrului. Patru dintre ei au sărit în apă și au înotat până
• • •
Trenul de pe ruta Chișinău-București înregistrează astăzi, 18 februarie 2026, întârzieri semnificative, după ce condițiile meteorologice nefavorabile din România au afectat circulația feroviară, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova". Ninsorile abundente, viscolul, temperaturile scăzute și depunerile de zăpadă pe infrastructură au impus restricții de viteză pe mai multe sectoare, unde echipele intervin pentru
Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău este afectată de ninsoarea abundentă și viscol, în condițiile în care toate utilajele de deszăpezire intervin continuu pentru menținerea pistei și a platformelor în stare sigură de operare. Două curse aeriene, spre București și Istanbul, au fost anulate, prima din cauza vremii nefavorabile din capitala României, iar a doua la decizia
Din 2026, angajatorii pot oferi salariaților bani pentru pachete turistice, pe care să le folosească în interiorul Republicii Moldova, adică la pensiunile turistice din țara noastră. Pentru anul 2026, Guvernul își propune să fie înregistrați în calitate de beneficiari ai tichetelor de vacanță aproximativ 20000 de salariați. La 18 februarie, Ministerul Culturii a pus în
Doi frați din Chișinău, care ar fi cerut prin amenințarea cu moartea suma de €9000 de la un bărbat cu care au jucat poker (joc de noroc interzis în Moldova) sunt cercetați penal, anunță PCOCCS. Frații gemeni, cu vârsta de 29 de ani, ar fi pretins că victima le-ar datora această sumă, după ce ar
Guvernul a aprobat lista bunurilor pe care cetățenii le pot importa, la repatriere, fără taxe vamale (doc) # Est Curier
Guvernul a aprobat, în ședința de azi, lista bunurilor personale, pe care cetățenii care se repatriază pentru a se stabili cu traiul, le pot introduce pe teritoriul Republicii Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import. Lista aprobată face parte din mecanismul de aplicare a Legii cu privire la prelungirea facilităților acordate diasporei, a
Persoanele care nu au schimbat pneurile automobilelor riscă amenzi cuprinse între 900 și 6 000 de lei, comunică MOLDPRES. Circa 1 200 de șoferi au fost sancționați, de la începutul acestui an, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece. Verificările au fost intensificate pe întreg teritoriul țării. Solicitat de agenție, ofițerul de presă
Autoritățile din Republica Moldova vor modifica programul de lucru al instituțiilor publice și vor activa protocoale de intervenție, după ce meteorologii au emis coduri galben și portocaliu de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, valabile începând din noaptea de marți spre miercuri. Premierul Munteanu a anunțat că ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții își vor
O mașină pe fundul lacului Ghidighici, descoperită de un cameraman amator care a filmat cu drona # Est Curier
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost depistat un autoturism prăbușit sub gheață. IGSU informează, că informația despre mașina de la fundul lacului a fost comunicată la 16 februarie 2026, la ora 17:21, de către un amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului, și
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și pentru a întreține rețeaua drumurilor publice naționale, precum și bugetarea pentru 2026 au fost subiectele examinate în ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu. În total, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a
Sunt stabilite reguli privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspândirii bolilor. „Implementarea acestor reglementări va contribui la prevenirea și controlul bolilor, asigurarea populației cu produse de calitate, reducerea riscurilor de pierderi economice la unitățile de profil și consolidarea controlului lanțului alimentar și a siguranței alimentare", a menționat ministra
Graficul seminarelor de instruire cu participarea contribuabililor, organizate de către Direcțiile deservire fiscală, în cadrul cărora vor fi abordate mai multe tematici, a fost publicat. Serviciul Fiscal de stat propune următoarele instruiri : Modificările operate în legislația fiscală în contextul Politicii fiscale pentru anul 2026 Modul de calculare, achitare și declarare a Taxei pe valoarea
Companiile Premier Energy și FEE Nord au depus deja solicitări la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) prin care cere majorarea tarifului pentru anul 2026. Potrivit cererii depuse de Premier Energy, tariful pentru consumatorii casnici ar putea crește cu 24 de bani, de la 3,59 lei/kWh la 3,83 lei/kWh. În documentele transmise la ANRE,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru intervalul de timp 17.02.2026, ora 20 – 18.02.2026, ora 17, Cod portocaliu pentru precipitații puternice, intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova. În zonele vizate, vor cădea precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță (20-35 l/m2). COD GALBEN eset anunțat pentru raioanele
Lista finală va fi cunoscută la mijlocul lunii martie. Vezi ce școli aspiră la blocuri sanitare moderne (doc) # Est Curier
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a publicat lista instituțiilor publice de învățământ preuniversitar, care au aplicat proiecte și așteaptă să fie selectate pentru reabilitarea/modernizarea blocurilor sanitare. Depunerea dosarelor a luat sfârșit la 13 februarie 2026. Din raionul Criuleni, în lista publicată sunt incluse șase entități educaționale, și anume gimnaziile Slobozia-Șușca, Mașcăuți, Cimișeni,
În contextul Galei Sportului 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării în ianuarie, curent, Sergiu Gurin, secretarul de stat în domeniul tineretului și sportului (MEC) a înmânat diplome celor „care au scris istoria sportului moldovenesc prin muncă, disciplină și exemplu personal, care au pus temelia și au inspirat generații și care au demonstrat să spiritul sportiv nu
E sentința anunțată unuia dintre protagoniști unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, ce vizează exploatarea sexuală o unei adolescentă și a două tinere în Moscova, în 2006. Acesta fusese anunțat în căutare, iar în anul 2022 a fost reținut și plasat în arest preventiv, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze
În fiecare an la 15 februarie, Republica Moldova comemorează retragea trupelor sovietice din războiul din Afganistan, un conflict în care, în perioada1979-1989, au participat peste 12 500 de moldoveni. Au fost incluși în contingentului trupelor sovietice și trimiși în Afganistan, chiar dacă nu erau adaptați nici culturii, nici condițiilor climaterice de acolo. Nu se protesta
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță lansarea celui de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, destinat fermierilor din Republica Moldova. Cererile pot fi depuse în perioada 2 martie – 29 mai 2026, transmite MOLDPRES. Apelul vizează sprijinirea fermierilor din sectoare cum ar fi creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de
Dacă vă întrebați cum de Vlad Filat, fiind căutat de Interpol este prezent prin studiouri tv și nu-i găsit de organele de drept – misterul s-a dezvăluit. Fostul premier anunță pe pagina sa de pe o rețea socială că:„ la data de 15 ianuarie 2026, Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe
Plățile pentru salubritate, în unele cazuri, au lăsat cetățenii români fără domicilii și acte de identitate românești valabile # Est Curier
Anularea cărților de identitate românești, acțiune a statului român, care a vizat și peste 100 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova cu dublă cetățenie, are la bază o modificare legislativă aplicată din 2023 care vizează evidența populației. Norma legislativă a dus până în prezent la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste
În ultima perioadă, tot mai multe persoane promovează sau recomandă, în mediul online, medicamente injectabile utilizate pentru scăderea în greutate. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) vine să explice riscurile administrării medicamentelor neautorizate pentru tratamentul obezității sau folosite cu scop de slăbire. Aceste medicamente sunt destinate, în principal, tratamentului diabetului zaharat de tip 2 și
Boșcana e printre primii beneficiari ai proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” # Est Curier
La 13 februarie 2026 primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova" au semnat, acordurile de implementare a proiectului. Peste 21 mii de cetățeni din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, orașul Anenii Noi, satul Mereni, raionul Anenii Noi și comuna Boșcana, raionul Criuleni, vor beneficia de acces la apă potabilă
Al treilea an consecutiv,Ministerul Educației și Cercetării (MEC) (MEC) analizează rata de promovare a absolvenților școlilor auto la examenele organizate de Agenția Servicii Publice (ASP). Evaluarea are la bază o hotărâre de Guvern, care stabilește rata de promovabilitatea drept indicator obligatoriu de performanță pentru menținerea autorizației de funcționare. Astfel, școlile auto trebuie să asigure o
Pomenirea celor răposați se face mereu, dar conform canoanelor și tradiției Bisericii Ortodoxe, toate slujbele de pomenire generală a morților se fac sâmbăta, zi dedicată celor adormiți. Pe parcursul anului sunt rânduite și 10 zile speciale de pomenire, inclusiv Moșii de vară și de iarnă. În anul 2026, Moșii de iarnă sunt pomeniți sâmbătă,
Prima etap
73 de școli ar urma să fie reorganizate, dar nici o localitate nu va rămâne fără instituții de învățământ # Est Curier
Ministrul Educației, Dan Perciun, timp de trei ore a prezentat joi, 12 februarie 2026, în Parlament proiectul de lege de modificare a Codului Educației. Conform criteriilor propuse, ar urma să fie reorganizate 73 de școli, dintre care 10 ar urma să fie transformate în grădinițe, 43 în școli primare, iar 17 în școli primare-grădinițe. Numărul … Articolul 73 de școli ar urma să fie reorganizate, dar nici o localitate nu va rămâne fără instituții de învățământ apare prima dată în Est Curier.
Ruta transnațională a Bisericilor de Lemn din Republica Moldova și România oferă turiștilor ocazia de a explora comori arhitecturale și spirituale, învăluite în istorie și tradiție, în cadrul proiectului european RESPECTS, care promovează turismul religios cultural și sustenabil în regiunile mai puțin dezvoltate, relatează MOLDPRES. Republica Moldova este partener în acest proiect prin intermediul Agenției … Articolul Biserici de lemn din Republica Moldova au fost incluse într-un traseu turistic apare prima dată în Est Curier.
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la punctele de control de frontieră un lot masiv de produse de cofetărie neconforme. Este vorba despre aproximativ 5.000 kg de bomboane de import care conțineau o substanță periculoasă, interzisă pe teritoriul Republicii Moldova. În urma verificărilor riguroase efectuate de către inspectorii posturilor de inspecție la … Articolul Cinci tone de bomboane cu aditivi interziși, stopate de inspectorii ANSA apare prima dată în Est Curier.
În ajunul aniversării a 78-a, Ana Mardari din Ohrincea, Criuleni, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Trecută print-un proces de divorț încă în perioada sovietică, femeia nu și-a mai făcut documente, din cauza unor erori în actele de identitate eliberate încă în perioada republicii sovietice. La 10 februarie 2026, după luni de proceduri, Ana Mardari a … Articolul Și-a redobândit cetățenia, la 78 de ani. Vezi povestea Anei Mardari din Ohrincea apare prima dată în Est Curier.
În speranța accesării fondurilor europene, primăriile se asociază la Gruparea „East Gate” # Est Curier
Mai multe primării și consilii raionale din R. Moldova decid să se asocieze cu Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT) cu denumirea „East Gate”. Deciziile consiliilor locale de aderare sunt publicate pe portalul guvernamental al actelor locale. Tot în ele se stipulează că autoritățile publice locale alocă sume variate de bani, de 820 la 980 … Articolul În speranța accesării fondurilor europene, primăriile se asociază la Gruparea „East Gate” apare prima dată în Est Curier.
În fiecare zi, în Centrele de Preluare a Apelurilor de Urgență 112, zeci de operatori răspund solicitărilor venite din partea cetățenilor aflați în situații critice. Fiecare apel reprezintă o potențială urgență, iar fiecare secundă contează. Anual, Serviciul 112 preia peste 2 milioane de apeluri, fiecare dintre acestea necesitând atenție sporită, responsabilitate și reacție promptă. În … Articolul 112. Un apel. O decizie. O viață salvată. apare prima dată în Est Curier.
Gospodăriile pot vinde legal surplusul de lapte, ouă, miere și carne direct din curte, cu respectarea normelor sanitare # Est Curier
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reamintește cetățenilor care cresc animale în gospodărie că au dreptul legal să comercializeze surplusul de produse alimentare de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne, direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și urmărește să faciliteze accesul consumatorilor la produse autohtone proaspete, eliminând intermediarii și reducând … Articolul Gospodăriile pot vinde legal surplusul de lapte, ouă, miere și carne direct din curte, cu respectarea normelor sanitare apare prima dată în Est Curier.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței din 10 februarie 2026, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și referendumului local din 17 mai 2026. Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor locale noi și a referendumului pentru revocarea primarului, termenele de realizare a … Articolul Alegeri locale noi peste 95 zile apare prima dată în Est Curier.
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ultimele 12 luni, conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Produsele alimentare s-au scumpit cu 6,2%, iar serviciile prestate populației – cu 7,2% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La produsele alimentare, pe parcursul ultimelor 12 luni, cele mai accentuate creșteri au … Articolul BNS comunică ce s-a ieftinit în 2026 apare prima dată în Est Curier.
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea unui tânăr din raionul Sângerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană (video). Potrivit materialelor acumulate, acesta ar fi transportat ilegal patru cetățeni străini, originari din Bangladesh, India și Pakistan, pe direcția de nord a Republicii Moldova, fiind interceptați de către … Articolul Din Bangladesh, India și Pakistan via Sîngerei spre Uniunea Europeană apare prima dată în Est Curier.
Explozie a unei plite pe gaz într-o gospodărie din Dubăsari soldată cu rănirea unei femei # Est Curier
O explozie a unei plite pe gaz s-a produs pe 9 februarie într-o gospodărie particulară din Dubăsari, în urma unei scurgeri de gaz și a unei defecțiuni a echipamentului. Potrivit așa-numitelor autorități din stânga Nistrului, o femeie în vârstă de 61 de ani a intrat în bucătăria de vară pentru a pune un ceainic pe … Articolul Explozie a unei plite pe gaz într-o gospodărie din Dubăsari soldată cu rănirea unei femei apare prima dată în Est Curier.
Condamnați la 15 și 13 ani de închisoare pentru exploatarea unei minore fugite de acasă # Est Curier
Doi bărbați și o femeie au fost condamnați recent la 15 și 13 ani închisoare pentru exploatarea sexuală a unei adolescente, în Chișinău, în urma unui dosar penal trimis în judecată ăn 2022, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Adolescenta de 16 ani din Cantemir era în conflict cu familia, iar … Articolul Condamnați la 15 și 13 ani de închisoare pentru exploatarea unei minore fugite de acasă apare prima dată în Est Curier.
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 9 februarie în locuința unui bărbat din orașul Camenca, după ce alimentarea cu energie electrică s-a întrerupt brusc. Proprietarul a ieșit afară pentru a verifica situația și a observat flăcări care ieșeau de sub acoperiș, auzind în același timp trosnetul șindrilei. Acesta a alertat imediat pompierii. Potrivit … Articolul Incendiu la Camenca provocat de un scurtcircuit pe podul casei apare prima dată în Est Curier.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță reducerea cu 20% a salariilor directorilor, măsură care va fi aplicată din luna februarie, în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual. Astfel, dacă în prezent salariul directorilor ANRE este de 120 de mii de lei, … Articolul Salarii mai mici pentru directorii ANRE apare prima dată în Est Curier.
Muzeele Naționale din Republica Moldova au zile cu intrare liberă, o oportunitate bună de a descoperi patrimoniul cultural, comunică Ministerul Culturii al republicii Moldova. La Muzeul Național de Istorie, accesul este gratuit în ultima zi de joi a lunii; Muzeul Național de Artă și Muzeul Literaturii Române pot fi vizitate gratuit în ultima zi de … Articolul Zile când poți vizita un muzeu, economisind bani apare prima dată în Est Curier.
La data de 03.02.2026 s. Ișnovăț, raionul Criuleni, aproximativ la ora 05:10, proprietarul unui automobil de model Mercedes Sprinter a pornit motorul pentru a încălzi vehiculul. În același timp, a utilizat și soba de încălzire, lăsând automobilul nesupravegheat. După aproximativ 30-40 de minute, proprietarul a auzit o bubuitură. Ieșind afară, a constatat că microbuzul ardea … Articolul Încălzirea automobilului s-a soldat cu distrugerea acestuia apare prima dată în Est Curier.
Poșta Moldovei avertizează despre creșterea numărului de tentative de escrocherie realizate prin pagini web false și alte surse online care folosesc abuziv identitatea instituției pentru a înșela cetățenii. Potrivit instituției, escrocii creează site-uri și mesaje care imită identitatea vizuală a Poștei Moldovei, folosesc denumirea oficială a întreprinderii, numele conducerii, ba chiar falsifică semnături și ștampile … Articolul Escrocherii online în numele Poștei Moldovei: instituția avertizează populația apare prima dată în Est Curier.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a documentat două tentative de transport ilicit a produselor din tutun la postul vamal Sculeni, unde au fost depistate aproximativ 8 500 de ţigarete tăinuite în mijloace de transport ce se îndreptau spre România, informează autorităţile vamale. Potrivit comunicatului oficial, în primul caz, în timpul controlului de specialitate asupra unui … Articolul (video) Produse de tutun nedeclarate, depistate la vama Sculeni apare prima dată în Est Curier.
Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Inspectoratul Național de Investigații din cadrul Inspectoratul General al Poliției, împreună cu procurorii Procuratura Hîncești, oficiul Leova. Acesta este bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale formate din deținuți din mai multe penitenciare ale țării. Potrivit materialelor cauzei penale, … Articolul (video)Bărbat reținut în Bălți pentru coordonarea unei organizații criminale apare prima dată în Est Curier.
Unele loturi de formulă pentru sugari sunt retrase și rechemate preventiv de pe piața din Republica Moldova, după ce producătorul Danone a decis aplicarea noilor recomandări științifice emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară privind nivelurile admise pentru anumiți parametri de siguranță. Potrivit informațiilor comunicate, măsura vine în urma unui exercițiu de verificare a trasabilității … Articolul Loturi de formulă pentru sugari retrase preventiv de pe piață la recomandarea EFSA apare prima dată în Est Curier.
În după-amiaza zilei de 8 februarie 2026, o femeie în vârstă de 80 de ani a fost transportată de urgență la spital cu simptome de intoxicație după ce a suferit efectele produselor de ardere emanate în locuință. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11, iar la fața locului au intervenit echipaje ale … Articolul Femeie s-a intoxicat cu produse de ardere după folosirea necorespunzătoare a sobei apare prima dată în Est Curier.
Evoluția accelerată a înmatriculărilor confirmă interesul tot mai mare al populației și mediului de afaceri pentru soluții de transport eficiente energetic și prietenoase cu mediul se arată într-un comunicat emis recent de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Din totalul autovehiculelor înregistrate, 11,2% reprezintă autovehicule electrice, respectiv 9.849 unități, dintre care 7.768 au fost înmatriculate … Articolul Mai bogați și mai prietenoși mediului apare prima dată în Est Curier.
Legea vine cu reguli stricte pentru deținătorii de câini din rase considerate potențial periculoase, iar creșterea și reproducerea lor va fi interzisă: 1. Akbash Dog (Akbash) 2. Alapaha Blue Blood Bulldog (Bulldog Alapaha pursânge / Otto) 3. American Bandog (Bandog / Bandog american) 4. American Pit Bull Terrier (Pitbull terrier american) 5. Bullmastiff (Pitbullmastiff) 6. … Articolul Reguli stricte pentru deținătorii de câini din 11 rase apare prima dată în Est Curier.
